これはFCバルセロナのラージョ・バジェカーノとのラ・リーガ対決のラインアップです
この投稿「FCバルセロナのラージョ・バジェカーノとのラ・リーガ対決のラインナップ」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。FCバルセロナはラ・リーガ第3戦でラージョ・バジェカーノと対戦します。ゲッティイメージズ ジェラール・マルティンは、スペインの日曜日の夜、アウェイでのマッチデイ3の対決でラージョ・バジェカーノと対戦する際、FCバルセロナのディフェンスラインの中心で驚きのスタートを切ることになります。マルティンはFCバルセロナでのプレーが許可されました。ようやくラ・リーガに登録され、プレーの許可を得たマルティンは、プレミアリーグへの移籍の可能性と関連付けられていましたが、印象的な2024/2025シーズンの後、残留する見込みです。ハンジ・フリックの下でのトレブル獲得の試合では主にフルバックとして出場していましたが、今回マルティンはセンターバックでスタートすると予想されています。これはイニゴ・マルティネスの退団やその他の状況によるもので、マルティンは若手のパウ・クバルシとパートナーを組み、アレハンドロ・バルデとジュール・クンデがそれぞれ左右のバックを務めます。フェルミンとガビの状況により、オルモがFCバルセロナのCAMポジションに戻る フリックのスターティングラインナップでは同ポジションに健全な競争がありますが、2023年後半に前十字靭帯を損傷した同じ膝の怪我でガビが離脱しているため、オルモがそのポジションを担当することになります。理論上はフェルミン・ロペスも起用可能ですが、チェルシーへの移籍の可能性があるため、ベンチに座ることになります。ファブリツィオ・ロマーノによると、チェルシーはラ・マシア出身の選手に4000万ドル以上を提示しており、これは多くのクレルス（バルサファン）に苦い思いを残す格安移籍となるでしょう。オルモに話を戻すと、彼は今シーズン初先発となり、フェルミンが去ることになった場合、自分こそがその人物であることをフリックに証明しようとしています。彼の後ろには、いつもの通りペドリのデュオが...
リップルパートナーのアミナ銀行、規制されたステーブルコインを推進するためにサークルアライアンスの関係を強化
リップルパートナーのアミナ銀行、規制されたステーブルコインを推進するためにサークルとの提携関係を深化 BitcoinEthereumNews.comに掲載。アミナ銀行はサークルとリップルと共に大胆な新たな動きで規制されたステーブルコイン金融における支配的地位を固め、次世代のカストディ、取引、利回りへのアクセスを実現しています。FINMAに規制されたアミナ銀行がサークルとリップルの取引でステーブルコインの役割を深化スイスを拠点とするアミナ銀行は、8月29日にソーシャルメディアプラットフォームXで、[...]との提携を拡大したことを明らかにしました。出典: https://news.bitcoin.com/ripple-partner-amina-bank-deepens-circle-alliance-ties-to-advance-regulated-stablecoins/
メジャーリーグクリケットのオーナーたち、ビッグバッシュリーグの民営化の可能性に注目
メジャーリーグクリケットオーナーがビッグバッシュリーグの民営化の可能性に注目という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ホバート・ハリケーンズは現BBLチャンピオンです（写真：Albert Perez - CA/Cricket Australia via Getty Images）Cricket Australia via Getty Images オーストラリアのビッグバッシュリーグの潜在的な民営化は、別のメジャーリーグクリケットフランチャイズが関心を示す中、アメリカの投資家によって引き続き注視されています。ボストン・コンサルティング・グループによる独立した報告書は、クリケット・オーストラリアが8つのBBLクラブの少数株式を売却することを推奨しています。