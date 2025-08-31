Flokiの下落からの回復が持続的な上昇モメンタムの見通しを強化

「Flokiの下落からの回復が持続的な上昇モメンタムの見通しを強化」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。FLOKIは重要なサポートラインで横ばいとなっており、アナリストたちは次の動きを決定する要因として$0.00009300のゾーンを注視しています。このエリアは最近数ヶ月間、強力なフロアプライスをサポートとして機能しており、この水準を維持することで新たなラリーの基盤を築く可能性があります。現在の市場データによると、このアルトコインは安定した取引高を維持しており、最近のボラティリティにもかかわらず投資家の関心が再び高まっていることを示しています。週足の構造は$0.00009300から$0.00012000の間でのアキュムレーションを示しており、モメンタムが構築されれば$0.00014000～$0.00016000への上昇の可能性があります。短期的な下落は投資家の信頼を試していますが、チャートの予測と取引活動の両方が回復力を示しています。FLOKIはミームコインセクター内でハイリスク・ハイリターンの資産として位置づけられており、ブレイクアウトの機会を求めるトレーダーを引き付けています。 $0.00009300ゾーンの重要なサポート アナリストのCrypto Monkeyは、コインの短期的な安定性にとって不可欠なエリアとして$0.00009300のサポートラインを特定しています。週足チャートでは、このトークンがこのゾーン付近で横ばいとなっており、最近の数ヶ月間、信頼できるフロアとして機能していることを示しています。この水準を維持することで、トークンは別の上昇の試みのための強さを構築することができるでしょう。 FLOKIUSDT チャート | 出典：X 価格が維持されれば、予測では過去に反転が発生したエリアである$0.00014000のレジスタンスラインに向けた動きの可能性が示唆されています。したがって、その点を超えるブレイクアウトは$0.00016000以上への利益拡大につながる可能性があります。しかし、$0.00009300レベルを維持できなければ、$0.00007800から$0.00008200の間の低い需要ゾーンへの下落を引き起こし、回復の試みを遅らせる可能性があります。 アキュムレーションフェーズと長期構造 チャートの予測によると、より強力なブレイクアウトを確立する前に$0.00009300から$0.00012000の範囲内にとどまる可能性があります。アナリストたちは、このタイプの横ばいゾーンはしばしばアキュムレーションを表し、トークンがより明確な上昇モメンタムに備えていることを示すと指摘しています。Crypto Peer 🇺🇸は、最近の反落はブレイクダウンではなく、サポートの健全な再テストであることを示唆するチャートを共有しました。過去の構造は同様の状況を示しています...