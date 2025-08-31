MEXC 取引所
オンチェーンデータが8月終了前に購入すべき暗号資産を明らかに：なぜムーンショットMAGAXがETHとXRPを上回る可能性があるのか
オンチェーンデータが8月終了前に購入すべき最高の暗号資産を明らかにしています。デフレ型トケノミクスを持つMoonshot MAGAXがETHとXRPを上回る可能性がある理由を学びましょう。
Blockchainreporter
2025/08/31 07:45
武漢警察、テクノロジー企業を装った暗号資産詐欺リングを解体
武漢警察が技術企業を装った暗号資産詐欺リングを解体したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：武漢警察が暗号資産詐欺組織を摘発し、30人を逮捕。40台以上のコンピューターと50台の電話を押収。公式報告では主要暗号資産は特定されていません。武漢公安局は湖北省で30人を逮捕し、偽のプラットフォームに投資家を誘い込むために欺瞞的なデート手法を使用した詐欺的な暗号資産スキームを摘発しました。この摘発は、暗号資産詐欺が無防備な投資家を標的にする中で、警戒強化と規制措置の必要性を浮き彫りにしていますが、システム的な市場への影響や主要暗号資産の関与はありませんでした。 武漢の大規模暗号資産詐欺摘発で30人逮捕 暗号資産コミュニティはまだ著名人からの反応を見ておらず、国際的な規制機関からの公式声明も出されていません。地元当局はこの種の犯罪をさらに防止するために厳格な措置を講じています。ChainCatcherは同様の詐欺に対する警戒強化を勧告しています。 武漢公安局の発表によると：「詐欺的な『暗号資産デート』スキームを企てた容疑者30人が逮捕されました。」 出典 押収された資産と詐欺の世界的影響 ご存知でしたか？中国でのこの種の過去の詐欺は、高リターンを求める投資家を標的にすることが多く、デジタル通貨の分野でこのような詐欺行為を抑止する上で規制当局が直面する持続的な課題を浮き彫りにしています。 歴史的に見て、偽造されたアイデンティティと高収益の約束を伴う暗号資産詐欺は新しい現象ではありません。同様の詐欺的スキームが世界中で出現しており、暗号資産関連犯罪と効果的に戦うためにより厳格な規制と投資家教育の必要性が強調されています。 専門家は、暗号資産プラットフォームでのより厳格なコンプライアンス措置と、より良いアイデンティティ確認が、このような詐欺によってもたらされる脅威を軽減できると示唆しています。 市場観察者と規制当局は、特に仮想通貨空間における投資家保護プロトコルに関して、将来の政策策定の参考点としてこのケースを考慮するかもしれません。 免責事項：このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。私たちは...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 07:19
この重要な10億ドルの動きが暗号資産にとって何を意味するのか
この投稿「この重要な10億ドルの動きが暗号資産にとって何を意味するか」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。大規模なUSDT作成：この重要な10億ドルの動きが暗号資産にとって何を意味するか コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 大規模なUSDT作成：この重要な10億ドルの動きが暗号資産にとって何を意味するか 出典: https://bitcoinworld.co.in/massive-usdt-minting-impact/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 06:58
ブロンズ・ボマーがコールアウトに応える
ブロンズボンバーがコールアウトに応える」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。リヤド、サウジアラビア – 5月29日：チーム・マッチルームのデオンテイ・ワイルダーが、2024年5月29日にサウジアラビアのリヤドにあるブールバードワールドで、チーム・クイーンズベリーのジレイ・ジャンとのヘビー級試合を前に行われたクイーンズベリー対マッチルーム5対5メディアワークアウト中にジェスチャーをしている。（写真：リチャード・ペルハム/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ デオンテイ・ワイルダーは、そこにお金と興味があることを知っており、元UFCヘビー級チャンピオンで現PFLスーパーファイトヘビー級王者のフランシス・ガヌーとの試合のタイミングが適切だと感じています。