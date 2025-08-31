MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
暗号資産ニュース：なぜビットコインとイーサリアムの価格が下落しているのか？
暗号資産ニュース：なぜビットコインとイーサリアムの価格が下落しているのか？がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュースによると、市場は8月中旬のピークから急激に後退しています。ビットコイン価格は8月14日の約124,000ドルから今週はおよそ108,500ドルに下落しました。イーサリアムは約5,000ドルから4,393ドルに下がりました。この反落はリスク資産に対する悪いニュースの波に続いています。米国のインフレデータは予想を上回りました。トレーダーは現在、連邦準備制度理事会の利下げが遅れると予想しています。新しい報告書によると、米国の消費者物価と生産者物価が予想よりも速いペースで上昇しています。アナリストの観察によれば、トランプの輸入関税が影響を及ぼし始めています。同時に、暗号資産に焦点を当てたファンドは最近の資金流出を経験しています。これらのマクロ要因が合わさって、暗号資産のセンチメントに重くのしかかっています。 暗号資産ニュース：インフレと関税による価格圧力 米国のインフレ指標は7月に急上昇しました。生産者物価指数（PPI）は7月に前月比0.9％上昇し、2022年6月以来の最大の上昇となりました。サービス部門の価格が上昇を主導し、月間で1.1％上昇しました。広範囲にわたって、卸売コストの上昇は企業がトランプの輸入関税を消費者に転嫁していることを示唆しています。ある経済学者が述べたように、PPIレポートは関税が国内価格に影響を与えないと考えていた人々にとって「歯に衝撃を与える」ものでした。コアインフレも上昇しており、連邦準備制度理事会が好む核PCEインフレ率は7月に2.9％と推定され、6月の2.8％から上昇しています。言い換えれば、価格圧力は予想よりも粘り強いことが証明されています。関税は価格の上昇を助長しました。耐久消費財と基本的な必需品は異常に大きな価格上昇を見せています。例えば、耐久消費財は6月のインフレデータ後、数年ぶりの最大の価格上昇を記録しました。投資家はこれらのコストが連邦準備制度理事会に金利を据え置くよう強いることを懸念しています。報告によると、PPIの0.9％の上昇は「予想の3倍高かった」とのことです。これは消費者にとって悪い兆候であり、連邦準備制度理事会が近いうちに金利を引き下げる可能性が低いことを示すシグナルです。これが暗号資産市場を押し下げた要因です...
T
$0.01538
+0.78%
U
$0.002391
-65.28%
TRUMP
$7.531
-2.51%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 02:32
共有
1 ZH/s: ビットコインマイナーが毎秒セクスティリオンハッシュを新基準に
1 ZH/s：ビットコインマイナーが毎秒1セクスティリオンハッシュを新標準にする記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。昨日、ビットコインの総ハッシュレートは986エクサハッシュ毎秒（EH/s）に達し、その後1ゼタハッシュ（ZH/s）の範囲に飛躍しました。この計算能力が維持されれば、ゼタハッシュ時代は今後通常の状態になる可能性があります。ゼタハッシュの雰囲気：ビットコインのハッシュレートが1セクスティリオンハッシュのペースで轟音を上げる ビットコインのハッシュレートは[…]で稼働中です。出典：https://news.bitcoin.com/1-zh-s-bitcoin-miners-make-a-sextillion-hashes-per-second-the-new-standard/
COM
$0.011198
+2.84%
HOT
$0.0008712
-1.51%
SECOND
$0.0000095
--%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 02:21
共有
ケビン・オリアリー氏、ポートフォリオの10%以上をビットコインに配分
