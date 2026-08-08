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本日の 114514 のライブ価格は 0.0008057 JPY です。114514 の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの 114514 から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の 114514 のライブ価格は 0.0008057 JPY です。114514 の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの 114514 から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

114514 についての詳細

114514 価格情報

114514 とは

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114514 価格予測

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114514価格(114514)

1 114514 から JPY へのライブ価格：

¥0.126542
¥0.126542¥0.126542
+8.55%1D
JPY
114514 (114514) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 17:41:27 (UTC+8)

114514 本日の価格

114514 (114514) の本日のライブ価格は ¥ 0.0008057 で、直近24時間で 8.55% 変動しました。現在の 114514 から JPY への変換レートは、¥ 0.0008057 につき 114514 です。

114514 は現在、時価総額 --#- 位、循環供給量は -- 114514 です。直近24時間の 114514 は、¥ 0.0007015 (安値) から ¥ 0.0008557 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、114514 は直近1時間で -5.72%、直近7日間で -22.50% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 58.12K に達しました。

114514 (114514) 市場情報

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¥ 58.12K
¥ 58.12K¥ 58.12K

¥ 805.50K
¥ 805.50K¥ 805.50K

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999,755,921.843922
999,755,921.843922 999,755,921.843922

SOL

114514 の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 58.12K です。114514 の循環供給量は --、総供給量は 999755921.843922 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 805.50K です。

114514 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0007015
¥ 0.0007015¥ 0.0007015
24H 最安値
¥ 0.0008557
¥ 0.0008557¥ 0.0008557
24H 最高値

¥ 0.0007015
¥ 0.0007015¥ 0.0007015

¥ 0.0008557
¥ 0.0008557¥ 0.0008557

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-5.72%

+8.55%

-22.50%

-22.50%

114514 (114514) 価格履歴 JPY

114514 の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.00996715+8.55%
30日¥ -0.0013776-63.10%
60日¥ -0.0003194-28.39%
90日¥ -0.0003341-29.32%
114514 本日の価格変動

本日 114514 は、 ¥ +0.00996715 (+8.55%) の変動を記録しました。

114514 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0013776 (-63.10%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

114514 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、114514 は、 ¥ -0.0003194 (-28.39%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

114514 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0003341 (-29.32%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

114514 (114514) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

114514 価格履歴ページ を今すぐチェック。

114514 の分析

この分析では、AIモデルを活用して 114514 の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

114514 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の 114514 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 72% | 弱気 28%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

【市場構造】 114514_USDTは4時間足のチャートにおいて、ハブ体系の下側で推移しており、現在の価格2.6E-4は中枢値2.521E-4を3.14%上回っています。MAとEMAの組み合わせからは5～6の買いシグナルが確認され、短期移動平均線群も上昇基調を維持しています。価格はハブポイントの上に位置していますが、R1レジスタンスレベル2.543E-4まではわずか2.27%の余裕しかありません。 【勢力状況】 MACDはゴールデンクロスのシグナルを記録しており、買い方の勢いが徐々に強まりつつあります。RSIは中立ゾーン内にあり、極端な勢力分布は見られません。短期的なテクニカル指標は、買い方と売り方の勢力バランスが買い方に傾いていることを示しており、速い指標とトレンド指標の方向性も一致しています。 【重要価格帯】 上方のレジスタンスラインR1：2.543E-4は現行価格から2.27%離れており、R2：2.577E-4は現行価格から7.81%離れた遠隔の参考水準となります。一方、下方のサポートラインS1：2.487E-4は現行価格から4.42%離れており、中枢値2.521E-4は現行価格から3.14%離れた近隣の重要な価格帯となっています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

114514 の価格に影響を与える要因は何ですか？

「114514」というトークンは、ミームやコミュニティベースの仮想通貨であるようです。価格要因には、通常、需要と供給の動向、コミュニティの感情やソーシャルメディア上の話題性、取引所での取引量、マーケットメイカーの活動、全体的な暗号資産市場のトレンド、規制関連のニュースの影響、そして投機的な取引行動などが含まれます。

人はなぜ今日 114514 の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの理由から今日の114514トークンの価格を知りたがっています。その理由には、投資パフォーマンスの追跡、売買判断の策定、ポートフォリオ管理、市場分析、そして価格変動の最新情報の把握が含まれます。トレーダーたちは日々の価格を監視することで、トレンドを特定し、収益性を評価し、取引のタイミングを効果的に図ります。

114514 の価格予測

114514 (114514) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の 114514 の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
114514 (114514) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、114514 の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
114514 が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？114514 の 2026–2027 年の価格予測は 114514 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で 114514 を購入して投資する方法

114514 を使用する準備はできていますか？MEXCでは、114514 の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は 114514 の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、114514 (114514) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、114514 が即座にあなたのウォレットに入金されます。
114514 (114514) の購入ガイド

114514 でできること

114514 を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

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    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

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    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

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    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで 114514 (114514) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

114514 ( 114514 ) とは何か

114514は、よく知られた日本のネット内輪ネタ（ミーム）をトークン化した、Solana上のミームコインです。DeFi的な実用性が主眼ではなく、文化的な認知度・拡散性・コミュニティの結束力に価値があります。こうした要素が短期間で流動性を生み出す引き金になり得ます。

