香港警察がステーブルコイン詐欺を取り締まり、3人の容疑者を逮捕
香港警察がステーブルコイン詐欺を取り締まり、3人の容疑者を逮捕したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：香港警察がステーブルコイン詐欺で3人の容疑者を逮捕。詐欺には300万香港ドルが関与し、オンチェーン処理の資産には影響なし。この事件は2025年8月から施行された新しいステーブルコイン規制の最中に発生。香港当局は、8月30日に報告されたように、上環の両替所でステーブルコイン詐欺により77歳の女性が300万香港ドルを失った後、3人を逮捕しました。これは、犯罪者が香港の新たなステーブルコイン規制を悪用したことで、規制措置にもかかわらず継続する暗号資産詐欺リスクを浮き彫りにし、市場のボラティリティの環境下での投資家の警戒の重要性を強調しています。 香港警察の逮捕が暗号資産セキュリティ基準を揺るがす 曽健華警部が率いる香港のテクノロジー・金融犯罪ユニットは、高齢者から300万香港ドルを詐取した3人の容疑者が関与するステーブルコイン詐欺を迅速に標的にしました。詐欺は上環の仮想通貨取引所で展開され、一般ユーザーを対象としていました。この事件は、特に2025年8月に制定された新しいステーブルコイン条例の下で、香港における現金取引と暗号資産のインターフェースの脆弱性を強調しています。仮起訴が行われ、さらなる逮捕の可能性があります。 「彼らは常に短期売買の価格のボラティリティからの利益の誤解を招く見通しに注意し、特にソーシャルメディアに表示される根拠のない主張に警戒すべきです。」— ジュリア・リョン、証券先物委員会（SFC）CEO 新ステーブルコイン条例が堅牢な規制枠組みの重要性を強調 ご存知でしたか？香港の新しいステーブルコイン条例は、移行期間中の規制の不確実性を悪用する詐欺の増加から厳格なライセンスを要求しています。CoinMarketCapによると、Tether USDtは1.00ドルの安定価格を維持し、時価総額は1,675億9,000万ドル、24時間取引高は909億3,000万ドルで、33.94%の減少を記録しています。このステーブルコインの市場支配率は4.45%で、ここ数ヶ月間で若干の変動があります。 Tether USDt(USDT)、日次チャート、2025年8月30日19:37 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuの専門家は...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 03:43
小売大手ウォルマートがAI駆動エージェントを4つ発表
小売大手ウォルマートが4つのAI駆動エージェントを発表したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ウォルマートは従業員と顧客双方の作業を削減するための新しい「スーパーエージェント」を導入しました。同社のRetail Rewiredイノベーションイベントで、4つのエージェントがデビューしました。販売者とサプライヤー向けのMarty、買い物客向けのSparky、従業員向けのAssociate Agent、そしてDeveloper Agentです。関税、インフレ、その他のコスト圧力が家計支出に対する懸念を高め、小売業者は売上を維持する方法を模索するよう促しています。店舗チームが主導するハンズオンサービスに賭ける企業もあれば、人工知能を活用して買い物の方法を効率化する企業もあります。ウォルマートは後者のグループに属します。4つのAIエージェントは、給与計算、有給休暇、商品化、特定の機会に合わせた商品の推奨など、多くのツールを統合して顧客と企業のやり取りを簡素化する業務を処理します。「多数の異なるエージェントがあると非常に混乱しやすくなります」と、ウォルマートグローバルの最高技術責任者（CTO）であるスレシュ・クマール氏はイベントで述べました。ウォルマートのエンタープライズビジネスソリューション担当上級副社長であるデビッド・グリック氏は、Associate Agentは「どの従業員もバックエンドで構築したすべてのエージェントにアクセスできる単一の入口として機能する」と述べました。「より多く話しかけ、より多く使うほど、あなたについてより多くのことを知るようになります」と彼は付け加えました。