2011年に開始し、12月と1月のオーストラリアのクリケットシーズンの中心で絶大な人気を誇るBBLは、CAと州協会が所有権を持つクリケットのT20フランチャイズリーグの中では異色の存在です。この展開は世界中で大きな関心を呼び、IPLフランチャイズやアメリカのテック起業家らが注目しています。ワシントン・フリーダムの共同オーナーであるサンジェイ・ゴビルが関心を示す中、シアトル・オルカスの実力者たちもBBLの状況を注視しています。Forbesビッグバッシュリーグの民営化の可能性が米国で大きな関心を呼ぶTristan Lavalette著 オルカスは6チームのMLCの中で唯一の小規模市場チームであり、初期のチームリストでシカゴとアトランタを打ち負かしました。しかし、太平洋北西部のフランチャイズは、マイクロソフトのCEOであるサティア・ナデラを含む著名なオーナーシップコンソーシアムを持ち、インディアンプレミアリーグのデリー・キャピタルの共同オーナーであるGMRグループとの繋がりがあります。インドの多国籍コングロマリットであるGMRグループは、最近イングランドの大会であるザ・ハンドレッドのフランチャイズ売却後、サザン・ブレイブの49%の株式を取得しました。「もし実現すれば、我々は間違いなく評価するでしょう」とオルカスの共同オーナーであるソマ・ソマセガーは私に語りました。「最高の選手と最高のクリケットはインド、オーストラリア、イギリスから生まれると思います。オーストラリアのリーグの一部になることは多くの人々の関心を引くでしょう。」フリーダムが戦略的パートナーシップを持つなど、裕福で新興のMLCにはオーストラリアの足跡があります...
「買い下がり」の話題の増加は更なる下落を予測する可能性
記事「買い下がり」に関する話題の増加が更なる下落を予測する可能性 がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：Santimentはビットコインの価格下落の中で「買い下がり」への言及の増加を観察。注意を促す；確実な市場の底値シグナルではない。歴史的パターンは群衆の楽観主義がさらなる下落の前兆となることを示している。8月31日、暗号資産センチメント分析プラットフォームのSantimentは、ビットコインの進行中の価格下落の中で「買い下がり」に関するソーシャルメディアでの言及が急増したと報告しました。このトレンドは投資家間の不確実性を示唆していますが、アナリストはこれを市場の底値シグナルとして見ることに対して警告しており、多くの場合、恐怖や買い意欲の低下と関連しています。 慎重な投資家センチメントの中でのビットコインの市場苦戦 8月31日現在、CoinMarketCapによると、ビットコイン（BTC）は108,803.08ドルで、時価総額は約2.17兆ドルです。24時間の価格が0.57%回復しているにもかかわらず、7日間の統計は-5.31%の変化を示しています。完全希薄化時価総額は約2.28兆ドルで、24時間の取引高は42.58%減少して約456.4億ドルとなっています。 Coincuの研究チームは、市場予測として社会的センチメントのみに依存することは、ビットコインの道筋を解釈する上でリスクをもたらすと示唆しています。歴史的傾向は、下落時の楽観主義がさらなる価格下落の可能性を示す指標となり得ることを明らかにし、暗号資産市場のボラティリティと予測不可能性を強調しています。 ビットコインの旅に注目している人々にとって、特定の予測が長期的に15万ドルへの潜在的な上昇を示唆していることから、一部は潜在性に期待を寄せています。 「『買い下がり』の話題を確定的な底値シグナルとして解釈しないでください。真の市場の底値は、広範な恐怖と買い意欲の欠如と一致することが多いです。」- Santiment公式レポート 市場データと動向 ご存知でしたか？歴史的に、「買い下がり」に関するソーシャルメディアでの言及の急増は、回復よりも市場の下落の可能性を示すことが多く、市場指標としての群衆センチメントの使用の複雑さを強調しています。 8月31日現在、ビットコインの取引高と時価総額は、暗号資産市場における継続的なボラティリティを反映しています...
