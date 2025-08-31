MEXC 取引所
エンブラエルの2,000機目のジェット機が飛行する中、ERSストアがフォートローダーデールに進出
エンブラエルの2,000機目のジェット機が飛び立つ中、ERSストアがフォートローダーデールに出店という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エンブラエルは最近2,000機目のプライベートジェットを納入しました。成長するプライベートジェット市場に対応する空港での高級小売業が増加しており、Executive Retail Shops（ERS）はトラベルリテール市場内の新しい流通サブチャネルの最前線に立っています。ブラジルの航空機メーカーであるエンブラエルのエグゼクティブジェット部門が2,000機目のプライベートジェットを納入したのと同じ週に、ERSはフロリダ州フォートローダーデール・ハリウッド国際空港のSheltair Aviation FBO（固定基地運営者）に2つの新店舗をオープンすると発表しました。この場所はドナルド・トランプのマー・ア・ラーゴクラブから1時間以内の距離で、アベンチュラモールまでは20分の場所にあります。FBOは基本的に空港内のサービスハブで、一般航空（非商業）のプライベートおよびチャーター便に給油、格納庫スペース、整備・修理施設、乗務員サポートを提供しています。富裕層の旅行者にとって、通常の商業空港でよく見られる遅いチェックインやセキュリティラインなどの典型的な煩わしさなしに、AからBへ素早く便利に移動する方法を提供しています。米国では、Signature Flight SupportやAtlantic Aviationなどの企業がFBO市場で支配的な地位を占めています。高額消費の顧客層にもかかわらず、小売はめったに主要な考慮事項ではありませんでした。裕福な旅行者の時間は貴重であるという考えから、控えめなラウンジや食事、そして素早い出発に焦点が当てられてきました。フロリダ州メドレーに拠点を置くDuty Free Holdings LLCの一部であるERS（通常の空港ショップや免税国境ショッピングも運営）は、それをある程度変えました。フォートローダーデールの2つの新店舗により、小売業者は米国全体で21の流通拠点を持つことになり、プライベート航空における高級ショッピングの重要なプレーヤーとなっています。プライベートジェットからの未開拓の小売潜在力について、Executive Retails Shopsの社長であるジェームズ・マラニー氏は「ERSは現在、プライベート空港内で運営している唯一の真のトラベルリテール企業です」と述べましたが、他社も現在始めていることを認めました...
カンザスシティ・カレントがNWSLプレーオフ出場権を獲得した最初のチームに
カンザスシティ・カレントがプレーオフ進出を確定させたNWSL初のチームとなる記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。カンザスシティ・カレントはノースカロライナ・カレッジに対して2-0で勝利し、2025年NWSプレーオフへの出場権を正式に獲得した初のNWSLチームとなりました。 カンザスシティ・カレント 土曜日の夜、カンザスシティ・カレントは正式に2025年NWSプレーオフへの出場権を獲得した初のNWSLチームとなりました。ノースカロライナ・カレッジに対する2-0の勝利により、これは彼らにとって3回目のプレーオフ出場となります。 「私たちは良い状態でプレーし、様々な方法で試合に勝っています」とヴラトコ・アンドノフスキ監督は述べました。「私たちの目標はチームとして現れ、プレーする試合ごとに可能な限り最高のパフォーマンスを発揮することです。私たちは1年半そのように活動してきており、この試合で最高の状態になることだけに集中しています。」 カレントが6試合連続無失点を達成 カレッジに対する勝利により、カンザスシティは6試合連続無失点を記録し、リーグ記録に並びました。カレントは46ポイントという基準価格に到達し、昨年この節目に最初に到達したオーランド・プライドと並びました。 カレントは31分、いくつかのセットプレーを通じてカレッジにプレッシャーをかけた結果、ついに突破口を見つけました。ボックスの外から、イジー・ロドリゲスがボールをネットに向けて放ち、守備を越えて1-0のリードを与えました。 カレントはトップゴールスコアラーのテムワ・チャウィンガを通じてボックス内でチャンスを作り続けましたが、カンザスシティは最終的に41分にペナルティキックを与えられました。キックスポットに立ったのは、NWSL史上通算ペナルティ成功数で3位タイのロー・ラボンタでした。スポットの上から、ラボンタは右足でボールを素早く蹴り、カレッジのゴールキーパー、ケイシー・マーフィーを抜いて得点を2倍にしました...