AIに傾倒しているのはウォルマートだけではありません。この変化は、小売業者が消費者の上昇するコストを緩和し、政策圧力に対応する方法を模索する中で起きています。7月のAmazonの4日間のPrime Dayでは、生成AIの使用が前年比3,300%増加しました。Google Cloud AIもボディケアブランドのLushと提携し、包装されていない製品を視覚的に識別することで、新しいスタッフのトレーニングコストを削減しています。ウォルマートはまた、店舗やクラブの「デジタルツイン」を構築することで、空間的および物理的AIにも投資しています。これらは運営を監視・管理するために使用される仮想レプリカです。このアプローチにより、同社は「検出、診断...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 03:29
Flokiの下落からの回復が持続的な上昇モメンタムの見通しを強化
「Flokiの下落からの回復が持続的な上昇モメンタムの見通しを強化」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。FLOKIは重要なサポートラインで横ばいとなっており、アナリストたちは次の動きを決定する要因として$0.00009300のゾーンを注視しています。このエリアは最近数ヶ月間、強力なフロアプライスをサポートとして機能しており、この水準を維持することで新たなラリーの基盤を築く可能性があります。現在の市場データによると、このアルトコインは安定した取引高を維持しており、最近のボラティリティにもかかわらず投資家の関心が再び高まっていることを示しています。週足の構造は$0.00009300から$0.00012000の間でのアキュムレーションを示しており、モメンタムが構築されれば$0.00014000～$0.00016000への上昇の可能性があります。短期的な下落は投資家の信頼を試していますが、チャートの予測と取引活動の両方が回復力を示しています。FLOKIはミームコインセクター内でハイリスク・ハイリターンの資産として位置づけられており、ブレイクアウトの機会を求めるトレーダーを引き付けています。 $0.00009300ゾーンの重要なサポート アナリストのCrypto Monkeyは、コインの短期的な安定性にとって不可欠なエリアとして$0.00009300のサポートラインを特定しています。週足チャートでは、このトークンがこのゾーン付近で横ばいとなっており、最近の数ヶ月間、信頼できるフロアとして機能していることを示しています。この水準を維持することで、トークンは別の上昇の試みのための強さを構築することができるでしょう。 FLOKIUSDT チャート | 出典：X 価格が維持されれば、予測では過去に反転が発生したエリアである$0.00014000のレジスタンスラインに向けた動きの可能性が示唆されています。したがって、その点を超えるブレイクアウトは$0.00016000以上への利益拡大につながる可能性があります。しかし、$0.00009300レベルを維持できなければ、$0.00007800から$0.00008200の間の低い需要ゾーンへの下落を引き起こし、回復の試みを遅らせる可能性があります。 アキュムレーションフェーズと長期構造 チャートの予測によると、より強力なブレイクアウトを確立する前に$0.00009300から$0.00012000の範囲内にとどまる可能性があります。アナリストたちは、このタイプの横ばいゾーンはしばしばアキュムレーションを表し、トークンがより明確な上昇モメンタムに備えていることを示すと指摘しています。Crypto Peer 🇺🇸は、最近の反落はブレイクダウンではなく、サポートの健全な再テストであることを示唆するチャートを共有しました。過去の構造は同様の状況を示しています...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 03:09
SECが120億ドル規模のAmplifyからXRPオプションETFの申請を受理
SECの提出書類によると、126億ドルを運用する資産管理会社Amplifyは、11月にCboe BZX取引所に上場し取引を開始する予定のXRPオプションインカムETFの書類を提出しました。関連記事：暗号資産は悪役として描かれるが、銀行は静かに疑わしい資金を数十億ドル移動 むしろ[...]
