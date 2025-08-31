MEXC 取引所
日本のネイルサロン、30億ドル相当のビットコイン保有を目指す
日本のネイルサロンがビットコイン保有で30億ドルを目指すという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 予想外のプレイヤー：日本のネイルサロンがビットコインで30億ドルの保有を目指す
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:41
トランプ関税下でインフレ急上昇の中、ビットコインとイーサリアムETFから2億9100万ドルが引き出される
トランプ関税によるインフレ急騰でビットコインとイーサリアムETFから2億9100万ドルが流出したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：2億9100万ドルの出金：金曜日、インフレ懸念が高まる中、現物ビットコインとイーサリアムETFから合計2億9100万ドルの資金流出が発生。トランプ関税がインフレを加速：新たなコアインフレデータは前年比2.9%上昇し、トランプの10%輸入関税がコスト上昇の原因とされる。機関投資家のセンチメント変化：イーサリアムETFは5日間の資金流入後に反転し、マクロ経済の変化に対する市場の感応度の高まりを示した。米国のインフレ急騰が暗号資産ETF市場に動揺をもたらしています。金曜日、予想を上回るインフレデータを受けて、投資家はビットコインとイーサリアムETFから約3億ドルを引き出し、ドナルド・トランプの現在の貿易体制下での米国の金融政策に新たな懸念が生じています。続きを読む：トランプ支援のTruth SocialがBTC、ETHなど10億ドル保有の暗号資産ETF立ち上げを申請 ビットコインとイーサリアム現物ETFで大規模な資金流出 SoSoValueによると、金曜日にビットコインとイーサリアムの現物ETFは大きな打撃を受け、純出金額はそれぞれ1億2664万ドルと1億6464万ドルに達しました。これはイーサリアムにとって、資産クラスに15億ドル以上を追加した5日連続の資金流入後、初めての日次流出となりました。 運用資産総額（AUM）は現在： ビットコイン：1399億5000万ドル イーサリアム：285億8000万ドル ビットコインETFの中では、フィデリティのFBTCが6620万ドルの資金流出で損失をリードしました。続いてARK InvestとShares21が運用するARKBが7207万ドルの損失、グレイスケールのGBTCが1530万ドルの流出を記録しました。わずかな資金流入を達成したのは以下のファンドのみ： ブラックロックのIBIT：+2463万ドル ウィズダムツリーのBTCW：+230万ドル 続きを読む：SECが現物での暗号資産ETF取引を承認、ビットコインとイーサファンドにとって大きな転換点に インフレデータが利下げへの懸念を引き起こす コアPCE指数が2.9%に到達 - 2月以来最高 金曜日の資金流出は、連邦準備制度理事会が好むインフレ指標である個人消費支出（PCE）コア指数を発表した数時間後に発生しました。このレポートでは2.9%...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:38
NFT販売、アドレス、ステーブルコインの急増によりPolygon価格が45%上昇へ
ポリゴン価格がNFT販売、アドレス、ステーブルコインの急増により45%上昇する見込みという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ポリゴン価格は、非代替性トークン(NFT)の販売、ステーブルコインの供給量、ネットワーク内のアクティブアドレスが急増したことで、重要なレジスタンスラインを突破しました。 概要 ポリゴン価格は、第三者のデータがそのエコシステムの成長を示したことで上昇しました。 ネットワーク内のNFT販売と購入者は過去7日間で二桁の伸びを示しました。 ポリゴンエコシステム内のステーブルコイン供給量が過去最高を記録しました。 ポリゴン（POL）は0.2796ドルの高値に達し、これは3月3日以来の最高値であり、今年の最安値から80%上昇しています。 ポリゴンのアクティブアドレスとNFT販売の回復 第三者のデータによると、ポリゴンエコシステムネットワークはいくつかの改善を示しています。