ケビン・オリアリー氏がポートフォリオの10%以上をビットコインに配分したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：ケビン・オリアリー氏はポートフォリオの10%以上をビットコインと暗号資産に投資。市場はデジタル資産へのシフトを示している。金はオリアリー氏のポートフォリオの多様化戦略の一部であり続けている。「シャーク・タンク」で知られる投資家ケビン・オリアリー氏は、自身の投資アプリBeanstoxがビットコインと金のポートフォリオ追加をサポートするようになったと発表し、暗号資産への大きな配分を反映しています。この変化は、機関投資家の信頼の高まりとデジタル資産への規制されたアクセスを強調し、主流の受け入れが牽引力を得るにつれて市場のダイナミクスに影響を与える可能性があります。 ケビン・オリアリー氏がポートフォリオの10%をビットコインと暗号資産に投資 Beanstoxの会長であるケビン・オリアリー氏は次のように述べています。「今日、私の個人ポートフォリオの10%以上がビットコインと暗号資産関連の資産に、そして約5%が金に投資されています…」出典 専門家は米国とEU市場における潜在的な規制の変化を予測しており、これがデジタル資産の軌道に影響を与える可能性があります。ETFなどの規制された投資手段の採用は成長し、機関投資家の参加を促進すると予想されています。 Beanstoxの会長であるケビン・オリアリー氏は次のように述べています。「今日、私の個人ポートフォリオの10%以上がビットコインと暗号資産関連の資産に、そして約5%が金に投資されています…」出典 ビットコインが時価総額2.17兆ドルで108,805ドルに到達 ご存知でしたか？ケビン・オリアリー氏はかつてビットコインを「ガラクタ」と呼んでいましたが、最近の配分は大きな資産戦略の転換を示しており、イーロン・マスク氏やマイケル・セイラー氏の過去の行動と同様に、より広範な機関投資家のピボットを反映しています。 ビットコイン（BTC）は57.41%の市場支配率を持ち、現在の価格は108,805.21ドルです。CoinMarketCapによると、総時価総額は2.17兆ドルとなっています。過去24時間で0.25%のわずかな上昇を示したものの、ビットコインは7日間で5.47%の減少を示しています。過去24時間の取引高は593.2億ドルで、17.87%減少しました。 ビットコイン（BTC）、日次チャート、2025年8月30日17:37 UTCにCoinMarketCapでスクリーンショット撮影。出典：CoinMarketCap Coincuリサーチチームからの洞察は、デジタル資産に対して好ましい見通しを示唆しています...
BTC
$121,496.01
-1.30%
RISE
$0.010111
-1.27%
TRUST
$0.0003638
-6.93%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:55
共有
BlockDAG、Labubull、Brett、Ponke価格＆プレセール分析
BlockDAG、Labubull、Brett、Ponke価格＆プレセール分析の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年のトップ暗号資産プレセール市場は爆発的に成長し、投資家は高いリターンと現実資産の実用性を求めて数十のプロジェクトを調査しています。しかし正直に言うと、ほとんどのプレセールは過剰な約束をするか、ローンチ後も関連性を保つためのユーザーベースが不足しています。そのため、いくつかの名前が様々な理由で話題を独占していますが、一つのプロジェクトが明らかに先行しています。BlockDAGは今年初めに設定されたすべてのマイルストーンを突破し、プレセールの最終段階に入っています。それと並んで、Labubull（LABU）、Brett（BRETT）、Ponke（PONKE）などのトークンがマーケティング活動、価格変動、コミュニティの盛り上がりで注目を集めています。以下では、各プロジェクトを詳細に見て、現在のパフォーマンスを比較し、次の大きな動きの前にロックする価値のある唯一の真剣なプレセールとしてBlockDAGが選ばれる理由を解説します。1. TOKEN2049でのBlockDAG：プレセールと実用性の融合BlockDAGは、10月1〜2日にシンガポールで開催されるTOKEN2049に向けて準備を進め、2025年のトップ暗号資産プレセール市場を支配する軌道に乗っています。これはアジアの主要Web3イベントで、25,000人以上の参加者、7,000社以上の企業、数百人のスピーカーが集まり、BlockDAGはプラチナパートナーとして参加します。これは、ライブデモを備えた72平方メートルの巨大ブースから、すべての参加者がBlockDAGブランドを目にするメインステージ外の床から天井までのバナーまで、完全な可視性を意味します。10月1日までのすべてのBDAG購入に対する2049%のボーナスを追加すると、プレセールの盛り上がりは記録的なレベルに達しています。現在、0.03ドルのバッチ30にあるBlockDAGのプレセールでは、すでに3億8700万ドル以上を調達し、250億以上のBDAGが販売されています。バッチ1の初期購入者はわずか0.001ドルで参入し、ローンチ前に大きなリターンを確保しましたが、プロジェクトは減速していません。クジラのリーダーボードの戦いは激化しており、現在2人の主要保有者が440万ドルと430万ドルで、以前の380万ドルのリーダーを追い抜き、勢いを高めています...
