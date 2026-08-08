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本日の Wo Ta Ma Lai Le のライブ価格は 0.008841 JPY です。我踏马来了 の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの 我踏马来了 から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Wo Ta Ma Lai Le のライブ価格は 0.008841 JPY です。我踏马来了 の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの 我踏马来了 から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Wo Ta Ma Lai Le価格(我踏马来了)

1 我踏马来了 から JPY へのライブ価格：

¥1.388037
¥1.388037¥1.388037
+4.95%1D
JPY
Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 17:37:42 (UTC+8)

Wo Ta Ma Lai Le 本日の価格

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) の本日のライブ価格は ¥ 0.008841 で、直近24時間で 4.95% 変動しました。現在の 我踏马来了 から JPY への変換レートは、¥ 0.008841 につき 我踏马来了 です。

Wo Ta Ma Lai Le は現在、時価総額 --#- 位、循環供給量は -- 我踏马来了 です。直近24時間の 我踏马来了 は、¥ 0.008416 (安値) から ¥ 0.00895 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、我踏马来了 は直近1時間で +0.34%、直近7日間で -0.75% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.86K に達しました。

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) 市場情報

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¥ 57.86K
¥ 57.86K¥ 57.86K

¥ 0.00
¥ 0.00¥ 0.00

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BSC

Wo Ta Ma Lai Le の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 57.86K です。我踏马来了 の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。

Wo Ta Ma Lai Le 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.008416
¥ 0.008416¥ 0.008416
24H 最安値
¥ 0.00895
¥ 0.00895¥ 0.00895
24H 最高値

¥ 0.008416
¥ 0.008416¥ 0.008416

¥ 0.00895
¥ 0.00895¥ 0.00895

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+0.34%

+4.95%

-0.75%

-0.75%

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) 価格履歴 JPY

Wo Ta Ma Lai Le の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0654672+4.95%
30日¥ +0.00103+13.18%
60日¥ +0.000193+2.23%
90日¥ -0.001509-14.58%
Wo Ta Ma Lai Le 本日の価格変動

本日 我踏马来了 は、 ¥ +0.0654672 (+4.95%) の変動を記録しました。

Wo Ta Ma Lai Le 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00103 (+13.18%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Wo Ta Ma Lai Le 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、我踏马来了 は、 ¥ +0.000193 (+2.23%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Wo Ta Ma Lai Le 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.001509 (-14.58%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Wo Ta Ma Lai Le 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Wo Ta Ma Lai Le の分析

この分析では、AIモデルを活用して Wo Ta Ma Lai Le の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Wo Ta Ma Lai Le の価格に影響を与える要因は何ですか？

Wo Ta Ma Lai Leのトークン価格には、以下の要因が影響します：

1. 市場センチメントとコミュニティの盛り上がり
2. 交易所での取引量と流動性
3. ソーシャルメディア上の話題性とバイラルマーケティング
4. ホエールの動きや大口保有者の動向
5. 仮想通貨市場全体のトレンド
6. メームコインセクターのパフォーマンス
7. 交易所への上場および上場取り下げ
8. メームトークンに影響を及ぼす規制関連のニュース
9. コミュニティのエンゲージメントと保有者数
10. 市場操作やポンプアンドダンプのスキーム

メームコインとして、価格は極めて変動が大きく、投機的な要素が強いです。

人はなぜ今日 Wo Ta Ma Lai Le の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、「Wo Ta Ma Lai Le」の今日の価格を知りたがっています。これは、暗号通貨コミュニティで注目を集めた可能性のあるミームコインまたはトークンであるためです。トレーダーや投資家は、ミームコインが非常に変動しやすいことから、潜在的な利益や市場動向、あるいはエンターテインメントとしての価値を求めてその価格を注視しています。

Wo Ta Ma Lai Le の価格予測

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の 我踏马来了 の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Wo Ta Ma Lai Le の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Wo Ta Ma Lai Le が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？我踏马来了 の 2026–2027 年の価格予測は Wo Ta Ma Lai Le 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Wo Ta Ma Lai Le を購入して投資する方法

Wo Ta Ma Lai Le を使用する準備はできていますか？MEXCでは、我踏马来了 の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Wo Ta Ma Lai Le の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Wo Ta Ma Lai Le が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) の購入ガイド

Wo Ta Ma Lai Le でできること

Wo Ta Ma Lai Le を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Wo Ta Ma Lai Le ( 我踏马来了 ) とは何か

トークン名は、中国のスラングミームに由来しています。「我踏马来了」は「我他妈来了」をもじった表現で、遊び心がありつつ、宣言的なニュアンスを持っています。

Wo Ta Ma Lai Le資料

Wo Ta Ma Lai Le についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

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カテゴリー :

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よくある質問： Wo Ta Ma Lai Le に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 17:37:42 (UTC+8)

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Wo Ta Ma Lai Le についてさらに詳しく知る

我踏马来了 USDT（先物取引）

我踏马来了 をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの 我踏马来了 USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Wo Ta Ma Lai Le ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
我踏马来了/USDT
¥1.385839
¥1.385839¥1.385839
+4.77%
6.79M (USDT)

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¥3.126969
¥3.126969¥3.126969

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Tutorial

Tutorial

TUT

¥8.083145
¥8.083145¥8.083145

+40.87%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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金額

我踏马来了
我踏马来了
JPY
JPY

1 我踏马来了 = 1.388037 JPY