MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
150ドルから15,000ドルへ—Ozak AIプレセールは依然として爆発的な100倍の可能性を提供
「150ドルから15,000ドルへ—Ozak AIプレセールは依然として爆発的な100倍の可能性を提供」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Ozak AIは、アナリストが100倍のリターンの可能性を予測する2025年の最も有望なプレセールプロジェクトの1つとして、引き続き注目を集めています。今日150ドルの投資が理論的には15,000ドルに成長する可能性があり、初期参加者が享受できる爆発的な上昇の可能性を強調しています。AI駆動の予測エージェント、戦略的パートナーシップ、強力なセキュリティ対策を活用して、Ozak AIは公式ローンチと取引所上場に先立って高い上昇余地のある投資として位置づけています。 Ozak AIプレセールの勢い 現在0.01ドルの第5段階OZプレセールにあるOzak AIは、すでに250万ドル以上を調達し、8億3000万以上のトークンが販売されています。0.001ドルから0.01ドルまでの5つのフェーズを特徴とするプレセール構造により、初期投資家は市場への広範な露出前に非常に有利な価格で参入することができます。TGE後すぐに一流の中央集権型取引所とイーサリアムベースの主要DEXへの上場が計画されており、プレセール参加者に強力な流動性を提供します。重要なことに、プレセール参加にはKYCは必要なく、上場後の取引のコンプライアンスを維持しながらも、グローバル投資家の障壁を下げています。 OZ AI駆動のユーティリティと戦略的パートナーシップ Ozak AIを際立たせているのは、取引戦略、ポートフォリオ管理、リアルタイムのオンチェーン分析を最適化するように設計されたAIパワーの予測エージェントです。プラットフォームのDex3、HIVE、SINTとのパートナーシップにより、そのエコシステムを拡大し、実用的なユーティリティを強化しています。Dex3はOzak AIの信号を自動取引ワークフローに活用し、HIVEはDeFiとNFT市場のマルチチェーンデータを提供し、SINTはシームレスな取引実行のための音声制御AIエージェントを統合しています。これらのコラボレーションにより、Ozak AIはプレセールトークン以上のもの—長期的な採用可能性を持つ機能的でユーティリティ駆動のプラットフォームとして位置づけられています。 OZセキュリティと信頼性 投資家はCertiKと内部監査によってさらに信頼を深め、スマート決済保護と透明性を確保しています。トークンはCoinMarketCapとCoinGeckoにも上場されており、より多くの市場の可視性と信頼性を提示しています。TGEでの10%のリリースを含む慎重に設計されたトケノミクス計画と組み合わせて...
REAL
$0.08201
-1.63%
MORE
$0.03374
+50.49%
DEFI
$0.001688
-5.80%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 23:43
共有
JPモルガンがビットコイン（BTC）の年末価格を126,000ドルと予測する中、最も有望な暗号資産
JPモルガンがビットコイン（BTC）の年末価格を126,000ドルと予測する中、最適な暗号資産購入先に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）がJPモルガンの野心的な年末価格目標126,000ドルの予測とともに再び注目を集める中、暗号資産市場は新たな勢いで活気づいています。この機会を捉えているプラットフォームの一つが、革新的な流動性モデルを通じて分散型レンディングとステーキングを再定義する新興DeFiプロトコルのMutuum Financeです。Mutuum Finance（MUTM）はプレセール第6フェーズで0.035ドルで提供されています。第7フェーズでは14.29%高い0.04ドルになります。すでに投資した早期採用者は、MUTMが立ち上げられた後、最低200%のリターンを得ることができます。Mutuum Finance（MUTM）はすでに1525万ドル以上を調達し、15850人以上の投資家がすでに参加しています。Mutuum Financeはこの市場をうまく運営しています。 市場の慎重姿勢の中、ビットコインは111,500ドル以上を維持 ビットコイン（BTC）は現在111,516ドルで取引されており、最近の範囲内でわずかな動きを示しています。アナリストは109,000ドルを重要なサポートラインとして強調し、JPモルガンのような機関からの予測では、市場状況が好調を維持すれば、年末までに126,000ドルに向けて動く可能性があるとしています。