MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
FT: ビットコイン長者たちが贅沢な旅行に散財
FT：ビットコイン億万長者が高級旅行に浪費 BitcoinEthereumNews.comに掲載。暗号資産億万長者の数 高級旅行セグメントの成長 フィナンシャル・タイムズの最近の報告によると、高級クルーズ運営会社やプライベートジェットは現在、暗号資産の新興富裕層からの需要増加を活かすためにデジタル通貨を受け入れています。FTによると、時間あたり6,500ドルからのプレミアムプライベートジェット便を提供するFXAIRは、暗号資産に精通した顧客を歓迎している企業の一つです。昨年、ヴァージン・ボヤージュはビットコインを受け入れ始めた最初のクルーズラインとなりました。高級ホテルやヨットクラブも若い暗号資産の億万長者や億万長者を引き付けるために暗号資産のトレンドに乗り出しています。 暗号資産億万長者の数 暗号資産の匿名性により、正確な暗号資産億万長者の数を特定することは難しいです。しかし、昨年8月、CNBCは世界中で約172,300人が100万ドル以上の暗号資産を保有していると報じました。また、ニューワールド・ウェルスとヘンリー＆パートナーズのデータを引用したレポートによると、300人以上の暗号資産セント・ミリオネア（1億ドル以上保有者）と28人の暗号資産億万長者がいるとのことです。 ビットコイン価格が大幅に上昇し、最近124,128ドルの新ATHを記録したことを考えると、暗号資産億万長者の総数は過去1年間で大幅に増加した可能性が高いです。 高級旅行セグメントの成長 マッキンゼーによると、高級旅行への支出は今後3年で540億ドルを超えると予想されています。実際、このセグメントの需要は他のどの業界セグメントよりも速いペースで成長すると予想されています。純資産が3,000万ドルを超える超富裕層は、プライベート空港を通じてアクセスできる遠隔地を好む傾向があります。注目すべきは、高級旅行市場の大多数（約80％）が現在60歳未満の人々で構成されていることです。 出典: https://u.today/ft-bitcoin-millionaires-splurging-on-luxury-travel
U
$0.00243
-64.70%
MORE
$0.03374
+50.49%
TOP
$0.000096
--%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 19:32
共有
2025年にビットコインハイパーとBlockDAGを凌駕する可能性はあるか？
「2025年にビットコインハイパーとBlockDAGを凌駕するか？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 暗号資産の世界ではプレセールシーズンが過熱しており、投資家たちは次の強気相場を形作る可能性のあるプロジェクトに早期ポジションを確保しようと殺到しています。新規ローンチに資本が流入する中、BlockchainFX（$BFX）、Bitcoin Hyper（$HYPER）、BlockDAG（$BDAG）の3つの名前が大きな注目を集めています。3つとも興味深いストーリーを提供していますが、パッシブインカム可能性、実用性、長期的な持続可能性を組み合わせたBlockchainFXが注目を集めています。純粋な投機的な動きとは異なり、BFXはすでにマルチアセットスーパーアプリとして機能しており、現在利用可能な最も実用的な暗号資産プレセールの一つとしての地位を確立しています。Bitcoin HyperとBlockDAG：強力なストーリー、異なるオーディエンス Bitcoin Hyperはハイパーデフレ設計でミームコイン層をターゲットにしています。ビットコインにインスパイアされ、希少性、積極的なトークンバーン、コミュニティ優先のアプローチに焦点を当てています。その強みは、急速なボラティリティとバイラル成長トレンドを好む投資家に訴求するハイプ主導のモメンタムにあります。一方、BlockDAGはより技術的な投資家向けに構築されています。有向非巡回グラフ（DAG）アーキテクチャを活用することで、大量のトランザクションスループットを処理できるスケーラブルなブロックチェーンインフラを約束しています。レイヤー1ソリューションとして、分散型パフォーマンスと効率性の次のステップとして自らを市場に位置づけています。投機的ではありますが、BlockDAGは長期的な可能性を持つ真剣なインフラプロジェクトとして位置づけられています。期間限定！今すぐAUG35を使用して、消える前に35％多くのトークンを獲得しましょう！両プロジェクトは興奮をもたらしますが、現在のところBlockchainFXが提供している日常的な実世界の収益メカニズムを提供しているものはありません。なぜBlockchainFXが2025年の最も魅力的なプレセールになる可能性があるのか BlockchainFXを際立たせているのは、その運用の現実性です。それは単なる紙上のトークンではなく、ユーザーがすでに暗号資産、外為(FX)、ETF、株式を取引できる、稼働中の暗号資産スーパーアプリです。このリアルタイムの採用が、将来の製品を約束する無数のプレセールからBFXを区別しています。しかし最も...
