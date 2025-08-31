MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
来季の最良アルトコイン：Chainlink、Polkadotおよび0.05ドル以下で取引されているトークン
「今後のシーズンに最適なアルトコイン：Chainlink、Polkadotおよび0.05ドル未満で取引されるトークン」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Chainlink（LINK）は分散型オラクルでDeFiを支え、Polkadot（DOT）はクロスチェーンWeb3インターオペラビリティを推進しています。MAGACOIN FINANCEは0.05ドル未満のエントリーポイントで注目を集めています。アルトコインシーズンが近づく中、投資家たちは2025年に最も強い利益をもたらす可能性のあるトークンを再評価しています。ChainlinkとPolkadotは、その技術的深さと成長するエコシステムにより、ほとんどのアナリストリストの中心的存在であり続けています。これらの確立された銘柄と並んで、0.05ドル未満の競合者 — MAGACOIN FINANCE — は、その手頃な価格、セキュリティ、ブレイクアウトの可能性により注目を集め始めており、投機的な要素をミックスに加えています。Chainlink（LINK）— 分散型オラクルのリーダーChainlinkは、スマートコントラクトを現実世界のデータに接続する分散型オラクルを提供し、暗号資産市場で最も重要なプロジェクトの一つであり続けています。DeFiエコシステムにとって不可欠な主要インフラストラクチャー層としての役割を果たしています。現在15ドルから17ドルの間で取引されているLINKは、12〜13ドル付近で一貫したサポートを見出しており、セクター全体で流動性が増加するにつれて、アナリストたちは17ドルを超えるブレイクアウトを注視しています。機関投資家とのパートナーシップとクロスチェーン統合により、Chainlinkの地位はさらに強化されています。その技術は複数のネットワークで使用されており、分散型アプリケーションのバックボーンにさらに組み込まれています。次のサイクルでDeFiの活動が拡大すると予想される中、Chainlinkの採用曲線は加速する可能性が高く、アルトコインシーズン中の多くの投資家にとって中核的な保有銘柄となっています。Polkadot（DOT）— クロスチェーンイノベーションPolkadotは、クロスチェーンインターオペラビリティを可能にすることで、暗号資産の世界で独自の役割を確立しています。そのアーキテクチャにより、異なるブロックチェーンがシームレスにコミュニケーションできるようになり、Web3がより複雑になるにつれてますます重要な機能となっています。DOTは現在4.21〜4.97ドルの範囲で取引されており、安定化の兆候を示しています。アナリストたちは、DOTが5.42ドルを超えることができれば、6.18ドルへの道が開け、より強い回復を示すと示唆しています。ネットワークの回復力は、パラチェーン開発とエコシステムパートナーシップによって強化され、スケーラビリティを求めるプロジェクトを引き続き惹きつけています...
