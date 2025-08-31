MEXC 取引所
ビットコイン価格が復活の兆し？オンチェーンシグナルが市場の底を示唆
ビットコイン価格が復活の兆し？オンチェーンシグナルが市場の底を示唆 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン価格が復活の兆し？オンチェーンシグナルが市場の底を示唆 | Bitcoinist.com
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 22:35
企業の財務部門がビットコインとステーブルコインを金融ツールとして採用
企業の財務部門がビットコインとステーブルコインを金融ツールとして採用

企業財務がビットコインとステーブルコインを金融ツールとして採用という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：デジタル資産の統合は企業の金融戦略を再定義する見込みです。ビットコインの固定供給量とイーサリアムのインフレメカニズムにより、これらは価値ある準備金となっています。ステーブルコインと多様なトークンはポートフォリオの多様化と資本効率を提供します。QCPグループは「企業財務の新たなアルファ：デジタル資産」と題したレポートを発表し、企業財務戦略にデジタル資産を含める動きを強調しています。このレポートによると、デジタル資産は現在、戦略的な金融ツールとして活用され、世界中の企業財務における流動性と多様化戦略に影響を与えています。 企業はビットコインとステーブルコインを金融戦略に活用 デジタル資産の統合は企業の金融戦略を再定義し、新たな流動性の道と税金最適化のメリットを提供する見込みです。ビットコインの固定供給量とイーサリアムのインフレメカニズムにより、これらは価値ある準備金となっています。さらに、企業財務管理ソリューションと洞察が強調するように、ステーブルコインと多様なトークンはポートフォリオの多様化と資本効率を提供します。市場からの反応では、ブロックチェーンベースの資産に対する機関投資家の関心が高まっています。現物ビットコインETFは機関投資家の採用に貢献し、ビットコインは米ドルや金などの伝統的な資産を上回るパフォーマンスを示しています。ダリウス・シットのような主要人物からの公式声明はまだありませんが、市場では受け入れが広がっていることが観察されています。Coincuの研究では、ブロックチェーン市場が前例のない流動性と透明性を提供する可能性があり、金融および規制の変化が強調されています。この変革は、デジタル資産が企業の金融構造に不可欠となり、完全なオンチェーン米国財務省を持つデジタル資産ファイナンスと連携することで、立法的な適応を促進する可能性があります。 デジタル資産の傾向と市場パフォーマンス ご存知でしたか？イーサリアムのデフレメカニズムは、従来は金や不動産などの資産が担っていたインフレに対するヘッジとしての位置づけを確立しています。CoinMarketCapのデータによると、ビットコインの価値は108,288.87ドル、時価総額は2.16兆ドルで、57.09%の市場支配率を反映しています。24時間で0.21%のわずかな下落にもかかわらず、ビットコインは長期的な上昇傾向を維持し、上昇しています...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 22:12
アナリストがビットコインハイパーの勢いを受けて1000万ドルのビットコインを予測
アナリストがビットコインハイパーの勢いに乗じて1000万ドルのビットコインを予測という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 アナリストがビットコインハイパーの勢いに乗じて1000万ドルのビットコインを予測
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 22:05
ビットコイン価格ウォッチ：売られすぎオシレーターは安心ラリーを引き起こすか？
ビットコイン価格ウォッチ：過剰売りオシレーターは反発相場を引き起こすか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは24時間の取引高225億7000万ドル、時価総額2.15兆ドルで108,413ドルで取引されています。過去24時間で、この暗号資産は108,262ドルから109,453ドルの間で変動し、狭いレンジ内での堅調な横ばいを示しています。ビットコイン 日足チャートでは、ビットコインが高値切り下げ・安値切り下げの構造を形成し、明確に確立された弱気トレンドが見られます[...]
