2025-10-10 金曜日

暗号資産ニュース

最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
BTCトレーダーは-12%の降伏ゾーンから遠く離れている

「BTCトレーダーは-12%の降伏ゾーンからはるかに離れている」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Semilore Faletiはジャーナリズムとコンテンツ制作分野に特化した暗号資産ライターです。彼は様々なテーマについて執筆を始めましたが、すぐにブロックチェーンと暗号資産の興味深い世界の複雑さと細部を解明する才能を見出しました。Semiloreは価値の保存と送金における暗号資産の効率性に惹かれています。彼は暗号資産の採用を強く支持しており、既存の金融システムのデジタル化と透明性を向上させることができると信じています。2年間の活発な暗号資産執筆活動において、Semiloreはブロックチェーン、分散型金融（DeFi）、ステーキング、非代替性トークン（NFT）、規制、ネットワークアップグレードなど、デジタル資産空間の多くの側面をカバーしてきました。初期の頃、Semiloreはコンテンツライターとしてのスキルを磨き、幅広い読者に向けた教育的な記事を執筆していました。彼の記事は特に暗号資産の世界に新しく参入した人々にとって価値があり、デジタル通貨の世界を分かりやすく説明していました。Semiloreはまた、ベテランの暗号資産ユーザー向けにも記事を執筆し、最新のブロックチェーン、分散型アプリケーション、ネットワークの更新情報を提供していました。この教育的な執筆の基盤は彼の仕事に引き続き影響を与え、現在の仕事もアクセスしやすく、正確で有益なものとなっています。現在NewsBTCで、Semiloreは暗号資産の価格動向、オンチェーン処理の発展、ホエール（大口投資家）の活動に関する最新ニュースの報道に専念しています。彼はまた、トップ市場専門家による最新のトークン分析と価格予測もカバーし、読者に潜在的に洞察力のある実用的な情報を提供しています。綿密な調査と魅力的な文体を通じて、Semiloreは暗号資産ジャーナリズム分野で信頼できる情報源として自らを確立し、急速に進化するデジタル資産の世界における最新のトレンドと発展について読者に情報を提供し教育することを目指しています。仕事以外では、Semiloreは他の人々と同様に様々な情熱を持っています。彼は...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:53
AIを活用した日本の活け締めロボットが、清潔で人道的に扱われた魚をすべての人に届ける

AI駆動の日本の活け締めロボットが、全ての人に新鮮で人道的に処理された魚を届けるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Shinkei Systemsは、日本の活け締め技術を用いて、より広い消費者層に最高品質の魚を提供することを目指しています。getty なぜ寿司はそんなに美味しいのでしょうか？それは魚が新鮮だからです。どうやってその魚をそんなに新鮮に保つのでしょうか？その秘密は活け締めにあります。活け締めは、何世紀にもわたって日本の漁師たちが使用してきた技術で、脳に針を刺すことで魚を即座に人道的に屠殺します。その後、死後硬直を防ぐために脊髄を破壊し、血液を完全に抜き取ります。船上でゆっくりと窒息死させる方法と比較して、活け締めは動物のストレスを軽減し、コルチゾール、アドレナリン、乳酸などのストレスホルモンの放出を最小限に抑えることで、魚の品質を劇的に向上させることができます。また、魚から血液を完全に抜くことで、細菌の増殖リスクが最小限に抑えられ、魚の臭いの原因も軽減されます。結果として、漁師たちはより高い価格で販売できる高品質の魚が得られます。活け締め技術の利点は明らかですが、どうやって漁師たちに馴染みのないスキルを学び、確立された日常業務を別のものに切り替えるよう説得するのでしょうか？そこで登場するのが、新しい自動化されたAIベースの活け締めロボット「ポセイドン」です。ポセイドンの動作は印象的です。漁師の技術と経験を必要とする活け締めプロセスを7秒以内で実行します。魚が投入されると、ロボットはコンピュータービジョンを使用して種を識別し、脳の位置を特定し、魚に針を刺して放血させ、即座に安楽死させます。その後、魚は温度管理された氷のスラリーに排出されます。このマシンのアルゴリズムは、魚の異なるサイズや形状を認識するだけでなく、商業漁船の現実にも対応しています：暴れる魚、荒波、厳しい天候などです。物流の観点から見ると、ポセイドンは冷蔵庫ほどの大きさで、設置されています...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:43
ヴァン・ヘイレンの数十年前のアルバム、売上が約23,000%急増