NEAR
$2.881
-2.60%
REAL
$0.08201
-1.63%
MORE
$0.03392
+51.56%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 09:33
共有
法執行機関が大規模な身分詐欺マーケットプレイス「VerifTools」を押収
法執行機関が大規模な身分詐欺マーケットプレイス「VerifTools」を押収したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：米国とオランダの法執行機関が暗号資産と引き換えに偽造IDを販売していたVerifToolsを解体。この作戦により640万ドルの不正収益が得られた。暗号資産取引所が偽のKYC書類を通じて標的にされた。米国とオランダの法執行機関は、偽造IDの主要なオンラインマーケットプレイスであるVerifToolsプラットフォームを閉鎖し、不正な暗号資産取引に使用されていたサーバーとドメインを押収しました。VerifToolsの解体により、不正な身分証明書の重要な供給源が混乱し、暗号資産取引所に影響を与え、世界中でKYCプロセスの監視が強化されています。 VerifTools摘発：640万ドルの不正収益を押収 米国FBIとオランダ警察を含む当局は、偽造IDの販売で知られるVerifToolsを解体しました。彼らの取り組みはサーバーとドメインの押収で頂点に達し、不正文書の販売により640万ドルを生み出していたプラットフォームを機能不全にしました。法執行機関のこの行動は、デジタル時代における身分窃盗との闘いにおける重要な一歩を象徴しています。コミュニティの感情は、この行動に続いて慎重な楽観主義を反映しています。FBIのフィリップ・ラッセルは、詐欺から公衆を保護することを強調し、問題の深刻さを強調しました。暗号資産界の著名人はこの出来事について公に発言していません。 「このマーケットプレイスの排除は、詐欺や身分窃盗犯罪から公衆を保護するための大きな一歩です。パートナーと共に、犯罪者が依存するプラットフォームを、彼らがどこで活動していようとも、標的にし解体し続けます。」— フィリップ・ラッセル、FBI アルバカーキ支部代理特別捜査官 シルクロードから現在まで：進化する規制対応 ご存知でしたか？VerifToolsの摘発は、2013年にさかのぼるオンラインIDシステムの欠陥を浮き彫りにした、シルクロードに対する過去の行動に似ています。CoinMarketCapによると、2025年8月31日現在、ビットコイン（BTC）は2.18兆ドルの時価総額を持ち、19,913,993の循環供給量があります。24時間の取引高は508.2億ドルで、過去1日間で0.87%の小幅な価格上昇を示しています。ビットコイン（BTC）、日足チャート、...
U
$0.002385
-65.37%
BTC
$121,469.21
-1.30%
CAP
$0.11106
-13.58%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 09:12
共有
なぜ9月はビットコイン投資家にとって厳しい月になる可能性があるのか
「なぜ9月はビットコイン投資家にとって厳しい月になる可能性があるのか」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。夏が終わりに近づくにつれ、ビットコイン投資家たちは多くの人が市場で最も恐れる月に備えています。歴史的に、9月は従来の金融と暗号資産の両方で損失をもたらす評判を持ち、2025年も同じ運命をたどるのではないかという懸念を引き起こしています。いわゆる「9月効果」は新しいものではありません。約1世紀にわたり、ウォール街はS&P 500が他のどの月よりもこの月に躓くのを見てきました。これにより、9月は一貫して下落の記録を持つ唯一の月となっています。暗号資産も例外ではありません：Coinglassのデータによると、2013年以来、ビットコインは9月に平均3.7%の下落を記録し、合計8回の急激な下落を経験しています。 なぜ9月が重要なのか 市場戦略家によれば、この弱さは謎というよりも資金の流れに起因しています。投資ファンドは多くの場合、9月に会計年度を終了し、損失ポジションを整理しポートフォリオのリバランスを強いられます。同時に、債券発行の増加により、株式やリスク資産から流動性が奪われます。暗号資産では、その影響はより厳しくなる可能性があります。従来の市場とは異なり、ビットコインは24時間365日取引され、サーキットブレーカーがないため、売り切りが急速に拡大する可能性があります。そして、ビットコインの時価総額は巨大ですが、従来の資産クラスよりもまだ小さいため、大規模な機関投資家の動きが過大な影響を与えます。「9月は数学よりも心理学になっています」とFinchTradeのコンサルタント、ユーリ・ベルグは説明しました。「人々は他の人が売ると予想するから売ります。それは自己増殖します。」 2025年の地政学的背景 今年、カレンダーの変わり目には特別な緊張感が伴います。米国のインフレは3.1%で依然として頑固であり、投資家たちは9月18日の連邦準備制度理事会の会合で金利引き下げの可能性を注視しています。同時に、2つの活発な戦争がグローバルサプライチェーンを混乱させ、米国を巻き込む新たな貿易紛争が市場に不確実性を加えています。InFlux Technologiesのダニエル・ケラーCEOは、この状況がビットコインにとって「完璧な嵐」を生み出す可能性があると警告しています。「供給...
