ビットコイン・レインボーチャートが2025年9月30日のBTC価格を予測
ビットコインレインボーチャートが2025年9月30日のBTC価格を予測という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインレインボーチャートは、2025年9月30日までに初のデジタル通貨が36,596ドルから409,412ドルの広い範囲で取引される可能性があると予測しています。この見通しは、ビットコイン（BTC）が110,000ドルのサポートラインを下回り、弱気センチメントに直面し、100,000ドルレベルを再テストする可能性があるという懸念を引き起こしています。プレス時点で、ビットコインは108,400ドルで取引されており、過去24時間で0.3%、週間で1.7%下落しています。ビットコイン7日間価格チャート。出典：Finbold 注目すべきは、レインボーチャートが対数回帰を利用して、ビットコインの過去のパフォーマンスを色分けされたバンドにマッピングし、それぞれが異なるセンチメントフェーズを表していることです。9月30日のビットコイン価格予測 現在の価格では、ビットコインは「HODL!」ゾーンの下限にあり、このゾーンは108,379ドルから142,415ドルの範囲です。これは、ビットコインが安定したままか、わずかに上昇傾向にある場合、9月末までこのバンド内に留まる可能性が高いことを示唆しています。 歴史的に、このゾーンは公正価値を反映しており、長期売買者は積極的な売買を行うのではなく、投資を継続することが奨励されています。ビットコインレインボーチャート。出典：BlockhainCenter 最下部では、「基本的に投げ売り」ゾーンが36,596ドルから47,905ドルの間の極端な過小評価を示しています。その上の「買い！」バンドは47,905ドルから64,791ドルをカバーし、その後に緑色の「蓄積」ゾーンが64,791ドルから83,759ドルで続き、安定した長期購入を奨励しています。「まだ安い」バンドは83,759ドルから108,379ドルの範囲で、ビットコインの現在のレベルのすぐ下にあります。ビットコインの短期見通し 中間範囲の評価には、「HODL!」ゾーン（108,379ドルから142,415ドル）と黄色の「これはバブル？」範囲（142,415ドルから181,497ドル）が含まれます。その上では、オレンジ色の「FOMO感情が強まる」バンド（181,497ドルから233,030ドル）で投機的エネルギーが支配的になります。上部近くでは、「売れ。マジで売れ！」範囲が233,030ドルから303,932ドルまで伸び、「最大バブル領域」がスペクトルの上限を303,932ドルから409,412ドルに設定しており、これらのレベルは歴史的に過熱した市場状況とサイクルのトップに関連しています。注目すべきは、レインボー...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:19