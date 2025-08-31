150ドルから15,000ドルへ—Ozak AIプレセールは依然として爆発的な100倍の可能性を提供

「150ドルから15,000ドルへ—Ozak AIプレセールは依然として爆発的な100倍の可能性を提供」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Ozak AIは、アナリストが100倍のリターンの可能性を予測する2025年の最も有望なプレセールプロジェクトの1つとして、引き続き注目を集めています。今日150ドルの投資が理論的には15,000ドルに成長する可能性があり、初期参加者が享受できる爆発的な上昇の可能性を強調しています。AI駆動の予測エージェント、戦略的パートナーシップ、強力なセキュリティ対策を活用して、Ozak AIは公式ローンチと取引所上場に先立って高い上昇余地のある投資として位置づけています。 Ozak AIプレセールの勢い 現在0.01ドルの第5段階OZプレセールにあるOzak AIは、すでに250万ドル以上を調達し、8億3000万以上のトークンが販売されています。0.001ドルから0.01ドルまでの5つのフェーズを特徴とするプレセール構造により、初期投資家は市場への広範な露出前に非常に有利な価格で参入することができます。TGE後すぐに一流の中央集権型取引所とイーサリアムベースの主要DEXへの上場が計画されており、プレセール参加者に強力な流動性を提供します。重要なことに、プレセール参加にはKYCは必要なく、上場後の取引のコンプライアンスを維持しながらも、グローバル投資家の障壁を下げています。 OZ AI駆動のユーティリティと戦略的パートナーシップ Ozak AIを際立たせているのは、取引戦略、ポートフォリオ管理、リアルタイムのオンチェーン分析を最適化するように設計されたAIパワーの予測エージェントです。プラットフォームのDex3、HIVE、SINTとのパートナーシップにより、そのエコシステムを拡大し、実用的なユーティリティを強化しています。Dex3はOzak AIの信号を自動取引ワークフローに活用し、HIVEはDeFiとNFT市場のマルチチェーンデータを提供し、SINTはシームレスな取引実行のための音声制御AIエージェントを統合しています。これらのコラボレーションにより、Ozak AIはプレセールトークン以上のもの—長期的な採用可能性を持つ機能的でユーティリティ駆動のプラットフォームとして位置づけられています。 OZセキュリティと信頼性 投資家はCertiKと内部監査によってさらに信頼を深め、スマート決済保護と透明性を確保しています。トークンはCoinMarketCapとCoinGeckoにも上場されており、より多くの市場の可視性と信頼性を提示しています。TGEでの10%のリリースを含む慎重に設計されたトケノミクス計画と組み合わせて...