T
$0.01538
+0.78%
U
$0.002385
-65.37%
BOND
$0.1565
-1.38%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 09:04
共有
野球からビジネスへの教訓
「野球からビジネスへの教訓」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。野球のグローブとボールのクローズアップ（写真：Markus Boesch/Getty Images）Getty Images 多くの点で、野球チームの管理はビジネスの運営に似ています。野球チームはシーズンを通じてマウンドと打席の両方で一貫した生産性に依存しており、これはビジネスユニットが会計年度を通じて販売ノルマや会社の目標を達成することに依存しているのと同様です。野球ではパフォーマンスを測定するために統計が記録され使用されますが、これはさまざまな財務諸表が企業の進捗報告を提供するのと同じです。ビジネスでは、利益率はビジネスがどの程度お金を稼いでいるかを測定するパフォーマンス指標であり、野球チームが部門をリードするゲーム数がそのチームの順位を決定するのと似ています。フィールド上では、野球とビジネスの類似点が続きます。例えば、フリーエージェントのセンターフィールダーと契約した後、打率などの主要業績評価指標（KPI）を使用して選手の生産性を評価し、契約上のコミットメントからの早期投資収益を示すことができます。同様に、営業担当者が生み出す総収入は、会社の最終利益に対する彼らの貢献を判断するのに役立ちます。野球とビジネスの両方で、管理職にある人々はチームの将来に影響を与えるリーダーシップの決断を下します。ダグアウトからは、塁に出たり相手選手をアウトにしたりするための試合中の戦術など、戦略的なリーダーシップの決断が継続的に行われますが、ビジネスリーダーは短期的な流動性と長期的な市場シェアの成長に焦点を当てることが多いです。どちらの分野でも、管理し導く能力が前提条件となります。管理とリーダーシップの類似点と相違点は何でしょうか？管理職にはリーダーシップの行動が必要リーダーシップと管理という用語はしばしば互換的に使用されますが、両者の間には重要な違いがあります。マクロレベルでは、リーダーは組織のビジョンを作り、その目的を定義し、ミッションステートメントを確立し、戦略的な...
PHOTO
$0.8336
+43.84%
GET
$0.004171
-2.77%
GAME
$36.8469
+0.25%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 08:49
共有
ビットコインは100万ドルに向かうが、現在の保有者はまだ早期段階
ビットコインは100万ドルに到達するが、現在の保有者はまだ早期参入者であるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国大統領ドナルド・トランプの息子であり、ビットコイン（BTC）マイニング企業American Bitcoin（ABTC）の共同創設者であるエリック・トランプは金曜日、今後数年間でBTCが100万ドルに達することは「疑いの余地がない」と述べました。トランプは以前、2024年12月にBTCが1コインあたり100万ドルに達すると予測していました。香港で開催されたビットコイン2025アジア会議で聴衆に向けて、トランプは次のように述べました：「国家がビットコインを猛烈に買っています。フォーチュン500企業がビットコインを猛烈に買っています。最大の家族、地球上の最大の企業がこのデジタル価値の貯蔵を信じています。誰もがビットコインを欲しがっています。誰もがビットコインを買っています。これは信じられないことであり、だからこそ私はいつも、今後数年間でビットコインは100万ドルに達すると本当に信じていると言ってきました。ビットコインが100万ドルに達することに疑いの余地はありません」とトランプは続けました。エリック・トランプがビットコインアジア2025会議で講演。出典：サウスチャイナ・モーニング・ポスト、ビットコインマガジン トランプは、金融機関や富裕層からの需要が増加しているにもかかわらず、市場参加者の大多数がまだデジタルマネーや金融の未来に追いついていないため、現在のビットコイン採用者はまだ「早期」であると述べました。 関連：トランプ家族はバイデンが銀行を「武器化」した後に暗号資産支持に：WSJ グリフォン、BTCの若干の下落の中でアメリカンビットコインとの合併を承認 米国を拠点とする上場ビットコインマイナーであるグリフォン・デジタル・マイニングの株主は、8月にABTCとの逆合併を承認し、取引が完了し9月にナスダック取引所に再上場されると、ABTCのティッカーで取引されることになります。グリフォンの株価は、最初の取引が発表された2025年5月以降、約231％上昇し、合併を見越して木曜日には42％以上上昇しました。この取引は...