CryptoSlamによれば、ネットワーク内のNFT販売は過去7日間で14%増加して1890万ドルとなり、購入者は64%増加して65,626人に達しました。この成長を牽引したのはCourtyardで、そのNFT販売は17%増加して1700万ドルになりました。その販売額は、他の3つのコレクション（CryptoPunks、DMarket、Pudgy Penguin）を合わせたものよりもはるかに高くなっています。 イーサリアムブロックチェーン（ETH）、ビットコイン（BTC）、BNB Chainなど他のチェーンでのNFT販売はそれぞれ13%、6.7%、54%減少しました。 また、Nansenのデータによりネットワーク内のアクティブユーザー数が急増したことも、ポリゴン価格上昇の要因となりました。過去7日間で10%増加して240万人に達し、これはソラナやBaseを含むほとんどのチェーンがアクティブユーザーを失っている中で注目すべき点です。また、米国政府がデータの一部をポリゴンや他のチェーンに移行した後も、ポリゴン価格は上昇しました。商務省の声明によると、オンチェーンデータで数値を公開することは、ブロックチェーン技術の幅広い有用性を示すのに役立ったとのことです。 一方、DeFi Llamaのデータによると、ポリゴンはステーブルコイン業界で強力な存在になりつつあります。ステーブルコインの供給量は過去最高の13.2億ドルに急増しており、これはGENIUS法の最近の署名後の注目すべき発展です。ほとんどの...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:27
ビットコイン1000万ドル？アドバイザーは懐疑派はそれでも信じないだろうと述べる
「ビットコインが1000万ドルに？アドバイザーは懐疑派はそれでも信じないだろうと述べる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャーナリストは決して完全に仕事から離れることはないと言われています。しかしクリスチャンにとって、それは単なる比喩ではなく、生き方なのです。昼間は、暗号資産市場の絶えず変化する潮流を航海し、熟練した編集者のように言葉を操り、専門用語を大衆向けに解読する記事を作成しています。しかし、PCが休止モードになると、彼の追求はより機械的な（そして時には哲学的な）方向に向かいます。クリスチャンの文章との旅は、ビットコインの時代よりもずっと前に始まりました。学術の神聖な殿堂で、彼は大学新聞の特集ライターとしての技術を磨きました。物語を語ることへの初期の愛情が、データエンジニアリング企業での編集者としての成功につながり、初月のエッセイコンテストでの勝利が数ヶ月分のワンちゃんと子猫のおやつ代を賄いました - これは彼の毛皮の仲間たちへの献身の証です（これについては後ほど詳しく）。その後クリスチャンはジャーナリズムの世界を遍歴し、カナダや韓国の新聞社で働きました。最終的に彼はフィリピンの故郷のローカルニュース大手に10年間落ち着き、完全なニュースジャンキーになりました。しかし、新しいものが彼の目を引きました：暗号資産です。それは宝探しとストーリーテリングが混ざったようなもので - まさに彼の得意分野でした！そこで彼はNewsBTCで素晴らしい仕事を手に入れ、暗号資産に関するあらゆることについてのエキスパートの一人となりました。彼はこの複雑なものを小さな断片に分解し、誰にでも理解しやすくしています（彼はこのスキルを教えてくれた管理チームに敬意を表します）。クリスチャンは仕事ばかりで遊びがないと思いますか？そんなことはありません！コンピューターから離れると、彼はバイクへの情熱に浸っています。真のギアヘッドであるクリスチャンは、バイクをいじることと、320ccのヤマハR3で開けた道路の喜びを味わうことが大好きです。かつてスピードの魔王だった彼は...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:14
見えない市場の力がXRPの動きを推進
記事「見えない市場の力がXRPの動きを推進」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。8月28日から29日までの短い24時間の間にXRPの価値が4.3%下落したことが、投資家と市場観察者の注目を集めています。$3.02から$2.89への下落にもかかわらず、この暗号資産は予想外に高い取引高を記録し、大きな買い活動を示しており、投資家の関心が強いことを証明しています。
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 17:59
