元中国中央銀行総裁、ステーブルコインに警鐘を鳴らす

元中国人民銀行総裁、ステーブルコインに警鐘を鳴らす」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィンテック専門家の周小川氏（中国人民銀行の元総裁）は、ステーブルコインとデジタル決済ネットワークについて冷静な評価を示し、その急速な台頭が解決策というよりも新たな脆弱性をもたらす可能性があると警告しています。長文の記事で、周氏は金融のあらゆる分野を分散化しようとする動きが過大評価されていると主張しました。彼によれば、従来の口座ベースのシステムは効率的で安全である一方、多くのステーブルコインモデルは大規模な採用に対応するための規制上の規律が依然として不足しています。 市場安定性に関する懸念 周氏は、ステーブルコイン発行者がしばしば中央銀行の「お金を印刷する」という考え方で行動し、金融政策の同じ理解なしに幅広い採用を求めてトークンを発行していると強調しました。この無制限の発行と市場における高いレバレッジが組み合わさると、ストレス時に乗数効果を生み出し、流動性ショックにつながる可能性があります。また、ステーブルコインが広く使用される暗号資産市場では価格操作が広範囲に及んでおり、経験の浅い投資家が特に影響を受けやすいと警告しました。ステーブルコインが現実資産（RWA）取引と絡み合うようになった今、周氏は透明性のギャップが若く保護されていない投資家を引き寄せる可能性があると警告しています。 弱い使用状況と規制上の課題 投機を超えて、周氏は多くのステーブルコインが実際の経済的需要を満たしているかどうかに疑問を呈しました。彼は、強力なユースケースがなければ、規制ライセンスがあるにもかかわらず、トークンは冗長になるリスクがあると示唆しました。さらに、今日の従来の支払いシステムはすでに非常に低コストを提供しており、KYCやAMLなどのコンプライアンス要件が適用されると、ステーブルコインが競争することが難しくなると指摘しました。 不十分な監視 米国のGENIUS法や香港のステーブルコインフレームワークなどの措置が監視を強化しようとしているものの、周氏は現在の規則は不十分だと考えています。準備金管理（誰が資産を保有し、どこに保管されているか）などの重要な問題は未解決のままであり、危機の際にシステミックリスクを残しています。 より大きな視点 周氏の介入は、グローバル決済ツールとしてのステーブルコインの約束と現実の間の溝が広がっていることを浮き彫りにしています...