TRUMP
$7.524
-2.58%
BTC
$121,469.21
-1.30%
COM
$0.011199
+2.93%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 08:47
共有
法執行機関が偽造身分証明書マーケットプレイス「VerifTools」を解体
法執行機関が偽造ID マーケットプレイス「VerifTools」を解体したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：合同作戦により主要な偽造ID マーケットプレイス「VerifTools」が解体されました。マーケットプレイスは暗号資産による支払いで640万ドルの収益を上げました。使用された特定の暗号資産はまだ開示されていません。オランダと米国の当局はVerifToolsという主要なオンライン偽造IDマーケットプレイスを解体し、23台のサーバーを押収しました。このプラットフォームは主に暗号資産を通じて支払われ、640万ドルの収益を生み出しました。この作戦は身分詐欺と戦う進行中の取り組みを強調し、違法活動のために暗号資産を悪用するプラットフォームに対する法執行機関の焦点を浮き彫りにし、金融詐欺防止に潜在的な影響を与えています。国境を越えた作戦で640万ドルの偽造IDネットワークを解体オランダと米国の法執行機関はVerifToolsを解体するために協力しました。このサイトはユーザーがパスポート写真と虚偽のデータをアップロードすることで偽造IDの作成を容易にしていました。FBIとオランダ警察は米国政府の報告によると、この複数機関による作戦を主導しました。彼らはウェブサイトに関連する23台のサーバーを解体し、サイバーセキュリティ法執行における勝利を示しました。VerifToolsは640万ドルの収益を上げ、その大部分は暗号資産で処理されました。これにより金融機関は特にKYC認証におけるセキュリティ対策の再考を促されています。このようなプラットフォームに対する行動は犯罪的な金融活動を妨害しますが、支払いの追跡に関する疑問も提起します。FBIの代理特別捜査官フィリップ・ラッセル氏は、VerifToolsの解体が詐欺から公衆を保護するために重要だと述べました。「このマーケットプレイスの排除は、詐欺やID窃盗犯罪から公衆を保護するための重要な一歩です。パートナーと共に、犯罪者が依存するプラットフォームを、どこで運営されていようとも、標的にし解体し続けます。」オランダ警察はバイパスされたKYC認証についてコメントし、この作戦の重要性を強調しました。使用された暗号資産は特定されておらず、ブロックチェーン追跡の課題が浮き彫りになっています。ID認証に対する規制の焦点の中でビットコインは強さを保つご存知でしたか？AlphaBayのような以前の摘発は、重要な資産が押収されない限り、主要な暗号資産市場にはめったに影響を与えません。ビットコイン（BTC）は108,958.39ドルで、時価総額は2.17兆ドルです...