トランプ支持のWLFIが9月1日に4億8300万ドルのトークンアンロックを準備
トランプ支持のWLFIが9月1日に4億8300万ドル相当のトークン解除を準備 この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。この記事は最初にCoinpedia Fintech Newsに掲載されました。 トランプ支持のWorld Liberty Financial（WLFI）は、数百万のトークンが解除日に近づくという重要な時期を迎えています。すでに4億8300万ドル相当のWLFIトークンの約半分がロックボックスコントラクトに確保され、9月1日の大規模な解除まであと数日となり、この動きがトークンの価格と将来にどのような影響を与えるかに注目が集まっています。 コントラクトにロックされた4億8300万ドル Wuブロックチェーンのデータによると、約16億2700万WLFIトークン（総供給量の16.27％に相当）がロックボックスコントラクトに転送されました。コントラクトの現在の価格0.297ドルでは、これはおよそ4億8300万ドルのロックされた価値を表しています。このような大量の保有は、特に解除イベントを前にしたWLFIコミュニティからの信頼とコミットメントの高まりを反映しています。トークン保有者は、初期解除に参加するために2025年8月25日から8月31日の間にロックボックスアカウントを有効化するよう招待されました。一方、ロックボックス機能ページが現在公開され、プロセスの完全な透明性とユーザーコントロールを提供しています。 主要なトークン解除の詳細 解除タイミング：プレセールおよび対象トークンの20％が2025年9月1日午前8時（米国東部時間）に請求可能になります。 配布コントロール：残りの80％は将来のコミュニティガバナンス投票に従って解除され、保有者が市場への供給方法について直接意見を述べることができます。 セキュリティー：ロックボックスコントラクトは、主要なWeb3セキュリティ企業であるCyfrinによる包括的な監査を受け、資金とシステムの完全性の安全性を確保しています。 WLFIトークン価格と市場見通し 期待が高まる中、WLFIは解除に向けて0.297ドルのコントラクト価格で取引され、流通市場でのIOU価格は最高0.56〜0.57ドルに達し、堅調な投機需要を反映しています。一部のアナリストは、初期サポーターが利益を確定するため、初期のボラティリティが予想されると示唆していますが...
ChainAware.aiがWeb3にアナリティクス、コンプライアンス、スコアリングをもたらす
ChainAware.aiは、分析、AMLモニタリング、マーケティングツール、信用スコアリングを統合するプラグアンドプレイWeb3ソリューション「ChainAware Pixel」を発表しました。
Kaspa (KAS) 短期価格予測（今週）
Kaspaの価格は、今年初めに大きな動きを見せた後、最近はかなり静かに推移しています。数ヶ月前には0.20ドルを超えました。それ以降、モメンタム指標は冷え込み、8月末現在、KASは約0.085ドルで取引されています。トレーダーたちは、この価格水準が実体ローソク足の基盤となるかどうかを注視しています。
SECがソラナ現物ETF申請を前進させる
SECはソラナETF申請に関する企業との対話を強化。初期のソラナETFはビットコインとイーサリアムの対応物に匹敵するのに苦戦。続きを読む：SECがソラナ現物ETF申請を推進 投稿「SECがソラナ現物ETF申請を推進」はCOINTURK NEWSに最初に掲載されました。
アナリストによると、イーサリアムは「最大のマクロトレード」である - その3つの理由 AI: I've translated the content to Japanese as requested, maintaining the original format and terminology consistency. The translation accurately conveys the meaning of the original headline about Ethereum being described as "the biggest macro trade" by an analyst, along with a mention of 3 reasons why.
トム・リーは、AIが長期的にイーサリアムの第三の触媒になると述べた。
Arctic Pablo Coin ステージ38のプレセールが200%ボーナスで爆発的人気 Pudgy PenguinsとCheemsに対抗する最高の投資用暗号通貨は？
一つのミームコインが、人生を変えるようなリターンへの扉を開きながら、神秘的な地球探検に皆を連れて行くような感覚はどうだろうかと想像したことはありますか？投資するのに最適な暗号資産は、壮大なストーリーとトリプルトークン報酬、そして画期的なコミュニティ特典を融合させたものかもしれません。Arctic Pablo Coin (APC)は[...]
