MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
法的明確性、RLUSDステーブルコイン、EVMサイドチェーン—そして価格と普及に対する意味
投稿「法的明確性、RLUSDステーブルコイン、EVMサイドチェーン—そして価格と採用にとっての意味」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年のXRP：法的明確性、RLUSDステーブルコイン、EVMサイドチェーン—そして価格と採用にとっての意味 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 2025年のXRP：法的明確性+新技術の触媒がユーティリティ（と価格）を再び注目の的に 出典：https://bitcoinworld.co.in/xrp-2025-legal-clarity-rlusd-stablecoin-evm-sidechain-price-outlook/
XRP
$2.8074
-2.75%
COM
$0.011199
+2.93%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:43
共有
XAI、テスラ、SpaceXとXがビットコインの機関投資家時代を形成する方法（2025年）
投稿「XAI、テスラ、SpaceX、そしてXがビットコインの機関投資家時代（2025年）をどのように形作っているか」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーロン・マスク：XAI、テスラ、SpaceX、そしてXがビットコインの機関投資家時代（2025年）をどのように形作っているか コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース イーロン・マスクのマルチカンパニー戦略がビットコインの機関投資家時代を加速している 出典：https://bitcoinworld.co.in/elon-musk-bitcoin-institutional-adoption-2025/
XAI
$0.04066
-2.40%
ELON
$0.0000000904
-5.54%
COM
$0.011199
+2.93%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:25
共有
ビットコインとゴールド、共に資金流出
ビットコインと金、共に資金流出が発生 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事。ビットコインと金は長年、「価値の貯蔵」の議論において競合関係にあり、投資家が資本を再配分する際には反対方向に動くことが多かった。しかし8月にはこのパターンが崩れ、両資産が同時に大幅な出金に直面し、米国の金融政策の不確実性が市場全体を不安定にしていることが浮き彫りになった。 稀な並行出金 通常のシーソー効果とは異なり、ビットコインETFは8月の最終週に約20億ドルの引き出しを記録し、6日連続の償還となった。通常これらの資金フローを吸収する金ファンドも、わずか1週間で約5億ドルが流出し、地盤を失った。しかし月末には両資産クラスとも短期的な回復を見せ、ビットコインETFは4日連続の入金を記録し、金ファンドも反発した。それでも、この異例の連動は、投資家が両者間で資金を移動させるのではなく、全体的に資金を引き揚げていることを示唆している。 マクロ経済の不透明感が支配 この同時流出は、混合した経済シグナルを背景に起きている：インフレは依然として高止まりしている一方、労働市場データは減速を示している。これにより連邦準備制度理事会は、金利を長期間高く維持するか、成長を支援するために引き下げるかの間で板挟みになっている。FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の方向性が明確になるまで、投資家はビットコインのような投機的リスク資産や金のような伝統的な安全資産のいずれにも大きな賭けをすることを躊躇しているようだ。代わりに、多くは現金にとどまるか、より高利回りの商品に移行することを選んでいる。 今後の見通し ビットコインと金は長い間、不安定性に対するヘッジとして見られてきたが、今月の異例の相関関係は、政策シグナルが不明瞭な場合、ヘッジでさえもその輝きを失うことを示している。次のFRB会合は、この資金フローの一時停止が深刻なトレンドになるのか、一時的な迂回になるのかを決定する可能性が高い。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資に関する助言を構成するものではありません...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:23
共有
歴史的転換：ビットコインETFは運用資産総額で金ETFを上回るペースで進行中
投稿「歴史的な逆転：ビットコインETFが金ETFのAUMを上回るペースで進行中」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 歴史的な逆転：ビットコインETFが金ETFのAUMを上回るペースで進行中 | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。私の名前はGodspower Owieで、NewsBTCとBitcoinistというニュースプラットフォームで働いています。私は時々、自分を探検家のように考えることがあります。新しい場所を探索し、新しいことを学び、特に価値のあることを学び、そして私の人生に影響を与える新しい人々と出会うことを楽しんでいるからです。どんなに小さなことでも。私は家族、友人、キャリア、そして時間を大切にしています。本当に、それらはおそらく誰もの存在における最も重要な側面です。幻想ではなく、夢こそが私が追求するものです。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-to-surpass-gold-etfs/
DREAMS
$0.0003559
-4.40%
COM
$0.011199
+2.93%
SIGN
$0.06208
