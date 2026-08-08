0G (0G) 本日のテクニカル分析
0G 分析ページでは、AIによって生成された 0G の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で 0G の分析内容について詳しくご覧ください。
0G (0G) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.1532
|--
|+6.83%
|-21.04%
|-73.24%
0G テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる 0G の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 14
中立 2
購入 10
|移動平均:
|売却
|売却 10
|中立 1
|購入 3
|テクニカル指標:
|購入
|売却 4
|中立 1
|購入 7
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1534
0.1533
R2
0.1533
0.1532
R1
0.1532
0.1532
PP
0.1531
0.1531
S1
0.153
0.153
S2
0.1529
0.153
S3
0.1528
0.1529
0G 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.20M
$6.65 M
$6.85 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.10M
3日間のアクティブ購入額
$0.32 M
3日間のアクティブ売却額
$0.42 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.08M
7日間のアクティブ購入額
$0.78 M
7日間のアクティブ売却額
$0.85 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
0G 資本フロー
純流入0GUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|$0.09 M
|0.16
|2026-08-07
|-$0.02 M
|0.14
|2026-08-06
|$0.07 M
|0.14
|2026-08-05
|$0.10 M
|0.14
|2026-08-04
|-$0.05 M
|0.14
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.1532
$0.1532$0.1532
+7.05%
697.35K (USDT)
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