イーサリアムの安定性とSHIBの回復力の裏で、静かなミーム革命が実用性を構築している AI: イーサリアムの安定性とSHIBの回復力の裏で、静かなミーム革命が実用性を構築している
イーサリアムは暗号資産のバックボーンとして堅持 イーサリアム（ETH）は分散型金融とスマート[…] 記事「イーサリアムの安定性とSHIBの回復力の背後に、静かなミームコイン革命が実用性を構築している」はCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/08/31 17:35
トランプの中央銀行の演出がFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の独立性という神話を暴露する
トランプの中央銀行劇場がFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の独立性の神話を暴露する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国大統領ドナルド・トランプによる連邦準備制度理事会議長ジェローム・パウエルへの最近の圧力と、連邦準備制度理事会のリサ・クック理事の論争を呼んだ解任をめぐって大きな騒動が起きており、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)がどれほど本当に独立しているのかという疑問が浮上しています。しかし歴史を見れば、ホワイトハウス政権が長年にわたって米国に大
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 17:32
アジアはグローバル金融インフラを再定義している
アジアがグローバル金融インフラを再定義しているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。開示：ここで表明されている見解や意見は著者のみに属し、crypto.newsの編集部の見解や意見を代表するものではありません。トークン化はグローバルな富のルールを書き換えており、インドネシアやマレーシアなどのアジア諸国がグローバルな実物資産ブームの中心地として台頭しています。米国承認の暗号資産ルールに依存し、規制の慣性に悩まされているロンドンのような従来のハブとは異なり、アジアは意図的に独自の金融の未来を形作るために動いています。概要 トークン化されたスクークは未開拓の機会：グローバルなスクーク発行額が1兆ドル以上にもかかわらず、アクセスは機関に限定されていました — トークン化によりシャリア準拠の利回りを生む金融を民主化できます。 規制の明確さ ≠ 準備状況：ライセンスは現在基準となっていますが、流通市場とインフラがなければ、25億ドルのトークン化資産は大部分が流動性の低さに悩まされています。 競争優位性としてのインフラ：成功はクロスチェーン決済、ブロックチェーンインターオペラビリティ、小売向け製品を可能にするコンプライアンスルール設計システムに依存しています。 ビジョンよりも実行：プラットフォームはアーキテクチャをローカライズし、深いインフラスタックを所有し、イスラム金融の成長を捉えるための信頼できる流通レールを構築する必要があります。 しかし、資本とイノベーションがRWAに流入する中、一つのセグメントが不思議なほど十分なサービスを受けていません：シャリア準拠の利回りを生む金融商品です。長い間機関に支配されてきたスクークは、グローバルで1兆ドル以上の未払い発行額を表し、マレーシアとインドネシアがグローバルスクーク市場のほぼ半分（47％）を占めています。この収益性の高い投資手段は歴史的に機関投資家と認定投資家に限定されてきましたが、トークン化された提供物がそれを変えようとしています。 規制承認が当たり前になるにつれ、アジアのプレーヤーはトークン化を資本障壁を下げ、イスラム金融の流動性を解放する手段としてグローバルスクーク市場を獲得するために競争しています。しかし、回復力のある構築者はまず、オンチェーン処理製品、クロスチェーンプラグイン、透明な流動性アクセスを通じてコンプライアンスを運用化し、参入障壁を下げたパフォーマンスの高い市場を推進する必要があります。トークン化の未来はイデオロギーではなく、ユーティリティによって定義されるでしょう。 規制承認は同等性のポイントに過ぎない 規制ライセンスは、一度付与されると...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 17:27
法執行なしの保全は純粋な理想主義である
