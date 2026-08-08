Binance Life 本日の価格

Binance Life (币安人生) の本日のライブ価格は ¥ 0.51112 で、直近24時間で 3.27% 変動しました。現在の 币安人生 から JPY への変換レートは、¥ 0.51112 につき 币安人生 です。

Binance Life は現在、時価総額 ¥ 511.12M で #70 位、循環供給量は 1.00B 币安人生 です。直近24時間の 币安人生 は、¥ 0.50403 (安値) から ¥ 0.54602 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 140.7976595062594299、史上最安値は ¥ 0.01639819724367004 です。

短期的なパフォーマンスでは、币安人生 は直近1時間で +0.08%、直近7日間で -18.69% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.41K に達しました。

Binance Life (币安人生) 市場情報

ランキング No.70 時価総額 ¥ 511.12M¥ 511.12M ¥ 511.12M 取引高 (24H) ¥ 59.41K¥ 59.41K ¥ 59.41K 完全希薄化後時価総額 ¥ 511.12M¥ 511.12M ¥ 511.12M 循環供給量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 100.00% 市場占有率 0.02% パブリックブロックチェーン BSC

Binance Life の現在の時価総額は ¥ 511.12M、24時間取引高は ¥ 59.41K です。币安人生 の循環供給量は 1.00B、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 511.12M です。