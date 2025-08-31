MEXC 取引所
ビットコインのレンジは狭く、デリバティブが構築される：第4四半期のアンカーとなる14万ドルから20万ドルのコール
ビットコインレンジはデリバティブ構築の中で引き締まる：$140Kから$200Kのコールがアンカー価格となるQ4がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは2025年8月31日日曜日に$108,221から$109,453の間で24時間の狭いレンジを維持し、一方でデリバティブのポジショニングは先物とオプション市場全体で高い水準を維持しています。デリバティブの厚みは引き続き増加 先物は厚いままです。coinglass.comによると、主要取引所における総ビットコイン先物オープンインタレストは800億ドル台半ばで推移しており、[...] の上限に近い状態です。出典：https://news.bitcoin.com/bitcoin-range-tight-as-derivatives-build-140k-to-200k-calls-anchor-q4/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:44
業界専門家によるビットコインの債券市場における回復力の強調
ビットコインの債券市場における回復力が業界専門家によって強調されたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：André Dragoschがビットコインの債券市場ストレスにおける回復力を強調。金は株式市場の効果的なヘッジとして見られている。業界の研究がこれらの資産の役割を支持している。Bitwise Asset Managementの欧州リサーチディレクターであるAndré Dragoschは、8月31日にビットコインは米国債の困難な時期に好調であり、一方で金は株式が下落する際に強力なヘッジであり続けると強調しました。この洞察は、ビットコインと金のマクロ経済的ヘッジとしての異なる役割を浮き彫りにし、ポートフォリオの多様化や様々な市場状況における回復力に潜在的な影響を与えます。 ビットコインは債券市場ストレスシナリオで好調 Bitwise Asset ManagementのAndré Dragoschは、ビットコインが米国債券市場の圧力下で繁栄し、株式の下落時における金の有効性と対照的であることを示しました。このような市場の洞察は、Dragoschの深い業界経験と分析能力によって形作られています。資産行動のこの差別化は歴史的データと一致し、弱気相場での金の上昇と米国債の売却時におけるビットコインのパフォーマンスを示唆しています。このような発見は、投資家に洗練された配分戦略を検討するよう促す可能性があります。Dragoschの洞察は特に金とビットコインに焦点を当てていますが、より広いコミュニティはその直接的な影響について沈黙しています。専門家の視点がこれらのダイナミクスの理解を形作り続けています。 Bitwise Asset Managementの欧州リサーチ責任者であるAndré Dragoschは、「ビットコインのボラティリティは半減期ごとに減少し続けると予想されています。2028年に予定されている次の半減期は、ビットコインを金の4倍希少にするでしょう」と述べています。 歴史的パフォーマンスがビットコインをユニークな市場ヘッジとして位置づける ご存知でしたか？歴史的傾向は、株式の弱気相場で金が上昇することが多く、一方でビットコインは米国債の売却の中で回復力を示し、異なる市場ストレスにおける投資家行動の違いを浮き彫りにしています。 2025年8月31日、ビットコイン（BTC）は108,686.68ドルで取引され、時価総額は2.16兆ドル、そのドミナンスは57.17％でした。24時間で0.04％下落したものの、BTCはCoinMarketCapによると90日間で4.30％上昇を示しました。 ビットコイン（BTC）、日次チャート、8月のUTC 16:37にCoinMarketCapでスクリーンショット...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:42
アメリカンイーグル、トラヴィス・ケルスとのコラボレーションで成功を収め、スウィフトへのプロポーズに完璧なタイミング