-3.33%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:15
共有
Grayscaleは、SECがアルトコイン・ベースのファンドを審査する中、現物CardanoとPolkadot ETFの承認を求める ⋆ ZyCrypto
グレースケールがSECがアルトコイン系ファンドを審査する中、現物カルダノとポルカドットETFの承認を求める ⋆ ZyCrypto がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。広告     大手暗号資産投資会社グレースケール・インベストメンツは、ポルカドット（DOT）とカルダノ（ADA）に連動した現物上場投資信託（ETF）を立ち上げるため、SEC（米国証券取引委員会）に登録届出書を提出しました。カルダノファンドはティッカーシンボル「GADA」でNYSE Arcaに上場される予定です。Coinbase Custodyプラットフォームがカストディを担当し、CoinDesk Cardano Index（ADX）を使用してADAの価格を追跡します。株式は10,000単位のブロックで発行され、将来的にはADAのステーキングによる報酬を可能にする可能性があります。提案されているグレースケール・ポルカドット・トラストETFは、ティッカーシンボル「DOT」でNasdaqで取引され、CoinDesk DOT CCIXber Reference Rateを追跡します。両ファンドは、投資家が直接保有することなく原資産へのエクスポージャーを提供するパッシブ型の投資手段として設計されています。グレースケールの現物DOT ETFのS-1提出は、米国証券取引所Nasdaqが2月24日にファンドの上場許可を求め、NYSE Arcaも同様にADAについて申請した数ヶ月後に行われました。広告   ブルームバーグ・インテリジェンスのETFアナリスト、ジェームズ・セイファートは、これらは全く新しい提案ではなく、すでに進行中の申請の継続であると説明しました。「グレースケールはカルダノとポルカドットのETF両方についてS-1を提出しました。彼らはすでにこれらそれぞれについて19b-4を提出していたので、これらは全く新しい申請ではありません」と彼はXに書き込みました。市場データプロバイダーCoinGeckoによると、カルダノは最近0.4%高く取引されている一方、DOTは過去24時間で1%下落しています。彼らの冴えない実績は、最近の暗号資産市場の広範な損失と一致しており、過去1週間で主要資産のほとんどが赤字となっています。アルトコインETF申請の増加 グレースケールの最新の暗号資産ETF提案は、米国での規制緩和された暗号資産業界の規制と暗号資産に焦点を当てた商品への投資家需要の高まりを背景に、投資会社がデジタル資産ベースのファンドの規制承認を求める動きが増加している中で行われました...
T
$0.01538
+0.78%
U
$0.002385
-65.37%
TRUST
$0.0003639
-6.66%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:12
共有
ETFの資金流入とオンチェーンシグナルがレジリエンスを示す中、ビットコインの機関投資家基盤が強化
投稿「ビットコインの機関投資家基盤は、ETFフロー、オンチェーンシグナルがレジリエンスを示す中で強化」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの機関投資家基盤は、ETFフロー、オンチェーンシグナルがレジリエンスを示す中で強化 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース イーサへの資金移動にもかかわらずビットコインの機関投資家基盤は強化 出典: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-institutional-backbone-etf-flows-onchain-signals-aug-2025/
COM
$0.011199
+2.93%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:04
共有
記録的なレイバーデー旅行の中、鉄砲水が予想される
記録的なレーバーデー旅行の中、鉄砲水が予想されるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップラインダラス地域で鉄砲水警報を引き起こした雷雨が、土曜日にダラス・フォートワース国際空港で数百のフライトを混乱させ、レーバーデーの週末に記録的な数の人々が旅行すると予測される中、世界で最も混雑する旅行ハブの一つでの交通を妨げました。連邦航空局は悪天候のため、ほぼ1時間の遅延を警告しました。getty 重要な事実 FlightAwareによると、東部夏時間15:15の時点で、ダラス・フォートワース国際空港を出発する400便以上のフライトが遅延し、110便以上が欠航となり、一方、同ハブに向かう305便が遅延し、約150便が欠航となりました。土曜日にダラス・フォートワースを出発するフライトの54%が混乱し、43%が遅延、11%が欠航となりました。連邦航空局は、近隣の雷雨を理由に、ダラス・フォートワースでの平均遅延が50分以上になると警告しました。これは以前に2時間以上の遅延を警告する勧告を発表した後のことです。ダラスでの旅行の問題は、アメリカン航空に他の米国の航空会社よりも大きな影響を与えているようで、アメリカンのフライト約514便が遅延し、225便が欠航となっています。国立気象サービスによると、断続的な雨と雷雨はレーバーデーの週末を通じてこの地域で続くとのことで、ダラス郡内外でフラッシュクローズ警報を発令しましたが、午後半ばの時点では空港自体は含まれていませんでした。大きな数字 8780万。これは2024年にダラス・フォートワース国際空港を通過した人々の数で、国際空港評議会ワールドによると、アトランタ（1億800万）とドバイ（9230万）に次いで世界で3番目に混雑するハブとなっています。他にどこでフライトが遅延していますか？ 連邦航空局は以前、ダラス・ラブフィールド空港での地上遅延を警告しており、土曜日の午後の時点で98便—国内ハブの出発便の約45%—が遅延していました。今年はどれくらいの人々が旅行するでしょうか...
