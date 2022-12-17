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フレキシブルステーキング
FLOW
推定APY
0.80%
Flow高い年間収益率でのステーキング
|
MEXC でFLOWをステーク
柔軟なステーキング開始日
2022-12-17
利回り有効開始日時
2022-12-19
利回りは日割りで計算
Flowステーキング条件
FLOWの最小参加数：1
ステーキング報酬はFLOWで、 (FLOWの保有数量) * (年率) / 365の日割りで支払われます
年率は、マイニングプールの実際の利回りに基づいて調整されます
期待される利回りは、ステーキングが開始されてから1日後に蓄積され始めます。
毎日ランダムにスナップショットを取り、その日の最小保有数で決済されます
ステーキングした資産はロックされず、いつでも出金や取引することができます。
ステーキングはいつでも終了可能です。また、資産残高が最小参加数に満たない場合、自動的にステーキングは解除され、その前日まで利回りが配当されます。
サブアカウントはフレキシブルステーキングに参加できません
の条件を読み、同意します。
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