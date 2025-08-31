ケビン・オリアリー氏、ポートフォリオの10%以上をビットコインに配分

ケビン・オリアリー氏がポートフォリオの10%以上をビットコインに配分したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：ケビン・オリアリー氏はポートフォリオの10%以上をビットコインと暗号資産に投資。市場はデジタル資産へのシフトを示している。金はオリアリー氏のポートフォリオの多様化戦略の一部であり続けている。「シャーク・タンク」で知られる投資家ケビン・オリアリー氏は、自身の投資アプリBeanstoxがビットコインと金のポートフォリオ追加をサポートするようになったと発表し、暗号資産への大きな配分を反映しています。この変化は、機関投資家の信頼の高まりとデジタル資産への規制されたアクセスを強調し、主流の受け入れが牽引力を得るにつれて市場のダイナミクスに影響を与える可能性があります。 ケビン・オリアリー氏がポートフォリオの10%をビットコインと暗号資産に投資 Beanstoxの会長であるケビン・オリアリー氏は次のように述べています。「今日、私の個人ポートフォリオの10%以上がビットコインと暗号資産関連の資産に、そして約5%が金に投資されています…」出典 専門家は米国とEU市場における潜在的な規制の変化を予測しており、これがデジタル資産の軌道に影響を与える可能性があります。ETFなどの規制された投資手段の採用は成長し、機関投資家の参加を促進すると予想されています。 ビットコインが時価総額2.17兆ドルで108,805ドルに到達 ご存知でしたか？ケビン・オリアリー氏はかつてビットコインを「ガラクタ」と呼んでいましたが、最近の配分は大きな資産戦略の転換を示しており、イーロン・マスク氏やマイケル・セイラー氏の過去の行動と同様に、より広範な機関投資家のピボットを反映しています。 ビットコイン（BTC）は57.41%の市場支配率を持ち、現在の価格は108,805.21ドルです。CoinMarketCapによると、総時価総額は2.17兆ドルとなっています。過去24時間で0.25%のわずかな上昇を示したものの、ビットコインは7日間で5.47%の減少を示しています。過去24時間の取引高は593.2億ドルで、17.87%減少しました。 ビットコイン（BTC）、日次チャート、2025年8月30日17:37 UTCにCoinMarketCapでスクリーンショット撮影。出典：CoinMarketCap Coincuリサーチチームからの洞察は、デジタル資産に対して好ましい見通しを示唆しています...