2025年に参加すべき、形勢を逆転させる準備ができた4つの主要暗号資産
「2025年に参加すべき4つのトップ暗号資産が逆転の準備を整える」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年に適切なミームコインを選ぶことで、普通の暗号資産ポートフォリオを富を生み出す機械に変えることができるでしょうか？投資家はしばしば、ウイルス的な文化的影響力と強固なトケノミクスのバランスを取ったプロジェクトを特定するのに苦労しています。賢明な選択は、次の急騰が始まる前にポジションを確保することを意味します。ミームコインが再び主流の注目を集める中、新しいプロジェクトが急速に進展し、既存のトークンはその回復力を証明し続けています。この記事ではMoonBull、Dogecoin、Shiba Inu、Pepeについて探ります。これらの中で、特に注目されているのはMoonBull（$MOBU）で、そのホワイトリストが現在公開されており、早期参加者に市場で最も排他的なプレセールの一つへのアクセスを提供しています。このリストの各コインはその潜在的な影響力について評価されていますが、キーワードの焦点はMoonBullに当てられており、そのユニークなプレセールと報酬メカニズムにより、2025年に参加すべきトップ暗号資産の一つとなっています。MoonBull（$MOBU）はイーサリアムブロックチェーン上に構築され、投機以上のものを求めるミームコイン愛好家のために設計されています。このプロジェクトは強力なスマートコントラクト監査とコミュニティ主導の勢いを融合させ、2025年の最も有望な暗号資産として位置づけられています。ホワイトリストは現在公開中で、迅速に行動する早期支援者に排他的な特典を付与しています。この早期アクセスにより、最低価格、ボーナス割り当て、プロジェクトのロードマップに関する非公開のヒントが保証されます。ホワイトリストの枠は限られており、エントリーは先着順で運営されています。ホワイトリスト済みのMoonBull支援者は、より広い市場から彼らを区別するいくつかの排他的な利点を享受します。彼らは一般公開前の最低価格でエントリーし、一般参加者には利用できないボーナストークン割り当てを受け取り、長期的な価値を最大化するように設計された秘密のステーキング報酬をアンロックします。排他性、イーサリアムによる安全性、ウイルス的なミームの魅力の組み合わせにより、MoonBullは2025年に参加すべきトップ暗号資産の一つとして際立っています。そのモデルは、プレセールがもはや...
$0.03392
+51.56%
$0.01228
-2.07%
$0.050204
-6.62%
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 10:46
ビットコインとゴールドETFが稀な同時資金流出を経験
ビットコインとゴールドETFが稀な同時出金を経験 BitcoinEthereumNews.comに掲載。要点：8月下旬のビットコインとゴールドETFからの同時出金。ビットコインETFは20億ドルの出金。ゴールドの4億4900万ドルの出金はマクロ経済の不確実性を浮き彫りに。ビットコインとゴールドETFは2025年8月に同時出金を経験し、ビットコインETFは20億ドル、ゴールドETFは4億4900万ドルを失い、マクロ経済の変化の中で投資家の不確実性を浮き彫りにしています。この同時出金は投資家行動の稀な一致を示し、典型的な資産相関から逸脱し、不明確なFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)政策からの圧力を反映しています。 ビットコインとゴールドETFが合計24億5000万ドルの出金を記録 伝統的に逆方向に動くビットコインとゴールドETFは、2025年8月下旬に同時出金を記録しました。20億ドル以上がビットコインETFから流出し、4億4900万ドルが主要ゴールドETFから流出しました—どちらも不確実性の中で投資家の慎重さを示しています。投資家センチメントは慎重なままで、変動においてビットコインやゴールドを好んでいません。この歴史的傾向では異例のパターンは、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)政策を取り巻く現在の不確実性を強調しています。 2025年8月31日現在、ビットコインとゴールドETFからの同時出金に関する業界リーダー、規制機関、または主要オピニオンリーダー（KOL）からの直接的で検証された声明はありません。残念ながら、現時点では説明された市場イベントに関連する引用可能な発言はありません。 同時出金はマクロ経済の不確実性を反映 ご存知でしたか？2020年3月、ビットコインとゴールドもCOVID-19市場暴落時に稀な同時出金を経験し、同様のマクロ経済の不確実性による売却を浮き彫りにしました。 2025年8月31日現在、ビットコイン（BTC）は109,264.96ドルで取引されており、時価総額は2.18兆ドルです。CoinMarketCapによると、この資産の市場支配率は57.21%です。注目すべきは、ビットコインがビットコイン価格予測の洞察によると、最近のETF出金を反映して1週間で5.19%の下落を見せたことです。 ビットコイン（BTC）、日次チャート、2025年8月31日2:38 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuチームの専門分析によると、ビットコインとゴールドETFの両方からの同時出金は、マクロ経済の成長する...