U
$0.002385
-65.37%
BTC
$121,469.21
-1.30%
PHOTO
$0.8336
+43.84%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 08:45
共有
BlockDAGの3億8700万ドルのプレセールがレイヤー1の成長を再定義し、ローンチ前にAvalancheとAptosを上回る
暗号資産で大規模な資金調達を行うことは、特にLayer-1の競合が市場に溢れている場合、決して簡単ではありません。しかし、BlockDAGはすでにプレセールで3億8700万ドル以上を集め、Avalancheの2億3000万ドルの調達額とAptosの3億5000万ドルの初期資金調達ラウンドを上回っています。6億ドルの目標が手の届くところにあり、256億コイン以上が販売された今、BlockDAGはブロックチェーン史上最大のコミュニティ資金調達プロジェクトの一つとして議論されています。現在数十億ドル規模のネットワークとなったAvalancheとAptosとの比較は、BlockDAGがLayer-1分野の有力な競争相手としてどのように位置づけられているかを浮き彫りにしています。しかし、特に注目すべきは、このプロジェクトを支援しているのが誰かということです。 AvalancheとAptosが機関投資家のベンチャーキャピタルに頼っていたのに対し、BlockDAGは一般参加者によって推進され、より広い所有基盤と、今日の市場で強く共感を呼ぶ分散化のストーリーを生み出しています。 ## BlockDAGがAvalancheとAptosを超えた理由 Avalancheは2021年にトークンセールを通じて2億3000万ドルを調達し、Aptosは2022年に著名なベンチャーキャピタルから3億5000万ドルを確保しました。両者とも一般に公開する前に機関資本を活用して勢いを構築しました。一方、BlockDAGは純粋に小売需要を通じて3億8700万ドルに達し、世界中の20万人以上の保有者に支えられています。 この違いは重要です。ベンチャー資金が少数の手に集中的な支配権を生み出すことが多いのに対し、BlockDAGのプレセールはマイナー、開発者、購入者のグローバルベースに配分を分散させています。財政規模はストーリーの一部に過ぎません。機関のアンカーなしでAvalancheとAptosを上回る資金を調達することで、BlockDAGは人々主導のブロックチェーンとして自らを位置づけています。各バッチは需要の増加を見せており、現在のバッチ30の価格は0.03ドルです。最も早い価格と比較すると、これは2,900パーセントの増加を表し、確認された0.05ドルの上場目標は、初期の購入者に強い成長の余地を与えています。 この小売主導の軌跡は、広範なコミュニティの採用がベンチャー支援戦略の影響を上回ることができることを証明しています。 ## アナリストが6億ドルの目標を信じる理由 資金調達だけではブロックチェーンの信頼性は確保できません。BlockDAGを際立たせているのは、メインネット立ち上げ前にすでに起こっている活動です。X1モバイルマイナーアプリは300万回以上ダウンロードされ、ネットワークが稼働する前でも最大のアクティブマイニングベースの一つを作り出しています。ハードウェア販売もこのベースに加わっています：19,500台のX10リグが販売され、780万ドルの収益を生み出しています。 開発面では、4,500人以上のビルダーがアクティブで、300以上の分散型アプリケーションに取り組んでいます。EVMとの互換性のおかげで、イーサリアムからのプロジェクトはシームレスに移行でき、BlockDAGのエコシステムが即座に機能することを保証しています。アナリストは、この開発者の牽引力を、資本流入が単なる投機的なハイプではなく、有用性と一致している証拠として指摘しています。 可視性はモメンタムを推進するもう一つの要因です。BlockDAGはサッカーではインテル・ミラン、ラグビーではシアトル・シーウルブス、クリケットではシアトル・オルカスとのスポンサーシップを確保しています。これらのパートナーシップは、世界中の何百万人ものファンにブランドを露出させ、取引所上場前にメインストリームの認知度を与えています。このレベルの文化的可視性を達成するプレセールはほとんどなく、アナリストはこれが典型的な暗号資産サークル外での採用を広げる上で重要な役割を果たす可能性があると示唆しています。 BlockDAGが6億ドルのプレセール目標を達成すれば、ブロックチェーン史上最大の初期段階の資金調達の一つであり、これまでで最大のコミュニティ主導の資金調達となるでしょう。すでに数百万に達している採用指標と合わせて、アナリストはコインあたり1ドルから10ドルの範囲に及ぶ可能性のある長期的な評価を予測しています。 ## 小売 vs ベンチャー：ブロックチェーン資金調達の転換 AvalancheとAptosとの比較は、単なる数字以上のものを示しています。