Bitcoinist
2025/08/31 03:00
ブロックチェーン技術のさまざまな分野におけるイノベーションと実験の奨励
ブロックチェーン技術のさまざまな分野におけるイノベーションと実験を奨励する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Kusama（KSM）は、Polkadotエコシステムの「カナリアネットワーク」として設計された暗号資産とブロックチェーンネットワークです。独自のネイティブトークンであるKSMを持ちながらも、開発者がライブ環境で新機能やアプリケーションをテストし実験できるため、「実際の経済的価値を持つテストネットワーク」とよく呼ばれています。 Kusamaは、別のブロックチェーンプラットフォームであるPolkadotと同じチームによって作成されました。Polkadotは、パラチェーンとして知られる複数のブロックチェーンを接続し、ブロックチェーン空間でのブロックチェーンインターオペラビリティとスケーラビリティを可能にするように設計されています。KusamaはPolkadotの補完的なネットワークとして機能しています。 Kusamaは、Polkadotのより野性的で安定性の低いバージョンとなることを意図しています。そのため、Polkadotネットワークの安定性とセキュリティを損なうことなく、開発者が実世界の環境で新機能、イノベーション、パラチェーンをテストすることができます。この実験的な性質から、「カナリアネットワーク」と呼ばれることが多いのです。 Polkadotと同様に、Kusamaはプルーフ・オブ・ステーク(PoS)のコンセンサスメカニズムを使用しています。KSM保有者は、トークンをステークしてネットワークのセキュリティとガバナンスに参加できます。ステーカーはトランザクションの検証とネットワークの保護に対して報酬を獲得できます。 KSMはKusamaネットワークのネイティブ暗号資産です。ガバナンスへの参加、ネットワークセキュリティのためのステーキング、エコシステム内での取引手数料やサービスの支払いなど、さまざまな用途があります。 Kusamaには独自のガバナンスシステムがあり、トークン保有者がネットワークのアップグレードや変更に関する意思決定プロセスに参加できるようになっています。トークン保有者は住民投票を提案し投票することができ、これによって分散型でコミュニティ主導のネットワークとなっています。 免責事項：この記事は情報提供のみを目的としており、CoinIdolによる推奨とみなされるべきではありません。これらは暗号資産の売買を推奨するものではありません。読者は資金を投資する前に自分自身で調査を行うべきです。出典：https://coinidol.com/kusama-ksm-token/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 02:51
ブロックチェーン駆動型スポーツゲームの台頭
ブロックチェーンを活用したスポーツゲームの台頭という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Pepe Hockeyプロジェクトは、ブロックチェーン技術、AIを活用した新しいゲームプレイ、ミームにインスパイアされたブランディングを統合することで、スポーツゲーム業界に革命をもたらすことを目指しています。この革新的なプラットフォームは、ホッケーマネジメント、戦略的チーム構築、公正なプレイメカニクス、eスポーツ対応機能を組み合わせ、ゲーマー、暗号資産愛好家、スポーツファンを惹きつけます。大胆なビジョンと強力な実行力により、このプロジェクトは2025年末以降、文化的・技術的なブレークスルーになると期待されています。ブロックチェーンでスポーツゲームを再定義 NFTを通じた真の所有権 プレイヤーはチームマネージャーとして、非代替性トークン(NFT)で表現されるデジタルアスリートを収集・育成します。選手、装備、ハイライトクリップなどの資産は完全に所有でき、流通市場で取引可能です。これにより、ユーザーが長期的にチームに投資できる活気ある経済が生まれ、デジタルコレクティブルの成長トレンドを活用できます。証明可能な公正なゲームプレイ 各試合はChainlinkのVRFによる検証可能なランダムシードによって支えられ、結果は透明で再現可能です。この証明可能な公平性により、プレイヤーとベッターの信頼が高まり、誰でも同じ結果で試合をリプレイできます。システムの150変数シードは、氷の質や観客のムードなどの動的要因を考慮し、整合性を損なうことなく深みを加えています。