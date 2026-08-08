Wo Ta Ma Lai Le 本日の価格

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) の本日のライブ価格は ¥ 0.008841 で、直近24時間で 4.95% 変動しました。現在の 我踏马来了 から JPY への変換レートは、¥ 0.008841 につき 我踏马来了 です。

Wo Ta Ma Lai Le は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- 我踏马来了 です。直近24時間の 我踏马来了 は、¥ 0.008416 (安値) から ¥ 0.00895 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、我踏马来了 は直近1時間で +0.34%、直近7日間で -0.75% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.86K に達しました。

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 57.86K¥ 57.86K ¥ 57.86K 完全希薄化後時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン BSC

Wo Ta Ma Lai Le の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 57.86K です。我踏马来了 の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。