この安定性は、より広範な暗号資産市場のセンチメントが安定する中で現れており、Mutuum Financeのような新興分散型金融プロジェクトにも注目が集まっています。 Mutuum Finance（MUTM）がプレセール第6フェーズを開始 Mutuum Finance（MUTM）は現在プレセール第6フェーズにあります。MUTMトークンは0.035ドルで価格設定されており、これは前のフェーズから16.17%の上昇です。さらに14%の価格上昇により、第7フェーズでは0.04ドルになります。プレセールは15850人以上の購入者と1525万ドル以上の調達額で順調に進んでおり、プロジェクトへの満足のいく成長する関心を示しています。 次世代デュアルモデルDeFiレンディング Mutuum Finance（MUTM）は、ユーザーが完全な資本管理を持ちながら例外的なリターンを得ることができるP2PおよびP2Cレンディングプロジェクトです。これはクライアントの特定のニーズに合わせて作られた包括的なDeFiソリューションであり、より安全で簡単、そして適応性が高く...
BTC
$121,469.2
-1.31%
GET
$0.004171
-2.77%
MORE
$0.03374
+50.49%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 23:13
共有
ビットコインは金のように資産を守るのか？
「ビットコインは金のように富を守るのか？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ベストセラー「金持ち父さん貧乏父さん」で知られるロバート・キヨサキ氏が、ビットコインへの継続的な支持を表明し、再び注目を集めています。彼は、この暗号資産が短期売買ではなく、金や銀と並んで富の保全のための重要なツールとしての地位を占めていると主張しています。続きを読む：ビットコインは金のように富を守るのか？ 出典：https://en.bitcoinhaber.net/does-bitcoin-secure-your-wealth-like-gold
COM
$0.011197
+2.98%
LIKE
$0.008193
-2.04%
NET
$0.00007867
+1.31%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 23:11
共有
アバランチ予測 — アナリストはQ4回復サイクルでAVAXが30ドルに到達すると予想
アバランチ予測 — アナリストはAVAXが第4四半期の回復サイクルで30ドルに到達すると予想 BitcoinEthereumNews.comに掲載。暗号資産ニュース アナリストはアバランチ（AVAX）がアップグレード、採用、機関投資家の資金流入により2025年第4四半期に30ドルに達する可能性があると予測し、回復サイクルへの楽観論を高めています。暗号資産市場の注目は再びアバランチに向けられており、アナリストは今後数ヶ月のトークンのパフォーマンスを評価しています。実際、アナリストはAVAX（ブロックチェーンのネイティブトークン）が2024年第4四半期までに30ドルの壁を超えられるかどうかで意見が分かれています。プロジェクトに対する楽観論にもかかわらず、広がる弱気相場の感情がさらなる強気サイクルの可能性を曇らせています。しかし、より広範な暗号資産市場は減速の中でも回復力の兆候を示し続けています。AVAXをめぐる議論が続く中、MAGACOIN FINANCEはブレイクアウト候補として静かに投資家のウォッチリストに入りつつあります。市場の注目が新興トークンに傾く中、このプロジェクトは市場回復に先立って注目を集めているものの一つです。 なぜアナリストはAVAXの30ドルを目標にしているのか 現在、アバランチは25ドルのレジスタンスラインのすぐ下にあります。アナリストによれば、26ドルを超える明確なブレイクアウトが27〜29ドルへの道を開き、30ドルへの走りの舞台を整える可能性があるとのことです。30ドルの水準は単なる数字ではなく、アバランチの回復に対する信頼を取り戻す心理的な節目でもあります。下値では、サポートは24ドル付近に残っており、これはトークンが上昇を持続させる前に踏みとどまる必要があることを意味します。 アバランチネットワークのアップグレードとその影響 Avalanche9000アップグレードは、ネットワーク立ち上げ以来最も重要なものと評されています。C-Chainの手数料を96%削減し、イーサリアムブロックチェーン互換のブロックチェーン構築を容易にすることで、アバランチは開発者フレンドリーなプラットフォームとしての地位を確立しています。フレキシブルステーキングと動的手数料のためのOctaneアップグレード、さらにサブネットの非同期実行を含む今後の改善により、アバランチはゲーム、支払い、トークン化した金融などのエンタープライズレベルのユースケースにとってさらに魅力的になる可能性があります。機関...