BTC
$121,455.79
-1.31%
CAP
$0.11105
-13.59%
RARE
$0.04908
-2.50%
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 10:42
2025年後半に購入すべき最高の暗号通貨：アナリストはレイヤーブレットがソラナとXRPを125倍の利益で上回ると予測
すべての強気相場サイクルにおいて、トレーダーはモメンタム指標と長期売買の可能性を兼ね備えた、最高の購入すべき暗号資産を追い求めます。長年にわたり、SOLやXRPのような巨人たちが話題を独占し、それぞれが巨大なコミュニティと時価総額を誇ってきました。しかし、これらの重量級が上昇を続ける一方で、爆発的な上昇の可能性で注目を集める新たなプレイヤーが現れています。Layer [...] 「2025年後半に購入すべき最高の暗号資産：アナリストはLayer BrettがソラナエコシステムとXRPを125倍の利益で上回ると予測」という記事がBlockonomiに最初に掲載されました。
SOL
$220.39
-3.33%
XRP
$2.8083
-2.71%
LIKE
$0.008193
-1.85%
Blockonomi
2025/08/31 10:30
調査：企業はビットコインが採掘されるペースの約4倍の速さで購入している
PANewsは8月31日に報告しました。CoinDeskによると、ビットコイン金融サービス会社Riverは調査報告書で、企業がマイナーが生成するよりもはるかに多くのビットコインを吸収していると述べています。企業は1日あたり約1,755ビットコインを吸収しています。2025年までに、新しいビットコイン発行量は1日あたり約450ビットコインになり、企業はマイナーからの供給の約4倍を吸収していることになります。ファンドと現物ETFはさらに1日あたり1,430ビットコインを追加しており、機関投資家の需要をさらに促進しています。
$0.03392
+51.56%
FAR
$0.000321
-5.86%
PANews
2025/08/31 10:29
フロリダ基金の申し立てられたMSTR割り当ては検証を欠いている
フロリダ基金の疑わしいMSTR配分に関する認証が不足しているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：フロリダ基金による未確認の8000万ドルのMSTR投資が報告されています。一次情報源からの公式確認はありません。MicroStrategyの最近の市場活動は影響を受けていません。報告によると、2050億ドル規模のフロリダ退職基金が8000万ドルをMicroStrategyに配分したとされていますが、信頼できる情報源や規制当局への提出書類からの公式確認は存在しません。未確認の主張により市場の反応は抑制されており、この潜在的な投資に関連する資産への重大な影響やオンチェーンデータの変化は観察されていません。 疑わしい8000万ドルのMSTR投資に確認がない 最近の報告によると、フロリダの退職基金がMicroStrategy（MSTR）に8000万ドルを投資したとされています。しかし、フロリダ州行政委員会（SBA）やMicroStrategyの幹部など、関連機関からの確認はなく、一次情報源は沈黙を保っています。 州行政委員会（SBA）によると、「当社の公式ウェブサイトやコミュニケーションでは、現時点でMSTRへの配分を開示または確認していません」とのことです。 即時の影響としては、この出来事に起因する実質的な資産への影響はないとされています。認証が保留中のため、市場データは変化していません。MSTRニュースとしばしば関連付けられるビットコインの市場価値は、大規模投資に典型的な反応ではなく、通常の活動を示しています。 業界の著名人物はこの疑わしい報告についてコメントを控えています。Michael Saylorなどの主要なオンラインインフルエンサーもこの件について沈黙を守っています。 未確認の機関投資行動の中でのビットコインの安定性 ご存知でしたか？大規模機関によるビットコインへの配分は通常、市場価格の変動と一致しますが、確認不足のため、フロリダ基金のMSTRへの疑わしい投資はそのような傾向を示していません。 CoinMarketCapによると、ビットコインの価値は109,364.71ドルで、市場規模は2.18兆ドル、潜在的な市場介入の報告の中で24時間で1.49%増加しています。これらの変化にもかかわらず、過去90日間の価格は3.84%の緩やかな成長を反映しています。 ビットコイン（BTC）、日次チャート、2025年8月31日2:07 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap...