M
$2.06201
-4.14%
U
$0.002385
-65.37%
MORE
$0.03392
+51.56%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:02
共有
中国人民銀行の元総裁が暗号資産セクターに関する記事を発表：警告を発する
中国人民銀行の元総裁が暗号資産セクターに関する記事を発表：警告を発する」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。中国人民銀行の元総裁である周小川氏は、ステーブルコインとデジタル決済システムに関する広範な記事を執筆し、これらの資産の限界と潜在的なリスクを強調しました。周氏の記事で強調されたポイントは以下の通りです：分散化はすべての金融サービスに適しているわけではない：周氏は「すべてのサービスが分散化される必要がある」という考え方は誇張されており、アカウントベースの中央集権型管理システムは依然として強力に機能していると指摘しました。技術だけでは十分な基準ではない：決済システムの成功は技術的な優位性だけでなく、セキュリティや規制遵守などの要因にも依存しています。市場操作と投資家リスク：ステーブルコイン市場における価格と市場操作はまだ防止されておらず、これが適格でない投資家を引き寄せることでリスクを拡大していると主張しました。需要不足の問題：周氏は、十分な利用がないステーブルコインは市場で効果的に流通できない可能性があるため、ライセンスを取得しても発行できないと述べました。既存の決済システムの優位性：彼は、現在のシステム、特に個人決済においては、コスト面ですでに非常に低いレベルに達しており、ステーブルコインの使用もKYCやAMLなどの規制コストから免除されないことを思い出させました。周氏は、ステーブルコイン発行者がより広く受け入れられるためにコストを最小化し発行を最大化する傾向があると指摘しました。これは中央銀行の「お金を印刷する」権力に似たアプローチです。しかし、ステーブルコイン発行者は金融政策やマクロ経済規制の理解が不足しているため、制御されない発行と高レバレッジのリスクをもたらします。米国のGENIUS法や香港のステーブルコイン法などの規制がこれらの問題を解決しようとしていますが、周氏は現在の管理が不十分であると述べ、以下の問題に注意を喚起しました：準備金管理：発行されたステーブルコインの準備金がどこに、誰によって保管されているかは重要な問題です...
T
$0.01538
+0.78%
COM
$0.011199
+2.93%
MAY
$0.03727
-2.74%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 03:30
共有
ビットコイントレジャリーが投資家を誤解させたと主張するクラスアクションを投資家が取り下げ、ストラテジーが厄介な訴訟を回避
マイケル・セイラーのストラテジーに対するクラスアクションの訴訟は、ビットコイン財務会社がそのBTC戦略について虚偽の声明を出したと主張した投資家らによって提起されたものですが、取り下げられました。
BTC
$121,482.44
-1.29%
共有
Coinstats
2025/08/31 02:27
共有
ビットコインの時価総額が21兆ドルに達した場合、XRPの価値はいくらになる可能性があるか？
もし2030年までにビットコインの時価総額が21兆ドルに達したら？Coinbase CEOのBrian Armstrongはそれが実現する可能性があると考えています。彼は機関投資家からの需要増加によってBTCが1コインあたり100万ドルまで上昇する可能性があると考えています。また、米国がビットコイン準備金について検討していることも指摘しています。他のG20諸国も同じ道をたどる可能性があります。TheCryptoBasic、Xからの報告、
U
$0.002385
-65.37%
BTC
$121,482.44
-1.29%
CAP
$0.11106
-13.58%
共有
Coinstats
2025/08/31 02:00
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル、バーレーン・フィンテック・ベイとの提携で中東におけるプレゼンスを強化
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