C
$0.16072
-6.30%
T
$0.01539
+0.98%
MORE
$0.03374
+50.49%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 23:10
共有
パワーボールのジャックポット、11億ドルを突破—今年最大の宝くじ賞金
パワーボールのジャックポットが11億ドルに達し、今年最大の抽選チケット賞金に―BitcoinEthereumNews.comに掲載。トップライン パワーボールのジャックポットは、レイバーデーの抽選で推定11億ドルに跳ね上がり、今年最大の抽選チケット賞金でパワーボール史上5番目の規模となりました。しかし、ラッキー当選者は—2億9220万分の1という天文学的な確率に直面し—必要な税金を支払った後、その金額の大幅に少ない額を持ち帰ることになるでしょう。この賞金は今年最大の抽選チケットジャックポットであり、パワーボール史上5番目の規模です。ゲッティイメージズ 重要な事実 ジャックポットのために5つの白いボールと1つの赤いパワーボールすべてに一致したチケット保有者は、30年間の年金払いか、約4億9840万ドルの一括現金払いのいずれかを選ぶことができます。一括払い—通常好まれる選択—は、必須の24%連邦税源泉徴収後、少なくとも3億7870万ドルに減額され、さらに当選者の課税所得やその他の税控除によっては最大37%の連邦限界税率により、賞金は3億1390万ドルまで削減される可能性があります。年間分割払いの場合、37%の連邦税率で平均2310万ドルが支払われます。抽選チケットの当選金は一部の州では追加の税金の対象となり、ニューヨークでは最大10.9%（5430万ドル）、アリゾナでは最低2.5%（1240万ドル）の税率がかかりますが、フロリダ、カリフォルニア、テキサスなどの州では当選金に課税されません。注目すべきこと 次のパワーボールの抽選は月曜日の夜に行われます。メガミリオンズは火曜日に3億200万ドルのジャックポットの次の抽選を行い、現金オプションは1億3600万ドルです。その賞金は24%の連邦税源泉徴収後に1億330万ドル、または37%の連邦限界税率後に8560万ドルに減額されるでしょう。驚くべき事実 このジャックポットはパワーボール史上5番目の規模です。4番目（13億ドル）と7番目（8億4200万ドル）の最大規模は、それぞれ昨年の4月と1月に抽選されました。重要な背景 米国で過去最大の抽選チケット賞金のいくつかは、過去10年間で獲得されています...