両者は機関のバックアップを受けて、立ち上げ後に数十億ドル規模のプロジェクトになりました。しかし、BlockDAGのアプローチは、広範な小売参加がさらに強固な基盤を構築できることを示しています。両者を調達資本で上回り、しかもベンチャーキャピタルなしでそれを行うことで、初期段階のLayer-1ネットワークがどのように成長できるかを再定義しました。 モメンタムは測定可能です。3億8700万ドルの調達、256億コインの販売、20万人以上の保有者のオンボーディング、そして何百万人ものマイナーがすでにアクティブであることで、BlockDAGは多くのプロジェクトが立ち上げ前に到達することのない信頼性のレベルを確保しています。これに4,500人の開発者と進行中の300の分散型アプリケーションを加えると、エコシステムはすでに活動で活気づいています。これは、BlockDAGが投機的な実験としてではなく、上場が始まる前に採用とインフラが整ったネットワークとして市場に参入していることを示唆しています。 参加者にとって、プレセールはまだ魅力的な参入ポイントを提供していますが、より広い示唆は明確です：BlockDAGは2025年の代表的なLayer-1ストーリーの一つになりつつあります。 プレセール: https://purchase.blockdag.network ウェブサイト: https://blockdag.network テレグラム: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu 免責事項: このコンテンツはスポンサー付きの投稿であり、情報提供のみを目的としています。これは36cryptoによって書かれたものではなく、36cryptoの見解を反映するものではなく、財務アドバイスでもありません。製品に関わる前に自分自身で調査を行ってください。投稿「BlockDAGの3億8700万ドルのプレセールが、立ち上げ前にAvalancheとAptosを上回り、Layer-1の成長を再定義」は36Cryptoが最初に掲載しました。
T
$0.01538
+0.78%
HYPE
$44.07
-3.88%
PLAY
$0.04575
-2.28%
共有
Coinstats
2025/08/31 08:00
共有
価格の停滞でクリプトホエールがビットコインからイーサリアムへシフト、しかしMAGAXはミーム・トゥ・アーン実用性で早期優位性を獲得
ビットコイン価格アクションに疲弊の兆し ビットコイン、時価総額最大の暗号通貨が再び期間に入りました[...] 投稿「暗号通貨クジラがビットコイン価格アクションの停滞でイーサリアムへシフト、しかしMAGAXがミーム・トゥ・アーン実用性で早期優位性を獲得」はCoindooに最初に掲載されました。
CAP
$0.11106
-13.58%
MEME
$0.002397
-3.85%
共有
Coindoo
2025/08/31 07:45
共有
トップ6の話題の暗号資産：MoonBullが主要な早期アクセス暗号資産プロジェクトとして舞台を整える
価値が急上昇する他のミームコインを見逃していませんか？早期に行動すれば、次の暗号資産ブームで前例のない利益をもたらす可能性はありますか？暗号資産市場がかつてないほど急速に進化する中、最大の上昇を求めるトレーダーにとって、早期アクセス暗号資産プロジェクトの選択は重要です。独占的なプレセール枠の確保からエリート特典の解除まで[…]
TOP
$0.000096
--%
GAINS
$0.02376
-5.86%
EVER
$0.01916
-0.82%
共有
Coinstats
2025/08/31 07:15
共有
イーサリアム vs カルダノ — アナリストが2026年に向けて最も高い投資収益率の可能性を持つアルトコインについて議論
暗号資産市場はイーサリアム（ETH）とカルダノ（ADA）が投資家の注目を競い合う中で急上昇しています。両ネットワークはプロトコルアップグレード、採用マイルストーン、資本フローによって基盤を強化しています。しかし、この議論の中で、新たな競合者—MAGACOIN FINANCE—がプレセール市場で急速にモメンタムを獲得しており、多くの投資家はこれを大きなリターンを得るための最良の暗号資産と呼んでいます[…] 続きを読む：イーサリアム対カルダノ — アナリストが2026年に向けてどのアルトコインが最強の投資収益率の可能性を持つかを議論
ALTCOIN
$0.0004026
-12.78%
ADA
$0.8152
-2.52%
ETH
$4,367.75
-3.15%
共有
Coinstats
2025/08/31 06:30
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル、バーレーン・フィンテック・ベイとの提携で中東におけるプレゼンスを強化
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