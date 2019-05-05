mexc
市場OTC取引取引mexc先物取引ファイナンスmexcETFs2022 WCFC
Mobile
スキャンしてダウンロードし、MEXCアプリでシームレスな取引体験を
ダウンロードできませんか？
Windowsクライアントもっと見る
日本語USD
フレキシブルステーキング
DOT

推定APY1.68%

Polkadot高い年間収益率でのステーキング | MEXC でDOTをステーク

柔軟なステーキング開始日

2022-12-13

利回り有効開始日時

2022-12-15

利回りは日割りで計算

Polkadotステーキング条件

  1. DOTの最小参加数：1
  2. ステーキング報酬はDOTで、 (DOTの保有数量) * (年率) / 365の日割りで支払われます
  3. 年率は、マイニングプールの実際の利回りに基づいて調整されます
  4. 期待される利回りは、ステーキングが開始されてから1日後に蓄積され始めます。
  5. 毎日ランダムにスナップショットを取り、その日の最小保有数で決済されます
  6. ステーキングした資産はロックされず、いつでも出金や取引することができます。
  7. ステーキングはいつでも終了可能です。また、資産残高が最小参加数に満たない場合、自動的にステーキングは解除され、その前日まで利回りが配当されます。
  8. サブアカウントはフレキシブルステーキングに参加できません

© 2022 MEXC.COM

MEXC Global
より便利で快適な取引体験を
MEXCについて
各種情報
利用規約
リスク告知
学ぶ
お知らせ
アプリ開発者
MEXC Blog
プロダクト
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
サービス
ダウンロード
手数料
VIP特典
招待プログラム
アフィリエイト
MEXC Pioneer
上場申請
OTCマーチャント申請
サポート
法人向けサービス
API関連ドキュメント
MEXC検証リンク
法執行機関の要請
ヘルプセンター
提携 (ビジネス)
提携 (法人)
メディアコラボレーション
ご要望
ご意見
製品に関するご提案
購入方法
暗号資産情報
暗号資産価格
コミュニティ

© 2022 MEXC.COM