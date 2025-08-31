AIを活用した日本の活け締めロボットが、清潔で人道的に扱われた魚をすべての人に届ける

AI駆動の日本の活け締めロボットが、全ての人に新鮮で人道的に処理された魚を届けるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Shinkei Systemsは、日本の活け締め技術を用いて、より広い消費者層に最高品質の魚を提供することを目指しています。getty なぜ寿司はそんなに美味しいのでしょうか？それは魚が新鮮だからです。どうやってその魚をそんなに新鮮に保つのでしょうか？その秘密は活け締めにあります。活け締めは、何世紀にもわたって日本の漁師たちが使用してきた技術で、脳に針を刺すことで魚を即座に人道的に屠殺します。その後、死後硬直を防ぐために脊髄を破壊し、血液を完全に抜き取ります。船上でゆっくりと窒息死させる方法と比較して、活け締めは動物のストレスを軽減し、コルチゾール、アドレナリン、乳酸などのストレスホルモンの放出を最小限に抑えることで、魚の品質を劇的に向上させることができます。また、魚から血液を完全に抜くことで、細菌の増殖リスクが最小限に抑えられ、魚の臭いの原因も軽減されます。結果として、漁師たちはより高い価格で販売できる高品質の魚が得られます。活け締め技術の利点は明らかですが、どうやって漁師たちに馴染みのないスキルを学び、確立された日常業務を別のものに切り替えるよう説得するのでしょうか？そこで登場するのが、新しい自動化されたAIベースの活け締めロボット「ポセイドン」です。ポセイドンの動作は印象的です。漁師の技術と経験を必要とする活け締めプロセスを7秒以内で実行します。魚が投入されると、ロボットはコンピュータービジョンを使用して種を識別し、脳の位置を特定し、魚に針を刺して放血させ、即座に安楽死させます。その後、魚は温度管理された氷のスラリーに排出されます。このマシンのアルゴリズムは、魚の異なるサイズや形状を認識するだけでなく、商業漁船の現実にも対応しています：暴れる魚、荒波、厳しい天候などです。物流の観点から見ると、ポセイドンは冷蔵庫ほどの大きさで、設置されています...