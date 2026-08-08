114514は、よく知られた日本のネット内輪ネタ（ミーム）をトークン化した、Solana上のミームコインです。DeFi的な実用性が主眼ではなく、文化的な認知度・拡散性・コミュニティの結束力に価値があります。こうした要素が短期間で流動性を生み出す引き金になり得ます。

114514ミームの意味と由来

114514は、日本のインターネット文化で広く知られるミームで、**語呂合わせ（ゴロアワセ）**によって

「いいよ、こいよ」（= Okay / Come on）に対応づけられることが多い表現です。一般的な分解は以下の通りです。

11 → いい（ii） = いい／OK

4514 → こいよ（koi-yo） = 来いよ／カモン

このミームの起源は、2001年公開の日本の成人向け映像作品『真夏の夜の淫夢』に遡るとされ、作中の台詞や文脈が、ネット上で「野獣先輩（Yajuu Senpai）」として知られるキャラクターと強く結び付けられました。現在では、当初の成人向け文脈は薄れ、同意の合図、軽い挑発、あるいは“ノリに乗る”ためのネット文化的シグナルとして使われています。

中国語圏で特定のフレーズ（例：「やめて」など）が元ネタを離れて広まるのと似ており、出典を知らなくても意味が通じる点が特徴です。

市場やコミュニティの観点での実務的なポイントはシンプルです。日本では「114514」が即座に共有文脈を示す合言葉として機能するため、トークンやハッシュタグ、トレンドと結び付くと拡散が速いのです。

114514コインの創設者は？

114514コインは、独立系デベロッパーによって作成され、Solana上でコミュニティ主導のミームプロジェクトとしてローンチされました。大規模な公開チームを持つ企業主導型ではなく、114514ミームと関連する体験を軸にしたカルチャードリブンなトークンとして位置づけられています。

また、Koji Tadokoro と Satoshi Nakamoto（KAEDE Games 制作・愛を込めて）というクレジット表記がありますが、これはコミュニティ的な表現であり、実在の身元を示すものではありません。

114514コインのブロックチェーン情報

ネットワーク：Solana

ミントアドレス：AGdGTQa8iRnSx4fQJehWo4Xwbh1bzTazs55R6Jwupump

114514は何に使われる？

114514は、娯楽性を中心としたミーム資産で、DeFi機能の提供よりもコミュニティの注目を束ねる役割を担います。価格変動と共有文化を、継続的な参加へと転換することが目的です。

主なプロダクトはiOS向けコンパニオンアプリで、リアルタイムの価格、24時間変動、複数時間軸のチャート、ATH/ATL参照などのトラッキング機能に加え、アラートやトークン／ホルダーの文脈情報を提供します。

さらに、上げ下げ予測のミニゲームによる軽いゲーミフィケーションがあり、仮想ポイントの付与やグローバル・リーダーボードでのランキング表示が行われます（KAEDE Games名義）。

なぜ114514コインは急騰したのか？

きっかけ：YouTubeでのバイラル言及

コミュニティで広く語られる説明として、YouTuberが配信中に114514に言及し、シェアやリポスト、FOMO的な買いが一気に広がった、というものがあります。

注目が出来高へ、出来高が勢いへ

ミーム市場では、可視性が取引活動に直結しがちです。出来高の増加はスプレッドを縮め、参加者を呼び込み、価格変動そのものが話題になる反射的サイクルを生みます。

日本の個人投資家にとっての高い文化的分かりやすさ

114514は日本で馴染みのあるミーム参照のため、学習コストが低い。ローカルで直感的に理解できる資産は、抽象的な物語よりも速く拡散し、個人資金を動員しやすい傾向があります。

マクロ・政策環境が追い風

デジタル資産に対するより前向きな姿勢、税制改革への期待、個人投資家の回帰といった日本関連の広い文脈とも合致しました。市場が反応しやすい環境下では、バイラルな触媒の影響が拡大します。

114514の買い方

取引所での取引（例：MEXC・現物0手数料）

MEXCアカウントを作成し、地域要件に応じた本人確認を完了する 資金を入金（例：USDT） 現物（Spot）で 114517/USDT（または該当ペア）を検索し、買い注文を出す 取引前に、トークン情報と入出金対応ネットワークを確認する

Solana上のオンチェーン取引（DEX）