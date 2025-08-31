MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコインの20万ドルの夢は大胆だが、Ozak AIのプレセール現実はより大きな上昇余地を示す
ビットコインの20万ドルの夢は大胆だが、Ozak AIのプレセール現実はより大きな上昇余地を示す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場は、ビットコインが上昇を続ける中、大胆な予測で盛り上がっており、アナリストたちは次の強気相場で20万ドルまで高騰する可能性を予測しています。この夢のような目標が投資家を興奮させる一方、別のプロジェクトが静かにさらに大きな上昇余地で注目を集めています。現在第5段階で0.01ドルの価格がついているOzak AI（OZ）は、暗号資産のお宝プレセールとして、100倍のリターンを提供できる数少ないプロジェクトの一つとして称賛されています。ビットコインがその支配的地位を固める中、Ozak AIのプレセールの勢いは、投資家が指数関数的な成長が可能な機会も追求していることを示しています。 ビットコインの20万ドルの夢 ビットコインは常に暗号資産市場の中心であり、業界全体の基調を設定することが多いです。現在の価格が約108,632ドル付近を推移する中、20万ドルを達成すればその価格はほぼ倍増する可能性があり、これは大型資産としては素晴らしい動きです。この興奮は、機関投資家の資金流入、現物ビットコインETFの成功、そして歴史的に強力な価格上昇を引き起こすビットコイン半減期の差し迫ったイベントに起因しています。しかし、ビットコインが信頼できる価値の保存手段であり長期的な保有資産である一方で、その上昇能力は、より大きなリターンを提供できる小規模な新興プロジェクトと比較すると大きく制限されています。 Ozak AI：プレセールの強力なプロジェクト Ozak AIは2025年で最も話題のプレセールの一つとして浮上しています。トークン価格はわずか0.01ドルで、アナリストは1ドル近くでの上場を予測しており、Ozak AIは100倍の成長という稀な機会を提供しています。このプロジェクトは、暗号資産業界で最も注目されている2つの要素—人工知能とブロックチェーン—を融合させ、AI 駆動のインサイト、自動取引戦略、分散型金融（DeFi）の効率性向上を提供するプラットフォームを作成しています。投機的なミームコインとは異なり、Ozak AIはユーティリティ主導のプロジェクトとして位置づけられ、すでにCoinGeckoとCoinMarketCapへの上場とCertiKの監査を通じて信頼性を獲得しています。プレセールで250万ドル以上を調達し、需要は引き続き構築されています...
NEAR
$2.879
-2.70%
CAP
$0.11106
-13.67%
MOVE
$0.1093
-1.35%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:46
共有
暗号資産のホエールたちが2025年に3桁成長の可能性を秘めたこれら3つの最高の暗号資産に注目している
MoonBullのホワイトリスト先行販売では、早期アクセス、ボーナス配分、そして秘密のステーキング報酬を提供し、2025年に参加すべき最高の暗号通貨の一つとなっています。
共有
Blockchainreporter
2025/09/01 01:45
共有
ボブ・オデンカークの「ノーバディ2」は今週ストリーミングで新登場と報告
ボブ・オデンカークの「Nobody 2」が今週ストリーミングで新登場、報告によると」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「Nobody 2」のボブ・オデンカーク。ユニバーサル・ピクチャーズ「Nobody 2」—ボブ・オデンカーク主演の2021年ヒット犯罪コメディの続編—が今週デジタルストリーミングで配信されると報じられています。「Nobody 2」は8月15日に劇場公開されました。「Nobody 2」の公式概要には、「彼の『仕事』のスリリングなアクションを楽しんでいるものの、ハッチ（オデンカーク）と妻のベッカ（コニー・ニールセン）は働きすぎで互いに距離を置くようになっています。