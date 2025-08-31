2035年までにビットコインは本当に100万ドルに達するのか？アナリストはイエスと言う

ビットコインは2035年までに100万ドルに到達する可能性があるのか？アナリストはイエスと回答 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ビットコイン市場ウォッチャーのフレッド・クルーガー氏は、ビットコインが2035年までに100万ドルという大きく期待されているマイルストーンに到達する長期的な道筋について自身の見解を示しました - それはすべて、この資産が世界の拡大し続ける通貨供給の十分な部分を獲得できるかどうかにかかっています。クルーガー氏によると、世界経済は金融拡大を通じて毎年約10兆ドルの新規資本を注入しています。その流動性のほんの一部 — 約10% — がビットコインに流れ込めば、この主要な暗号資産は今後10年以内に100万ドルの水準に押し上げられる可能性があります。クルーガー氏は、10年間で100兆ドル以上が印刷される予定であり、ビットコインはその資金フローのわずか1%を獲得するだけで、この野心的な目標を達成できると指摘しています。 インフレーションが原動力 クルーガー氏は、購買力の侵食が主な動機であると指摘しています。法定通貨が年間推定7%で拡大する中、彼は各ドル、ユーロ、円が時間とともに価値を失うと主張しています。この背景の中で、投資家はますます価値を保持する資産を求めるようになっています。従来の通貨とは異なり、ビットコインの上限のある供給は、クルーガー氏が「今日利用可能な唯一の真に固定された金融システム」と表現するものを提供しています。 なぜ今タイミングが重要なのか クルーガー氏は、今後のサイクルが異なる理由として、ビットコインへの大規模な資本参入のためのインフラがすでに存在していることを挙げています。現物ETFの展開、企業の財務部がBTCを準備金に追加していること、さらには政府レベルの保有に関する初期の実験により、機関投資家の採用がこれまでになく容易になっています。規制の基盤が整備され、ビットコインはその歴史上のどの時点よりもアクセスしやすくなっています。 「初めて、年間数兆ドルの流動性がビットコインへの直接的なチャネルを持っています」とクルーガー氏は強調し、今後10年が暗号資産が法定通貨の価値下落に対するグローバルなヘッジとして自らを確立するかどうかを決定する可能性があると示唆しています。 この情報は...