アメリカンイーグル、トラビス・ケルシーとのコラボで勝利、スウィフトへのプロポーズに完璧なタイミング」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ボルチモア、メリーランド州 – 2024年1月28日：カンザスシティ・チーフスのトラビス・ケルシー #87（左）が、AFCチャンピオンシップ・ゲームでボルチモア・レイブンズを破った後、テイラー・スウィフトと祝福する様子。M&Tバンク・スタジアム、ボルチモア、メリーランド州にて。（写真：パトリック・スミス/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ ファッションもフットボールと同様、タイミングが全てであり、アメリカンイーグル・アウトフィッターズはブランドのスコアボードにさらにポイントを加えるための完璧なタイミングでプレーを展開しました。トラビス・ケルシーがテイラー・スウィフトにインターネットを揺るがすプロポーズをした翌日、同社はケルシーのストリートウェアファッションブランド「トゥルー・カラーズ」との限定コラボレーションを発表し、「Live to Play」というバナーの下、様々なスポーツスターが集結しました。 このローンチは、ケルシーの文化的影響力が過去最高値（ATH）にある時期に行われました。SponsorUnitedによると、彼はカンザスシティ・チーフスの中で最も多くの広告契約を結んでおり、チームのスポンサー収入は2021年以降59%増加しています。また、このコラボレーションは「シドニー・スウィーニーはグレートジーンズを持っている」キャンペーンの後に続くもので、そのキャンペーンは遺伝子/ジーンズの言葉遊びをめぐって論争が巻き起こり、AEOが白人の美の優位性を促進していると主張する人もいました。 今回AEOはケルシーと安全策を取り、マルチエスニックなプレイヤーチームを起用してローンチをサポートしています。テニススターのアンナ・フレイ、バスケットボール選手のアジ・ファッドとキヤン・アンソニー、クォーターバックのドリュー・アラー、ワイドレシーバーのジェレマイア・スミス、エリート体操選手のスニ・リーなどが参加しています。 「アメリカンイーグルとトラビス・ケルシーのコラボレーションは運命づけられていました」とAEO社長のジェニファー・フォイルは声明で述べています。「象徴的なブランドと私たちの世代の最も偉大なアスリートの一人がタッグを組む—それこそが勝利と呼べるものです。」 1年がかりの制作 同社によると、AE x TKコラボレーションは1年がかりで制作されたものです。コレクションのデザイン、素材、カラーパレット、グラフィックプレゼンテーションに至るまで、ケルシーは完全に...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:37
1億6300万ドルの購入で誕生した新しいビットコインクジラ – なぜ$HYPERが次の大勝者になる可能性があるのか
「1億6300万ドルの購入で誕生した新しいビットコイン クジラ – なぜ$HYPERが次の大勝者になる可能性があるのか」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 1億6300万ドルの購入で誕生した新しいビットコイン クジラ – なぜ$HYPERが次の大勝者になる可能性があるのか ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。 暗号資産ライターとして、Krishiは市場の混沌を解読し、退屈させない方法でそれについて書くことに時間を費やしています。彼は暗号資産の最前線で約2年間活動してきました。はい、彼はそれ以前の素晴らしい相場上昇を逃したことを後悔しています（誰でもそうでしょう！）が、自分の言葉に責任を持つ準備は十分にできています。暗号資産に本格的に飛び込む前、Krishiは5年以上にわたり、TechRadar、Tom's Guide、PC Gamingなど、テック業界の大手企業向けに執筆し、ガジェットからサイバーセキュリティ、ゲーム、ソフトウェアまであらゆるものをカバーしていました。暗号資産の最新動向を調査して執筆していない時は、Krishiは外国為替市場で取引をしながら、暗号資産を長期的なHODL計画に組み込んでいます。彼はビットコイン信者ですが、その偏見が彼の執筆に入り込むことはありません。 このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの利用を継続することで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/new-bitcoin-whale-born-why-hyper-next-big-winner/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:23
R・キヨサキが滅多に売らない3つの資産を挙げる