Van Halenの数十年前のアルバムの売上が約23,000%急増したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Van Halenの「Balance」は23,000%の売上急増を受けて、トップアルバムセールスチャートに再登場し、ビニールアルバムリストで7位にデビューしました。（必須クレジット：David Tan/Shinko Music/Getty Images）Van Halenが1978年10月、アメリカ合衆国アリゾナ州でポーズをとっている様子。（写真：David Tan/Shinko Music/Getty Images）Getty Images 30年前、Van Halenは10枚目のアルバム「Balance」をリリースしました。このアルバムはハードロックバンドにとってもう一つの大きな成功となり、複数のヒット曲を生み出し、チャートのトップに躍り出ました。数十年後、Van Halenはその記念日を祝うために愛されているセットの拡張版をリリースし、アメリカのファンはそれを再びベストセラーに変えました。Van Halenの大規模な売上急増「Balance」は、チャート作成のために全てのバージョンのタイトルが合算されるため、1週間から次の週にかけて総売上が急増しました。拡張版がリリースされる前の期間、「Balance」は2桁のコピーしか売れていませんでしたが、これは古いタイトルとしては珍しくありません。次の週には、その数字は4,800以上の購入に増加しました。Luminateによると、1週間から次の週にかけて、「Balance」は約23,000%の売上急増を経験しました。このようなパフォーマンスは通常、何か刺激的な動きによって活性化された数年または数十年前のプロジェクトに限られています。「Balance」がBillboardのセールスチャートに戻るこれらの購入はすべて、今週「Balance」が2つのBillboardチャートに登場するのに役立ちました。このセットはトップアルバムセールスリストに戻り、トップ10の1つ下の位置に入りました。「Balance」はVan Halenの3つのNo.1アルバムの1つで、「For Unlawful Carnal Knowledge」と「Best Of, Volume 1」と共に、Billboardの国内トップセールスアルバムリストに名を連ねています。Van Halenが新しいトップ10アルバムを獲得「Balance」がトップアルバムセールスチャートに戻る中、このフルレングスアルバムは別のランキングにもデビューしました。Van Halenの数十年に...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:40
ビットコイン価格（BTC）が8月に下落

ビットコイン価格（BTC）が8月に躓いたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。金融市場において季節的インジケーター議論ほど耐え難いものはほとんどありません。その代表格は「5月に売って、離れる」というもので、毎年春に持ち出されますが、トレーダーが文字通り5月に売って夏のビーチに向かったジェシー・リバモアの時代以来、有効なシグナルではなかったでしょう。暗号資産市場では、まだ数年しか経っておらず、統計的に有効とするには観測数が少なすぎるにもかかわらず、季節的インジケーターのセットが開発されています。お気に入りの一つは、8月は価格にとって厳しい月になる傾向があるということです。しかし、正当な評価をすれば、季節性のファンたちは今回、少なくともビットコインBTC$108,424.92については正しかったのです。現物ETFへの継続的な資金流入、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長ジェローム・パウエルがタカ派からハト派に転換したこと、そして新ATHに達したにもかかわらず、ビットコイン（あと数時間で終わる）は今月8％下落しました。$108,000をわずかに上回るビットコインは、8月13日に$124,000を超える新記録を達成して以来、約13％下落しています。この売りによってビットコインの夏のラリーは消え、価格は現在メモリアルデーのレベル$109,500をわずかに下回っています。資本は無限ではない ビットコインの今月の不振は、8月に14％上昇し、BTCを驚異的な2,200ベーシスポイント上回ったイーサ（ETH）のパフォーマンスと鮮明な対照をなしています。イーサの相対的な急上昇は、ETH財務会社や現物ETH ETFを通じて大量の資本を引き付けたことによるものです。現物BTC ETFの数ヶ月後に発売されたETH ETFは、非常に人気のあるBTCファンドよりもはるかに控えめな資金流入を見せていました。それが最近大きく変わりました。8月28日までの今月、ETH ETFは$40億の資金流入を見せたのに対し、BTC ETFはわずか$6億2900万でした...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:38
アナリスト、ウォール街の大手企業が距離を置く中、XRP ETFは裏目に出る可能性があると警告

