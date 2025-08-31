高級旅行業界、世界的に暗号資産決済オプションを導入

「高級旅行業界が世界的に暗号資産の支払いオプションを導入」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：高級旅行業界が世界的に暗号資産の支払いオプションを採用。若い起業家が高級旅行需要の増加を牽引。主要プレーヤーにはFlexjet、FAI Aviation、PrivateFlyなどが含まれる。PANewsによると、FXAIRやVirgin Voyagesなどの高級旅行会社が、暗号資産セクターの裕福な若者からの需要の高まりを受けて、暗号資産による支払いを受け入れるようになりました。この傾向は、若く裕福な起業家がますますデジタル通貨を取引に利用するようになり、プライバシーと利便性を重視する高級旅行の支払い方法の変化を浮き彫りにしています。 暗号資産の採用が高級旅行で新たな高みに達する Flexjet会長のKenn Ricciは、若くてテクノロジーに精通した起業家からの「巨大な」需要を強調し、子会社のFXAIRが暗号資産による支払いを受け入れるようになりました。JetcraftやFAI Aviationなどの著名な事業者もデジタル通貨を統合することでこのトレンドに参加しています。これらの企業は、高純資産個人に対応するために最新の支払いテクノロジーを採用しています。 暗号資産による支払いは、新たな嗜好が迅速かつプライベートな取引を好むようになるにつれ、高級旅行に不可欠なものとなっています。主な進展には、Virgin Voyagesの暗号資産による高級クルーズの購入や、Dogecoinなどのトークンにブティックホテルが適応することが含まれます。急速に拡大する受け入れは、高まる需要を示しています。 業界のリーダーたちは楽観的な見方を示しています。JetcraftのJahid Fazal-Karimは顧客の需要に合わせて進化することを強調し、CoinPaymentsのAlex Alexandrovはこれらの取り組みをデジタル資産の使用拡大のマイルストーンとして認識しています。反応は、暗号資産が高級体験を再定義する上で重要なツールであることを強調しています。 「CoinPaymentsとのパートナーシップにより、私たちは顧客の先見性のある考え方に合った革新的な支払いソリューションを提供しています...私たちは、テクノロジー、AI、起業家の分野で活躍する多くのグローバルな顧客の常に変化するニーズに合わせて進化しています。しかし、私たちはしばしば時代遅れのプロセスやシステムによって制約されています。」— Jahid Fazal-Karim、オーナー兼会長、Jetcraft 若者主導の暗号資産トレンドによる数十億ドル規模の市場シフト ご存知でしたか？30〜40歳の起業家は、2023年の280億ドルから2028年には540億ドルを高級旅行に費やすと予想されており、大きな経済的変化を示しています。Bitcoinの...