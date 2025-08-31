メタマスクがステーブルコイン mUSD を発表：主要プラットフォームがインフラを構築中

メタマスクがステーブルコインmUSDを発表：主要プラットフォームがインフラを構築中という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。メタマスクが2025年8月21日に発表したmUSDは、セルフカストディアルウォレットが初めて独自のステーブルコインを発表したもので、StripeのBridgeとM0を使用して構築されています。1億人以上のユーザーを持つこの動きは、プラットフォームが基盤インフラを構築するより広範なトレンドを示しています。しかし、メタマスクだけではありません - 別のプロジェクトも未開拓市場で重要なインフラを構築しており、同様の画期的な機会を生み出しています。 mUSDの統合がWeb3ユーザー体験を変革する可能性 メタマスクUSDは2025年後半にイーサリアムブロックチェーンとLineaで発表され、dappsやDeFiプロトコル全体のウォレットエコシステムに完全に統合されます。特に興味深いのは、そのタイミングとアプローチです。一般的なステーブルコインをもう一つ作るのではなく、メタマスクはWeb3インタラクションの基盤層としてmUSDを構築しています。ユーザーは法定通貨を直接mUSDにオンランプし、トークン間でスワップし、ブロックチェーン間で価値を移動することができ、将来的にはこのステーブルコインを世界中のMastercardの加盟店でメタマスクカードを通じて使用できるようになる計画です。 この統合により、主流ユーザーがDeFiを完全に受け入れることを妨げていた従来の摩擦点が取り除かれます。規制環境もこのタイミングをサポートしています。この発表は、支払いステーブルコインを規制する最初の連邦フレームワークを導入する米国GENIUS法の後、規制の明確化が高まる中で行われました。この規制基盤により、機関パートナーやユーザーはウォレットネイティブのステーブルコインを採用する際により自信を持つことができます。 技術的な観点から見ると、BridgeとM0のパートナーシップにより、企業は従来の1年間のプロセスではなく、数週間でカスタムデジタルドルを作成できるようになります。この効率性は、他の主要なウォレットプロバイダーやDeFiプラットフォームが独自のアプリケーション固有のステーブルコインを発表するきっかけとなり、特定のユースケースに最適化された特殊なデジタルドルの新しいカテゴリーを生み出す可能性があります。 mUSDが貸出市場、分散型取引所、Lineaのカストディアルプラットフォームなどのコアプロトコル全体に統合されるにつれて、成長するL2 DeFiエコシステムで基盤的な役割を果たす位置にあります。メタマスクが主流の採用に焦点を当てている一方で...