T
$0.01539
+0.98%
U
$0.00242
-64.84%
WHITE
$0.0003022
-1.49%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 22:55
共有
なぜOzak AIの成長が2025年にビットコイン、イーサリアム、カルダノを上回る可能性があるのか
「なぜOzak AIの成長が2025年にビットコイン、イーサリアム、カルダノを上回る可能性があるのか」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「なぜOzak AIの成長が2025年にビットコイン、イーサリアム、カルダノを上回る可能性があるのか」という投稿は、最初にCoinpedia Fintech Newsに掲載されました。Ozak AIは、2025年における最も魅力的な高成長の暗号資産プロジェクトの一つとして台頭しており、アナリストはその成長がビットコイン、イーサリアム、カルダノなどの市場の巨人をも上回る可能性があると予測しています。現在、0.01ドルの第5段階のプレセール中であるOzak AIは、AI駆動のブロックチェーンユーティリティ、強力なプレセールの牽引力、戦略的パートナーシップ、検証済み監査を組み合わせ、多くの類似プロジェクトが形成できない指数関数的成長の基盤を作り出しています。 Ozak AIの概要 Ozak AIは、AIを活用した予測エージェントを活用して、より速く、よりスマートな取引の洞察、ポートフォリオの最適化、リアルタイムのオンチェーンインテリジェンスを提供します。250万ドル以上を調達し、すでに8億3000万トークンが販売されたOZプレセールは、投資家の強い関心を示しています。そのトケノミクスは持続可能性を考慮して設計されており、TGEで10%のアンロック、1ヶ月のクリフ期間、6ヶ月の線形ベスティングを特徴とし、価値の保持と市場のボラティリティの最小化を確保しています。Dex3、HIVE、SINTとの戦略的パートナーシップにより、Ozak AIのエコシステムがさらに強化されています。Dex3はOzak AIの市場シグナルを使用して自動取引ワークフローを強化し、HIVEはAIエージェント用のマルチチェーンデータを統合し、SINTは音声制御による取引の実行を可能にし、プラットフォームの汎用性を高めています。さらに、CertiKと内部監査、CoinMarketCapとCoinGeckoへの上場により、投資家に信頼性と透明性を提供しています。 Youtube埋め込み：次の500倍のAIアルトコイン ビットコイン、イーサリアム、カルダノの概要 ビットコインは市場のリーダーであり、暗号資産における主要な価値の保存手段であり、現在約107,000ドルで取引されています。その成長は本質的に希少性、機関投資家の採用、インフレに対するヘッジとしての地位によって推進されています。しかし、BTCの潜在的な上昇余地は、すでに高い時価総額と遅いイノベーションサイクルによって制約されています。 イーサリアム（ETH）は、約4,335ドルで取引されており、引き続きスマートコントラクトと分散型アプリケーションを支配しています。レイヤー2のスケーリングと今後のアップグレードにより...
NEAR
$2.879
-2.67%
SIX
$0.01966
-0.40%
REAL
$0.08201
-1.63%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 22:44
共有
HBARの価格、Hederaが危険なパターンを形成するにつれて暴落の兆し
HBARの価格は、Hederaが危険なパターンを形成するにつれて暴落の危機に直面しているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。HBARの価格は過去2週間で急落し、弱気相場に入り、危険なパターンは今後数週間でさらなる下落を示唆しています。 概要 Hedera価格のテクニカル分析は弱気なブレイクアウトを示しています。 非常に弱気な下降三角形パターンを形成しています。 その強固なファンダメンタルズは弱気な見通しを相殺するのに役立つかもしれません。 Hedera（HBAR）は本日8月31日に0.2243ドルで取引されており、今年の最高値から26％下落しています。7月13日以来の最安値で推移しています。 テクニカル分析はHBAR価格の暴落を示唆 日足チャートを見ると、HBAR価格は過去数週間で下降トレンドにあり、8月の高値0.3020ドルから0.2232ドルまで下落しています。 50日指数移動平均線を下回って暴落しており、これは弱気筋が支配していることを示すサインです。最も注目すべきは、水平サポートライン0.2257ドルと下降トレンドラインで構成される下降三角形パターンを形成していることです。 このサポートラインはマレー数学ラインの取引レンジの上部と一致しています。一方、相対力指数は中立点である50を下回って急落し、MACD指標はゼロラインを横切りました。 したがって、最も可能性の高いシナリオは、コインが引き続き下落し、次の注目ポイントが現在のレベルから55％下落した心理的ターゲット0.10ドルとなることです。 逆に、三角形の上側を超える動きがあれば、弱気な見通しは無効となり、さらなる上昇につながる可能性があり、最終的なレジスタンスライン0.30ドルまで上昇する可能性があります。 HBAR価格チャート | 出典：crypto.news Hederaの主要な触媒は弱気なテクニカルを相殺するのに役立つ可能性がある Hederaの価格は弱気なテクニカルを示していますが、いくつかのファンダメンタルズがそのパフォーマンスを後押しする可能性があります。最も注目すべきは、SEC（米国証券取引委員会）が現物HBAR ETFを承認する可能性があることです...