T
$0.01538
+0.78%
REAL
$0.08203
-1.61%
MOVE
$0.1091
-1.53%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:25
共有
2025年に誰がビットコインを保有しているのか？暗号資産企業がグローバルなBTC所有分布をマッピング
2025年にビットコインを保有しているのは誰か？暗号資産企業がグローバルなBTC保有分布をマッピング」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Riverによると、個人が依然としてビットコインの大部分を所有しています。米国を拠点とするビットコイン金融サービス企業は、Xでの最近の投稿で2025年8月25日付けの所有権分布調査を明らかにしました。この調査は供給を分類し、公開書類、カストディアルウォレットのアドレスタグ付け、以前のブロックチェーン調査を使用して、Riverが各カテゴリーに帰属する割合を示しています。Riverは個人が循環供給量の約65.9%、つまり1,383万BTCを管理していると推定しています。このカテゴリーには、自己管理ウォレットとRiverが個人として分類する取引所アカウントが含まれます。機関側では、Riverは保有を企業とETFおよびファンドに分けています。企業（企業の財務部門やビットコイン保有を報告する従来の企業を含むグローバルカテゴリー）は供給の約6.2%、つまり130万BTCを占めています。ETFとファンド（スポットETFと顧客のためにコインを保管する投資ビークル）は約7.8%、つまり163万BTCを管理しています。政府は、Riverが公開ソースから追跡する主権アドレスに基づいて、約1.5%、つまり30万6,000BTCとして示されています。2つの特別なカテゴリーが分布を完成させています：紛失したビットコインは約7.6%、つまり158万BTCを占めています。Riverによると、これは長年動いておらず、回収不可能である可能性が高いコインを示す年齢ヒューリスティックから推測されています。Satoshi/Patoshiの保有量は、初期のマイニングパターンに関する以前の研究に基づいて、約4.6%、つまり96万8,000BTCと推定されています。最後に、2,100万の上限に達する前に、供給の約5.2%、つまり109万BTCがまだ採掘されていません。Riverの調査によると、2025年8月25日時点で、個人はBTCの65.9%、ファンドは7.8%を保有しています。簡単に言えば、Riverの調査は将来の価格を予測するものではなく、今日誰がビットコインを保有しているかをマッピングする試みです。カストディアンは多くの顧客を集約し、一部のウォレットは誤分類され、所有権が不透明である可能性があるため、これらの推定値は決定的なものではありません。Riverの結論は、個人が依然として保有を支配しているが...
U
$0.002391
-65.28%
BTC
$121,496.01
-1.30%
CAP
$0.11106
-13.58%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:24
共有
Pump.funの6200万ドルの買い戻しはPUMPの崩壊を救えるか？
Pump.funの6200万ドルの買い戻しはPUMPの崩壊を救えるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン Pump.fun、ソラナエコシステムベースのミームコインローンチパッドは、売り圧力を緩和し投資家の信頼を高めるため、自社のネイティブトークンPUMPの買い戻しに6200万ドル以上を投入しました。Dune Analyticsのデータによると、このプラットフォームは平均0.0038ドルで160億以上のPUMPトークンを取得しており、これはミームコイン発行から生じた手数料によって賄われています。買い戻しの日次ペースは安定しており、先週は130万ドルから230万ドルの範囲で推移しています。7月下旬に収益が急落し2024年初め以来最低となったにもかかわらず、DefiLlamaによるとPump.funはこれまでに総額7億7500万ドル以上の手数料を生み出しています。買い戻しはセンチメントを安定させているようで、PUMPは過去1ヶ月で12%上昇し、8月の最安値から50%以上回復しています。 保有者間の参加増加 オンチェーンデータによると、PUMPの保有者ベースは7万以上のウォレットに成長しています。小規模投資家が現在分布のほぼ半分を占めており、これはトークンが少数の大口ウォレットに集中するのではなく、個人ユーザーの参加が増加している兆候です。 LetsBonkとの競争 Pump.funは7月に競合するソラナプラットフォームであるLetsBonkに一時的に優位性を失いましたが、最近のデータではリーダーシップを取り戻したことが示されています。先週、Pump.funはローンチパッドの取引量の73%を占め、LetsBonkの9%と比較して、45億ドルの取引を処理しました。 進行中の法的問題 同時に、Pump.funは拡大する法的問題に直面しています。55億ドルの集団訴訟では、このプラットフォームが「不正なスロットマシン」のように運営され、誇大宣伝主導のマーケティングに依存して後発参入者を損失に導いていると非難されています。7月に修正された訴訟では、このプラットフォームを「無認可のカジノ」と表現し、その規制上の将来に疑問を投げかけています。 PUMPの今後は？ 買い戻しが短期的な価格安定をサポートしている一方で、規制当局が監視を強化した場合、訴訟は長期的な成長に影響を与える可能性があります...