そこで、彼らは子供たち（ゲージ・マンロー、ペイズリー・カドラス）を連れて、ハッチと兄弟のハリー（RZA）が子供の頃に休暇を過ごした唯一の場所への短い旅行を決意します。Forbes「リーアム・ニーソンの『ネイキッド・ガン』が今週ストリーミングで新登場」ティム・ラマーズ著 ハッチの父親（クリストファー・ロイド）も一緒に、家族は小さな観光地プラマービルに到着し、太陽の下での楽しい時間を期待しています。しかし、町のいじめっ子たちとの些細な遭遇が、家族を腐敗したテーマパーク運営者（ジョン・オーティズ）とその怪しい保安官（コリン・ハンクス）の標的にし、ハッチは彼（または誰か）が今まで出会った中で最も狂気的で血に飢えた犯罪ボス（シャロン・ストーン）の注目の的となります。」「Nobody 2」は9月2日火曜日にプレミアムビデオオンデマンドでデジタルストリーミング配信される予定だとWhen to Streamが報じています。このストリーミングトラッカーはデジタルストリーミングリリース情報について通常正確ですが、When to Streamによれば、ユニバーサル・ピクチャーズは「Nobody 2」のPVODリリース日をまだ発表または確認しておらず、変更される可能性があるとのことです。Forbes「写真：AARPが『50歳以上の最もホットな俳優』を発表—誰がリストに入った？」ティム・ラマーズ著「Nobody 2」がPVODに登場すると、Apple TV、Fandango at Home、Prime Video、YouTubeなどのデジタルプラットフォームで24.99ドルで購入できるようになります。PVODレンタル価格は通常、購入価格より5ドル安くなっています…
FUN
$0.008652
+0.66%
BOB
$0.000005029
-1.31%
CHANGE
$0.00159878
-4.07%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:37
共有
MicroStrategyがさらにビットコインを購入する予定 – その理由はこちら
MicroStrategyがさらにビットコインを購入する予定 - その理由はこちら」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。MicroStrategy（現Strategy）のCEOマイケル・セイラーは、再び追加のビットコイン購入を示唆し、同社の積極的な資金調達戦略を強化しています。8月31日、セイラーは独立した「Saylor Tracker」プラットフォームからチャートを投稿しました。このプラットフォームは、時間の経過とともにStrategyのビットコイン保有量を追跡しています。 セイラー、新たなビットコイン購入を示唆 この画像には、同社の購入履歴を表すオレンジ色のドットの集まりが表示され、「ビットコインはまだセール中だ」というコメントが添えられていました。この種の投稿は、過去に購入発表の前兆となっていました。観察者たちは、同社が過去3週間、毎週月曜日に新たなビットコイン購入の開示を提出していることから、このパターンが9月も続く可能性があると指摘しています。 先週、Strategyは3,081 BTCを3億5,687万ドルのコストで追加し、1コインあたり平均115,829ドルを支払ったことを明らかにしました。この購入により、同社の総保有量は632,457 BTCとなり、推定686億ドル相当になりました。 Strategyは購入資金を調達するために株式市場に大きく依存しています。2025年これまでに、同社は56億ドルをIPOで調達しており、これは米国の上場全体の約12%を占めています。 2025年のStrategyのIPO活動。出典：Strategy 一方、この積極的な資金調達は同社の株価パフォーマンスに大きな影響を与えていません。Strategyによると、同社のMSTR株は、いわゆる「マグニフィセント・セブン」テクノロジー株を前年比で一貫して上回っています。 法的訴訟の取り下げ セイラーの発言は、5月から係争中だった集団訴訟の取り下げと時を同じくしています。投資家たちは、Strategyが公正価値会計の採用による利点を過大に表示し、株主を誤解させたと主張していました。この会計方法では、デジタル資産の保有を四半期ごとに市場価格で評価することが可能です。 ブルームバーグによると、原告は「prejudice（再提訴不可）」で訴訟を取り下げ、同じ主張を再び提起することができなくなりました。この決定により、同社にとって大きな懸念事項が取り除かれ、ビットコインをバランスシート準備金として保有する他の企業にとって有用な先例となる可能性があります。法的...