REAL
$0.082
-1.64%
HYPER
$0.2605
-5.36%
HYPE
$44.07
-3.84%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 19:19
共有
現物ETFはXRPの終焉を告げると予測される
現物ETFがXRPの終焉を告げると予測される記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XRP ETFに需要はあるのか？BlackRockとFidelityは傍観者のまま 暗号資産アナリストおよび業界オブザーバーのAdriano Feriaは、現物上場投資信託がRipple関連のXRPトークンにとって「終わりの始まり」を告げるだろうと予測しています。Feriaは、このような商品の発売により、XRPに対する実際の機関投資家の需要がないことが明らかになると確信しています。XRP ETFに需要はあるのか？一部のアナリストは、Ripple関連トークンの価格を追跡するCMEグループの規制された先物の成功に基づいて、まだ承認されていないXRP ETFの将来のパフォーマンスについて楽観的です。U.Todayが報じたように、これはデリバティブ取引大手の中で最も速く10億ドルのオープンインタレスト（OI）を超えた契約です。あなたはこちらも気に入るかもしれません 最近のインタビューで、Canary CapitalのCEOであるSteven McClurgは、XRP ETFが最初の1ヶ月で50億ドル相当の資金流入を引き寄せる可能性があると予測しました。彼は、XRPがウォール街の間で（ビットコインに次いで）2番目に有名な暗号資産であると主張しています。BlackRockとFidelityは傍観者のまま BlackRockはXRP ETFを発売する意向がないことを確認したと報じられており、これはトークンにとって潜在的に懸念すべき兆候かもしれません。iShares Bitcoin Trust ETF（BTC）とiShares Ethereum Trust ETF（ETHA）は、ビットコインとイーサリアムのETFに記録されたすべての資金流入の大部分を占めています。あなたはこちらも気に入るかもしれません 暗号資産ETFセクターで2番目に大きなプレーヤーであるFidelityも、Solanaベースのものを申請したにもかかわらず、XRP ETFの申請を控えています。それでも、多数の小規模プレーヤーから合計15件のXRP ETF申請が保留中です。出典：https://u.today/spot-etfs-predicted-to-be-death-knell-for-xrp
U
$0.00243
-64.70%
BTC
$121,453.4
-1.32%
TRUST
$0.0003644
-6.58%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 19:17
共有
エルサルバドル、6億8000万ドル相当のビットコインを移動
エルサルバドルが6億8000万ドル相当のビットコインを移動 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、エルサルバドルは国有のビットコイン資産を新しく作成されたウォレットのネットワークに再配置しました。当局者によれば、この動きは将来のサイバーリスクから国家準備金を強化するために設計されたものです。以前は1つの公開アドレスにほとんどのコインをプールしていた慣行（取引が署名されるたびに公開鍵が露出する状態）から、現在は6,280 BTCを複数の小規模ウォレットに分散させています。ブロックチェーントラッカーによると、各アドレスは約500 BTCに制限されており、現在14のウォレットが準備金を保有しています。 この決断は、量子コンピューティングに関する議論の高まり、特に次世代プロセッサがいつかビットコインの暗号保護を解読する可能性があることから促されました。ほとんどの専門家はその脅威がまだ何年も先だと主張していますが、エルサルバドルの国立ビットコイン事務所（ONBTC）はこの動きを「積極的なリスク管理」と表現しています。 この議論は今年初め、Googleが「Willow」という量子チップを披露したときに再燃しました。このチップは複雑な計算を数分で解決できる能力を持ち、暗号資産の観察者にこの技術がいかに急速に進化する可能性があるかを思い出させました。ビットコインの楕円曲線暗号（ECDSA）は現在広く安全と考えられていますが、十分に強力な量子マシンは理論上、公開鍵から秘密鍵を導き出し、取引を偽造することができます。 現時点では、このアップデートはエルサルバドルの広範な蓄積戦略を変更するものではありません。同国は引き続き毎日1ビットコインを購入し、総準備金を約6億8000万ドル近くに維持しています。透明性は、古いアドレスを再利用せずに残高を追跡する公開ダッシュボードを通じて維持されます。 この措置を講じることで、エルサルバドルは量子時代のリスクに対応するために国家ビットコイン戦略を公然と適応させる最初の政府の一つとしての地位を確立しています。たとえそれらのリスクが今日では推測的なものであっても。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号通貨を支持または推奨していません。常に...
