114514価格(114514)
114514 (114514) の本日のライブ価格は ¥ 0.0008057 で、直近24時間で 8.55% 変動しました。現在の 114514 から JPY への変換レートは、¥ 0.0008057 につき 114514 です。
114514 は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- 114514 です。直近24時間の 114514 は、¥ 0.0007015 (安値) から ¥ 0.0008557 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。
短期的なパフォーマンスでは、114514 は直近1時間で -5.72%、直近7日間で -22.50% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 58.12K に達しました。
SOL
114514 の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 58.12K です。114514 の循環供給量は --、総供給量は 999755921.843922 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 805.50K です。
-5.72%
+8.55%
-22.50%
-22.50%
114514 の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.00996715
|+8.55%
|30日
|¥ -0.0013776
|-63.10%
|60日
|¥ -0.0003194
|-28.39%
|90日
|¥ -0.0003341
|-29.32%
本日 114514 は、 ¥ +0.00996715 (+8.55%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.0013776 (-63.10%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、114514 は、 ¥ -0.0003194 (-28.39%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0003341 (-29.32%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して 114514 の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の 114514 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 72% | 弱気 28%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 > R2
|R2の上方
|直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
【市場構造】 114514_USDTは4時間足のチャートにおいて、ハブ体系の下側で推移しており、現在の価格2.6E-4は中枢値2.521E-4を3.14%上回っています。MAとEMAの組み合わせからは5～6の買いシグナルが確認され、短期移動平均線群も上昇基調を維持しています。価格はハブポイントの上に位置していますが、R1レジスタンスレベル2.543E-4まではわずか2.27%の余裕しかありません。 【勢力状況】 MACDはゴールデンクロスのシグナルを記録しており、買い方の勢いが徐々に強まりつつあります。RSIは中立ゾーン内にあり、極端な勢力分布は見られません。短期的なテクニカル指標は、買い方と売り方の勢力バランスが買い方に傾いていることを示しており、速い指標とトレンド指標の方向性も一致しています。 【重要価格帯】 上方のレジスタンスラインR1：2.543E-4は現行価格から2.27%離れており、R2：2.577E-4は現行価格から7.81%離れた遠隔の参考水準となります。一方、下方のサポートラインS1：2.487E-4は現行価格から4.42%離れており、中枢値2.521E-4は現行価格から3.14%離れた近隣の重要な価格帯となっています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、114514 の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
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114514は、よく知られた日本のネット内輪ネタ（ミーム）をトークン化した、Solana上のミームコインです。DeFi的な実用性が主眼ではなく、文化的な認知度・拡散性・コミュニティの結束力に価値があります。こうした要素が短期間で流動性を生み出す引き金になり得ます。
114514は、日本のインターネット文化で広く知られるミームで、**語呂合わせ（ゴロアワセ）**によって
「いいよ、こいよ」（= Okay / Come on）に対応づけられることが多い表現です。一般的な分解は以下の通りです。
このミームの起源は、2001年公開の日本の成人向け映像作品『真夏の夜の淫夢』に遡るとされ、作中の台詞や文脈が、ネット上で「野獣先輩（Yajuu Senpai）」として知られるキャラクターと強く結び付けられました。現在では、当初の成人向け文脈は薄れ、同意の合図、軽い挑発、あるいは“ノリに乗る”ためのネット文化的シグナルとして使われています。
中国語圏で特定のフレーズ（例：「やめて」など）が元ネタを離れて広まるのと似ており、出典を知らなくても意味が通じる点が特徴です。
市場やコミュニティの観点での実務的なポイントはシンプルです。日本では「114514」が即座に共有文脈を示す合言葉として機能するため、トークンやハッシュタグ、トレンドと結び付くと拡散が速いのです。
114514コインは、独立系デベロッパーによって作成され、Solana上でコミュニティ主導のミームプロジェクトとしてローンチされました。大規模な公開チームを持つ企業主導型ではなく、114514ミームと関連する体験を軸にしたカルチャードリブンなトークンとして位置づけられています。
また、Koji Tadokoro と Satoshi Nakamoto（KAEDE Games 制作・愛を込めて）というクレジット表記がありますが、これはコミュニティ的な表現であり、実在の身元を示すものではありません。
114514は、娯楽性を中心としたミーム資産で、DeFi機能の提供よりもコミュニティの注目を束ねる役割を担います。価格変動と共有文化を、継続的な参加へと転換することが目的です。
主なプロダクトはiOS向けコンパニオンアプリで、リアルタイムの価格、24時間変動、複数時間軸のチャート、ATH/ATL参照などのトラッキング機能に加え、アラートやトークン／ホルダーの文脈情報を提供します。
さらに、上げ下げ予測のミニゲームによる軽いゲーミフィケーションがあり、仮想ポイントの付与やグローバル・リーダーボードでのランキング表示が行われます（KAEDE Games名義）。
きっかけ：YouTubeでのバイラル言及
コミュニティで広く語られる説明として、YouTuberが配信中に114514に言及し、シェアやリポスト、FOMO的な買いが一気に広がった、というものがあります。
注目が出来高へ、出来高が勢いへ
ミーム市場では、可視性が取引活動に直結しがちです。出来高の増加はスプレッドを縮め、参加者を呼び込み、価格変動そのものが話題になる反射的サイクルを生みます。
日本の個人投資家にとっての高い文化的分かりやすさ
114514は日本で馴染みのあるミーム参照のため、学習コストが低い。ローカルで直感的に理解できる資産は、抽象的な物語よりも速く拡散し、個人資金を動員しやすい傾向があります。
マクロ・政策環境が追い風
デジタル資産に対するより前向きな姿勢、税制改革への期待、個人投資家の回帰といった日本関連の広い文脈とも合致しました。市場が反応しやすい環境下では、バイラルな触媒の影響が拡大します。
取引所での取引（例：MEXC・現物0手数料）
Solana上のオンチェーン取引（DEX）
114514 についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
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