アナリストがXRP ETFは大手ウォール街企業が参加しないため裏目に出る可能性があると警告 BitcoinEthereumNews.comに掲載。アルトコインXRPに関連する上場投資信託の見通しは、暗号資産業界で激しい議論を巻き起こしています。一部ではこのような商品が数十億ドルの入金を解禁する可能性があると考える一方、他の人々はこれによってトークンに対する本物の機関投資家の需要の欠如が露呈する可能性があると主張しています。反対意見で知られる市場アナリストのアドリアーノ・フェリアは、現物ETFをXRPにとっての「終わりの始まり」と呼ぶまでに至りました。彼は、ファンドが市場に出回れば、機関投資家が本当にエクスポージャーを望んでいるかどうかが明らかになると主張し、彼はそれを疑問視しています。全員が同意しているわけではありません。カナリー・キャピタルのCEO、スティーブン・マクラーグは最近のインタビューで反対の見解を示し、XRP ETFは最初の1ヶ月で最大50億ドルを集める可能性があると示唆しました。彼は、このトークンはビットコインに次いでウォール街で最も認知度の高い名前の一つであり、この親しみやすさが初期の需要を促進する可能性があると主張しました。現時点では、資産管理業界の大手は参加していません。ブラックロックはXRP商品を追求する計画がないことを確認しており、すでにビットコイン、イーサリアム、ソラナのETFを支援しているフィデリティも、このトークンを完全に避けています。彼らの不在は一部のトレーダーによって警告信号と見なされ、XRPがBTCやETHと同レベルの信頼性や資本を引き付けることができるかどうかについて疑問が提起されています。それにもかかわらず、小規模な発行者の間でモメンタムが高まっています。現在、少なくとも15件のXRP関連ETFの申請がSEC（米国証券取引委員会）によって審査中であり、承認された場合には混雑した発売が予想されます。XRPはすでにデリバティブ市場での実績があります。このトークンに関連する先物契約はCMEグループで10億ドルのオープンインタレストを超えた最も急成長した商品の一つとなり、市場の特定の分野で測定可能な需要があることを示しています。その熱意が...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:37
テイラー・タウンゼント、「好戦的」で「攻撃的」なコメント後のイェレナ・オスタペンコの謝罪に反応

テイラー・タウンゼント、「攻撃的」で「不快な」発言の後のイェレナ・オスタペンコの謝罪に反応という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年8月27日：ラトビアのイェレナ・オスタペンコ（左）がアメリカ合衆国のテイラー・タウンゼント（右）と、2025年USオープン4日目のUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われた女子シングルス2回戦の試合後に口論している（ニューヨーク市クイーンズ区フラッシング地区）（写真：クライブ・ブランスキル/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ イェレナ・オスタペンコは、USオープンの2回戦後にテイラー・タウンゼントに対して行った発言について謝罪し、タウンゼントはその謝罪を受け入れ、元の発言を「攻撃的」で「不快」だったと述べました。タウンゼントのストレート勝利の後、ラトビア人は黒人であるタウンゼントに対して「品がない」「教養がない」と言って、アメリカ人に詰め寄りました。「英語は私の母国語ではないので、教養と言ったとき、私はテニスのエチケットだと思っていることについてだけ話していましたが、私が使った言葉がテニスコートを超えて多くの人々を傷つけた可能性があることは理解しています」とオスタペンコは土曜日にInstagramストーリーに投稿しました。元全仏オープンシングルスチャンピオンで、ダブルス世界ランキング3位のオスタペンコは、この出来事の後、テニスコートの内外で学び、成長し続けると付け加えました。オスタペンコは、アメリカ人が獲得したネットコードポイントの後、タウンゼントが謝罪しなかったことに腹を立てていました。「彼女は私がある特定の方法で反応することを期待していましたが、私はそうしなかったので、彼女は激怒しました」とタウンゼントは土曜日に語りました。「それが彼女に、私だけでなく、スポーツや、私が最善を尽くして代表しようとしている人々の文化全体に対して、傷つける、攻撃的で、不快な発言をさせることになりました。彼女が謝罪したのは良いことです。」オスタペンコはトーナメントから敗退していますが...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:28
ビットコイン・レインボーチャートが2025年9月30日のBTC価格を予測

