暗号資産トレジャリー企業は無記名資産にカウンターパーティーリスクをもたらす：CEO
「暗号資産トレジャリー企業が無記名資産にカウンターパーティーリスクをもたらす：CEO」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。貸付プラットフォームMiloのCEOで元ゴールドマン・サックスのアナリストであるJosip RupenaはCointelegraphに対し、ビットコイン（BTC）と暗号資産トレジャリー企業は、2007-2008年の金融危機を引き起こした住宅ローンやその他の種類の債務を証券化したCDO（債務担保証券）と同様のリスクをもたらすと語りました。Rupenaによると、暗号資産トレジャリー企業は、カウンターパーティーリスクのない無記名資産を取り、企業経営陣の能力、サイバーセキュリティ、そして事業のキャッシュフロー創出能力など、複数層のリスクを導入しているとのことです。 彼はさらに付け加えました：「かつての住宅ローンや、今日のビットコインやその他のデジタル資産のような、本来は健全な商品を人々が取り、それらを設計し始め、投資家が自分の受けるエクスポージャーについて不確かになる方向に進めていくという側面があります。」 RupenaはCointelegraphに対し、暗号資産トレジャリー企業が次の弱気相場の原因になるとは予想していないものの、過剰なレバレッジをかけた企業は強制売却を通じて市場の下落を「悪化させる」可能性があるが、正確な影響を判断するにはまだ早すぎると述べました。 現在、178の上場企業がバランスシートにBTCを保有しています。出典：BitcoinTreasuries 複数の市場アナリストは、過度に拡大した暗号資産トレジャリー企業が、債務をカバーするための急いだ強制売却を通じて市場全体に感染を引き起こし、暗号資産価格を下落させる可能性について警告を発しています。 関連記事：Peter Thiel対Michael Saylor：暗号資産トレジャリー戦略はベットかバブルか？ 企業がアルトコイン保有に多様化し、市場投資家の意見が分かれる 伝統的な金融企業は、BTCの支持者であるMichael Saylorが普及させたビットコイントレジャリー戦略を超えて、アルトコイントレジャリーへの多様化を進めています。例えば、7月と8月には、複数の企業がToncoin（TON）、XRP（XRP）、Dogecoin（DOGE）、Solana（SOL）の企業トレジャリー戦略を発表しました。 暗号資産トレジャリー戦略を採用している企業は、市場が成長に反応するにつれて、株価に様々な影響を受けています...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 08:35
今買うべき最高のアルトコイン：Layer BrettがCardanoとDogecoinを大規模なステーキングインセンティブで上回る
すべての市場サイクルにおいて、投資家は今買うべき最高のアルトコインを探し求めます。上昇の可能性と最新技術を兼ね備えたものです。長年にわたり、カルダノ（ADA）とドージコイン（DOGE）は暗号資産界で広く知られた存在でした。どちらも巨大なコミュニティと数十億ドルの時価総額を持っています。しかし、カルダノとドージコインが依然として注目を集める一方で、新しいプロジェクトが[...]。記事「今買うべき最高のアルトコイン：レイヤーブレットが大規模なステーキングインセンティブでカルダノとドージコインを上回る」はBlockonomiに最初に掲載されました。
Blockonomi
2025/08/31 08:30
テザー、イーサリアムで過去最大の30億USDTを発行 ChatGPT: テザー、イーサリアムで過去最大の30億USDTを発行
テザーがイーサリアムブロックチェーン上で過去最大規模の30億USDTを発行という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：テザー社が3日間でイーサリアムブロックチェーン上に30億USDTを発行。市場は流動性と取引活動の増加を予想。BTCとETHの取引高への波及効果の可能性。8月31日、テザー社はイーサリアムブロックチェーン上で10億USDTを発行し、Onchain Lensによると3日間で合計30億USDTとなりました。この流動性の急増は市場活動を活発化させ、取引高やビットコインやイーサリアムなどの資産価格に影響を与えると予想されています。 30億USDTの作成が流動性急増を引き起こす 専門家は規制に関する憶測の中で市場の変化を予測しています。テザーのイーサリアムブロックチェーン上での最近のNFT作成活動が注目されています。複数のオンチェーン情報源は、CEOのJean-Louis van der Velde氏、最高技術責任者（CTO）のPaolo Ardoino氏、社長のGiancarlo Devasini氏が主導するこの急増を流動性注入として報告しています。テザーの動きはビットコインやイーサリアムなどの資産の取引高を向上させる手段と見られています。この突然のNFT作成は、特に30億USDTが市場に流通する準備が整っている中でボラティリティを引き起こす可能性があります。歴史が示すように、流動性の増加は関連する暗号通貨における楽観的な取引感情と短期的な価格上昇につながる可能性があります。「テザーが10億USDTを発行し、市場のポンプが差し迫っている」という表現は、トレーダーが市場の変化に備えていることを示唆しています。 市場データと洞察 ご存知でしたか？2025年8月、10億USDTの発行は流動性の急増とビットコインおよびイーサリアム市場での短期的な価格上昇につながり、その後のNFT作成イベントでもしばしば反映される先例を作りました。CoinMarketCapによると、2025年8月31日時点でのイーサリアムの詳細には、価格が4,376.67ドル、時価総額が5,282.9億ドル、支配率が13.98%が含まれています。24時間で取引高は45.91%減少し、7日間では8.44%の下落が見られました。 イーサリアム（ETH）、日次チャート、2025年8月31日 00:07 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincu調査チームからの洞察によると、このような...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 08:13