R・キヨサキが滅多に売らない3つの資産を挙げるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。金融教育者および投資家のロバート・キヨサキは、長期的な価値を理由に、滅多に売らない3つの代替資産を特定しました。最新のコメントで、「金持ち父さん貧乏父さん」の著者は、金、銀、ビットコイン（BTC）を長期保有する価値があると考える資産として指摘しました。キヨサキは8月31日のX投稿でこう述べています。 FYI：「自分の本を語る」というレッスンへの追加コメントですが、私は金、銀、ビットコインを買います。金、銀、ビットコインを滅多に売りません。— ロバート・キヨサキ（@theRealKiyosaki）2025年8月31日 実際、彼の見解は、著者が差し迫った市場崩壊について警告を続けている時期に表明されています。長年にわたり、経済の下降を繰り返し警告する中で、キヨサキはこれら3つの資産が理想的な長期的富の貯蔵手段であり、伝統的な市場が揺らぐときに投資家を保護できると主張してきました。彼の確信は、法定通貨は「偽物」であり、何十年にもわたるマネープリンティング、増加する債務、金本位制の終わりによって侵食されているという信念に由来しています。彼によれば、繰り返される救済策はシステム上の欠陥を一時的に覆い隠しただけで、次の危機はより深刻になる可能性が高いとのことです。 対照的に、彼は株式、債券、貯蓄口座はほとんど安全性を提供しないと見なす一方、「神のお金」である金と銀、そして「人々のお金」であるビットコインは、通貨が弱まり中央銀行への信頼が薄れるときに際立つ回復力のある資産だと考えています。 キヨサキの金融教育に関する考察 キヨサキはまた、金融教育について考察し、「教える」ことと「自分の本を語る」ことの間に線を引いています。彼は、金融界の多くの人々が自分自身の投資に関連する商品を宣伝する一方で、自分の焦点は取引を売ることではなく、教訓を教えることにあると述べました。著者は、一部の投資家が教育という名目で独占的な機会を売り込むために会議やコースを利用していると指摘しました。 対照的に、彼自身の「売り込み」は、人々に彼のキャッシュフローボードゲームをプレイし教えることを奨励することを中心に展開しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:22
Perplexity AIが2025年末までのMutuum Finance (MUTM)とRipple (XRP)の価格を予測
Perplexity AIが2025年末までのMutuum Finance（MUTM）とRipple（XRP）の価格を予測という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Perplexity AIはMutuum Finance（MUTM）とXRPの最新価格予測を発表し、暗号資産市場全体で注目を集めています。Mutuum Finance（MUTM）は、その急速な上昇が驚異的な45倍のラリーに近づくにつれ、注目を集めています。Mutuum Financeは現在、プレセール段階6で0.035ドルです。プレセールの段階7では0.04ドルとなり、14.29%の価値上昇が見込まれます。このプロジェクトはすでに1525万ドル以上を調達し、15850人以上の投資家を獲得しています。Mutuum Financeは2025年末までに2ドルに達する可能性があります。 XRPの見通し：2026年に向けた上昇の可能性 XRPは現在2.95ドルで取引されており、最近の範囲内で安定しています。Perplexity AIは、市場のモメンタムが続けば、XRPが2025年末までに5.80ドルまで上昇する可能性があると予測しています。他の信頼できる予測では、機関投資家からの好意的な関心とポジティブな規制動向を前提に、年末までに5ドルという、より現実的な上昇を示しています。 Mutuum Financeプレセールの成功 Mutuum FinanceはDeFi市場で成功を収めています。Certikによる監査と認証を受け、95.0/100の信頼スコアを持っています。このプロジェクトは、DeFi取引を実行するための安全なプラットフォームを提供しています。Mutuum Finance（MUTM）は、新しい環境のセキュリティーを備えた、実証済みの貸付機能を導入しています。Mutuum Finance（MUTM）はまた、イーサリアムブロックチェーン上で、過剰担保されたUSDペッグのステーブルコインを提供する予定です。これにより、あらゆる顧客に長期的な信頼、安定性、流動性を提供します。 Mutuum Financeプレセールフェーズ6 Mutuum Financeはプレセールラウンドが急速に売れ行きを伸ばし、勢いを増しています。プレセールはすでにレベル6で0.035ドルに達しています。次のレベルに価格を引き上げると、14.29%上昇して0.04ドルになります。プロジェクトはすでに1525万ドル以上を調達し、現在15850人以上のトークン保有者がいるため、投資意欲が高まっています。 DeFiセキュリティーの強化...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:16