先週ガヌーがワイルダーをコールアウトした時、ブロンズボンバーはそれを無視しませんでした。実際、彼はそのアイデアを歓迎しました。 「彼が出したものを送られたばかりですが、それは素晴らしい試合になると思います」とワイルダーは独占インタビューで私に語りました。「ついに、あなたが言ったように、その時が来たと思いますし、私も同じように感じています。実現させましょう」 ワイルダーはソーシャルメディアで過度に活動的だったことはなく、リング外では平和と静けさを好みます。しかし、ガヌーが公開コールアウトで彼をタグ付けした時、そのメッセージはすぐに彼に届きました。そして他の選手が気取った態度を取るかもしれないのとは異なり、ワイルダーはそれに真っ直ぐ向き合いました。 追求する価値のあるバッグ リヤド、サウジアラビア – 3月7日：フランシス・ガヌーが2024年3月7日にサウジアラビアのリヤドにあるブールバードワールドのギリシャで、アンソニー・ジョシュアとの「ノックアウトカオス」ヘビー級試合を前に計量し、写真のポーズをとっている。（写真：リチャード・ペルハム/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ ワイルダーとガヌーの両方とも、批評家に自分自身を証明するポイントを過ぎています。ワイルダーはWBCヘビー級タイトルを10回防衛し、このスポーツで最もドラマチックなノックアウトをいくつか披露しました。元UFCヘビー級チャンピオンのガヌーは、デビュー戦でタイソン・フューリーをダウンさせ、フルラウンド戦い抜いてボクシング界を驚かせました。 「その試合には待っているバッグがあります」とワイルダーは...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 06:20
リバプールはアーセナル戦のタイトル防衛テストにどのような布陣で臨むのか？
リバプールのタイトル防衛テストに向けたアーセナル戦のラインナップはどうなるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。リバプール、イングランド – 5月11日：リバプールのマネージャーであるアルネ・スロットが、2025年5月11日にリバプール、イングランドのアンフィールドで行われたリバプールFCとアーセナルFCのプレミアリーグ試合前に、アーセナルのマネージャーであるミケル・アルテタと握手を交わしています。（写真：Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images）Liverpool FC via Getty Images プレミアリーグは、シーズン序盤に大きな試合を提供し、ディフェンディングチャンピオンのリバプールが、昨シーズンの準優勝チームで2025/26シーズンの優勝候補と目されるアーセナルと日曜日に対戦します。リバプールはシーズン開幕の2試合を勝利しましたが、最も説得力のある形ではありませんでした。しかし、これらの試合はドラマチックで、エキサイティングで、エンターテイニングなものでした。ボーンマス戦（4-2）とニューカッスル戦（3-2）で合計11ゴールが生まれました。日曜日の対戦相手であるアーセナルは、今シーズンまだ失点していません。プレミアリーグ開幕戦でマンチェスター・ユナイテッドを1-0で破り、その後リーズ・ユナイテッドを5-0で下しました。リバプールは、堅固な守備で知られ、リーズ戦の5ゴールが示すように得点力もあるミケル・アルテタのチームに対して苦戦を強いられるでしょう。アルネ・スロットがチームの適切なバランスでゲームに臨むことが重要になります。彼はチーム選考において決断を下す必要があり、スターティングXIは前の試合とは異なる可能性があります。ゴールキーパーとディフェンス リバプール、イングランド – 8月15日：リバプールのアンドリュー・ロバートソンが、2025年8月15日にイングランドのリバプールのアンフィールドで行われたリバプールとボーンマスのプレミアリーグ試合中に、チームメイトのミロシュ・ケルケズに代わって交代で出場しています。（写真：Michael Steele/Getty Images）Getty Images アリソンはゴールキーパーの位置を維持し、フィルジル・ファン・ダイクとイブラヒマ・コナテは今のところセンターバックのペアとして残る可能性が高いですが、スロットには決断すべきことがあります...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 06:11
2035年までにビットコインは本当に100万ドルに達するのか？アナリストはイエスと言う
