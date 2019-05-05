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ロック付きステーキング
DOT

推定APY5.00%-8.00%

Polkadot高い年間収益率でのステーキング | MEXC でDOTをステーク

ロック開始日時

2022-12-20

ロック解除日時

2023-01-20

元金の返却と報酬の配布はロック解除から15日後

ロック数量
利用可能残高--DOT
すべて
最少ロック数 1DOT
30日間での1日あたりの予想収益は0DOTです

Polkadotステーキング条件

  1. 最小保有数量は1DOT、最低ロック日数は30日です。
  2. 報酬発生開始日時：2022-12-21
  3. Tはステーク日を表します。利回りはT+1（翌日）に開始され、T+2にお客様の口座に分配されます。あなたがステークした資産をアンステークした日には、利回りは発生しません。利回りは毎日お客様の現物口座に分配されます。
  4. 既定の日数をロックすると、自動的にロック解除できる状態になります。
  5. 最低ステーキング期間終了後、実際のステーキング日数に応じた最終利回りで、償還するかステーキングを継続するかを選択することができます。
  6. 償還後、15日後に元本がロック解除されます

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