ビットコインレインボーチャートが2025年9月30日のBTC価格を予測という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインレインボーチャートは、2025年9月30日までに初のデジタル通貨が36,596ドルから409,412ドルの広い範囲で取引される可能性があると予測しています。この見通しは、ビットコイン（BTC）が110,000ドルのサポートラインを下回り、弱気センチメントに直面し、100,000ドルレベルを再テストする可能性があるという懸念を引き起こしています。プレス時点で、ビットコインは108,400ドルで取引されており、過去24時間で0.3%、週間で1.7%下落しています。ビットコイン7日間価格チャート。出典：Finbold 注目すべきは、レインボーチャートが対数回帰を利用して、ビットコインの過去のパフォーマンスを色分けされたバンドにマッピングし、それぞれが異なるセンチメントフェーズを表していることです。9月30日のビットコイン価格予測 現在の価格では、ビットコインは「HODL!」ゾーンの下限にあり、このゾーンは108,379ドルから142,415ドルの範囲です。これは、ビットコインが安定したままか、わずかに上昇傾向にある場合、9月末までこのバンド内に留まる可能性が高いことを示唆しています。 歴史的に、このゾーンは公正価値を反映しており、長期売買者は積極的な売買を行うのではなく、投資を継続することが奨励されています。ビットコインレインボーチャート。出典：BlockhainCenter 最下部では、「基本的に投げ売り」ゾーンが36,596ドルから47,905ドルの間の極端な過小評価を示しています。その上の「買い！」バンドは47,905ドルから64,791ドルをカバーし、その後に緑色の「蓄積」ゾーンが64,791ドルから83,759ドルで続き、安定した長期購入を奨励しています。「まだ安い」バンドは83,759ドルから108,379ドルの範囲で、ビットコインの現在のレベルのすぐ下にあります。ビットコインの短期見通し 中間範囲の評価には、「HODL!」ゾーン（108,379ドルから142,415ドル）と黄色の「これはバブル？」範囲（142,415ドルから181,497ドル）が含まれます。その上では、オレンジ色の「FOMO感情が強まる」バンド（181,497ドルから233,030ドル）で投機的エネルギーが支配的になります。上部近くでは、「売れ。マジで売れ！」範囲が233,030ドルから303,932ドルまで伸び、「最大バブル領域」がスペクトルの上限を303,932ドルから409,412ドルに設定しており、これらのレベルは歴史的に過熱した市場状況とサイクルのトップに関連しています。注目すべきは、レインボー...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:19
市場のボラティリティを乗り切る：Web3創業者のための洞察

「市場のボラティリティを乗り切る：Web3創業者のための洞察」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 Joerg Hiller 2025年8月31日 10:06 a16z cryptoによる市場サイクルを生き抜き、回復力のあるWeb3スタートアップを構築するための洞察を探ります。投資戦略、市場トレンド、創業者の課題について学びましょう。 暗号資産業界はそのボラティリティの高い市場サイクルで悪名高く、Web3分野の創業者にとって課題と機会の両方を提示しています。a16z cryptoによる最近のポッドキャストでは、これらの変動を乗り切り、永続的な企業を構築するための重要な戦略を掘り下げています。市場サイクルを理解する a16z cryptoのゼネラルパートナーであるArianna SimpsonとToken RelationsのCEO兼共同創業者であるJacquelyn Melinekが主導する議論で、このポッドキャストは過去の暗号資産サイクルからの教訓を探ります。これらの洞察は、市場の高低の中で繁栄することを目指す創業者にとって重要です。この会話は元々Talking Tokensポッドキャストで放送されました。主要なトレンドと戦略 SimpsonとMelinekはステーブルコインの進化と人工知能と暗号資産の急成長する交差点について議論しました。彼らはデジタル時代の重要な要素として、真正性と検証を確保するブロックチェーンの役割を強調しました。さらに、会話はAIエージェントの未来と潜在的な収益化モデルにも触れました。成功する創業者の特性 Simpsonによると、成功する暗号資産の創業者は適応力と回復力を持ち、これらは市場の急速な変化に対処する際に重要な特性です。ポッドキャストはまた、模倣競合の対処、共同創業者の紛争管理、スケーリングの問題克服など、一般的なスタートアップの課題にも対応しました。資金調達と市場の洞察 議論では、市場の現状と2025年に創業者がどのように資金調達にアプローチできるかについての貴重な洞察を提供しました。戦略的なピボットの重要性とプロダクト・マーケット・フィット（PMF）の活用を強調し、競争の激しい環境でモメンタムを維持するための実践的なアドバイスを提供しました。これらのダイナミクスを包括的に理解するには、a16z cryptoウェブサイトでポッドキャストのフルエピソードをお聴きください。画像ソース：Shutterstock 出典：https://blockchain.news/news/navigating-market-volatility-insights-for-web3-founders
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:05
全米オープンのシグネチャーカクテルの価格がインフレにどう対抗しているか

