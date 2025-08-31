MEXC 取引所
イーサリアム、XRPおよび新しいプレセールトークンがQ4に購入すべき最良の暗号資産としてアナリスト選出をリード
アナリストは、2025年第4四半期が始まるにあたり、イーサリアム、XRPおよび新しいプレセールトークンが今サイクルで最も魅力的な投資機会の一部であることで意見が一致しています。最近のビットコイン価格の動きは、興味深いアルトコイン活動を示唆しています。イーサリアムとXRPは機関投資家の厚みとテクニカル面での強さが称賛される一方、MAGACOIN FINANCEはプレセールとして静かにモメンタムを構築しています[...] 記事「イーサリアム、XRPおよび新プレセールトークンが第4四半期に購入すべき最良の暗号資産としてアナリスト推奨トップに」はBlockonomiに最初に掲載されました。
ALTCOIN
$0,0004035
-12,28%
XRP
$2,8078
-2,73%
TOKEN
$0,01228
-2,07%
Blockonomi
2025/08/31 14:45
高級旅行業界、世界的に暗号資産決済オプションを導入
「高級旅行業界が世界的に暗号資産の支払いオプションを導入」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：高級旅行業界が世界的に暗号資産の支払いオプションを採用。若い起業家が高級旅行需要の増加を牽引。主要プレーヤーにはFlexjet、FAI Aviation、PrivateFlyなどが含まれる。PANewsによると、FXAIRやVirgin Voyagesなどの高級旅行会社が、暗号資産セクターの裕福な若者からの需要の高まりを受けて、暗号資産による支払いを受け入れるようになりました。この傾向は、若く裕福な起業家がますますデジタル通貨を取引に利用するようになり、プライバシーと利便性を重視する高級旅行の支払い方法の変化を浮き彫りにしています。 暗号資産の採用が高級旅行で新たな高みに達する Flexjet会長のKenn Ricciは、若くてテクノロジーに精通した起業家からの「巨大な」需要を強調し、子会社のFXAIRが暗号資産による支払いを受け入れるようになりました。JetcraftやFAI Aviationなどの著名な事業者もデジタル通貨を統合することでこのトレンドに参加しています。これらの企業は、高純資産個人に対応するために最新の支払いテクノロジーを採用しています。 暗号資産による支払いは、新たな嗜好が迅速かつプライベートな取引を好むようになるにつれ、高級旅行に不可欠なものとなっています。主な進展には、Virgin Voyagesの暗号資産による高級クルーズの購入や、Dogecoinなどのトークンにブティックホテルが適応することが含まれます。急速に拡大する受け入れは、高まる需要を示しています。 業界のリーダーたちは楽観的な見方を示しています。JetcraftのJahid Fazal-Karimは顧客の需要に合わせて進化することを強調し、CoinPaymentsのAlex Alexandrovはこれらの取り組みをデジタル資産の使用拡大のマイルストーンとして認識しています。反応は、暗号資産が高級体験を再定義する上で重要なツールであることを強調しています。 「CoinPaymentsとのパートナーシップにより、私たちは顧客の先見性のある考え方に合った革新的な支払いソリューションを提供しています...私たちは、テクノロジー、AI、起業家の分野で活躍する多くのグローバルな顧客の常に変化するニーズに合わせて進化しています。しかし、私たちはしばしば時代遅れのプロセスやシステムによって制約されています。」— Jahid Fazal-Karim、オーナー兼会長、Jetcraft 若者主導の暗号資産トレンドによる数十億ドル規模の市場シフト ご存知でしたか？30〜40歳の起業家は、2023年の280億ドルから2028年には540億ドルを高級旅行に費やすと予想されており、大きな経済的変化を示しています。Bitcoinの...
ALEX
$0,00527
-4,18%
COM
$0,011197
+2,98%
LIKE
$0,008195
-2,02%
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 14:12
アバロンXの不動産担保型暗号資産プレセールがPiネットワークを上回る勢い
Pi Network（PI）は良い例です—スマートフォンに暗号資産をもたらしたことで称賛されています。しかし、Avalon Xの周りの話題は[…] 「Avalon Xの不動産担保付き暗号資産プレセールがPi Networkを上回っている方法」という投稿がCoindooに最初に掲載されました。
REAL
$0,082
-1,64%
PI
$0,22848
-4,28%
BUZZ
$0,003532
-6,36%
Coindoo
2025/08/31 14:10
MAGACOIN FINANCE プレセールが93%売れ — ビットコインとPEPEのホエールが最終割り当て終了前に動く
MAGACOIN FINANCEのプレセールが93%売れ切れ — ビットコインとPEPEのクジラが最終割り当て終了前に動く」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。免責事項：このコンテンツはスポンサー記事です。Bitcoinsistemi.comは、上記の情報または記事で言及されている製品やサービスから生じる可能性のある損害や悪影響について責任を負いません。Bitcoinsistemi.comは、読者に記事で言及されている会社について個別に調査することをアドバイスし、すべての責任は個人にあることを思い出させます。MAGACOIN FINANCEプレセールの最終段階が完了に近づいており、すでにトークンの93%が販売されています。市場アナリストによると、この段階で最も積極的な買い手の一部はビットコインとPEPEの大口保有者であり、エントリーウィンドウが狭まるにつれてプレセールに再配置しています。彼らの活動は、より広いサイクルトレンドを反映しています：小売参加者が引き継ぐ前に、クジラが資本をより高い上昇余地のある資産にシフトしています。 アルトシーズン前のローテーションパターン クジラは市場センチメントが変わる前に再配置することがよくあります。以前のサイクルでは、DogecoinとPEPEの両方が、その名前が見出しを支配するずっと前に、大きなウォレットからの早期蓄積を見ました。この行動は、確立された資産が統合される2025年に繰り返されています。平坦な取引条件を待つ代わりに、資本はコミュニティのエネルギーと検証可能な透明性を組み合わせたプレセールに流れています。これらの動きは単一のエコシステムに限定されていません。レポートによると、PolkadotとCardanoのクジラからの割り当ても確認されており、主要銘柄の停滞に対するヘッジとしてローテーションが見られています。早期プレセールポジションを取ることで、クジラはトップキャップ資産の長期保有を放棄することなく、非対称リターンを獲得することを目指しています。 より厳しい精査下のプレセール 過去のサイクルとは異なり、今日のプレセール市場はより強力な投資家保護によって形作られています。KYC認証、独立監査、透明なトークン構造が現在、真剣な資金流入の前提条件となっています。アナリストによると、これらのチェックはリスクを軽減し、かつて初期段階のプレイを避けていたクジラがプレセールを引き付けている理由を説明しています。この変化は、全体的により成熟した暗号資産市場を反映しています。分散型金融、ゲーミング、ミームコイン駆動のプロジェクトが注目を競う中、...