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 21:44
ラジオヘッドがバンドにとって大きな一週間で複数の楽曲を新たなチャートピークへ押し上げる
バンドにとって大きな1週間でRadioheadが複数の楽曲を新たなチャートピークに押し上げるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Radioheadの「Let Down」と「Creep」は、強力なストリーミング活動に牽引され、今週ビルボードの米国およびグローバルチャートで新たなピークを記録しました。ロサンゼルス、カリフォルニア州 - 1997年6月12日：ロックバンドRadioheadが、ロサンゼルスのキャピトル・レコードでアルバム「OK Computer」のリリース中にポートレート撮影に臨んでいる様子。（写真：Jim Steinfeldt/Michael Ochs Archives/Getty Images）Getty Images Radioheadは何年も新曲をリリースしておらず、グループの次の章も見えていませんが、2025年はこのグラミー賞受賞グループにとってエキサイティングな期間となっています。世界中のファンが団結して「Let Down」が viral になった後、サプライズヒットに変え、数ヶ月間好調を維持しています。「Let Down」はグループの出身地である英国や特にアメリカなどの主要市場のチャートに登場しています。今週アメリカでは、Radioheadの最も有名な2曲が複数のランキングで新たなピークに達し、「Let Down」の急上昇が何十年も前の曲が前例のない高さに舞い上がるのを後押ししています。「Let Down」はストリーミング活動のおかげで急上昇 ストリーミング活動が「Let Down」の成功に大きく貢献しています。それは今週、この曲がAlternative Streaming Songsランキングとホットロックソングチャートで新たな高みに跳ね上がったことからも明らかです。前者では「Let Down」が22位から16位に上昇し、ストリーム、セールス、ラジオ放送を考慮したホットロックソングリストではトップ10に迫り、1つ順位を上げて11位となりました。「Let Down」がグローバルに上昇 「Let Down」はアメリカだけのヒットではありません。グローバルでは、RadioheadはBillboard Global Excl. U.S.で147位から133位に上昇させました。アメリカのデータを含むBillboard Global 200では、この曲は...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 21:31
ビットコインは11万2000ドルに届かず、しかし10万7000ドルが短期的なサポートを提供 - 今後はどうなる？
ビットコインは112,000ドルを下回るも、107,000ドルが短期売買のサポートラインを提供 - 今後はどうなる？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント ビットコインの価格は短期保有者の平均コスト基準である107,800ドルをわずかに上回っており、これが実体ローソク足のサポートラインとして機能するはずです。MVRV百分位数は強い上昇または下降シグナルを示していません。ビットコイン[BTC]が112,000ドルのレベルを下回ったことは、短期的な見通しが弱気であることを意味しました。弱気相場は市場をさらに押し下げ、BTCを110,000ドル以下に強制しました。さらに、コインデイズデストロイド（CDD）指標の急増は、一部の保有者が市場から退出していることを明らかにしました。実際、約40億ドルのホエール主導の実現利益が慎重なムードを加えました。とはいえ、ビットコインからイーサリアム[ETH]への資本の移動がBTCへの現物ETFフローの冷却に寄与しました。第4四半期にイーサリアム主導のラリーが起こる可能性がありますが、ビットコインはそのペースを維持できるでしょうか？オンチェーンメトリクスを使用したビットコイン取引 出典：X上のAxel Adler Jr X（旧Twitter）の投稿で、暗号資産アナリストのAxel Adler Jrは、MVRV百分位数が39％であることを指摘しました。これはリスク/リワードのバランスが中立レベルにあることを示しています。特に、市場は最近数週間で上昇リスクゾーンに達した後、冷却しています。 出典：CryptoQuant 別のアナリストは、ビットコインが112,600ドルのレベルを下回っていることを指摘しました。これは1-3ヶ月の保有者のコスト基準でした。それぞれの実現時価総額シェアで加重すると、平均短期保有者（STH）のコスト基準は107,800ドルと推定されました。これは重要なサポートラインとなるでしょう。 トレーダーのプレイブックが動き出す 出典：CryptoQuant XWIN Research Japanは、MVRV、STH SOPR、STH実現価格を組み合わせることで、エントリーとエグジットのタイミングを計るのに役立つと説明しました。彼らの戦略はMVRV評価を中心に展開され、365日平均が±1σバンド内にあります。MVRVが-1.5σを下回り、回復できない場合、トレーダーは慎重に待機すべきだとアドバイスしています。 出典：CryptoQuant さらに、彼らは1-3ヶ月と3-6ヶ月の実現価格を監視することをアドバイスしました...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 21:20
