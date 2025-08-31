MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
今日購入すべき、数十年にわたりあなたの富を確保する最高の暗号通貨
「今日購入すべき数十年にわたりあなたの富を確保する最高の仮想通貨」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今日購入すべき数十年にわたりあなたの富を確保する最高の仮想通貨 – BitcoinWorld コンテンツへスキップ ホーム プレスリリース 今日購入すべき数十年にわたりあなたの富を確保する最高の仮想通貨 出典: https://bitcoinworld.co.in/best-cryptocurrencies-to-buy-today-that-will-secure-your-wealth-life-for-decades/
COM
$0.011197
+2.98%
LIFE
$0.00004053
+13.81%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 17:33
共有
トランプ、米国のリーダーシップのためにビットコイン戦略備蓄を設立
トランプ氏、米国のリーダーシップのためにビットコイン戦略備蓄を設立 が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。要点：トランプ氏がビットコイン戦略備蓄創設の大統領令に署名。この行動により米国がデジタル資産戦略の最前線に立つ。ビットコインのヘッジ資産としての役割に影響を与える変化。注目すべき動きとして、トランプ政権は2025年6月21日に正式にビットコイン戦略備蓄を設立し、ビットコインを金と並ぶグローバル市場の主要なヘッジ資産として位置づけました。米国政府のこの戦略的決断は、ヘッジ資産のダイナミクスに重要な変化をもたらし、投資家心理に影響を与え、金融市場における暗号資産の役割を再形成しています。 米国、ビットコイン備蓄でデジタル資産戦略をリード トランプ氏は、米国をデジタル資産戦略のリーダーとして位置づけることを目的としたビットコイン戦略備蓄を創設する大統領令に署名しました。これは国家のヘッジ資産政策における重要な転換点となります。デビッド・サックス氏が暗号資産規制フレームワーク開発の省庁間の取り組みを主導し、ポール・アトキンス氏は執行措置の緩和が期待されています。 「私たちは、デジタル資産におけるイノベーションを支援しながら、アメリカ国民の利益を保護する規制フレームワークを構築しています。」— デビッド・サックス、大統領作業部会議長 ビットコイン価格と政府の蓄積効果 ご存知でしたか？米国ビットコイン戦略備蓄の設立は、ビットコインの初の大規模な政府保有を表し、国家金融システムにおけるデジタル資産の進化する役割を強調しています。 ビットコインの価格は現在$109040.45で、時価総額は$2.17兆、市場シェアは57.17%を占めています。24時間の取引高は$44.31億で、41.05%の減少を記録しています。週間および月間の価格変動は変動を反映し、CoinMarketCapのデータによると最近は若干の安定化傾向を示しています。 ビットコイン(BTC)、日次チャート、2025年8月31日9:07 UTC時点のCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuリサーチチームは、政府による暗号資産の蓄積が市場流動性を減少させる一方、国際準備資産におけるビットコインの役割を変化させる可能性があると強調しています。このような行動は規制の適応と技術の進歩を加速させ、デジタル...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 17:15
共有
ビットコインの下落がアルトコインの急騰を引き起こすか？
ビットコインの下落がアルトコイン急騰の引き金となるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの価値が最近5％以上下落したことがソーシャルメディアの注目を集め、「ディップを買う」という多くの呼びかけを促しています。これらの議論は、潜在的な市場リスクについて専門家の間で懸念を引き起こしています。Santimentのブライアン・クインリバンは、多くの投資家が下落する価格を好機と捉えていると強調しました。続きを読む：ビットコインの下落がアルトコイン急騰の引き金となるか？ 出典：https://en.bitcoinhaber.net/can-bitcoins-slide-spark-an-altcoin-surge
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 16:47
共有
ウイスキーの専門家によると世界で最も過小評価されているスコッチ
