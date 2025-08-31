なぜMoonshot MAGAXがETHとXRPを上回る可能性があるのか

なぜMoonshot MAGAXがETHとXRPを上回る可能性があるのかという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場の動向：投資家が大型銘柄から新興プロジェクトへ移行する理由 イーサリアムとXRPは新たな市場の急騰をリードしていますが、多くの投資家は次のブレイクアウト銘柄を探しています。オンチェーンデータは、ミームの魅力と実用性を兼ね備えたハイブリッドトークン、Moonshot MAGAXという新たな候補を示しています。この変化は、大型資産ではもはや現実的ではない非対称リターンへの欲求によって推進されています。オンチェーンメトリクスは、確立されたコインから新興プロジェクトへの資本の大幅な移動を示しており、次の指数関数的成長ストーリーを求める動きを示唆しています。 イーサリアムは強さを維持するも市場の不確実性に直面 イーサリアムは分散型金融とスマートコントラクトの分野で引き続き支配的であり、現在4,300ドルで取引されています。その強さにもかかわらず、混雑の問題と高いガス料金が短期的な成長の可能性を制限しています。この市場の不確実性は、革新的なソリューションを提供するプロジェクトにとって機会の窓を作り出しています。イーサリアムの今後のアップグレードはスケーリングに対処することを目指していますが、不確かなタイムラインにより、レガシーの制限に縛られないMoonshot MAGAXのような新しいプロジェクトのための余地が残されています。 XRPは3.01ドル付近で利益を固める XRPは現在2.80ドルで取引されており、米国での規制の明確化に続く利益の波の後の安定性を反映しています。この価格の横ばいは諸刃の剣です。健全な強さを示す一方で、小規模な新興トークンと比較して短期的な成長が遅いことも示唆しています。XRP保有者の大部分が利益を得ている状況で、アナリストは利益確定の波が抵抗を生み出す可能性があると警告しており、一部の投資家の焦点が大きな利益の可能性を持つ低コストのプレセールトークンに移行する可能性があります。 オンチェーンデータは小売活動の増加を示す ブロックチェーンデータは、小規模投資家のウォレット作成と活動の顕著な増加を示しており、これは小売主導のラリーの前兆としてよく見られます。歴史的に、小売の熱意はミームやコミュニティ重視のコインの爆発的な成長の重要な原動力となってきました。MAGAXはこのトレンドに完璧に適合し、手頃な価格と...