MORE
$0.03374
+50.49%
MOVE
$0.1091
-1.53%
INDEX
$1.003
-3.55%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 22:42
共有
フィリーズのニック・カステラノス、縮小する役割に不満 — そして彼が不満を持つのは当然ではないか？
フィリーズのニック・カステラノス、縮小する役割に不満—そして彼が不満を持つのは当然ではないか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今後はこうなります：フィラデルフィア・フィリーズは4人の外野手ローテーションを使用し、ニック・カステラノスはそれに対処するしかありません。しかし、この状況はカステラノスからの暗示—そして少しのドラマ—がないわけではありません。彼はメディアから質問されると、ほとんど何も隠しません。そう、キャスティは不満です。フィリーズの外野手ニック・カステラノスはプレー時間の減少について懸念を表明しています。（写真：ミッチェル・レイトン/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ カステラノス—過去3年半フィリーズの毎日のライト外野手だった—は突然プレー時間を失っています。彼はここ数週間で、フィリーズが右投手先発と対戦する際、マックス・ケプラーを起用するために3回ベンチに座らされました。そして金曜日の夜には、ハリソン・ベイダーが9回にセンターを守るために試合に入った際、守備の交代要員として引き上げられ、ブランドン・マーシュがレフトに移動し、ケプラーがライトに移動しました。これはカステラノスが6月16日にマイアミで「不適切な」コメントをフィリーズのマネージャー、ロブ・トムソンにした後、トムソンが翌試合でカステラノスをベンチに座らせて以来、守備の理由で試合から外された初めてのことでした。「（カステラノス）は8回にほぼ最後のアウトを取った」とトムソンは言いました。「だから我々は最高の守備選手であるベイダーを入れた。...今や我々は全員が全力を尽くす段階にいると思う。その夜、チームが勝つために最善のことは何でも、我々は全力を尽くす。エゴはドアの外に置いて、行こう」しかし、カステラノスはエゴを抑えることができるのか？「もちろんだ」とトムソンは言いました。「これを大事にする必要はない。彼はプレーしたいから不満を持っているだけだ。それだけだ。私はそれを理解している。試合から出たいと思う選手を尊重することはないだろう」このことにはもう少しドラマがあります：...
NEAR
$2.879
-2.67%
T
$0.01539
+0.98%
PHOTO
$0.8336
+43.84%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 22:40
共有
ブラックロックがフリーダム・ホールディング・コーポレーションの第二位株主に
BlackRockがFreedom Holding Corp.の第二位株主になったという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、アメリカ合衆国、2025年8月31日、FinanceWire グローバルな金融サービスおよびテクノロジー企業であるFreedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC)は、世界最大の投資機関であるBlackRock, Inc.が同社への出資比率を0.85%に引き上げ、約8900万ドルを投資したと発表しました。BlackRockは創業者兼CEOの起業家ティムール・トゥルロフに次ぐ、同社の第二位株主となりました。ブルームバーグによると、最新の報告期間中、BlackRockは追加で443,965株を取得し、総保有株式数を520,565株に増やしました。BlackRockの他にも、State Street Corp.、Grace Partners of DuPage L.P.、Geode Capital Managementなどの国際的な機関投資家がFreedom Holdingに投資しています。「グローバルな機関投資家からの関心の高まりを歓迎します。BlackRockのようなパートナーの存在は、私たちのビジネスの強靭さと国際市場におけるFreedom Holdingの戦略的可能性を確認するものです」とFreedom Holding Corp.の創業者兼CEOであるティムール・トゥルロフは述べました。BlackRock, Inc.は1988年にニューヨークで設立されました。