BTC
$121,455.79
-1.31%
CAP
$0.11105
-13.59%
COM
$0.011199
+2.93%
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 10:12
WLFIトークンはChainlinkを通じてSolanaに転送されています。転送された10 WLFIトークンは小規模なテストかもしれません。
PANewsは8月31日に報告し、オンチェーンデータによると、WLFIトークンが約4時間前にChainlink CCIPを介してソラナブロックチェーンに転送されたことを示しました。転送されたトークンの数は10 WLFIで、おそらく小さなテストでした。WLFIプロジェクト開発者のDario Laverdeはコミュニティに対し、WLFIトークンがソラナブロックチェーンで立ち上げられることを述べました。以前のニュースによると、WLFIは9月1日にイーサリアムメインネットで立ち上げられ、早期投資家は20%をアンロックする予定です。
WLFI
$0.1786
-4.08%
TOKEN
$0.01228
-2.07%
MAY
$0.03728
-2.71%
PANews
2025/08/31 10:06
実写版スマッシュヒット「リロ＆スティッチ」今週Disney+に新登場
実写版大ヒット作「リロ＆スティッチ」が今週Disney+に登場というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「リロ＆スティッチ」でのスティッチ（声：クリス・サンダース）。Disney Enterprises, Inc. リロ＆スティッチ — 2002年のディズニーアニメ映画の名作をリメイクした実写版ブロックバスター — が今週Disney+でストリーミング配信されます。この映画は5月23日に劇場公開され、7月22日にはプレミアムビデオオンデマンドでデジタルストリーミングデビューしました。オリジナルのアニメ版と同様に、ストーリーは孤児のハワイアンの少女リロ（マイア・ケアロハ）が10代の姉ナニ（シドニー・アグドン）に育てられている物語を追います。二人が知らないのは、動物保護施設から引き取ったスティッチ — 毛むくじゃらの青い生き物 — が実は犬ではなく、宇宙の仲間の宇宙船から地球へ追放された、失敗した宇宙人の実験体だということです。Forbes「ファンタスティック・フォー：ファースト・ステップス」はいつストリーミングで視聴できるのか？ティム・ラマーズ著 スティッチが引き起こす混乱にもかかわらず、リロとナニはこの愛すべきトラブルメーカーと絆を深め、再び家族のように感じます。しかし、スティッチを探すために地球に送られた宇宙人たち — そして人間の当局者たち — がそれぞれ、この毛むくじゃらのダイナモと彼の新しい家族を引き離す脅威となります。リロ＆スティッチには、ザック・ガリフィアナキス、ビリー・マグヌッセン、ティア・カレル、コートニー・B・ヴァンス、エイミー・ヒル、カイポ・ドゥドイト、そしてハンナ・ワディンガムの声も出演しています。映画はディーン・フライシャー・キャンプが監督し、アニメ版「リロ＆スティッチ」を監督したクリス・サンダースの声も出演しています。ForbesAARP「50歳以上の最もホットな俳優たち」を発表 — 誰がリストに？ティム・ラマーズ著 ディズニーは最近、リロ＆スティッチが9月3日水曜日にDisney+に登場すると発表しました。Disney+にはサブスクリプションオプションが2つあります：広告付きのDisney+ Basicプランは月額9.99ドル、広告なしのDisney+ Premiumプランは月額15.99ドルまたは年額159.99ドル...