観客とeスポーツのために設計 ストリーミングに適した機能 このプラットフォームは、動的オーバーレイ、$PUCKの価格推移ビジュアル、ライブ統計フィードを備えた自動ストリーミングのAIを活用した試合で観客を優先しています。コミュニティ主導のイベント 昇格/降格リーグから、$PUCK摩擦が2倍になる「ブリザードカップ」のような分散型自律組織（DAO）投票の特別ルールトーナメントまで、ゲームは新しいインタラクティブな形式でプレイヤーを惹きつけます。これらのイベントはコミュニティと競争の感覚を構築し、プラットフォームをeスポーツの自然な選択肢にします。持続可能なトークン経済 バランスの取れた$PUCK割り当て 10億トークンの供給量を持つネイティブ暗号資産は、慎重に配分されています：プレセールに10%、5年間のPlay to Earn報酬に35%、ステーキングと流動性に20%、そして開発とコミュニティイニシアチブにさらに配分されています。四半期ごとのトークン...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 02:41
米国の投資家、日に1.07 BTCを稼ぐためにIOTAマイナーに注目
米国投資家、日々1.07 BTCを稼ぐIOTAマイナーに注目する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。[サンフランシスコ、2025年8月29日] — 何十年もの間、ウォール街はアメリカ市場における富の追求の代名詞でした。しかし、ボラティリティの増加、高リスク、機関投資家の支配により、一般投資家が株式市場で利益を上げることはますます困難になっています。このような背景の中、より多くのアメリカ人がIOTAマイナークラウドマイニングプラットフォームに目を向けています—株式市場の上下動なしに安定した日々のリターンとパッシブインカムを提供する新しい選択肢です。 個人投資家の間での株式市場疲れ 2024年、S&P 500の全体的なボラティリティにより、業界データによると、平均的な個人投資家の純利益はわずか3.8%でした。手数料とインフレ後、多くのトレーダーはほとんど収支トントンでした。「何年もチャートや財務報告書を研究してきましたが、一夜にして利益が消えるのを見るだけでした」とテキサス州の元デイトレーダー、マイケル・R氏は言います。「IOTAマイナーに切り替えることで、ウォール街が提供できなかったもの、つまり予測可能な収入を得ることができました。」多くのアメリカ人にとって、株式取引に必要な時間と精神的プレッシャーはリターンを上回り、代替投資戦略の探求を促しています。 なぜIOTAマイナーが米国投資家に支持されているのか 経済サイクル、ニュースイベント、または連邦準備制度理事会の決定に結果が依存する株式取引とは異なり、IOTAマイナーのクラウドマイニングは透明で安定した収益を提供します。主な利点は以下の通りです： ハードウェアなし、メンテナンスなし：投資家は高価なマイニングリグを購入したり、電気代を支払う必要がありません。 日々の支払い：マイニング報酬は自動的に入金され、「第二の給料」の感覚を提供します。 マルチコインの柔軟性：BTC、ETH、XRP、LTC、SOL、DOGEなどをマイニングできます。 二重収入の可能性：固定マイニング報酬と暗号資産価格の成長の両方から収益を得られます。 高レベルのセキュリティ：CloudflareとMcAfeeの保護を受け、グローバルなコンプライアンス基準を満たしています。 このストレスの少なさと高い信頼性の組み合わせにより、クラウドマイニングは安定した収入を求める米国の労働者、退職者、若い投資家にとって特に魅力的なものとなっています。
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 02:38
米国大手企業がXRP ETF申請を提出：しかし今回は異なる
米大手企業がXRPのETF申請を提出：今回は異なる点がある」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Amplify Investmentsは、XRPベースの月次オプション収益上場投資信託（ETF）のための目論見書をSEC（米国証券取引委員会）に提出しました。同社が提出した文書には以下の記述が含まれています：「Amplify XRP [ ]% 月次オプション収益ETFは、XRPの価格リターンとカバードコールオプション戦略を通じて、高収益と資本増価のバランスを提供することを目指しています。」オプション収益ETFは、オプション戦略を通じて投資家に月次収益を提供することを目的としています。