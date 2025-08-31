MEXC 取引所
ApeCoinチームがソラナ拡張のためのR.A.I.D戦略を発表
BitcoinEthereumNews.comに「ApeCoinチームがソラナ拡張のためのR.A.I.D戦略を発表」という記事が掲載されました。要点：ApeCoinチームはR.A.I.D戦略を導入し、カルチャートークンへの移行を進めています。ApeCoinはソラナブロックチェーンに拡大し、DeFiに統合されます。市場の反応には、中央集権化とエコシステムの成長に関する様々なコミュニティからのフィードバックが含まれています。2025年8月31日、ApeCoinチームはApeCoinをガバナンストークンからカルチャートークンへ移行させるR.A.I.D戦略を発表し、ソラナブロックチェーンの拡張とDeFi統合を目指しています。この戦略はApeCoinのユーティリティとガバナンスにおける重要な転換点となり、ソラナとイーサリアムブロックチェーンのエコシステム内での市場力学と資産価値の潜在的な変化を約束しています。 ApeCo、ソラナ統合のために4億8600万ドルの資産を管理へ Yuga Labsの支援を受けるApeCoinチームは、ApeCoin DAOから「ApeCo」と呼ばれる中央集権的な組織にガバナンスを移行しました。ApeCo現在4億8600万ドルの資産を監督しており、この戦略はソラナやDeFiプラットフォームとのパートナーシップを通じて実行を効率化し、エコシステムの成長を促進することを目的としています。発表されたガバナンストークンからカルチャートークンへの移行は、デジタルエコシステムにおけるApeCoinの役割を再定義すると予想されています。市場とコミュニティの反応は様々で、一部の利害関係者は新しいイベントやコラボレーションを通じてより広い採用と強化されたユーティリティの可能性を歓迎しています。中央集権化に関連するリスクについての懸念も浮上しており、ユーザーのガバナンス権に影響を与える可能性があります。様々な意見にもかかわらず、この提案はApeCoinの戦略の重要な再構築に注目を集めています。 市場動向：ApeCoinのシフトはより広いブロックチェーン戦略を反映 ご存知でしたか？ApeCoinのソラナへの移行は、USDCのソラナやPolygonプラットフォームへの展開に見られるように、より広いコミュニティネットワークを活用することを目指す主要トークンの過去のクロスチェーン努力を反映しています。2025年8月31日現在、ApeCoin（APE）の価値は0.58ドルで、時価総額は約4億3785万ドルです。このトークンは24時間の取引で2.70%の増加を経験しましたが、過去90日間で7.49%の下落を見せました。APEの動きはその広範な戦略的シフトを反映しています...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:45
トランプ氏の連邦準備制度理事会への影響力が指名の中で拡大する可能性
トランプ氏のFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)理事会への影響力が指名の中で拡大する可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：指名によりFedのガバナンスバランスが変わる可能性。トランプ氏はムーア氏の指名で追加の影響力を求める。法的課題が理事会の構成を変える可能性がある。2025年8月31日現在、連邦準備制度理事会は空席と指名により構成に潜在的な変化に直面しており、9月の会合を前に政策決定に影響を与えています。理事会の構成変化は連邦準備制度の政策方向を変える可能性があり、マクロ経済状況に影響を与えますが、FOMC決定がセンチメントを左右するため暗号資産市場は影響を受けていません。[ソース](#) トランプ氏の指名と法的課題 連邦準備制度理事会は、アドリアナ・クーグラー総裁の最近の辞任を受けてトランプ氏がスティーブン・ムーア氏を指名するという注目すべき展開を目の当たりにしています。この指名はトランプ氏の任命者の影響力を強化する可能性があります。リサ・クック総裁も法的課題に直面しており、理事会の構成にさらなる不確実性をもたらしています。ムーア氏の承認と、クック氏の地位に関する法的判断の結果は極めて重要です。この新理事の導入により現在のダイナミクスが変わり、政策決定や経済管理に対する理事会のアプローチが変わる可能性があります。市場観測筋はこれらの理事会の変化について懸念を表明しています。即時の暗号資産市場の反応は抑制されていますが、この展開からの潜在的な政策方向の変化は、経済予測や投資戦略に長期的な影響を与える可能性があります。 安定した暗号資産の反応にもかかわらず市場への影響 ご存知でしたか？トランプ政権時代のようなFedの理事会構成の変化は、歴史的に市場に持続的なボラティリティを引き起こすことなく不確実性をもたらすことがよくあります。ビットコインの現在の価格108,671.51ドルは、連邦準備制度のダイナミクスに関連した最近の市場の躊躇にもかかわらず、90日間で3.62%の上昇を記録しています。時価総額2.16兆ドル、シェア57.10%を持つBTCは、CoinMarketCapによると主要資産であり続けています。 ビットコイン(BTC)、日足チャート、2025年8月31日5:08 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuリサーチチームからの洞察によると、トランプ氏のような理事会構成の変化は規制や金利政策に影響を与える可能性があります...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:12
