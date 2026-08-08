0G (0G) 本日のテクニカル分析 0G 分析ページでは、AIによって生成された 0G の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で 0G の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

0G (0G) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.1532 -- +6.83% -21.04% -73.24%

0G テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる 0G の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 14 中立 2 購入 10 移動平均 : 売却 売却 10 中立 1 購入 3 テクニカル指標 : 購入 売却 4 中立 1 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.1534 0.1533 R2 0.1533 0.1532 R1 0.1532 0.1532 PP 0.1531 0.1531 S1 0.153 0.153 S2 0.1529 0.153 S3 0.1528 0.1529

0G 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.20M $6.65 M $6.85 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.10M 3日間のアクティブ購入額 $0.32 M 3日間のアクティブ売却額 $0.42 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.08M 7日間のアクティブ購入額 $0.78 M 7日間のアクティブ売却額 $0.85 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 0G 資本フロー 純流入 0GUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.09 M 0.16 2026-08-07 -$0.02 M 0.14 2026-08-06 $0.07 M 0.14 2026-08-05 $0.10 M 0.14 2026-08-04 -$0.05 M 0.14 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの 0G (0G) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、0G ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 0G / USDT $0.1532 $0.1532 $0.1532 +7.05% 697.35K (USDT) 取 引