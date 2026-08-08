All on Binance 本日の価格

All on Binance (币有) の本日のライブ価格は ¥ 0.014433 で、直近24時間で 18.43% 変動しました。現在の 币有 から JPY への変換レートは、¥ 0.014433 につき 币有 です。

All on Binance は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- 币有 です。直近24時間の 币有 は、¥ 0.01208 (安値) から ¥ 0.01795 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、币有 は直近1時間で +0.17%、直近7日間で +621.65% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.03K に達しました。

All on Binance (币有) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 60.03K¥ 60.03K ¥ 60.03K 完全希薄化後時価総額 ¥ 14.43M¥ 14.43M ¥ 14.43M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

All on Binance の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 60.03K です。币有 の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 14.43M です。