BTC
$121,450.45
-1.33%
MORE
$0.03368
+50.49%
COM
$0.011197
+2.97%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:18
共有
2025年に注目すべき4つの最高の暗号資産 - 時間切れになる前に現物を確保しよう
MoonBullは2025年に注目すべき最高の暗号通貨をホワイトリスト報酬でリードし、一方Pudgy Penguins、CHILLGUY、SPX6900、TRUMP、MELANIA、LOFIはモメンタムを獲得しています。
TRUMP
$7.522
-2.52%
READY
$0.05021
-6.77%
ROCK
$0.02272
-12.71%
共有
Blockchainreporter
2025/09/01 01:15
共有
「みんながビットコインを欲しがっている」- エリック・トランプ氏、保有者が強気を維持する中で100万ドル予測を繰り返す
「みんなはビットコインが欲しい」- エリック・トランプ氏、ポジション保有者が強気を維持する中、100万ドル予測を繰り返す。BitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント エリック・トランプ氏は、急増する機関需要と遅れている主要暗号資産の採用を主な要因として挙げ、大胆な100万ドルのビットコイン予測を繰り返した。エリック・トランプ氏は、ビットコイン[BTC]の最も大胆な予測の一つから後退していない。最近のイベントで、彼はBTCが「疑いなく」100万ドルに向かっているという見解を再確認した。彼の自信は、長期保有者（LTH）が動じておらず、2021年のピーク付近で購入した投資家がまだ強く保有している時期に来ている。おそらくフロアプライスは懐疑派が考えるよりも堅固なのだろう。 エリック・トランプ氏、BTCが100万ドルに到達すると予測 香港で開催されたBitcoin Asia 2025カンファレンスで、「American Bitcoin」の共同創設者であるエリック・トランプ氏は、BTCに上限が見えないことを明確にした。100万ドルの価格目標を再確認し、トランプ氏は国家からフォーチュン500の巨大企業や富裕層の家族まで広がる採用を指摘し、すべてがこのデジタル資産のシェアを確保するために競争していると述べた。彼は言った、「国家がビットコインを猛烈に買っている。フォーチュン500企業がビットコインを猛烈に買っている。最大の家族、地球上の最大の企業がこのデジタル価値の貯蔵を信じている。」 需要の高まりにもかかわらず、彼はビットコイン投資家はまだ「早期」であり、主流の採用はまだ本当に始まっていないと主張した。トランプ氏にとって、機関需要と幅広い公衆参加のギャップこそが、ビットコインの将来をこれほど爆発的にする理由だ。彼は続けて、「みんながビットコインを欲しがっている。みんながビットコインを買っている」と付け加えた。 長期保有者が防衛線を維持 波を作っているのは機関だけではない。オンチェーンデータによると、ビットコインの長期的な信者たちが市場を下から支えている。6-12ヶ月のUTXOバンドは20％以上の優位性を維持しており、これは2021年のピーク以来見られなかったレベルだ。これは、ビットコインの過去最高値（ATH）付近で購入した相当数の投資家が...
NEAR
$2.879
-2.70%
T
$0.01539
+0.98%
WAVES
$0.9567
-1.81%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:11
共有
Hyperliquidが日次300億ドルを処理、Ethenaが急成長する中、BlockDAGsの3億8800万ドルのプレセールが真の投資家マグネットであることを証明
暗号資産の見出しは印象的な成長ストーリーで溢れています。Ethena Labsは5億ドルの収益を上げ、一方Hyperliquidは[…] 投稿「Hyperliquidは日次300億ドルを処理、Ethenaは急成長、しかしBlockDAGsの3億8800万ドルのプレセールが真の投資家マグネットであることが証明される」はCoindooに最初に掲載されました。
REAL
$0.08201
-1.65%
共有
Coindoo
2025/09/01 01:00
共有
Bonkが初めてのNasdaq上場をSafety Shotを通じてウォール街に進出