ソラナETFは思っているよりも近いかもしれない
ソラナETFは思っているよりも近いかもしれないという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン ソラナETF期待組にとってまた忙しい一週間が展開し、金曜日には少なくとも8つの主要資産運用会社が申請書を更新しました。そのリストにはVanEck、Franklin Templeton、Canary/Marinade、グレイスケール・インベストメンツ/Grayscale Investments、21Shares、Fidelity、Bitwise、CoinSharesが含まれており、これらすべてが次のアルトコインETFを米国市場に導入するために競っています。これらの申請は、発行者が書類を改訂した2週連続の金曜日となります。先週も、同じ企業の何社かが提案しているXRP ETFに変更を加えました。最新の修正は主に償還の仕組みに焦点を当てており、発行者は現金またはソラナで直接償還を処理する柔軟性を求めています。これは機関投資家の間での魅力を高める可能性のある機能です。ブルームバーグのジェームズ・セイファートは、この一連の更新が発行者と規制当局の間の活発な対話を反映していると指摘しました。「これは全く悪い兆候ではない」と彼は述べ、このようなやり取りは通常、遅延ではなく進展を示すものだと指摘しています。現在、米国で稼働している唯一のスポットソラナETFは、7月2日に規制上の回避策を通じて立ち上げられたREX-Osprey SOL + ステーキングETFです。市場に最初に登場したにもかかわらず、このファンドはまだ大きな資金流入を引き寄せておらず、特に立ち上げ以来数十億ドルを集めたビットコインとイーサリアムETFの大ヒットと比較すると見劣りします。それでも、大手運用会社がソラナを取り巻き、申請を洗練させる中、SECが最終的に承認するという期待が高まり続けています。これによりトークンが米国の成長する暗号資産ETFエコシステムにBTCとETHに加わる道が開かれるでしょう。この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を支持または推奨するものではありません。常に自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に認可された金融アドバイザーに相談してください。著者のアレックスは経験豊富な金融ジャーナリストであり暗号資産...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:07
「大草原の小さな家」の復活を促すデータ
「大草原の小さな家」の復活を促すデータに関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「大草原の小さな家」はNetflixでカムバックする予定です（写真提供：NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images）NBCUniversal via Getty Images 「大草原の小さな家」への関心の復活は、Googleのデータによって明らかになりました。このデータによると、1970年代の人気西部劇の検索数は、Netflixがリブートを委託する前にPeacockでの人気が急上昇した昨年にピークを迎えました。19世紀の作家ローラ・インガルス・ワイルダーの半自伝的な本に基づく「大草原の小さな家」は、開拓時代の中西部の小さな町ウォルナット・グローブで生計を立てるために奮闘するインガルス家の物語を描いています。基本的には農業についての作品ですが、「大草原の小さな家」のアクションは視聴者を番組に引き込み続けました。サルーンでの銃撃戦、鉱山の崩落、森での緊張感ある狩りなどが頻繁に登場し、人種差別から失明に至るまであらゆるテーマを扱うストーリーラインに織り込まれていました。しかし、その成功の本当の秘密は登場人物にありました。それぞれが一般的な性格タイプを表現し、番組に親近感を持たせていました。上流階級の店主とその苦労する夫がいました。彼らの甘やかされた子供たちは地元のいじめっ子で、善良な医師さえも苛立たせていました。インガルス家は労働者階級のヒーローで、家長のチャールズが畑を耕す一方、妻のキャロラインは幼い子供たちを育てていました。彼らも馴染みのある性格タイプに当てはまり、ローラはおさげ髪の早熟な性格である一方、姉のメアリーはより勤勉でした。これは典型的なアメリカの物語であり、パンデミックの暗い時期に視聴者がこの番組に引き寄せられたのは驚くことではないかもしれません。2020年、NBCはオリジナルエピソードをPeacockストリーミングサービスに配信し、新しい若い視聴者の注目を集めました。彼らはそれを気に入りました。番組の人気は高まり、2020年12月、パラマウントテレビジョンスタジオとアノニマスコンテンツは...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 23:40