114514ミームの意味と由来

114514は、日本のインターネット文化で広く知られるミームで、**語呂合わせ（ゴロアワセ）**によって

「いいよ、こいよ」（= Okay / Come on）に対応づけられることが多い表現です。一般的な分解は以下の通りです。

  • 11 → いい（ii） = いい／OK
  • 4514 → こいよ（koi-yo） = 来いよ／カモン

このミームの起源は、2001年公開の日本の成人向け映像作品『真夏の夜の淫夢』に遡るとされ、作中の台詞や文脈が、ネット上で「野獣先輩（Yajuu Senpai）」として知られるキャラクターと強く結び付けられました。現在では、当初の成人向け文脈は薄れ、同意の合図、軽い挑発、あるいは“ノリに乗る”ためのネット文化的シグナルとして使われています。

中国語圏で特定のフレーズ（例：「やめて」など）が元ネタを離れて広まるのと似ており、出典を知らなくても意味が通じる点が特徴です。

市場やコミュニティの観点での実務的なポイントはシンプルです。日本では「114514」が即座に共有文脈を示す合言葉として機能するため、トークンやハッシュタグ、トレンドと結び付くと拡散が速いのです。

114514コインの創設者は？

114514コインは、独立系デベロッパーによって作成され、Solana上でコミュニティ主導のミームプロジェクトとしてローンチされました。大規模な公開チームを持つ企業主導型ではなく、114514ミームと関連する体験を軸にしたカルチャードリブンなトークンとして位置づけられています。

また、Koji Tadokoro と Satoshi Nakamoto（KAEDE Games 制作・愛を込めて）というクレジット表記がありますが、これはコミュニティ的な表現であり、実在の身元を示すものではありません。

114514コインのブロックチェーン情報

  • ネットワーク：Solana
  • ミントアドレス：AGdGTQa8iRnSx4fQJehWo4Xwbh1bzTazs55R6Jwupump

114514は何に使われる？

114514は、娯楽性を中心としたミーム資産で、DeFi機能の提供よりもコミュニティの注目を束ねる役割を担います。価格変動と共有文化を、継続的な参加へと転換することが目的です。

主なプロダクトはiOS向けコンパニオンアプリで、リアルタイムの価格、24時間変動、複数時間軸のチャート、ATH/ATL参照などのトラッキング機能に加え、アラートやトークン／ホルダーの文脈情報を提供します。

さらに、上げ下げ予測のミニゲームによる軽いゲーミフィケーションがあり、仮想ポイントの付与やグローバル・リーダーボードでのランキング表示が行われます（KAEDE Games名義）。

なぜ114514コインは急騰したのか？

きっかけ：YouTubeでのバイラル言及

コミュニティで広く語られる説明として、YouTuberが配信中に114514に言及し、シェアやリポスト、FOMO的な買いが一気に広がった、というものがあります。

注目が出来高へ、出来高が勢いへ

ミーム市場では、可視性が取引活動に直結しがちです。出来高の増加はスプレッドを縮め、参加者を呼び込み、価格変動そのものが話題になる反射的サイクルを生みます。

日本の個人投資家にとっての高い文化的分かりやすさ

114514は日本で馴染みのあるミーム参照のため、学習コストが低い。ローカルで直感的に理解できる資産は、抽象的な物語よりも速く拡散し、個人資金を動員しやすい傾向があります。

マクロ・政策環境が追い風

デジタル資産に対するより前向きな姿勢、税制改革への期待、個人投資家の回帰といった日本関連の広い文脈とも合致しました。市場が反応しやすい環境下では、バイラルな触媒の影響が拡大します。

114514の買い方

取引所での取引（例：MEXC・現物0手数料）

  1. MEXCアカウントを作成し、地域要件に応じた本人確認を完了する
  2. 資金を入金（例：USDT）
  3. 現物（Spot）で 114517/USDT（または該当ペア）を検索し、買い注文を出す
  4. 取引前に、トークン情報と入出金対応ネットワークを確認する

Solana上のオンチェーン取引（DEX）

  • Jupiterでスワップをルーティングし、ミントアドレスを貼り付けて正しいトークンを選択
  • DexScreener、Birdeye、Pump.funで流動性や直近の取引を確認し、適切なスリッページ設定でスワップを実行する

114514資料

114514 についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

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よくある質問： 114514 に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 17:41:27 (UTC+8)

114514 (114514) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

114514 についてさらに詳しく知る

114514 USDT（先物取引）

114514 をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの 114514 USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの 114514 (114514) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、114514 ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
114514/USDT
¥0.1263536
¥0.1263536¥0.1263536
+8.44%
77.74M (USDT)

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¥155.2102¥155.2102

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STONK

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¥1.264478¥1.264478

-4.57%

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¥14.39690¥14.39690

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¥46.31500
¥46.31500¥46.31500

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¥2.730230
¥2.730230¥2.730230

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BluWhale AI

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¥3.149263¥3.149263

+59.12%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥8.218636
¥8.218636¥8.218636

+43.23%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

114514 から JPY の計算機

金額

114514
114514
JPY
JPY

1 114514 = 0.1264949 JPY