「ウイスキーの専門家によると世界で最も過小評価されているスコッチ」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。オーヘントッシャンは由緒あるスコッチブランドですが、ウイスキー業界全体から当然の評価を得るのに苦戦しています。写真イラスト：Brad Japhe クライド川からすぐの緑豊かな牧草地に位置するオーヘントッシャンは、2世紀以上にわたり世界クラスのスコッチを生産し続けています。この伝説的なローランドモルトには多くの魅力があります：十分に熟成された原酒のストック、独自のトリプル蒸留製法、そしてグラスゴーの中心部から30分以内にある魅力的な新しい訪問者センターです。オーヘントッシャンは発音が難しい（オック-アン-トッシュ-アン）のと同じくらい愛されやすいと言えるでしょう。この考えは、近年のトップスピリッツコンペティションでこれらのシングルモルトが獲得した数々の賞によって証明されています：サンフランシスコでのダブルゴールド、スコティッシュ・ウイスキー・アワードでの蒸留所樽 - 1997オロロソのゴールドメダル、そして最近では2024年ワールド・ウイスキー・アワードでブランドのベリーフォワードなトリプルウッドが「カテゴリー最高の年数表示なしスコッチ」を受賞しました。これほどの伝統と成功にもかかわらず、オーヘントッシャンが米国ではいまだに過小評価されていることは想像しがたいことです。しかしその考えに反論するのは難しいでしょう。全国的な流通はこの液体を避け、スコッチの超有名ブランドとの会話で言及されることはめったにありません。そのリストには姉妹ブランドのラフロイグ、ボウモア、グレンギリー（すべて同じ親会社であるサントリーグローバルスピリッツが所有）が含まれているにもかかわらずです。実際、ある専門家は特にオーヘントッシャンが世界で最も過小評価されているスコッチラベルであると言い切るほどです。そして彼はこの件について知っているはずです。ジョニー・マンデルはスコッチ愛好家で、蒸留所の近くで育ちました。彼はまた10年近くをサントリーウイスキーのシニアアンバサダーとして過ごしました。現在彼は...
PHOTO
$0.8336
+43.84%
GET
$0.004171
-2.77%
TOP
$0.000096
--%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 16:22
共有
アナリストが2026年までに140倍の利益を予測する中、CardanoとDogecoinは停滞し、トレーダーはLayer Brettに注目
カルダノとドージコインが停滞する中、アナリストが2026年までに140倍の利益を予測しトレーダーがLayer Brettに注目 BitcoinEthereumNews.comに掲載。カルダノ（ADA）やドージコイン（DOGE）のような巨人が勢いを失って前進するのを見るのにうんざりしていませんか？多くの保有者は、決して訪れないブレイクアウトを期待して静観していますが、スマートマネーは別の場所に焦点を移しています。Layer Brett（$LBRETT）は、すでに大きな話題を呼んでいる新しいイーサリアムレイヤー2ミームコインです。高速な取引、低い手数料、活気あるコミュニティを備え、トレーダーはこれを次の大きな暗号資産の動きとして注目しています。一部のアナリストは2026年までに140倍の潜在的な利益を予測しており、Layer Brettを古参の強力な挑戦者として位置づけています。 なぜレイヤー2がLayer Brettにカルダノとドージコインよりも優位性を与えるのか 現実を見てみましょう：イーサリアムのレイヤー1は混雑した状態になり、多額のガス手数料が発生する可能性があります。オリジナルのミームトークンであるBrettは、その可能性を完全に引き出せなかったBaseチェーンに閉じ込められていました。しかしLayer Brettは？このプロジェクトは自由を手に入れ、イーサリアム上に直接構築された次世代レイヤー2ソリューションとして登場しています。これは「ミームとメカニズムが出会う場所」であり、超高速な取引と超低ガス手数料を提供します。これは単なるミームコインではなく、目的を持ったレイヤー2ブロックチェーンであり、カルダノのような古いプロジェクトが効率的に提供するのに苦労することが多い実世界のスケーラビリティを提供します。カルダノの重々しい開発ペースや、ドージコインの大部分が実用性のない存在と比較してみてください。Layer Brettは大量採用への明確な道筋を提供し、通常のボトルネックを排除します。これはWeb3の未来のために設計された低ガス手数料の暗号資産です。 ステーキング報酬と、なぜADA、DOGE保有者がLayer Brettに注目しているのか わずかなステーキングリターンや単なる価格投機に満足するのはなぜでしょうか？Layer Brett暗号資産のプレセールの早期参加者は、驚異的な1,340％のAPY(年間収益率)を獲得できます。これは早期参入者の優位性です。Layer Brettが注目を集めている理由は次のとおりです： レイヤー2イーサリアム上に構築：高速、低コスト、信じられないほどスケーラブル。 プレセールアクセス：早期に参加枠を確保...
T
$0.01539
+0.98%
REAL
$0.082
-1.64%
PLAY
$0.04579
-2.22%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 16:14
共有
アナリストが第3四半期後半の取引でアバランチとポルカドットが冷え込む中、新たなプレセールの急増に注目
アナリストが第3四半期終盤の取引でアバランチとポルカドットが冷え込む中、新たなプレセールの急増に注目という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場は第3四半期の終わりに向けて興奮の時期を迎えています。アバランチとポルカドットは共に数週間のレンジ相場の後、重要なレベルを維持しようとしています。トレーダーはこれらのコインが上昇するのか、それとも横ばいゾーンに閉じ込められるのかを知りたがっています。一方、次の強気相場の前により大きな利益を求める先行投資家の関心をプレセールトークンが集めています。そこでMAGACOIN FINANCEが登場します。このプロジェクトはウォッチリストのトップに位置し、アナリストによれば第4四半期に向けて最も魅力的なプレセールの一つだと言われています。二重監査が完了し需要が高まる中、MAGAは市場が再び活気づくと、より確立された銘柄を上回る可能性のあるトークンに見え始めています。この動きの遅いコインから初期段階の機会へのシフトは、個人トレーダーや一部のホエール（大口投資家）の間で大きな話題になっています。 アバランチの23ドルのサポートラインが買い手の関心を引く アバランチは購入者が新たな力を示す決定的な時期に達しています。トレーダーは最近の安値からの回復に続いてモメンタムが集まるのを注意深く観察しています。このコインは将来的により強いパターンの発展を示唆する重要なサポートゾーンを守ることができました。アナリストは現在、上昇の動きが中断なく続けば新たな目標を指摘しています。大きな疑問は、アバランチが次の抵抗ポイントに向けて利益を拡大できるかどうかです。 アバランチは23ドル付近で強力なサポートを見つけ、そこで繰り返しのテストがリバウンドを引き起こしました。チャートはこのレベルで価格が好反応するたびに緑の矢印を示しました。買い注文の増加がこの動きに加重を加え、短期的なコントロールを強気派に移しました。最初の主要な上昇目標は32ドル付近にあります。しかし、この回復が本当に持続するためには、アバランチはまず28ドルを奪還し、その上で終値をつける必要があります。それに失敗すると、コインは再び...
NEAR
$2.88
-2.63%
MORE
$0.03374
+50.49%
MOVE
$0.1092
-1.44%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 16:05
共有
メタマスクがステーブルコイン mUSD を発表：主要プラットフォームがインフラを構築中
メタマスクがステーブルコインmUSDを発表：主要プラットフォームがインフラを構築中という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。メタマスクが2025年8月21日に発表したmUSDは、セルフカストディアルウォレットが初めて独自のステーブルコインを発表したもので、StripeのBridgeとM0を使用して構築されています。1億人以上のユーザーを持つこの動きは、プラットフォームが基盤インフラを構築するより広範なトレンドを示しています。しかし、メタマスクだけではありません - 別のプロジェクトも未開拓市場で重要なインフラを構築しており、同様の画期的な機会を生み出しています。 mUSDの統合がWeb3ユーザー体験を変革する可能性 メタマスクUSDは2025年後半にイーサリアムブロックチェーンとLineaで発表され、dappsやDeFiプロトコル全体のウォレットエコシステムに完全に統合されます。特に興味深いのは、そのタイミングとアプローチです。一般的なステーブルコインをもう一つ作るのではなく、メタマスクはWeb3インタラクションの基盤層としてmUSDを構築しています。ユーザーは法定通貨を直接mUSDにオンランプし、トークン間でスワップし、ブロックチェーン間で価値を移動することができ、将来的にはこのステーブルコインを世界中のMastercardの加盟店でメタマスクカードを通じて使用できるようになる計画です。 この統合により、主流ユーザーがDeFiを完全に受け入れることを妨げていた従来の摩擦点が取り除かれます。規制環境もこのタイミングをサポートしています。この発表は、支払いステーブルコインを規制する最初の連邦フレームワークを導入する米国GENIUS法の後、規制の明確化が高まる中で行われました。この規制基盤により、機関パートナーやユーザーはウォレットネイティブのステーブルコインを採用する際により自信を持つことができます。 技術的な観点から見ると、BridgeとM0のパートナーシップにより、企業は従来の1年間のプロセスではなく、数週間でカスタムデジタルドルを作成できるようになります。この効率性は、他の主要なウォレットプロバイダーやDeFiプラットフォームが独自のアプリケーション固有のステーブルコインを発表するきっかけとなり、特定のユースケースに最適化された特殊なデジタルドルの新しいカテゴリーを生み出す可能性があります。 mUSDが貸出市場、分散型取引所、Lineaのカストディアルプラットフォームなどのコアプロトコル全体に統合されるにつれて、成長するL2 DeFiエコシステムで基盤的な役割を果たす位置にあります。メタマスクが主流の採用に焦点を当てている一方で...
T
$0.01539
+0.98%
U
$0.00243
-64.70%
PLAY
$0.04579
-2.22%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 16:01
共有
XRP価格見通し：9月は25％の調整をもたらすのか、それとも新たな上昇をもたらすのか？
XRP価格見通し：9月は25%の調整か新たな上昇か？がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XRP価格見通し：9月は25%の調整か新たな上昇か？は最初にCoinpedia Fintech Newsに掲載されました。XRPは9月に再び注目を集めており、トレーダーたちはモメンタムの潜在的な変化の兆候を見極めています。8月に一時的に3ドルに達した後、トークンは冷え込みましたが、2.80ドル付近で安定して取引を続けています。誰もが気になる質問：XRPはさらなる上昇の準備をしているのか、それとも9月にはより深い調整が訪れるのか？ オープンインタレストの急増は好調な市況活動を示す 最も明確なシグナルの一つはデリバティブ市場からきています。XRPのオープンインタレスト（OI）、つまり先物とオプション契約の総額は、3ドルに向けたラリー中に35億ドルを超えました。これは強い投機的需要を反映しており、トレーダーたちは価格変動に対するレバレッジ取引に殺到しました。それ以降、OIは下落していますが、XRPは依然として2.80ドルを上回っています。トレーダーのTyler McKnightによれば、これは市場が単に活発な活動の後にリセットしているだけで、弱くなっているわけではないとのことです。 機関投資家の需要はまだ不足 デリバティブ取引は活発ですが、機関投資家の採用は控えめなままです。ETFと強い資金流入を持つビットコインとは異なり、XRPは米国での8つの現物ETFの承認を待っています。有利な裁判所の判決の後でさえ、大手企業は慎重なままで、小規模なプレーヤーが主な買い手となっています。今のところ、XRPを準備資産として保有することに関心を示しているのは小規模なプレーヤーだけです。 テクニカルチャートは下落リスクを警告 XRP価格はすでに過去1週間で約6.7%下落し、2.83ドル付近で取引されています。週足チャートでは、移動平均収束発散指標（MACD）が弱気のクロスオーバーの瀬戸際にあり、このパターンは2021年と2025年初頭に50%以上の調整を示しました。歴史が繰り返されるなら、XRPは50週間指数平滑移動平均線（EMA）付近の2.17ドルに向けて下落する可能性があり、これは潜在的に25%の下落を意味します。これは...
NEAR
$2.88
-2.63%
U
$0.00243
-64.70%
MORE
$0.03374
+50.49%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 15:59
共有
Pepe 2025年予測：回復の兆しが現れる中、Arctic Pabloのステージ38プレセールが今買うべき最高の新ミームコインの1つとして話題に
ミームコイン市場は長い間静かにしていることはありません。Dogecoinの混沌とした従兄弟であるPepeは、トレーダーたちが最近の反落が2025年の復活の舞台を整えるかどうかを推測する中、再び波紋を広げています。クジラたちが何十億ものトークンを買い占める中、会話は主要な抵抗線を超えた潜在的なブレイクアウトに向かって変化しています。しかし、Pepeの[…]
WAVES
$0.9566
-1.90%
PEPE
$0.00000922
-3.15%
BUZZ
$0.003532
-6.36%
共有
Coinstats
2025/08/31 15:45
共有
注目すべきトップAIとミームコイン：Ozak AI、Pepe、そしてDogecoin
トップAIとミームコインは次の強気相場の前に大きな注目を集めており、Ozak AIは主に急成長するAI搭載暗号資産として現在0.01ドルで第5段階のプレセールを行っており、監査、CMCとCoinGeckoへの上場、そして100倍の上昇を予測させる戦略的パートナーシップに支えられています。それと並んで、0.000009563ドルのPepeは引き続き
TOP
$0.000096
--%
AI
$0.1204
-6.59%
BULL
$0.002989
-5.26%
共有
Coinstats
2025/08/31 15:30
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル、バーレーン・フィンテック・ベイとの提携で中東におけるプレゼンスを強化
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