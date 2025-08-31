長期投資するべき暗号資産は？アナリストによると、この0.035ドルのアルトコインは2011年にBTCを買うような感覚だと

「長期売買で投資すべき暗号資産は？アナリストはこの0.035ドルのアルトコインが2011年のビットコイン購入のように感じると述べる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。投資家が長期的な暗号資産チャートを見ると、一貫した結論として、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）があらゆるポートフォリオの柱であり続けるということです。これらは流動性を持つ実証済みの価値保存手段であり、今後も何年もその役割を果たし続けるでしょう。しかし、歴史が示すように、真の非対称リターンは、大規模採用前のユーティリティプロジェクトへの早期エクスポージャーからもたらされることが多いです。アナリストは現在、Mutuum Finance（MUTM）を2011年のビットコイン（BTC）に参入するような感覚のトークンとして指摘しています — 複数年の需要を生み出すように設計された触媒を持つ低価格エントリーです。暗号資産は長期投資に適しているかと問う人にとって、その答えはこのようなプロジェクトへのプレセールレベルでのエクスポージャーを確保することにかかっています。 複数年の需要を構築する構造的メカニズム Mutuum Finance（MUTM）は、2つの異なるトラックを持つレンディングおよび借入プロトコルを構築しています。P2Cプールはブルーチップ暗号資産コインとステーブルコインを扱い、保守的な貸し手に予測可能な利回りを生み出します。これと並行して、P2Pレーンでは借り手と貸し手が金利、条件、部分約定済みについて直接交渉することができます。決済はスマートコントラクトを通じて実行され、担保資産の執行とセキュリティを保証します。 システム内のすべての入金はmtトークンを生成し、これは指定されたコントラクトでステークできる受取として機能します。ステークする人はMUTM報酬を獲得し、これらの報酬はプロトコル生成の収益を通じて資金提供され、オープン市場からトークンを買い戻すために使用されます。この買い戻しとバーンと再分配サイクルは、時間の経過とともにMUTMへの永続的な需要をロックし、利用が拡大するにつれて価格上昇圧力を強制します。 長期的な可能性を理解するために、数字を考えてみましょう。0.01ドルで5,000ドルを投資した初期段階の支援者は、500,000 MUTMを確保しました。長期目標の3.50ドルでは、このポジションは1,750,000ドルの価値があります — 純利益は1,745,000ドルです。今日、フェーズ6に参入する新しい長期的な信者にとっても、計算は同様に...