NEAR
$2.879
-2.67%
T
$0.01539
+0.98%
CHANGE
$0.00159807
-3.43%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 19:16
共有
アナリストは2025年のDogecoinリセットボタンとしてレイヤーブレットを呼ぶ
アナリストがLayer Brettを2025年のドージコインリセットボタンと強気に評価する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 世界は本当の変革の準備ができているでしょうか？アナリストたちはすでに騒然としており、Layer Brettを来たる暗号資産強気相場における真のドージコインリセットボタンと宣言しています。これは単なる注目を集めようとする別のミームコインではありません。活気あるミーム文化と否定できないブロックチェーンの実用性を融合した次世代のレイヤー2暗号資産であり、トップミームコインが達成できることを再定義する準備が整っています。そのプレセールはすでに真剣な勢いを集めており、早期参入者たちは本当に爆発的な展開となる可能性のあるものに並んでいます。なぜLayer Brettはミームコインの凡庸さから脱却できるのか ドージコインが爆発した時のことを覚えていますか？あるいはShiba Inuの熱狂、そして後にPepeの熱狂を？確かにそれらは信じられない瞬間でした。しかしLayer Brettは根本的に異なるものを提供します。これは混雑したレイヤー1に単に留まるのではなく、イーサリアムレイヤー2ブロックチェーンとして構築されています。これは、イーサリアムの典型的な10〜20ドルのコストを過去のものに感じさせる超高速トランザクション、超低ガス料金、そして真のスケーラビリティを意味します。限られた実用性でBaseに閉じ込められていた前身のBrett（オリジナル）とは異なり、Layer Brettはパフォーマンスとユーザー報酬のために目的に合わせて構築されています。はい、これはERC-20トークンですが、未来のために設計されたものです。ステーキング報酬：Layer Brettのゲームチェンジングな優位性 Layer BrettをドージコインやBonkのような他のコインと真に差別化するものは何でしょうか？実用性、そしてより具体的には、常識外れのステーキングメリットです。早期購入者はエコシステムに飛び込み、すぐにLBRETTトークンをステークして、数万パーセントにも達する可能性のあるAPYを狙うことができます。ちょっと考えてみてください。これは単に保有して期待するだけではなく、積極的な参加と実質的な報酬を得ることについてです。このプロジェクトはさらに、コミュニティを深く関与させることを目指したゲーミファイステーキングも誇っています。LBRETTの機能には以下も含まれます：レイヤー2イーサリアム上に構築：誰もが利用できる高速、低コスト、スケーラブルなトランザクション。プレセールアクセス：早期参入価格で今すぐLBRETTを入手。大規模なステーキング...
T
$0.01539
+0.98%
RIDE
$0.000914
-3.48%
REAL
$0.082
-1.64%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 19:10
共有
最初のビットコイン支持者は数十億ドルを稼いだ；しかし、この0.005ドル未満のコインは数年ではなく数ヶ月で上回るだろう
最古のビットコイン支持者は数十億ドルを稼いだが、この0.005ドル未満のコインは数年ではなく数ヶ月で上回るだろうという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載された。ビットコインは初期には約0.10ドルで取引される知名度の低いデジタル通貨として始まった。そのポテンシャルを信じる人はほとんどいなかったが、2025年までに12万ドルを超える急騰により、最初期のビットコイン支持者は億万長者になった。しかし、ビットコインがそのような指数関数的な富をもたらすのに10年以上かかったのに対し、数年ではなく数ヶ月でそのリターンを上回る可能性のある新たな競合が現れている。この0.005ドル未満のコイン、Little Pepe（LILPEPE）は、ミーム駆動型資産のルールを書き換え、初期投資家に歴史的な利益を得るチャンスを与えている。現在、プレセールステージ12で0.0021ドルの価格がついており、LILPEPEはすでに2270万ドル以上を調達し、多くの人が2025年最も有望な暗号資産と呼ぶものへの大きな需要を証明している。 Little Pepe（LILPEPE）：注目を集める0.005ドル未満のコイン Little Pepeは単なるミームコインではない。ミームエコシステム向けに調整された高性能レイヤー2ブロックチェーン上に構築されたプロジェクトだ。超低手数料、超高速取引、分散型アプリケーションのサポートにより、LILPEPEは開発者と投資家の両方にとってシームレスな遊び場を作り出している。プレセールの勢いは、市場がこの価値を認識していることを示している。ステージ1ではわずか0.0010ドルから始まり、すべてのプレセールラウンドはすぐに完売した。ステージ11の急速な終了は、ミームコインではめったに見られない需要レベルを強調した。1000億トークン供給量の26.5％がプレセールに割り当てられ、プロジェクトは世界中から何百万もの固有のウォレットを引き付け、アクセシビリティと強力なコミュニティ参加の両方を証明している。今日の0.0021ドルのプレセール価格で、投資家はすでに0.0030ドルの上場評価に達した時点で利益を得る位置にいる。これはトークンが公開市場に出る前に42％の利益であり、LILPEPEがブレイクアウトに向けて準備していることの明確な証拠だ。 ビットコインの初期成長を上回る 最古のビットコイン支持者の物語は伝説的だが、Little Pepeをユニークにしているのはその短期的な可能性だ。ビットコインが数セントから数ドルに移行するのに何年もかかったのに対し、Little Pepe...