B
$0.24924
+1.83%
CAMP
$0.03342
-13.39%
BOND
$0.1566
-1.32%
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 09:49
BullZillaのプレセールが47億トークン販売に急上昇 – 100倍の可能性を持つ最高のミームコインプレセール、TurboとFlokiが絶好調
ミームコインの世界が静かなことはめったになく、2025年は最もアクティブな年の一つであることが証明されています[...] 「BullZillaプレセールが47億トークン販売に急上昇 - 100倍の可能性を持つ最高のミームコインプレセール、TurboとFlokiが絶好調」という投稿がCoindooに最初に掲載されました。
TURBO
$0.00352
-4.76%
FLOKI
$0.00009293
-6.51%
MEME
$0.002396
-3.89%
Coindoo
2025/08/31 09:45
このサポートが失敗した場合、XRPが$2.4まで下落する可能性がある理由を解読する
XRPが$2.74と$2.6を上回っている限り、弱気相場の状況は回復可能でしょう。
XRP
$2.8083
-2.71%
WHY
$0.00000003055
-14.66%
Coinstats
2025/08/31 09:00
法執行機関がVerifTools偽造ID販売サイトを解体
法執行機関がVerifTools偽造ID マーケットプレイスを解体したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：FBIとオランダ警察がVerifToolsの閉鎖を主導。当局は偽造ID販売に関連する23台のサーバーを押収。取引には暗号資産が使用され、身分詐欺防止が強化されました。8月31日、FBIを含むオランダと米国の当局は、偽造IDの著名なオンライン マーケットプレイスであるVerifToolsを解体し、23台のサーバーを押収しました。この摘発は、サイバーセキュリティの課題の増大を浮き彫りにし、暗号資産を利用した犯罪を抑制する規制の焦点を強調しています。VerifToolsは偽造ID販売から700万ドル以上を生成 FBIアルバカーキ支部の代理特別捜査官フィリップ・ラッセル氏は、「パートナーと共に、犯罪者が依存するプラットフォームを標的にし、解体し続けます」と述べました。このマーケットの摘発は、身分詐欺に対する公共保護の取り組みとして位置づけられています。現時点では、主要な暗号資産関係者や取引所からの公式反応は記録されていません。過去の事例は摘発による暗号資産市場への影響が軽微であることを示す ご存知でしたか？VerifToolsの創設以来の総収益は、Silk Roadのような過去のダークネット市場に匹敵し、暗号資産領域における違法ID サービスへの根強い需要を強調しています。歴史的に、AlphaBayやJoker's Stashのような類似マーケットプレイスの摘発は、直接的な資産押収がない限り、暗号資産市場に大きな影響を与えませんでした。現在の作戦の暗号資産への影響は、特定されていない支払いとBTCやETH価格に影響を与える重要なウォレット活動の証拠がないため、最小限にとどまっています。この事例は、暗号資産の二面性、つまり正当な取引の手段と不正なマーケットプレイスのツールの両方であることを改めて示しています。サイバーセキュリティの専門家は、VerifToolsによって露呈した脆弱性への対応として、KYC認証と身元確認プロセスへの注力強化を予想しています。違法活動を促進する暗号資産の継続的な精査は続き、将来の規制枠組みに影響を与えるでしょう。国際法執行機関間の連携強化は、サイバー詐欺犯罪に対するグローバルな積極的姿勢を示しています。既存のKYCプロトコルの脆弱性とデジタル通貨を使用した操作...
BTC
$121,455.79
-1.31%
COM
$0.011199
+2.93%
LIKE
$0.008193
-1.85%
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 08:48