Amplifyの申請は、SECがまだ判断を下していないアルトコインベースのファンドの申請急増の中で行われました。Grayscale、21Shares、Bitwiseなどの企業はすでに、XRP、ライトコイン、ドージコイン、ソラナなどのコインを追跡する現物ETFを申請しています。昨年、現物ビットコインとイーサリアムブロックチェーンのETFは数十億ドルの投資を集めました。暗号資産ETFに対するSECの姿勢は、特に今年初めにドナルド・トランプが就任して以来、変化しています。7月、同機関は認可された参加者向けに暗号資産ETFの現物での設定と償還を認める規制を採用しました。ブルームバーグによると、8月28日時点で、SECは90以上の暗号資産関連の申請を審査中とのことです。承認された場合、このETFはAmplifyの初めての暗号資産関連ファンドではありません。同社はこれまでに、ブロックチェーン技術の開発と利用に関わる企業の株式に投資するファンドと、ビットコインの価格リターンに連動したカバードコールオプション戦略を通じて収益を生み出すことを目指す別のファンドを立ち上げています。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、当社のTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/major-us-company-files-etf-application-for-xrp-but-this-time-its-different/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 02:15
日本のゲーム大手が1700万ドル相当のXRPを購入する計画、その理由とは
著名な日本のモバイルゲーム開発会社であるグミ株式会社が、1,700万ドル相当のXRPを購入する計画を明らかにした後、より広範な暗号資産業界の注目を集めています。この動きは、ゲーム大手がブロックチェーン技術へのより深いコミットメントを示すものであり、新たな収益源を開拓し、XRPを通じてその地位を強化しようとしています[…]
Bitcoinist
2025/08/31 02:00
「トランプは死んだのか？」という噂は否定された
「トランプは死んだのか？」という噂が否定される という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン ドナルド・トランプ大統領は土曜日、バージニア州のゴルフコースに向かう姿が撮影され、公の場に姿を見せなくなった後、トランプが最近死亡したとソーシャルメディアで広まった根拠のない噂を払拭しました。ソーシャルメディアユーザーは、証拠なしに、公の場に姿を見せなくなった後、ドナルド・トランプ大統領が最近死亡したという主張を広めました。AFP via Getty Images 重要な事実 トランプは孫娘のカイ・トランプと共に、土曜日の朝、バージニア州北部のトランプ・ナショナルゴルフコースに向かう途中、ホワイトハウスの南芝生で車に乗り込む姿が目撃されました。土曜日の正午時点で、「トランプ」「トランプは死んだのか」「トランプ死亡」の検索クエリがGoogleの上位検索に入り、Xでは「ドナルド・トランプはどこにいるのか」がトレンド入りしていました。トランプの直近の公の場での姿は水曜日にテレビ中継された閣議を主宰した時で、その前の週にはゴルフをしている姿も目撃されていましたが、トランプはオンラインでも活動を続け、自身のTruth Socialプラットフォームに定期的に投稿していました。トランプは孫娘のカイ・トランプと孫のスペンサー・フレデリック・トランプと共に車列に乗り込みます。AFP via Getty Images トランプが車列に乗り込みます。AFP via Getty Images なぜソーシャルメディアユーザーはトランプが死亡したと言ったのか？ ほとんどのソーシャルメディアユーザーは、トランプが水曜日の閣議以降公の場に姿を見せておらず、週末のスケジュールがクリアされていることを指摘しました—しかしこれは珍しいことではありません。また、JDバンス副大統領が木曜日にUSA Todayに対して、「恐ろしい悲劇」が起きた場合に大統領として職務を引き継ぐ準備ができていると語ったことも注目されましたが、バンスはトランプが「良好な状態」で「信じられないほど健康」であると信じていることを強調しました。重要な背景 1月に就任時点で最高齢の大統領となったトランプの健康状態をめぐる懸念が、ここ数ヶ月渦巻いています。今月初め、79歳のトランプは...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:59