最高裁判所が暗号資産ウォレットを監視対象に
最高裁判所が暗号資産ウォレットの監視を可能にしたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。意見：Cake Labs CEOのVikrant Sharma氏による 2025年6月30日、米国最高裁判所がHarper対Faulkender事件の審理を拒否したとき、事実上、内国歳入庁（IRS）による暗号資産記録に対する広範な「John Doe」召喚状を承認したことになります。下級裁判所の判決を維持することで、最高裁は1世紀前からの第三者理論が銀行取引明細書と同様にパブリックレジャーにも適用されることを確認しました。第三者理論の下では、銀行やブロックチェーンのような他者と自発的に共有された情報は、もはや修正第4条による保護を受けません。データが個人の直接管理を離れると、憲法上のプライバシー保護は消滅します。オンチェーン取引については、どのブロックチェーンネットワークに永久に記録されているかに関わらず、事実上すべての支払いが令状なしの精査の対象となります。検察官、税務当局、さらには公開データを調査する時間のある敵対者は、誰の金融情報でも自由に閲覧できるようになりました。 分析業者が「徹底的な透明性」を武器化 ブロックチェーンフォレンジック業者ほど素早く利益を得た組織はありません。世界の分析市場は今年410億ドルに達すると予測されており、2024年の総額のほぼ2倍です。彼らのクラスタリングヒューリスティックはすでに不正なステーブルコイン送金の60%以上にフラグを立てています。これは表面上は驚くべき統計ですが、偽名性がいかに少なくなっているかも示しています。規制当局へのセールスポイントは抗しがたいものになります：「私たちに支払えば、すべてのウォレットがガラス張りの銀行になります」。 しかし、同じ一網打尽の手法は、給与、医療ケア、政治献金データで溢れかえる永久的なスプレッドシートに無実のデータを吸い上げています。そのデータは常に漏洩や召喚状の対象となります。議会は救済に駆けつけることはないでしょう。立法者がデジタル世紀のためのプライバシーを再発明するまで、暗号技術のエンジニアリングだけが侵害を防ぐことができます。一部のビットコインプライバシー手法では、静的な受信識別子を公開しながら、一般的な分析ヒューリスティックを挫折させる異なる、リンク不可能なオンチェーン出力を生成することができます。 関連：米国最高裁判所は...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 08:12
なぜMoonshot MAGAXがETHとXRPを上回る可能性があるのか
なぜMoonshot MAGAXがETHとXRPを上回る可能性があるのかという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場の動向：投資家が大型銘柄から新興プロジェクトへ移行する理由 イーサリアムとXRPは新たな市場の急騰をリードしていますが、多くの投資家は次のブレイクアウト銘柄を探しています。オンチェーンデータは、ミームの魅力と実用性を兼ね備えたハイブリッドトークン、Moonshot MAGAXという新たな候補を示しています。この変化は、大型資産ではもはや現実的ではない非対称リターンへの欲求によって推進されています。オンチェーンメトリクスは、確立されたコインから新興プロジェクトへの資本の大幅な移動を示しており、次の指数関数的成長ストーリーを求める動きを示唆しています。 イーサリアムは強さを維持するも市場の不確実性に直面 イーサリアムは分散型金融とスマートコントラクトの分野で引き続き支配的であり、現在4,300ドルで取引されています。その強さにもかかわらず、混雑の問題と高いガス料金が短期的な成長の可能性を制限しています。この市場の不確実性は、革新的なソリューションを提供するプロジェクトにとって機会の窓を作り出しています。イーサリアムの今後のアップグレードはスケーリングに対処することを目指していますが、不確かなタイムラインにより、レガシーの制限に縛られないMoonshot MAGAXのような新しいプロジェクトのための余地が残されています。 XRPは3.01ドル付近で利益を固める XRPは現在2.80ドルで取引されており、米国での規制の明確化に続く利益の波の後の安定性を反映しています。この価格の横ばいは諸刃の剣です。健全な強さを示す一方で、小規模な新興トークンと比較して短期的な成長が遅いことも示唆しています。XRP保有者の大部分が利益を得ている状況で、アナリストは利益確定の波が抵抗を生み出す可能性があると警告しており、一部の投資家の焦点が大きな利益の可能性を持つ低コストのプレセールトークンに移行する可能性があります。 オンチェーンデータは小売活動の増加を示す ブロックチェーンデータは、小規模投資家のウォレット作成と活動の顕著な増加を示しており、これは小売主導のラリーの前兆としてよく見られます。歴史的に、小売の熱意はミームやコミュニティ重視のコインの爆発的な成長の重要な原動力となってきました。MAGAXはこのトレンドに完璧に適合し、手頃な価格と...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 07:57