T
$0.01539
+0.98%
MOVE
$0.1093
-1.35%
TOKEN
$0.01228
-2.07%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:57
共有
ビットコイン市場は調整済みMVRVが39%を示し中立に転換
ビットコイン市場が調整済みMVRVが39%を示し中立に移行という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン市場が調整済みMVRVが39%を示し中立に移行 | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。セバスチャンの暗号資産の世界への旅は4年前に始まり、ブロックチェーン技術が金融システムに革命をもたらす可能性に魅了されたことがきっかけでした。彼の最初の探求は、様々な暗号資産プロジェクト、特に革新的な金融ソリューションの構築に焦点を当てたプロジェクトの複雑さを理解することに集中していました。数え切れないほどの研究と学習の時間を通じて、セバスチャンは基盤となる技術、市場のダイナミクス、暗号資産の潜在的な応用について深い理解を深めました。 知識が増えるにつれて、セバスチャンは自分の洞察を他の人と共有したいと感じるようになりました。彼はXやLinkedInなどのプラットフォームでオンラインディスカッションに積極的に貢献し始め、フィンテックと暗号資産関連のコンテンツに焦点を当てました。彼の目標は、価値あるトレンドと洞察をより広い視聴者に公開し、急速に進化する暗号資産の状況についてより深い理解を促進することでした。セバスチャンの貢献はすぐに認められ、オンライン暗号資産コミュニティで信頼される声となりました。 専門知識をさらに高めるために、セバスチャンはUCバークレーのフィンテック：フレームワーク、アプリケーション、戦略の認定を取得しました。この厳格なプログラムは、金融テクノロジーに関する貴重なスキルと知識を彼に提供し、伝統的な金融（TradFi）と分散型金融（DeFi）の間のギャップを埋めました。この認定は、より広い金融状況とブロックチェーン技術との交差点についての彼の理解を深めました。 セバスチャンの金融と執筆への情熱は彼の仕事に明らかです。彼は金融研究に没頭し、市場トレンドを分析し、暗号資産分野の最新の発展を探求することを楽しんでいます。余暇には、セバスチャンはチャートに没頭したり、10-K形式を研究したり、金融の未来について考えさせられるディスカッションに参加したりしていることがよくあります。 セバスチャンの旅は...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:56
共有
米国労働者の日により一部先物取引が早期終了
米国レーバーデーで一部先物取引が早期終了 BitcoinEthereumNews.comに掲載。要点：米国先物市場がレーバーデーにより調整。CMEとICE先物の早期終了。暗号資産取引への影響は最小限。米国株式市場は9月1日のレーバーデーで休場し、CMEの先物は北京時間で早期終了となり、主要市場での取引に影響を与える。この祝日休場は米国関連資産の流動性に影響し、主要なCMEとICE先物に影響するが、世界の暗号資産市場への影響は軽微。 レーバーデーの先物早期終了：影響を受けるコモディティ 9月1日、米国レーバーデー休日のため、CMEとICEに上場されている一部の先物契約の取引が早期終了する。この年次スケジュール調整はWTI原油や貴金属などの資産に関わる。この後、米国で運営される伝統的な金融市場では一時的に活動が減少し、秩序ある市場手続きを維持するための早期終了が行われる。しかし、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などの暗号資産への直接的な影響は、世界中の主要取引所が引き続き運営されるため、最小限にとどまると予想される。予定された閉鎖を超える潜在的な混乱に関して、当局や主要金融機関からの重要な声明はない。暗号資産コミュニティは、米国連邦祝日中に正常化される軽度の流動性シフトを予想している。 ビットコイン取引高が40%以上減少 ご存知でしたか？米国の祝日期間中、BTCの取引高は米国機関投資家の活動減少により約10%減少し、世界的に影響が広がるが、祝日後に回復する。 CoinMarketCapによると、ビットコイン（BTC）の現在価格は108,479.44ドルで、時価総額は2.16兆ドル、市場シェアは57.10%。循環供給量は19,914,150で、ビットコインの価格は24時間で0.07%下落。取引高は436億1,000万ドルで、41.33%の減少を示している。 ビットコイン（BTC）、日足チャート、2025年8月31日10:08 UTCのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincu Researchによると、米国連邦祝日を取り巻く歴史的傾向は一貫して...