FUN
$0.008642
+0.46%
HYPE
$44.09
-3.94%
MORE
$0.03394
+51.51%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:11
共有
ステーブルコイン優位性が60%に低下
ステーブルコイン支配率が60％に低下という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 テザーの支配力低下：ステーブルコイン支配率が60％に下落 ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。クリスチャンは、フィリピンとカナダのメディアでリーダーシップの役割を担うジャーナリスト兼編集者で、文章と暗号資産への愛に支えられています。オフの時間には、料理人であり映画愛好家でもあり、宇宙の大きさに常に興味を抱いています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/tether-loses-grip-stablecoin-dominance-drops-to-60/
COM
$0.011198
+2.84%
SIGN
$0.06212
-3.36%
COOK
$0.013054
-5.32%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:06
共有
国連、紛争中の性暴力の急増を警告
国連が紛争中の性暴力の急増を警告という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2024年10月12日、シラロの非公開の場所で縦長の写真を撮影した女性。彼女はAFPに、紛争から1年後、家族のために食料を買おうとしていたところ、2人のエリトリア兵士に止められ、レイプされたと語りました。エチオピアのティグレ地域での2年間の戦争は、何十万人もの死者、100万人以上の避難民を出し、200億ドル以上の損害をもたらしましたが、2022年11月の合意で流血は終結しました。エチオピア最北部のティグレ地域での2年間の紛争中に民間人に対して行われた多くの残虐行為の中で、レイプと性暴力は「組織的」であり、戦争の武器として使用されたと、2023年に科学誌BMC Women's Healthが発表した研究によると述べられています。研究者らがまとめたデータによると、レイプの件数の推定値は大きく異なり、最大12万件に達するとされていますが、多くの被害者が攻撃を報告することをためらっています。被害者らは、加害者のほとんどがエチオピアやエリトリアの兵士であったが、隣接するアムハラ地域の民兵も含まれていたと報告しています。（写真提供：MICHELE SPATARI/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images 2025年8月、国連は紛争関連の性暴力に関する事務総長の年次報告書を発表し、紛争中の性暴力の急増について警告しました。報告書によると、国家および非国家主体が20カ国以上で違反行為を行っており、中央アフリカ共和国（CAR）、コンゴ民主共和国（DRC）、ハイチ、ソマリア、南スーダンで最も多くの件数が記録されています。2024年のデータを示すこの報告書によると、被害者の大多数は女性と少女でしたが、男性、少年、多様な性的指向やジェンダーアイデンティティを持つ人々も標的にされ、年齢は1歳から75歳までに及んでいました。このような攻撃の多くには...