米国オープンのシグネチャーカクテルの価格がインフレとどう比較されるかについての投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ハニー・デュースは米国オープンで最も有名なカクテルです。Nbc | Nbcuniversal | Getty Images インフレ率は近年落ち着いていますが、米国オープンの観客はテニス選手権の象徴的な飲み物を飲みながらも、その後味を感じているかもしれません。いわゆるハニー・デュースは23ドルという驚くべき価格がついています。この飲み物は昨年と同じ価格ですが、2012年以降6回の値上げがあり、過去10年間でインフレ率を上回っています。このウォッカベースの飲み物はニューヨーク市開催のイベントと同義語になっています。テニスボールに似たハネデューメロンの塊で飾られ、記念グラスで提供されます。高価格にもかかわらず、米国オープンは昨年55万杯以上のこのカクテルを販売し、NBC New Yorkによると、約1300万ドルの収益をもたらしました。テニスファンがこの2週間のイベントのためにニューヨークに集まる中、CNBCはハニー・デュースの価格変動が広範なインフレとどのように比較されるかを計算しました。Sporticoの価格追跡によると、ハニー・デュース愛好家は2015年に15ドルだった飲み物に対して、現在約53％多く支払っています。これは消費者物価指数（CPI）で追跡される広範なインフレよりも高いです。幅広い商品やサービスを監視するCPIは、2015年8月から利用可能なデータがある最後の月である2025年7月の間に約36％上昇しています。言い換えれば、ハニー・デュースが全体的なインフレと同じペースで上昇していたら、今日の価格は約20.33ドルになるでしょう。米国オープンが開催される施設を運営する米国テニス協会は、CNBCのコメント要請に応じませんでした。ハニー・デュースの価格は、米国の都市で家の外で購入されるその他のアルコール飲料よりも速いペースで上昇しています。その平均コストは2015年8月から...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:53
この5400万ドルの移籍はマンチェスター・ユナイテッドを再び恥ずかしめる

この投稿「この5400万ドルの振替がマンチェスター・ユナイテッドを再び恥ずかしめる」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビルバオ、スペイン – 5月21日：マンチェスター・ユナイテッドのアレハンドロ・ガルナチョが、2025年5月21日にスペインのビルバオのエスタディオ・デ・サン・マメスで行われたトッテナム・ホットスパーとマンチェスター・ユナイテッドのUEFAヨーロッパリーグ決勝2025での敗北後、落胆した表情を見せています。（写真：Carl Recine/Getty Images）Getty Images マンチェスター・ユナイテッドの公式メディアチャンネルが、21歳のウィンガーが歴史に残る選手になる可能性について語ってからまだ1年も経っていません。「ファンがアレハンドロ・ガルナチョにユナイテッドの伝説になるよう鼓舞する」というタイトルの記事で、クラブはこの若いアルゼンチン人フォワードの潜在能力を熱烈に称賛しました。「アレハンドロ・ガルナチョは、マンチェスター・ユナイテッドのファンの後押しがあれば、クラブの過去の有名なサイドプレーヤーたちの足跡をたどることを目指せると信じている」と記事は述べています。「ジョージ・ベスト、スティーブ・コッペル、ライアン・ギグスなどの名前は様々な世代の人々の記憶に長く残っており、ガルナチョも同様に、疑いの余地のない潜在能力を発揮するために、懸命に努力し、自分のプレーを発展させ続けることを決意している。」クラブでの出場100試合という節目を最近達成したガルナチョは、愛情が双方向に流れることを喜んでいました。ファンのウィンガー崇拝について尋ねられると、彼は「その一員であることは素晴らしいことで、私も同じようなことをしたいと思います。彼らは伝説であり、キャリアで素晴らしいことを成し遂げてきました。私はこのクラブで伝説になり、週ごとに向上し、ここで重要な存在になりたいと思います」と述べました。10代でユナイテッドに加入し、階級を上げて一軍に昇格したガルナチョは、サポーターとの絆を強調することにも熱心でした。「ええ、実際、私はファンと本当につながっていると感じています」と彼は言いました。「彼らは常に私たちを応援してくれます - 勝っても負けても...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:28