MORE
$0,03374
+50,49%
CAP
$0,11106
-13,67%
MOVE
$0,1091
-1,53%
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 14:08
暗号資産の財務部門は次の大きなバブルか？アナリストが隠れたリスクを警告 AI: 暗号資産の財務部門は次の大きなバブルか？アナリストが隠れたリスクを警告
Miloのシーオーおよび元ゴールドマン・サックスのアナリストであるJosip Rupenaは、企業の財務部門がデジタル資産を保有することで意図せずに層を追加する可能性があると警告しています[…] 記事「暗号資産の財務部門は次の大きなバブルか？アナリストが隠れたリスクを警告」はCoindooに最初に掲載されました。
MAY
$0,03728
-2,73%
BUBBLE
$0,000207
-10,38%
Coindoo
2025/08/31 14:01
ビットコインの運命はRSIサポートラインに結びついている
熱狂と12万4000ドルを超える記録に後押しされ、ビットコインは手の届かないところにあるように思われました。しかし、上昇トレンドの柱である主要なテクニカルサポートの突然の崩壊が、この状況を一変させています。誤報か本物の反転シグナルか？確実性が揺らぎ、ボラティリティが戻ってきた時に、この問いはアナリストと投資家を二分しています。記事「ビットコインの運命はRSIサポートラインに結びついている」はCointribuneで最初に掲載されました。
REAL
$0,082
-1,64%
MAJOR
$0,11873
-2,07%
Coinstats
2025/08/31 13:40
XRPの短期価格予測（今週）
7月、リップルのXRP価格は急騰し、長い間で最大の動きとなる3.66ドルに達しました。それ以来、熱狂は冷めています。8月を通じて、売り手が利益を確定する一方で買い手が重要なレベルを守ろうとする中、価格は下落傾向にありました。現在、月末を迎え、XRPの取引価格はちょうど
HYPE
$44,02
-3,94%
MOVE
$0,1091
-1,53%
XRP
$2,8078
-2,73%
Coinstats
2025/08/31 13:34
イーサリアムとXRPが見出しを飾り続ける中、あるプレセールトークンが静かに2025年の最優良アルトコインウォッチリストに名を連ねつつある
イーサリアムとXRPは再び暗号資産市場の注目の的となっており、両コインは2025年の大きな話題の多くを牽引しています。イーサリアムは2番目に大きな暗号資産としての地位を維持し、一方XRPは決済における役割と進行中の規制の進展のおかげで引き続き注目を集めています。しかしこれらのトップ銘柄でさえも[...] 「イーサリアムとXRPが見出しを独占し続ける中、あるプレセールトークンが静かに2025年の最良のアルトコインウォッチリストに名を連ねつつある」という記事がBlockonomiに最初に掲載されました。
ALTCOIN
$0,0004035
-12,28%
XRP
$2,8078
-2,73%
TOKEN
$0,01228
-2,07%
Blockonomi
2025/08/31 13:03
イーサリアムの初期投資家、資金調達が1300万ドルに達したこのプレセールに類似点を見出す
2014年、イーサリアムのプレセールでは0.31ドルでトークンが提供されました。2021年までに、ETHがほぼ5,000ドルに達し、初期投資家は[…] 記事「イーサリアムの初期投資家たちが1,300万ドルの資金調達を達成したこのプレセールに類似点を見出す」はCoindooに最初に掲載されました。
ETH
$4.367,54
-3,19%
Coindoo
2025/08/31 12:48
アナリスト：ビットコインが「さらに上がる」という懐疑論は1000万ドルでも続く
ビットコイン顧問は、ビットコインは1000万ドルにまで達する可能性があり、それでも人々は「もう上がらないよね？」と言い続けるだろうと述べています ビットコインの価格上昇能力に対する懐疑的な見方は長年この資産について回っており、価格が数百万ドルに達しても続く可能性が高いとビットコイン顧問は述べています。「私はこの状況が非常に長い間続くと思います」とビットコイン顧問のルーク・ブロイルズ氏は金曜日のCoin Storiesポッドキャストでナタリー・ブルネルに語りました。「ビットコインは500万ドル、1000万ドル、あるいはそれ以上になっても、人々はまだ『そうだね、今や世界の資産の8%を占めているけど。これ以上上がらないよね？』と言い続けるでしょう」と彼は付け加えました。続きを読む
T
$0,01538
+0,91%
RISE
$0,010109
-2,13%
MORE
$0,03374
+50,49%
Coinstats
2025/08/31 11:48