U
$0.00243
-64.70%
BTC
$121,453.4
-1.32%
CAP
$0.11106
-13.67%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:12
共有
SocialGrowAIとWeNodeがアイドルハードウェアをWeb3 + AIパワーハウスに変える
SocialGrowAIとWeNodeが遊休ハードウェアをWeb3 + AIパワーハウスに変えるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AIとDeFiを融合させた次世代プラットフォームであるSocialGrowAIは、注目すべき分散型コンピューティング企業であるWeNodeとパートナーシップを結びました。この提携は、未使用のハードウェアを活用してWeb3とAIワークロードを再定義することに焦点を当てています。SocialGrowAIが公式ソーシャルメディアの発表で主張したように、この開発により企業とユーザーのハードウェアがWeb3とAIコンピューティングパワーを支える堅牢なインフラストラクチャー層に変換されます。したがって、この動きはアクセシビリティと効率性を備えたWeb3開発を進める注目すべき一歩を示しています。@WenodeIOとの新しいパートナーシップを発表できることを嬉しく思います。WeNodeは、遊休PCパワーをAIとWeb3ワークロード向けの拡張性と手頃な価格のインフラストラクチャー層に変換する分散型コンピューティングプラットフォームです。🔹未活用の消費者および企業ハードウェアを活用... pic.twitter.com/haW3X1Ouki — SocialGrowAI (@SocialGrowAI) 2025年8月30日 SocialGrowAIとWeNodeのパートナーシップがAIとWeb3コンピューティングを推進 WeNodeとのパートナーシップにより、SocialGrowAIは堅牢なインフラストラクチャーで大規模なWeb3とAIワークロードを効率的に処理する準備が整いました。この点で、開発は企業システムと個人PCからの未活用のコンピューティングパワーを活用して、拡張性と手頃な価格のインフラストラクチャーネットワークを開発することを考慮しています。これにより、個人、企業、開発者にとって独自の機会が開かれると予想されています。 それに加えて、このパートナーシップはAIモデルのデプロイメントにかかる費用の最小化に大きな注意を払っています。同時に、分散型エコシステム上でのWeb3アプリの効率的な動作も確保しています。この開発は、ビルダーのエントリーバリアを下げながら、ハードウェアを委任する貢献者に報酬を与える分散化の可能性を示しています。さらに、未使用のコンピューティングリソースを委任することで、貢献者は比較的回復力のある強力な分散型ネットワークを確立すると同時に、重要な報酬を得ることができます。 開発者にとってこのパートナーシップから期待できること？ SocialGrowAIによると、このパートナーシップは開発者を対象とした独自の機会への道を開きます。したがって、彼らは...を利用することが許可されています。
GET
$0.004171
-2.77%
MOVE
$0.1093
-1.35%
DEFI
$0.001689
-5.74%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:05
共有
予想外のビットコインプレイヤー：日本のネイルサロンが30億ドル相当のBTC保有を目指す
日本のネイルサロン企業が企業のビットコイン購入における最新の名前となりました。東京に上場しているConvanoは、約4340億円（30億ドル）を費やして21,000 BTCを蓄積する計画を明らかにしました。これは総供給量の0.1%に相当します。関連記事：暗号資産の財務残高が膨らむ中、インサイダー取引の疑惑が高まる – レポート 報告によると、[...]
B
$0.24916
+1.82%
BTC
$121,453.4
-1.32%
共有
Bitcoinist
2025/08/31 10:00
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル、バーレーン・フィンテック・ベイとの提携で中東におけるプレゼンスを強化
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