2025年現在、BlackRockは12.5兆ドル以上の資産を運用しています。同社はiShares ETFとAladdinテクノロジープラットフォームで最もよく知られています。Freedom Holding Corp.について Freedom Holding Corp.はカザフスタン、アメリカ合衆国、キプロス、ポーランド、スペイン、ウズベキスタン、アルメニアを含む22カ国で金融サービスを提供しています。同社の主要な経営拠点はニューヨーク市にあります。カザフスタンでは、Freedom Bank、Freedom Broker、保険会社のFreedom LifeとFreedom Insurance、さらにArbuz.kz、Freedom Ticketon、Aviataを含むライフスタイルセグメントを特徴とする金融およびデジタルエコシステムを積極的に開発しています。Freedom Holding Corp.の株式は、米国のテクノロジー取引所NASDAQ、カザフスタン証券取引所（KASE）、アスタナ国際取引所（AIX）でティッカーシンボルFRHCで取引されています。Freedom Holding Corp.は米国証券取引委員会（SEC）によって規制されています。連絡先 広報部ナタリア・ハルラシナFreedom Holding Corp.prglobal@ffin.kz+7 701 364 1454...
U
$0.00242
-64.84%
CITY
$0.9735
-1.95%
MORE
$0.03374
+50.49%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 22:37
共有
メタプラネットのビットコインの夢が揺らぐ、株価暴落がトレジャリーストラテジーを脅かす
メタプラネットのビットコイン構想が頓挫、株価暴落がビットコイン戦略備蓄を脅かす」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。1年以上にわたり、メタプラネットは大胆な使命を中心にアイデンティティを構築してきました：世界最大の企業ビットコイン保有量を蓄積することです。しかし、この戦略は現在、厳しい市場の現実と衝突しています。6月中旬以降、ビットコイン自体が緩やかに上昇する中、同社の株価は54％下落しました。この崩壊により、メタプラネットの資金調達エンジンは息切れしています。同社のモデルは、投資家エボ・ファンドからのワラント転換を引き起こす株価上昇に大きく依存していましたが、これがビットコイン購入のための新たな資本を供給していました。株価下落により、このサイクルは事実上停止しています。 メタプラネットは依然として約19,000 BTC（約20億ドル相当）を保有しており、公開ビットコイン保有者の中で7位にランクされています。サイモン・ゲロビッチCEOは、2026年までに100,000 BTC、2027年までに210,000 BTCという目標は変わらないと主張しています。しかし、戦略は変化しています。今週初め、同社は8億8000万ドルの海外株式販売計画を発表し、同時に37億ドルの優先株式の承認を求める株主投票を実施しました。これは日本では珍しい金融ツールで、最大6％の配当を提供します。ゲロビッチは、優先株を普通株主をさらに希薄化することなく現金を調達するための防御策として説明しています。 タイミングは重要です。メタプラネットのいわゆる「ビットコインプレミアム」—投資家がBTC準備金の価値を超えて支払う意思のある市場価値—は、6月の8倍以上から今日では2倍にまで縮小しています。アナリストは、このプレミアムが回復しなければ、同社の資本調達の優位性が消滅する可能性があると警告しています。新たな資金調達の取り組みがモデルを安定させるかどうかは不明です。エボのワラントは、優先株発行のために9月の1ヶ月間すでに一時停止されています。現在、同社の将来は2つの変数にかかっています：投資家の非従来型金融への食欲と、ビットコインの上昇能力です。 この記事で提供される情報は...
BTC
$121,469.2
-1.31%
MORE
$0.03374
+50.49%
RARE
$0.04908
-2.63%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 22:07
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル、バーレーン・フィンテック・ベイとの提携で中東におけるプレゼンスを強化
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