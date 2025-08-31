中国人民銀行の元総裁が暗号資産セクターに関する記事を発表：警告を発する

中国人民銀行の元総裁が暗号資産セクターに関する記事を発表：警告を発する」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。中国人民銀行の元総裁である周小川氏は、ステーブルコインとデジタル決済システムに関する広範な記事を執筆し、これらの資産の限界と潜在的なリスクを強調しました。周氏の記事で強調されたポイントは以下の通りです：分散化はすべての金融サービスに適しているわけではない：周氏は「すべてのサービスが分散化される必要がある」という考え方は誇張されており、アカウントベースの中央集権型管理システムは依然として強力に機能していると指摘しました。技術だけでは十分な基準ではない：決済システムの成功は技術的な優位性だけでなく、セキュリティや規制遵守などの要因にも依存しています。市場操作と投資家リスク：ステーブルコイン市場における価格と市場操作はまだ防止されておらず、これが適格でない投資家を引き寄せることでリスクを拡大していると主張しました。需要不足の問題：周氏は、十分な利用がないステーブルコインは市場で効果的に流通できない可能性があるため、ライセンスを取得しても発行できないと述べました。既存の決済システムの優位性：彼は、現在のシステム、特に個人決済においては、コスト面ですでに非常に低いレベルに達しており、ステーブルコインの使用もKYCやAMLなどの規制コストから免除されないことを思い出させました。周氏は、ステーブルコイン発行者がより広く受け入れられるためにコストを最小化し発行を最大化する傾向があると指摘しました。これは中央銀行の「お金を印刷する」権力に似たアプローチです。しかし、ステーブルコイン発行者は金融政策やマクロ経済規制の理解が不足しているため、制御されない発行と高レバレッジのリスクをもたらします。米国のGENIUS法や香港のステーブルコイン法などの規制がこれらの問題を解決しようとしていますが、周氏は現在の管理が不十分であると述べ、以下の問題に注意を喚起しました：準備金管理：発行されたステーブルコインの準備金がどこに、誰によって保管されているかは重要な問題です...