この新しいDogecoin（DOGE）のライバルは、他のミームコインが第3四半期に揺らぐ中、急上昇を続けている
この新しいDogecoin（DOGE）のライバルは、他のミームコインがQ3で揺らぐ中、急上昇を続けているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ミームコイン市場は今四半期に厳しい局面を迎えています。今月初めに910億ドルの総評価額に達した後、ミーム資産は約720億ドルまで下落し、より広範な暗号資産市場の軟調さを反映しています。しかし、Shiba Inu（SHIB）やPepe（PEPE）などの大手が売り圧力の下でひび割れを見せる一方、新たな競争相手が静かに力を付けています。初期採用者から「新しいDogecoin」と呼ばれるLittle Pepe（LILPEPE）は下降トレンドに逆らい、2025年Q3に購入すべき最高のミームコインとしての地位を確立しています。 ミームコインはQ3でプレッシャーを感じる 市場全体の弱さがミームセクターのほとんどに大きな打撃を与えています。Dogecoinは7月の高値0.27ドルから下落した後、0.21ドル以上を維持するために奮闘しており、Shiba Inuは0.000012ドル付近でのイライラするレンジ相場に閉じ込められています。PEPEでさえ、クジラが数千億のトークンを売却した後、7％以上下落しています。 時価総額別トップミームコイン | 出典：CoinGecko アナリストは、この下落を利益確定と小売りの熱狂の衰退によるものとし、トレーダーが強力なバックアップと実用性を持つトークンへと再配置していると分析しています。しかし、確立された巨人が揺らぐ中、新規参入者は新鮮な物語と野心的な機能で空白を埋めています。 Little Pepeはさらに急上昇を続ける Little Pepeは際立っています。弱気なマクロ環境にもかかわらず、このプロジェクトの複数段階のプレセールはステージ12の時点で143億以上のトークンを販売し、2250万ドル以上を調達して爆発的に成長しています。トークン価格は0.0021ドルまで上昇し、開始時の0.001ドルから100％以上高くなっていますが、それでも主要な取引所上場前の多くの競合他社よりも安価です。 LILPEPEが異なる点は、ミームだけに頼っていないことです。このプロジェクトは世界初のスナイパーボット耐性のあるEVMチェーンを構築し、トレーダーに公正な立ち上げ実行を保証しています。また、安全な環境で次の波のバイラルトークンを育成するために設計された、ミームのみのローンチパッドも作成しています。…
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:11
Uquidがマルチウォレットサポートとフレキシブル決済を備えたWeb3チェックアウトをデビュー
Uquidがマルチウォレットサポートとフレキシブルな支払いを備えたWeb3チェックアウトをデビュー」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。目次 1. UquidがチェックアウトでWeb3決済の柔軟性の新時代を開く 2. Uquidの革新的な機能には「今買って後で使う」とPayIn3が含まれる もっと見る Uquid（Web3チェックアウトと決済ソリューション）は、デジタル決済の未来を進化させる重要な一歩を踏み出し、Web3チェックアウトを発表しました。このプラットフォームは、ブロックチェーンの力と日常的なユーザー利便性の需要を統合することを目指しています。Uquidは、100以上のトークンを活用した簡単なチェックアウトシステムを実現する柔軟性を持っています。 ✨ UQUIDのWEB3チェックアウトで自由と利便性が出会う 100以上のトークン、127以上のウォレット、複数のゲートウェイを備え、Uquidチェックアウトはあなたの柔軟性と使いやすさのために構築されています。Web2とは異なり、Uquidはさらに進化しています。今必要なものを確保し、「今買って後で使う」機能で10年以内に使用するか、または... pic.twitter.com/bbun6Y2fmY — UQUID – Web3ショッピングインフラ (@uquidcard) 2025年8月30日 このチェックアウト機能を通じて、Uquidは127以上のウォレットをサポートする複数の決済ゲートウェイを提供しています。このイニシアチブは、より多くの選択肢、決済ゲートウェイを選ぶ自由、そしてより高いセキュリティを提供することでユーザーに力を与えるよう設計されています。プラットフォームは公式Xアカウントを通じてこのニュースを発表しました。 UquidがチェックアウトでWeb3決済の柔軟性の新時代を開く Uquidチェックアウトは従来のWeb2システムとは異なり、分散型世界に合わせて調整されています。