ビットコインのクジラが40億ドルの売り越しを引き起こし、9月の懸念を高める
ビットコインクジラが40億ドルの売り越しを引き起こし、9月の懸念が高まる ビットコインの最近のラリーにより、CryptoOnchainによると、最大の保有者から多額の利益確定が行われ、1日で40億ドル相当のBTCが売却されました。このような激しい売りが市場を襲ったのは2月以来で、今年より大きな波を見せたのは7月4日のみで、約90億ドルが実現しました。 売りはクジラウォレットから主に発生しました。10,000 BTC以上を管理するスーパークジラが総額の約半分を占め、大型および中型のクジラアカウントが合計でさらに17億ドルを寄与しました。アナリストはこれを、長期投資家が高値で現金化し、調整時にパニックになりやすい短期トレーダーに流動性を提供している兆候と見ています。コインが「強い手」から「弱い手」へのこのシフトは、短期的な市場の乱高下リスクを高めます。歴史的に、このようなパターンはしばしば局所的なピークの近くで現れ、新たな上昇の前に冷却期間または横ばいゾーンの段階を設定します。 レッドセプテンバーのリスクが再び注目される この売り越しのタイミングは特に注目に値します。9月は伝統的な市場と暗号資産市場の両方で長い間弱気の評判を持っています。2013年以来、ビットコインはほとんどの9月にマイナスのリターンを記録し、平均で約4%の損失を出しています。インフレ懸念の高まりとFRBの次回会合に関する不確実性と相まって、クジラ主導の売りはこれらの季節的な向かい風を強める可能性があります。 市場アナリストは、11万ドルのゾーンが注視すべき重要なレベルだと警告しています。この下を決定的に割り込むと、さらなる清算を促進し、より深いリセットを引き起こす可能性があります。一方、クジラが一歩引き、個人投資家の資金流入が安定していれば、ビットコインは9月の嵐を乗り切り、歴史的に最も強い月の一つである10月に反発する可能性があります。 現時点では、データは大口保有者が利益を確定する市場と、次の...に向けて態勢を整える希望に満ちた投資家の間で板挟みになっている市場の姿を描いています。
データ：1,000 BTCが未知のウォレットからHyperUnitに送金されました
PANewsは8月31日に報告した。Whale Alertの監視によると、1,000 BTC（109,242,441米ドル）が未知のウォレットからHyperUnitに送金された。
リーアム・ニーソンの「ネイキッド・ガン」は今週ストリーミングで新登場
リアム・ニーソンの「ネイキッド・ガン」が今週ストリーミングで新登場 リアム・ニーソンとパメラ・アンダーソンが出演する「ネイキッド・ガン」。パラマウント・ピクチャーズ リアム・ニーソンとパメラ・アンダーソン主演のコメディ映画「ネイキッド・ガン」のリブート版が、ボーナス特典付きで今週ストリーミングで新登場します。PG-13指定の「ネイキッド・ガン」は8月1日に劇場公開されました。この映画は、レスリー・ニールセンのコメディスプーフシリーズに基づいており、1982年のABCシットコム「ポリス・スクワッド！」から始まりました。ニールセンはそこで間抜けな刑事フランク・ドレビン役を演じました。その後、ニールセンと制作陣は1988年に映画界に進出し、プリシラ・プレスリーも加わって「ネイキッド・ガン：ポリス・スクワッドの記録から！」を制作。さらに続編として1991年に「ネイキッド・ガン2½：恐怖の匂い」、1993年に「ネイキッド・ガン33⅓：最後の侮辱」が公開されました。 Forbes写真：AARPが選ぶ「50歳以上の最もホットな俳優たち」- 誰がリストに？ティム・ラマーズ著 「ネイキッド・ガン」リブート版のあらすじは「ポリス・スクワッドを率いて世界を救うための特殊なスキルを持つ男はたった一人！フランク・ドレビン・ジュニア中尉（ニーソン）が父の足跡をたどる『ネイキッド・ガン』」となっています。 パラマウント・ピクチャーズ・ホームエンターテイメントは最近、新版「ネイキッド・ガン」が9月2日（火）にプレミアムビデオオンデマンドによるデジタルストリーミングでリリースされると発表しました。この映画はApple TV、Fandango at Home、Prime Video、YouTubeなどのデジタルプラットフォームで24.99ドルで購入可能になります。デジタルレンタル料金は購入価格より5ドル安いため、視聴者は48時間19.99ドルでレンタルできると予想されます。 Forbes「ファンタスティック・フォー：ファースト・ステップス」はいつストリーミングで配信される？ティム・ラマーズ著 「ネイキッド・ガン」にはアンダーソンもベス・ダヴェンポート役で出演し、フランクと共に億万長者のテック業界の第一人者リチャード・ケイン（ダニー・ヒューストン）を調査します。彼は容疑者の...
