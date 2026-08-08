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0G (0G) 本日のテクニカル分析

0G (0G) 本日のテクニカル分析

0G 分析ページでは、AIによって生成された 0G の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で 0G の分析内容について詳しくご覧ください。

0G (0G) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1532--+6.83%-21.04%-73.24%
0G 価格について詳しく知る

0G テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる 0G の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 14
中立 2
購入 10
移動平均:売却売却 10中立 1購入 3
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1534
0.1533
R2
0.1533
0.1532
R1
0.1532
0.1532
PP
0.1531
0.1531
S1
0.153
0.153
S2
0.1529
0.153
S3
0.1528
0.1529

0G 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.20M
$6.65 M
$6.85 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.10M
3日間のアクティブ購入額
$0.32 M
3日間のアクティブ売却額
$0.42 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.08M
7日間のアクティブ購入額
$0.78 M
7日間のアクティブ売却額
$0.85 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

0G 資本フロー

純流入0GUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.09 M0.16
2026-08-07-$0.02 M0.14
2026-08-06$0.07 M0.14
2026-08-05$0.10 M0.14
2026-08-04-$0.05 M0.14

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、0G ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
0G/USDT
$0.1532
$0.1532$0.1532
+7.05%
697.35K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

0G
0G
USD
USD

1 0G = 0.1532 USD

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