フロリダ基金の申し立てられたMSTR割り当ては検証を欠いている

フロリダ基金の疑わしいMSTR配分に関する認証が不足しているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：フロリダ基金による未確認の8000万ドルのMSTR投資が報告されています。一次情報源からの公式確認はありません。MicroStrategyの最近の市場活動は影響を受けていません。報告によると、2050億ドル規模のフロリダ退職基金が8000万ドルをMicroStrategyに配分したとされていますが、信頼できる情報源や規制当局への提出書類からの公式確認は存在しません。未確認の主張により市場の反応は抑制されており、この潜在的な投資に関連する資産への重大な影響やオンチェーンデータの変化は観察されていません。 疑わしい8000万ドルのMSTR投資に確認がない 最近の報告によると、フロリダの退職基金がMicroStrategy（MSTR）に8000万ドルを投資したとされています。しかし、フロリダ州行政委員会（SBA）やMicroStrategyの幹部など、関連機関からの確認はなく、一次情報源は沈黙を保っています。 州行政委員会（SBA）によると、「当社の公式ウェブサイトやコミュニケーションでは、現時点でMSTRへの配分を開示または確認していません」とのことです。 即時の影響としては、この出来事に起因する実質的な資産への影響はないとされています。認証が保留中のため、市場データは変化していません。MSTRニュースとしばしば関連付けられるビットコインの市場価値は、大規模投資に典型的な反応ではなく、通常の活動を示しています。 業界の著名人物はこの疑わしい報告についてコメントを控えています。Michael Saylorなどの主要なオンラインインフルエンサーもこの件について沈黙を守っています。 未確認の機関投資行動の中でのビットコインの安定性 ご存知でしたか？大規模機関によるビットコインへの配分は通常、市場価格の変動と一致しますが、確認不足のため、フロリダ基金のMSTRへの疑わしい投資はそのような傾向を示していません。 CoinMarketCapによると、ビットコインの価値は109,364.71ドルで、市場規模は2.18兆ドル、潜在的な市場介入の報告の中で24時間で1.49%増加しています。これらの変化にもかかわらず、過去90日間の価格は3.84%の緩やかな成長を反映しています。 ビットコイン（BTC）、日次チャート、2025年8月31日2:07 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap...