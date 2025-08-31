法執行なしの保全は純粋な理想主義である

「法執行なしの自然保護は純粋な理想主義にすぎない」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。海の生き物が溺れて死ぬ様子を想像することには、特に恐ろしいものがあります。それは不自然で矛盾しています。網のロープがこれらの動物の首に絡みつき、徐々に絞め付け、窒息させ、酸素を奪っていく様子を思い浮かべてください。これらのウミガメの死は、他に食べるものがないために彼らを食べている貧しい地元のインド人の役に立っているのでしょうか？いいえ、これらのウミガメの殺害は防ぐことができるものです。商業漁師のトロール網は、その行く手にある海洋生物をすべて貪欲に駆除しています。彼らの網は区別しません。ウミガメは脅威にさらされており、その死は防ぐことができます。ワイルドライフ・アライアンス 私は20年前にそこにいました。そして、私の組織がオリーブバックウミガメを絶滅の危機から救う上で不可欠な役割を果たしたことを誇りに思っています。地元政府がこの問題に取り組み続け、私たちの大きな進歩を維持していれば、オリーブバックウミガメはまだ繁栄していたでしょう。大量死や座礁の報告はなかったでしょう。現場に到着したとき、47,000匹の死んだウミガメがオディシャのビーチに散乱していました。その強烈な腐敗した死体は感覚を揺さぶり、私たちの課題の深刻さを内臓レベルで明らかにしました。ベリンダ・ライトは彼女が知る最高のNGOに一連のSOSメッセージを送りましたが、私たち以外は誰も応答しませんでした。到着すると、彼女はすぐに私たちをオリッサ海岸（現在のオディシャ）とこの露天墓地に連れて行きました。彼女は、私たちと同様に、直接行動こそが効果的だと信じていました。私たちは、トロール船が港に戻る直前に止める計画を立てました。2人のイギリス人、1人のアメリカ人、そしてインドの森林官が私たちのチームを構成していました（沿岸警備隊は協力を拒否しました）。当局は阻止のために彼らのボートの1つを使用することを許可してくれました。毎晩、私たちは岸に戻ってくるトロール船を捕まえていました。一隻ずつ...