「法執行なしの自然保護は純粋な理想主義にすぎない」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。海の生き物が溺れて死ぬ様子を想像することには、特に恐ろしいものがあります。それは不自然で矛盾しています。網のロープがこれらの動物の首に絡みつき、徐々に絞め付け、窒息させ、酸素を奪っていく様子を思い浮かべてください。これらのウミガメの死は、他に食べるものがないために彼らを食べている貧しい地元のインド人の役に立っているのでしょうか？いいえ、これらのウミガメの殺害は防ぐことができるものです。商業漁師のトロール網は、その行く手にある海洋生物をすべて貪欲に駆除しています。彼らの網は区別しません。ウミガメは脅威にさらされており、その死は防ぐことができます。ワイルドライフ・アライアンス 私は20年前にそこにいました。そして、私の組織がオリーブバックウミガメを絶滅の危機から救う上で不可欠な役割を果たしたことを誇りに思っています。地元政府がこの問題に取り組み続け、私たちの大きな進歩を維持していれば、オリーブバックウミガメはまだ繁栄していたでしょう。大量死や座礁の報告はなかったでしょう。現場に到着したとき、47,000匹の死んだウミガメがオディシャのビーチに散乱していました。その強烈な腐敗した死体は感覚を揺さぶり、私たちの課題の深刻さを内臓レベルで明らかにしました。ベリンダ・ライトは彼女が知る最高のNGOに一連のSOSメッセージを送りましたが、私たち以外は誰も応答しませんでした。到着すると、彼女はすぐに私たちをオリッサ海岸（現在のオディシャ）とこの露天墓地に連れて行きました。彼女は、私たちと同様に、直接行動こそが効果的だと信じていました。私たちは、トロール船が港に戻る直前に止める計画を立てました。2人のイギリス人、1人のアメリカ人、そしてインドの森林官が私たちのチームを構成していました（沿岸警備隊は協力を拒否しました）。当局は阻止のために彼らのボートの1つを使用することを許可してくれました。毎晩、私たちは岸に戻ってくるトロール船を捕まえていました。一隻ずつ...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 17:10
ビットコイン価格分析が市場の底を示唆
ビットコイン価格分析が市場の底を示唆 BitcoinEthereumNews.comに掲載。ビットコイン（BTC）は現在約108,700ドルで取引されており、当日は横ばいですが、過去1ヶ月で6％以上、先週比で約5％下落しています。控えめなビットコイン価格の動きは市場全体の慎重な姿勢を反映していますが、表面下ではオンチェーンシグナルがリバウンドの兆しが強まっていることを示唆しています。短期保有者の投げ売り、実現価格のクラスター、そして技術的レベルが、市場が次の決定的な動きに向けて準備していることを示しています。短期保有者のSOPRが弱気筋の退出を示す 使用済み出力利益率（SOPR）は、オンチェーンで移動したコインが利益で売られたか損失で売られたかを測定します。通常最も反応が早い短期保有者にとって、この指標は感情のほぼリアルタイムの指標を提供します。ビットコインの価格が最近数週間で下落する中、短期SOPRは8月29日に0.982まで下落し、数ヶ月ぶりの最低水準となりました。これは、短期保有者の大部分が損失で売却していることを意味し、弱気筋の投げ売りと解釈されることが多いです。歴史的に、このような行動は短期投機家を市場から一掃し、強気筋が参入する条件を作り出します。ビットコイン短期保有者が市場の底を示唆：Cryptoquant 4月17日にSOPRが0.94という1年間の最低値に触れた時と類似した状況が見られます。当時、ビットコインはSOPRが1を上回ると84,800ドルで底を打ち、111,600ドルまで31.6％反発しました。現在の動きは同様のセットアップを示しており、この最新の投げ売りが市場の底を示している可能性があります。トークンのテクニカル分析と市場アップデートについて：このような洞察をもっと知りたいですか？編集者Harsh Notariyaのデイリー暗号通貨ニュースレターにここで登録してください。プレス時点で、短期保有者のSOPR指標は0.99まで上昇していますが、数週間の安値付近にとどまっています。URPDが強力なサポートとレジスタンスのクラスターを強調 UTXO実現価格分布（URPD）は、既存のBTC供給が最後に移動した場所をマッピングし、サポートとレジスタンスに関する洞察を提供します。各クラスターは価格レベルを表しています...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 17:00