PHOTO
$0.8336
+43.84%
RISE
$0.010111
-1.27%
MORE
$0.03394
+51.51%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:05
共有
AIの成長が減速の兆しを見せる中、米テック株が圧力下に
米テクノロジー株、AI成長の減速兆候で圧力下に 米テクノロジー株は金曜日に圧力を受け、AIへの投資の急速なペースに関する懸念と半導体セクターでの一連の期待外れの決算報告が原因となった。ナスダック総合指数は1.2%下落し、テクノロジー株中心のこの指数が最近の高値を維持するのに苦戦した一週間を終えた。 半導体セクターが大打撃 注目すべき下落銘柄の中で、Marvell Technologyはデータセンター収益が市場予想を下回ったことを明らかにした後、ビットコインの初期のような動きを見せ、約19%急落した。同社株はこの決算を受けてバンク・オブ・アメリカにより「買い」から「中立」へと格下げされた。 一方、時価総額で世界最大の上場半導体企業であるNvidiaは金曜日に3.3%下落した。同社はAIチップに影響を与える米国の輸出規制により、中国向け販売の進行中の不確実性を指摘した。週間ベースでは、Nvidia株は2.1%下落し、5月以来の最大の週間下落となった。 半導体メーカー全体の軟調な市況により、フィラデルフィア半導体指数は4月中旬以来の最低水準まで下落した。S&P 500も0.6%下落し、今月最大の単日下落となったが、8月は1.9%上昇して終えることができた。 テクノロジー株の売却は、特にテクノロジー株が市場を記録的な水準に導いた好調な8月の後、月末近くに投資家が利益確定を行ったことによるものと思われる。 テクノロジー株の過熱と中国の不確実性が迫る ChatGPTのような生成AIプロジェクトを支えるデータセンターにすでに何千億ドルもの投資が注ぎ込まれているにもかかわらず、この分野の実際の収益は比較的控えめなままだ。モルガン・スタンレーによると、Amazon、Microsoft、Googleなどの主要クラウドプロバイダーからの生成AI製品は昨年約450億ドルの収益をもたらした。 これらの企業向けカスタム半導体の主要サプライヤーであるMarvellは、貿易摩擦や成長見通しに関する疑問など、追加の逆風に直面している。以前急上昇していた同社の株価は...
NEAR
$2.882
-2.60%
U
$0.002391
-65.28%
INDEX
$1.002
-3.56%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:01
共有
Everything Blockchain、FlareのXRP DeFiフレームワークを採用
この投稿「Everything Blockchain、FlareのXRP DeFiフレームワークを活用」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Everything Blockchain Inc.はFlareネットワーク上のXRP DeFi（XRPFi）標準に参加し、企業のデジタル財務に利回り生成戦略を統合しました。米国の上場企業であるEBZT（ティッカーシンボル）は、このイニシアチブに1,000万ドル相当のXRPを割り当てる覚書に署名しました。 EBZTはFlareのXRPFiを活用してXRPを利回り生成型の財務資産に転換 プレスリリースによると、この動きによりEBZTはFlareの機関グレードのXRP利回りフレームワークを採用する最初の米国企業の一つとなりました。ナスダック上場のVivoPowerは以前に同じ標準に1億ドルを投資し、このモデルの企業採用が拡大していることを示しています。この傾向は、日本のゲーム会社グミが最近XRPトレジャリーを立ち上げたことでも強調されています。 FlareはXRPFiを開発し、従来は利回りを生まない資産だったXRPを企業のバランスシートにおける生産的な手段に変えました。このフレームワークの中核にはFAssetsがあり、これはFlareのブリッジングシステムであり、XRPやビットコインなどのトークンにスマートコントラクト機能を拡張します。この構造を通じて、EBZTはそのXRPをFXRPに変換する計画です。その後、FlareのFirelight再ステーキングレイヤーを使用して、分散型貸付、ステーキング、流動性プロトコルにわたって展開します。 XRPFiに参加することで、EBZTは現金資金を多様化し、ブロックチェーントークンが投機を超えて目的を持って活用できることを投資家に示しています。これにより企業は、通常の企業統治や報告規制に匹敵する規制された方法でXRPを使用する機会を得ることができます。また、デジタル資産が日常の財務管理の一部であり続けていることを示す指標でもあります。 EBZTの参加はXRPFiフレームワークへの信頼の高まりを強調 XRPFiのメンバーとしての上場企業の増加により、Flareは機関金融においてより強力になっています。新しいプロトコルが導入されるにつれて、すでに何百万ドル相当のデジタル資産がFlareにコミットされています。したがって、FlareはXRPを...
U
$0.002391
-65.28%
MOVE
$0.1091
-1.53%
XRP
$2.807
-2.76%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:00
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル、バーレーン・フィンテック・ベイとの提携で中東におけるプレゼンスを強化
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