ビットコインは2035年までに100万ドルに到達する可能性があるのか？アナリストはイエスと回答 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ビットコイン市場ウォッチャーのフレッド・クルーガー氏は、ビットコインが2035年までに100万ドルという大きく期待されているマイルストーンに到達する長期的な道筋について自身の見解を示しました - それはすべて、この資産が世界の拡大し続ける通貨供給の十分な部分を獲得できるかどうかにかかっています。クルーガー氏によると、世界経済は金融拡大を通じて毎年約10兆ドルの新規資本を注入しています。その流動性のほんの一部 — 約10% — がビットコインに流れ込めば、この主要な暗号資産は今後10年以内に100万ドルの水準に押し上げられる可能性があります。クルーガー氏は、10年間で100兆ドル以上が印刷される予定であり、ビットコインはその資金フローのわずか1%を獲得するだけで、この野心的な目標を達成できると指摘しています。 インフレーションが原動力 クルーガー氏は、購買力の侵食が主な動機であると指摘しています。法定通貨が年間推定7%で拡大する中、彼は各ドル、ユーロ、円が時間とともに価値を失うと主張しています。この背景の中で、投資家はますます価値を保持する資産を求めるようになっています。従来の通貨とは異なり、ビットコインの上限のある供給は、クルーガー氏が「今日利用可能な唯一の真に固定された金融システム」と表現するものを提供しています。 なぜ今タイミングが重要なのか クルーガー氏は、今後のサイクルが異なる理由として、ビットコインへの大規模な資本参入のためのインフラがすでに存在していることを挙げています。現物ETFの展開、企業の財務部がBTCを準備金に追加していること、さらには政府レベルの保有に関する初期の実験により、機関投資家の採用がこれまでになく容易になっています。規制の基盤が整備され、ビットコインはその歴史上のどの時点よりもアクセスしやすくなっています。 「初めて、年間数兆ドルの流動性がビットコインへの直接的なチャネルを持っています」とクルーガー氏は強調し、今後10年が暗号資産が法定通貨の価値下落に対するグローバルなヘッジとして自らを確立するかどうかを決定する可能性があると示唆しています。 この情報は...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 06:05
S&P 500と商品指数（インデックス）の比率は2022年以降3倍になり、新ATHを記録
S&P 500対商品指数の比率が2022年以来3倍になり、新ATHを記録したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。S&P 500対商品指数の比率は過去3年間で3倍になり、また新たな過去最高値（ATH）を記録しました。2022年の弱気相場以降、米株は急上昇する一方で商品価格は崩壊しました。S&P 500は71%上昇した一方、エネルギー、金属、農業、肥料を世界貿易の加重に基づいて追跡する商品価格指数は31%下落しました。この比率はドットコムバブルの時でさえ、これほど拡大していませんでした。一部の商品は現在、投資家が数十年見ていないレベルにあります。この極端な乖離は、株式が過去最高値を更新する中で打撃を受けた原材料に再び注目を集めています。この指数は2020年のパンデミック時のピークを超え、それ以降上昇し続けています。ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートによると、この状況はポートフォリオのリスクを考慮せずに株式の上昇を追いかけている人々への警告となっています。 ウェルズ・ファーゴは投資家に小型株を売却し、質の高い債券に切り替えるよう助言 ウェルズ・ファーゴのグローバル投資戦略責任者であるポール・クリストファー氏は火曜日のノートで、投資家は株式からの撤退を始めるべきだと述べました。「S&P 500インデックスが新ATHを記録している中でも、投資家は今後数週間および数ヶ月間に予想されるボラティリティに備えてポートフォリオを調整するために、株式の配分を削減したいかもしれません」とポール氏は書いています。彼は、政策決定または経済的な驚きのいずれかからショックが来る可能性があると警告しました。S&P 500は木曜日に初めて6,500を超えましたが、金曜日には安値で取引を終えました。ポール氏はCNBCに対し、最近の株式の強さは特定の分野でのエクスポージャーを減らすことを正当化すると語りました。彼は大型テクノロジー株を維持し、情報技術のオーバーウェイトを続けていますが、通信サービスと小型株からは利益を確定しました。この調整により全体構造は60%の株式、40%の債券を維持していますが、それぞれの内部の構成は変化しています。彼は金融株へのエクスポージャーを追加し、それらを...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 06:02
最近の時代におけるビットコインの最大のクジラの動きが昨日見られた：彼らが何をしたか