XRP月次オプション収入ETF、コールでイールドとアップサイドを狙いSECに申請
XRPは、カバードコールとシンセティックエクスポージャーを組み合わせた初のETFで暗号資産投資を再定義し、毎月の収入と資本増価の可能性を提供する準備が整っています。SECへの申請書は、カバードコールを使用して利回りと上昇の可能性を生み出すように構造化されたXRP ETFを示しています。XRPは、デジタル資産へのエクスポージャーと[...]を組み合わせた投資ビークルの提案の最前線にあります。
Bitcoin.com News
2025/08/31 07:20
3億8700万ドル調達！BlockDAGは世界初上場前にインテル・ミラノスポンサーシップと他のスポーツ契約を通じてグローバルな認知度を構築
ほとんどの暗号資産プロジェクトは、知名度を追い求めるのに何年もかけ、ホワイトペーパー、プレセール更新、開発者イベントなどでモメンタムを構築しています。BlockDAGは[…] 記事「3億8700万ドル調達！BlockDAGは上場前にインテル・ミラノスポンサーシップや他のスポーツ契約を通じて世界的認知度を構築」はCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/08/31 07:00
ドージコインからPepeの人気まで – なぜBullZillaが$0.00000575で今日購入すべき最高の暗号資産プレセールをリードするのか
記事「ドージコインからPepeの準備期間まで – なぜBullZillaが$0.00000575で今日購入すべき最高の暗号資産プレセールをリードするのか」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。あらゆる金融革命は小さな火花から始まりますが、ミームコインのように燃え上がるものはほとんどありません。遊び心のあるインターネット実験として始まったものが、個人投資家、機関投資家、開発者を新しいデジタル経済に引き込む世界的な力となりました。ドージコインはかつてジョークとして始まり、数十億ドル規模のエコシステムに成長しました。Pepeはウイルス的な勢いと文化的認知度でチャートに躍り出ました。今、別の競争相手がその上昇に向けて準備しています。BullZilla（$BZIL）が現在ライブ中です。プレセールでわずか$0.00000575の価格で、このプロジェクトは映画的なストーリーテリングと設計されたトケノミクスを組み合わせています。従来のプレセールとは異なり、BullZillaは期待感を原動力とし、制作者が「Zillaローンチシーケンス」と呼ぶものを使用して構造化された勢いを構築します。投資家、アナリスト、ブロックチェーン愛好家は注目しています。これは単なる別のコインではなく、指数関数的なリターンのために設計されているからです。BullZillaプレセールの勢いが増し、ステージ2の価格変更前に数十億のトークンが販売される BullZillaのプレセールは現在ライブ中で、48時間ごとまたは$100,000が調達されるたびに上昇するダイナミックな価格モデルで運営されています。わずか$0.00000575で開始し、早期投資家は最も有利な参入ポイントでトークンを確保しました。47億以上の$BZILトークンが販売され、$27,000以上が調達され、次のステージと価格上昇がまもなく来ます。スピードと確信に報いることで、プレセールは強力な勢いを生み出し、BullZillaを今日購入すべき最高の暗号資産プレセールの一つにしています。HODLファーネス：信念を収益に変える HODLファーネスはBullZillaのステーキングシステムです。$BZILトークンをロックすることで、投資家はセクター内で最高の70％のAPYを獲得できます。一時的な準備期間サイクルとは異なり、これは一貫性に報いるものです。ベスティングにより、長期保有者が最も恩恵を受け、カジュアルな買い手を忠実な参加者に変えます。このメカニズムはミームコインの主要な問題である短期的な投機に対処します。保有者にコミットするインセンティブを与えることで、BullZillaはコミュニティ基盤を強化し、売り圧力を軽減します。アナリストはこれが...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 06:48
リップル、50以上の市場にわたるステーブルコイン送金のデモ決済を発表
完全な記事はcoingape.comでお読みください。
Coinstats
2025/08/31 05:32
2025年第4四半期の利益のための5つのトップアルトコイン — XRP、Cardanoと過小評価されたレイヤー1の選択肢がアナリストによって注目されるBNB、TRON
2025年第4四半期の分析によると、アルトコイン市場に新たな機会が生まれています。ビットコインが11万ドルを超えて安定し、イーサリアムETFが機関投資家からの資金流入を引き寄せる中、注目はより強力なリターンを提供できるレイヤー1ネットワークとプレセールに移っています。XRP、Cardano、BNB、TRONは、その[...]により現在の市場で注目を集めています。続きを読む：2025年第4四半期の利益が期待できる5つのトップアルトコイン — アナリストが注目するXRP、Cardanoおよびレイヤー1の過小評価された銘柄BNB、TRON
Coinstats
2025/08/31 05:30