ビットコイン恐喝事件：インド裁判所が14人に終身刑を言い渡す
ビットコイン恐喝事件：インド裁判所が14人に終身刑を言い渡す記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン恐喝事件：インド裁判所が14人に終身刑を言い渡す – 詳細
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 21:17
マクロ圧力の中でビットコイン市場が回復フェーズに入る
ビットコイン市場、マクロ圧力の中で回復フェーズに入る」がBitcoinEthereumNews.com
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 21:12
「金持ち父さん、貧乏父さん」の著者キヨサキ氏がビットコインが長期保有である理由を明確に説明
「金持ち父さん、貧乏父さん」の著者キヨサキ氏がビットコインを長期保有する理由を明確に説明した投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。個人財務の名著「金持ち父さん、貧乏父さん」の著者ロバート・キヨサキ氏は、ビットコインは金や銀と何ら変わらないと考えています。つまり、彼の本によれば、長期売買のために購入し保有する資産だということです。キヨサキ氏にとって、この3つすべてを購入し、あまり売らないことが正しい方法です。なぜなら、彼はビットコインを短期的な利益のために取引や投機をするものではなく、価値を保存する手段として見ているからです。あなたも興味があるかもしれません キヨサキ氏の発言は、ビットコインを彼が富の保全に不可欠と見なす2つの金属と結びつけています。彼は長年にわたり、インフレ、増加する債務、政府の誤った管理を理由に、通貨システム外の資産を保有することを勧めながら、法定通貨の信頼性低下について警告してきました。参考：「自分の本を語る」というレッスンへの追加コメントとして、私は金、銀、そしてビットコインを買います。私は金、銀、ビットコインをめったに売りません。— ロバート・キヨサキ（@theRealKiyosaki）2025年8月31日 ビットコインをこのグループに含めることは、彼が暗号資産を価格変動を超えた役割を持つ、耐久性のある信頼できる資産として見ていることを示しています。教訓 このコメントは、キヨサキ氏が教育者やプロモーターに対して繰り返し批判している内容から来ています。彼が言うように、彼らは販売戦術を金融アドバイスとして偽装して「自分の本を語る」のです。彼はマーケティングと教育の区別をしていますが、ビットコインに関する彼の注釈は本当に際立っています。それは製品やコースとは何の関係もなく、ただ彼の個人的な戦略：蓄積して保有することです。あなたも興味があるかもしれません 基本的に、キヨサキ氏はビットコインを市場のタイミングを計って手早く儲ける方法とは見ていません。彼にとってビットコインは「人々のお金」であり、金や銀と同じカテゴリーに分類されます。彼は常に、これらは法定通貨のマイナス面や紙幣に対する信頼の長期的な侵食に対する良いヘッジだと言ってきました。出典：https://u.today/rich-dad-poor-dad-author-kiyosaki-clarifies-why-bitcoin-is-long-term-hold
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 21:11
中国のアナリストが警告：ビットコインのこの日付に注目 - 「デスクロス」が引き起こされる可能性
中国のアナリストが警告：ビットコインのこの日付に注目 - 「デッドクロス」が引き起こされる可能性 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、GreeksLiveのマクロ経済研究者アダム氏が共有した情報によれば、暗号資産コミュニティは9月5日に発表される非農業部門雇用者数（NFP）データが市場にボラティリティをもたらすことを懸念しています。アダム氏は中国コミュニティへのブリーフィングで、現在の市場センチメントは慎重で弱気であると述べました。彼はビットコイン（BTC）が最近弱さを見せており、108,000レベルを繰り返しテストしているにもかかわらず、強力なサポートラインを見つけられていないと指摘しました。コミュニティメンバーは、週足MACDにおける「デッドクロス」の形成が機関投資家や大口投資家による市場からの撤退を引き起こす可能性について議論しています。また、非農業部門雇用者数データが生み出す可能性のあるボラティリティにも言及し、市場に明確な方向性がないことを示しています。オンチェーンデータによると、昨日は35億ドルの売り圧力が発生しました。興味深いことに、ビットコインが急激な下落を経験する一方で、アルトコインは比較的堅調を維持しており、現在の市場構造のより深い分析を促しています。執筆時点で、BTCは108,507ドルで取引されており、過去1週間で5.61%下落しています。イーサリアムの価格は同じ期間で8.40%下落しています。 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、当社のTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/chinese-analysts-warn-watch-this-date-for-bitcoin-death-cross-could-be-triggered/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 21:08
