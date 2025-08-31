R・キヨサキが滅多に売らない3つの資産を挙げる

R・キヨサキが滅多に売らない3つの資産を挙げるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。金融教育者および投資家のロバート・キヨサキは、長期的な価値を理由に、滅多に売らない3つの代替資産を特定しました。最新のコメントで、「金持ち父さん貧乏父さん」の著者は、金、銀、ビットコイン（BTC）を長期保有する価値があると考える資産として指摘しました。キヨサキは8月31日のX投稿でこう述べています。 FYI：「自分の本を語る」というレッスンへの追加コメントですが、私は金、銀、ビットコインを買います。金、銀、ビットコインを滅多に売りません。— ロバート・キヨサキ（@theRealKiyosaki）2025年8月31日 実際、彼の見解は、著者が差し迫った市場崩壊について警告を続けている時期に表明されています。長年にわたり、経済の下降を繰り返し警告する中で、キヨサキはこれら3つの資産が理想的な長期的富の貯蔵手段であり、伝統的な市場が揺らぐときに投資家を保護できると主張してきました。彼の確信は、法定通貨は「偽物」であり、何十年にもわたるマネープリンティング、増加する債務、金本位制の終わりによって侵食されているという信念に由来しています。彼によれば、繰り返される救済策はシステム上の欠陥を一時的に覆い隠しただけで、次の危機はより深刻になる可能性が高いとのことです。 対照的に、彼は株式、債券、貯蓄口座はほとんど安全性を提供しないと見なす一方、「神のお金」である金と銀、そして「人々のお金」であるビットコインは、通貨が弱まり中央銀行への信頼が薄れるときに際立つ回復力のある資産だと考えています。 キヨサキの金融教育に関する考察 キヨサキはまた、金融教育について考察し、「教える」ことと「自分の本を語る」ことの間に線を引いています。彼は、金融界の多くの人々が自分自身の投資に関連する商品を宣伝する一方で、自分の焦点は取引を売ることではなく、教訓を教えることにあると述べました。著者は、一部の投資家が教育という名目で独占的な機会を売り込むために会議やコースを利用していると指摘しました。 対照的に、彼自身の「売り込み」は、人々に彼のキャッシュフローボードゲームをプレイし教えることを奨励することを中心に展開しています...