BullZillaプレセールライブ：47億トークンが数時間で完売、SnekやCheemsと並んで2025年に投資すべきトップミームコインの一つに
伝統的な資産が依然として圧力を受けている中、なぜミームコインは依然として数十億の流動性を集めているのでしょうか？その答えは心理学にあります。[...] BullZillaプレセール開始：47億トークンが数時間で完売、SnekやCheemsと並んで2025年に投資すべきトップミームコインの一つに。最初にCoindooに掲載されました。
長期投資するべき暗号資産は？アナリストによると、この0.035ドルのアルトコインは2011年にBTCを買うような感覚だと
「長期売買で投資すべき暗号資産は？アナリストはこの0.035ドルのアルトコインが2011年のビットコイン購入のように感じると述べる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。投資家が長期的な暗号資産チャートを見ると、一貫した結論として、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）があらゆるポートフォリオの柱であり続けるということです。これらは流動性を持つ実証済みの価値保存手段であり、今後も何年もその役割を果たし続けるでしょう。しかし、歴史が示すように、真の非対称リターンは、大規模採用前のユーティリティプロジェクトへの早期エクスポージャーからもたらされることが多いです。アナリストは現在、Mutuum Finance（MUTM）を2011年のビットコイン（BTC）に参入するような感覚のトークンとして指摘しています — 複数年の需要を生み出すように設計された触媒を持つ低価格エントリーです。暗号資産は長期投資に適しているかと問う人にとって、その答えはこのようなプロジェクトへのプレセールレベルでのエクスポージャーを確保することにかかっています。 複数年の需要を構築する構造的メカニズム Mutuum Finance（MUTM）は、2つの異なるトラックを持つレンディングおよび借入プロトコルを構築しています。P2Cプールはブルーチップ暗号資産コインとステーブルコインを扱い、保守的な貸し手に予測可能な利回りを生み出します。これと並行して、P2Pレーンでは借り手と貸し手が金利、条件、部分約定済みについて直接交渉することができます。決済はスマートコントラクトを通じて実行され、担保資産の執行とセキュリティを保証します。 システム内のすべての入金はmtトークンを生成し、これは指定されたコントラクトでステークできる受取として機能します。ステークする人はMUTM報酬を獲得し、これらの報酬はプロトコル生成の収益を通じて資金提供され、オープン市場からトークンを買い戻すために使用されます。この買い戻しとバーンと再分配サイクルは、時間の経過とともにMUTMへの永続的な需要をロックし、利用が拡大するにつれて価格上昇圧力を強制します。 長期的な可能性を理解するために、数字を考えてみましょう。0.01ドルで5,000ドルを投資した初期段階の支援者は、500,000 MUTMを確保しました。長期目標の3.50ドルでは、このポジションは1,750,000ドルの価値があります — 純利益は1,745,000ドルです。今日、フェーズ6に参入する新しい長期的な信者にとっても、計算は同様に...
約162.7億WLFIがロックボックスコントラクトに転送されました
PANewsは8月31日に報告し、オンチェーンデータによると、約16.272億WLFIがLockboxコントラクトに転送され、これはトークン総供給量の16.27%を占めていることが示されました。現在のコントラクト価格0.297米ドルに基づくと、その価値は約48.3億米ドルとなります。
2025年に参加すべき4つの主要暗号資産 - 形勢逆転の準備完了 - 船が出航する前に乗り込もう
投資家は、ウイラルな文化的パワーと強力なトケノミクスのバランスを取ったプロジェクトを特定するのに苦労することがよくあります。賢明な選択は、[…] 記事「2025年に参加すべき形勢を逆転させる準備ができた4つのトップ暗号資産 - 船が出航する前に乗り込もう」はCoindooに最初に掲載されました。
MAGACOIN FINANCEがイーサリアムとXRPを先導し、Shiba Inuと並ぶ注目すべき3つの最高のプレセールの1つに
イーサリアム（ETH）やXRPなどの主要資産への機関投資家の資金流入が支配する市場で、個人投資家は大きなリターンを約束するプレセールに注目を向けています。そのリストの最上位にあるのはMAGACOIN FINANCEで、2025年に購入すべき最高のプレセールの一つとして急速に台頭しているプロジェクトです。イーサリアムがETFで上昇する中[…] 続きを読む：MAGACOIN FINANCEがイーサリアムとXRPをリードし、Shiba Inuと並ぶ注目すべき3つの最高のプレセールの一つに