昨日はビットコインで近年最大のクジラの動きが見られた：彼らの行動内容はこちら」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号通貨分析プラットフォームCryptoOnchainのデータによると、昨日のビットコインにおける利益確定は、約40億ドルで2025年2月以降最大の日次売り波として記録されました。この金額は、7月4日に発生した90億ドルに迫る特別な利益確定を除けば、今年最高レベルの一つでした。データによると、この大規模な売り圧力は主にクジラから来ていました：スーパークジラ（10,000 BTC以上）：21.7億ドル、大型クジラ（1,000-10,000 BTC）：12.5億ドル、その他のクジラ（100-1,000 BTC）：4.95億ドル。CryptoOnchainは、この動きが大規模な長期投資家が最近の価格上昇を利用して大きな利益を得ていることを示唆していると指摘しました。このタイプの売りは通常、局所的なピークで発生し、短期的な調整やレンジ相場の兆候となる可能性があります。また、ビットコインが「強い手から弱い手へ」移行しているという兆候が市場の脆弱性を悪化させる可能性があるとも述べられています。専門家は、この売り波が長期的な下降トレンドの始まりではないかもしれないが、短期投資家にとって重要な警告となると指摘しています。今後の市場の方向性を予測するためには、これらのクジラグループの動きを注意深く監視することが重要です。※これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、当社のTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/yesterday-saw-the-largest-whale-movement-in-bitcoin-in-recent-times-heres-what-they-did/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 05:57
リップル、ステーブルコイン送金のためのデモ決済を発表
リップルがステーブルコイン送金のためのデモ決済を公開 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、リップルは個人がその機能を確認できるよう、決済プラットフォームのデモをリリースしました。興味のあるユーザーは指定されたサイトにアクセスしてこれらの機能をテストすることができます。 デモではリップルステーブルコインが主要な支払い手段として表示されています リップルのシニアディレクターであるリース・メリックがこのプレビューをXに投稿しました。彼はデモが利用可能な公式リップルウェブサイトへのリンクを共有しました。このローンチは、リップルの企業向け決済ソリューションへの継続的な取り組みを紹介することを目的としています。 Team @Ripple has put together a demo of our Ripple Payments product on our website Check it out here – https://t.co/pKD7zgb2Si 🚀 pic.twitter.com/evvqR5oomA — Reece Merrick (@reece_merrick) 2025年8月30日 このデモは、リップルステーブルコイン決済システムがほとんどの市場で効果的に機能することを示しています。ユーザーはRipple USD（RLUSD）が支払いフローの一部になる方法を簡単に確認できます。このプラットフォームでは、50カ国以上の人々に直接支払いを送ることができます。 デモでは、RLUSDを顧客に送金する前に、英国ポンドなどの従来の通貨に変換できることが示されています。さらに、リップルのRLUSDステーブルコインは、最近の2400万ドルのミント後、日本でも利用可能になりました。 デモで表示されるインターフェースには、米ドルとRLUSDの両方での口座残高と為替レートの詳細が表示されています。また、取引履歴や支払い機能へのアクセスも提供しています。 同社は、このツールが企業や機関投資家向けにステーブルコインの使用を効率化するために構築されていることを強調しています。このプラットフォームの目的は、現在のシステムと比較して、クロスボーダー決済をより迅速、安価、透明にすることです。 デモでは、デジタル資産と法定通貨間の変換が非常に簡単であることが示されています。これにより、大量のクロスボーダー取引を行う企業に、効率的な決済方法が提供されます。 新しいRLUSD...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 05:48
GPUからトークンへ – NVIDIAの楽観論がクリプトAI分野にどのような影響を与えるか
暗号通貨AI分野は、より広範なアルトコイン市場の価格上昇に追いついていません。
Coinstats
2025/08/31 05:00