このチェックアウトは高速で非常に多用途な取引を処理します。ユーザーはオンラインショッピングやデジタルサービスへのアクセスが可能で、そのニーズを満たすことができる堅牢なプラットフォームに依存しています。複数のトークンとウォレットを通じて、Uquidは決済の制限を取り除くよう設定されています。このように、プラットフォームは真の国境なき商取引体験への道を切り開くよう努めています。 Uquidの革新的な機能には「今買って後で使う」とPayIn3が含まれる Uquidの「今買って後で使う」機能は、その際立った革新の一つです。この機能は最大10年間...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:02
元中国中央銀行総裁、ステーブルコインに警鐘を鳴らす
元中国人民銀行総裁、ステーブルコインに警鐘を鳴らす」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィンテック専門家の周小川氏（中国人民銀行の元総裁）は、ステーブルコインとデジタル決済ネットワークについて冷静な評価を示し、その急速な台頭が解決策というよりも新たな脆弱性をもたらす可能性があると警告しています。長文の記事で、周氏は金融のあらゆる分野を分散化しようとする動きが過大評価されていると主張しました。彼によれば、従来の口座ベースのシステムは効率的で安全である一方、多くのステーブルコインモデルは大規模な採用に対応するための規制上の規律が依然として不足しています。 市場安定性に関する懸念 周氏は、ステーブルコイン発行者がしばしば中央銀行の「お金を印刷する」という考え方で行動し、金融政策の同じ理解なしに幅広い採用を求めてトークンを発行していると強調しました。この無制限の発行と市場における高いレバレッジが組み合わさると、ストレス時に乗数効果を生み出し、流動性ショックにつながる可能性があります。また、ステーブルコインが広く使用される暗号資産市場では価格操作が広範囲に及んでおり、経験の浅い投資家が特に影響を受けやすいと警告しました。ステーブルコインが現実資産（RWA）取引と絡み合うようになった今、周氏は透明性のギャップが若く保護されていない投資家を引き寄せる可能性があると警告しています。 弱い使用状況と規制上の課題 投機を超えて、周氏は多くのステーブルコインが実際の経済的需要を満たしているかどうかに疑問を呈しました。彼は、強力なユースケースがなければ、規制ライセンスがあるにもかかわらず、トークンは冗長になるリスクがあると示唆しました。さらに、今日の従来の支払いシステムはすでに非常に低コストを提供しており、KYCやAMLなどのコンプライアンス要件が適用されると、ステーブルコインが競争することが難しくなると指摘しました。 不十分な監視 米国のGENIUS法や香港のステーブルコインフレームワークなどの措置が監視を強化しようとしているものの、周氏は現在の規則は不十分だと考えています。準備金管理（誰が資産を保有し、どこに保管されているか）などの重要な問題は未解決のままであり、危機の際にシステミックリスクを残しています。 より大きな視点 周氏の介入は、グローバル決済ツールとしてのステーブルコインの約束と現実の間の溝が広がっていることを浮き彫りにしています...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:01
イーサリアム共同創設者、ETHがビットコインの価値を超えると予測
イーサリアム共同創設者、ETHがビットコインの価値を超えると予測 BitcoinEthereumNews.comに掲載。イーサリアム共同創設者のジョセフ・ルービンは、これまでで最も衝撃的な予測の一つを発表し、世界最大の金融機関が最終的にイーサリアムブロックチェーン上で運営せざるを得なくなると示唆しました - この変化によりETHの価値が現在想像できないレベルまで急上昇すると彼は考えています。ルービンは、ウォール街の銀行が高価で閉鎖的なシステムを捨て、イーサリアムの分散型インフラを採用する姿を描きました。彼によれば、JPモルガンのような企業はいずれETHをステークし、バリデーターを運営し、レイヤー2およびレイヤー3ネットワーク上に構築し、分散型金融（DeFi）プロトコルと直接統合するようになるとのことです。これは遠い夢ではないと彼は主張します。機関投資家は2014年からすでにイーサリアムを実験しており、多くが想定するよりも学習曲線は緩やかだということです。「彼らはそれを無視できなくなるでしょう」とルービンは述べ、イーサリアムを新しい金融時代の基盤として位置づけました。 ETHの価格ポテンシャル：大胆な予測を超えて ビットコインがデジタル資産のベンチマークと考えられている一方で、ルービンはイーサリアムがそれを上回る成長を遂げる位置にあると主張しました。彼はETHの価値が100倍以上増加し、最終的にビットコインの通貨基盤を超えると予測しています。彼の見解では、分散型信頼の中核エンジンとしてのイーサリアムの役割が、石油から金まであらゆる商品を上回る地位に引き上げるでしょう。 地平線上の分散型経済 ルービンは、イーサリアムが人間と機械の協力によって形作られるグローバル経済を支え、信頼がデジタルインフラにエンコードされると信じています。その成長の規模は非常に大きく、急速に進むため、現在の多くの人々はまだそれを理解できないと彼は述べました。 なぜ彼のビジョンが今重要なのか ルービンのコメントは、イーサリアムETFが勢いを増し、エコシステムに新たな機関資本をもたらしている時期に登場しました。DeFi、ステーキング、企業導入の着実な成長と相まって、彼の予測はイーサリアムが最終的にビットコインを追い越すかもしれないという高まる信念に触れています...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 12:34