レイバーデーに18州でオーロラが見られる可能性
記事「18州でレイバーデーにオーロラが見られる可能性」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン 全米十数州でレイバーデーにオーロラ（オーロラ・ボレアリス）を見る機会があるかもしれません。米国海洋大気庁（NOAA）によると、中程度から強い地磁気嵐が地球の磁場を乱すと予想されています。予報官によれば、地磁気嵐は火曜日まで続く見込みです。AFPはGetty Imagesを通じて 重要ポイント NOAAは月曜日の夜のKp指数を9段階中6と予測しており、オーロラが中央アイオワ州や北イリノイ州まで南下して見られる可能性があることを示唆しています。NOAAによると、月曜日の夜は中程度の地磁気嵐が発生する可能性が高く、8月30日に太陽表面から放出されたコロナ質量放出の影響が地球の大気に到達すると「強い」嵐になる可能性があります。コロナ質量放出の影響は火曜日の早朝まで続く可能性があり、より激しい地磁気嵐の期間が生じ、オーロラがさらに南方でも見える可能性があります。オーロラはどこで見られるか？ オーロラを見る可能性が最も高いのは北部カナダとアラスカで、州内で日が沈むとこの現象が見られるかもしれません。ワシントン、オレゴン、アイダホ、モンタナ、ワイオミング、ノースダコタ、サウスダコタ、ネブラスカ、ミネソタ、アイオワ、ウィスコンシン、ミシガン、イリノイ、ニューヨーク、バーモント、ニューハンプシャー、メイン州の一部では、可能性は低いものの見られる見込みがあります。（下の地図参照）月曜日の夜の視界ライン。NOAA オーロラを見るための最良の方法は？ オーロラ・ボレアリスは夜が長い冬の間に最もよく見えますが、太陽活動によっては一年中渦巻く光景を見ることができます。NOAAによると、オーロラは地元時間の午後10時から午前2時の間に、光害から離れた高い場所で最もよく見えます。オーロラを撮影するための最良の方法は...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 23:37
大坂なおみ、ブロックバスター級のココ・ゴーフ戦を前に全米オープンファンに訴え：「誰か私を選んでくれませんか？」
「大注目のココ・ゴーフ戦を前に大坂なおみがUSオープンファンに訴え：『誰か私を選んでくれませんか？』」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2019年8月31日：2019年USオープン6日目、USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターでの女子シングルス3回戦後に抱き合うアメリカ合衆国のコリ・ゴーフと日本の大坂なおみ（ニューヨーク市クイーンズ区にて）。（写真：Clive Brunskill/Getty Images）Getty Images USオープン女子ドローが発表された時、第2週の注目の試合の一つとして、ココ・ゴーフと大坂なおみの4回戦対決の可能性がありました。この二人は合わせて6つのグランドスラムシングルスタイトルを獲得しており、テニス界で最も有名な選手の一人です。月曜日にUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われる注目の対戦を前に、大坂はファンへメッセージを送りました。「誰か試合に来て私を応援してほしいです。アメリカ人と対戦するのはここでは少し大変ですが、皆さんも私を受け入れてくれていると思います」と23位の大坂は土曜日の夜、15位のダリア・カサトキナに対する6-0、4-6、6-3の勝利後、観客に語りました。21歳のゴーフと27歳の大坂には歴史があり、ゴーフが対戦成績で3-2とリードしています。「彼女を妹のように見ています」と大坂は言いました。「だからここでまた彼女と対戦できるのは本当に素晴らしいことです。」二人が初めて対戦したのは2019年のUSオープン3回戦で、当時第1シードだった大坂が、アーサー・アッシュ・スタジアムデビューを飾った当時15歳のゴーフを6-3、6-0で圧倒しました。試合後、大坂はゴーフを慰め、一緒に試合後のインタビューに応じるよう彼女に頼みました。「私の記憶では、彼女が素晴らしいテニス選手になることを知っていました。そして私は正しかった」と大坂は言いました。「でも、そうですね、彼女はその時15歳で...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 22:46
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