SolanaとXRPがETFの波に乗る中、MAGAXは注目に値するミーム・トゥ・アーン実用性を提供
ソラナとXRPがETFの波に乗る中、MAGAXは注目に値するミーム・トゥ・アーン型ユーティリティを提供するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース ソラナとXRPはETFニュースで急騰しましたが、ミーム・トゥ・アーントークンMAGAXは実用性とプレセールの盛り上がりで注目を集めています。コードMAGAXLIVEを使用すると5%のボーナストークンが獲得できます。ETFの話題がソラナとXRPに再び注目を集める 新しいアルトコインETFの承認により、暗号資産市場に新たな興奮が生まれました。高速取引と強力なDeFiネットワークで知られるソラナは、機関投資家がSOLにアクセスしやすくなったことで信頼性が高まりました。XRPも国境を越えた決済における役割と、規制の明確化をもたらした最近の法的勝利のおかげで注目を集めています。これらの進展により、両トークンが再び脚光を浴びることになりました。ソラナは新たな資金流入の波を享受し、XRPはかつてその長期的な将来に疑問を持っていた投資家からの信頼を取り戻しています。なぜETFが今、暗号資産における唯一の話題ではないのか ETFが機関投資家の採用を促進する強力な要因であることは間違いありませんが、注目すべき唯一のトレンドではありません。歴史が示すように、ミームコインからコミュニティ主導のプロジェクトまで、個人投資家主導の動きは、強気相場の間に予想を上回るパフォーマンスを示すことがよくあります。DogecoinとShiba Inuはよく知られた例で、冗談から始まり、数十億ドル規模のエコシステムへと変貌しました。このパターンは重要な真実を明らかにしています：ユーティリティと文化が一緒になると、時には機関投資家のヘッドラインの影響を上回る大きな利益を生み出すことができるのです。そこでMAGAXが話題に上がります。MAGAXはミームコインの型を破り注目を集める 主にハイプに依存していた以前のミームコインとは異なり、MAGAXは文化と機能を融合させたミーム・トゥ・アーンモデルを導入しています。保有者はコミュニティ主導の活動に参加することで報酬を獲得でき、ミームをエンゲージメントと実際の価値の源に変えることができます。この変化により、MAGAXは単なる投機的なトークン以上のものになります。エンターテイメントと持続可能なトークノミクスが出会うプロジェクトとして位置づけられています。活動に対する実際のインセンティブを提供することで、受動的な保有者を積極的な貢献者に変えます。CertiK監査とデフレ型供給量...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 12:31
BullZillaのプレセールが47億トークン販売達成：SPX6900とApecoinが強く保有する中、今月参加すべき最高の暗号資産プレセール
BullZillaのプレセールでは47億トークンが販売され、今月参加すべき最高の暗号資産プレセールとして浮上しています。長期売買の可能性についてSPX6900とApecoinを比較してください。
Blockchainreporter
2025/08/31 12:30
アナリスト：ビットコインの上昇に対する疑念は何年も続くだろう、最大の障壁は技術的なものではなく心理的なものである
PANewsは8月31日に報告した。Cointelegraphによると、ビットコインコンサルタントのLuke Broylesは、Coin Storiesポッドキャストで、ビットコインがさらに上昇する能力に対する懐疑論は何年も続いており、価格が数百万に達しても、この懐疑論は持続する可能性が高く、変化には「非常に長い時間」がかかる可能性があると述べた。Broylesは、ビットコインの最大の障害は技術的なものではなく心理的なものであり、ほとんどの人々はまだそれが日常生活を改善できると信じていないと考えている。「残念ながら、多くの人々は自分自身でそれを見るまで切り替えないと思います。」
PANews
2025/08/31 12:13
BullZillaのプレセール開始が投資家を魅了、Brett価格予測が過熱 – 2025年に購入すべきトップ新ミームコイン
2025年のミームコイン市場は、小売投資家の興奮の中心となり、文化的アイコンと映画的ブランディングがブロックチェーン技術と衝突しています。この嵐の中心には、非常に異なるが同様に魅力的な2つのプロジェクトがあります：待望のプレセールを開始したばかりのBullZilla（$BZIL）と、最も愛されている[…]のひとつであるBrett（BRETT）です。
Coinstats
2025/08/31 11:15