Bonkが初のNasdaq上場を果たし、Safety Shotを通じてウォール街に進出という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン 暗号資産業界における画期的な動きとして、ミームコインBonk（$BONK）は飲料会社Safety Shot（Nasdaq: SHOT）との大型契約を締結し、Nasdaqへの上場を果たします。このパートナーシップは、米国上場企業がミームコインと直接収益を共有する初めてのケースとなります。8月12日の発表によると、Safety ShotはボンクのローンチパッドプラットフォームであるBONK.funの収益分配権10%を取得しました。この契約には2,500万ドル相当のBONKトークンが含まれ、これが3,500万ドル相当の新規発行の転換優先株式の主な対価となりました。契約の一環として、Safety Shotはティッカーシンボルを$BNKKに変更し、従来の市場と暗号資産の両方で高まるBonkの影響力に合わせた完全なリブランディングを示しています。 ガバナンスの刷新と戦略的連携 この取引は財務面を超え、Bonkの創設チームをSafety Shotのリーダーシップに導入します。コミュニティで「Nom」として知られるMitchell Rudyと他のBONKのコアメンバーが取締役会に加わり、取締役会の50%の代表権を確保します。この動きにより、ミームコインは企業の意思決定に直接影響を与えることになります。市場の反応は非常に不安定で、ニュース発表後にSafety Shotの株価は急激に変動しました。報告によると、50%の急落の後、日中価格で約37%の急速なリバウンドがありました。 トランプ関連の資金調達と収益モデルの革新 資金調達はトランプ家と関連のある持株会社Dominariによって促進され、この取引に関する政治的・財政的注目度をさらに高めています。このアライアンスは前例のないもので、Safety Shotはミームコインを収益モデルに統合する初のNasdaq上場企業となります。ボンクのソラナエコシステムベースのローンチパッドであるletsBONK.funの10%の収益権は、トークン保有者が会社の将来のパフォーマンスに直接結びついていることを保証します。アナリストによれば、このモデルは規制市場への参入を目指す他のミームにインスパイアされたプロジェクトの先例となる可能性があります。 ミームコインにとって歴史的な第一歩 この契約は単なる...
U
$0.002412
-64.95%
FUN
$0.008652
+0.66%
TRUMP
$7.522
-2.52%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:55
共有
ゆうちょ銀行、2026年にデジタル通貨の発行を発表
ゆうちょ銀行が2026年にデジタル通貨を発表することがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：ゆうちょ銀行は2026年にデジタル通貨を発行する計画です。このデジタル通貨は日本円と1:1で連動します。この取り組みは金融サービスの近代化と若い顧客の獲得を目指しています。ゆうちょ銀行は、その豊富な金融資源を活用し、2026年にDCJPYというデジタル通貨を導入して日本でのブロックチェーン取引をサポートする計画です。この取り組みはデジタル金融に革命をもたらし、セキュリティトークン市場の流動性を高め、規制されたブロックチェーン支払いシステムにおいて日本を有利な位置に置く可能性があります。 DCJPYイニシアチブはブロックチェーンで金融を近代化することを目指す ゆうちょ銀行は、東京を拠点とするフィンテック企業DeCurret DCPと協力し、2026年までにDCJPYと呼ばれる可能性のあるデジタル通貨を導入する計画です。このデジタル通貨は日本円と1:1で連動し、セキュリティトークンやNFTなどのブロックチェーンベースの金融商品を含む取引の即時決済を可能にします。この取り組みは金融サービスの近代化と若い顧客の獲得を目指しています。190兆円（1.29兆ドル）の預金を持つ同銀行は、休眠資本をデジタル市場に注入することを目指しています。DCJPYとブロックチェーンベースの金融商品を統合することで、銀行は機関グレードの透明性を確保しながら取引速度を向上させることを目指しています。 「このようなプロジェクトは、トークン化された実世界の資産の流動性を潜在的に拡大し、日本をデジタル化された金融サービスの最前線に位置づけます。」 市場データと洞察 ご存知でしたか？DCJPYの発表は、JPYCステーブルコインのような日本の以前のデジタル金融実験と一致しており、ブロックチェーンベースの支払いシステムと規制遵守を強化しています。デジタル資産の重要なプレイヤーであるイーサリアム（ETH）は、ダイナミックな市場行動を示しています。CoinMarketCapによると、ETHは4,478.26ドルで取引されており、24時間で2.48%の上昇を反映しています。その価値は30日間で23.40%変動し、60日間の利益が77.85%上昇する中でのボラティリティを示しています。取引高は253億ドルです。 イーサリアム（ETH）、日次チャート、2025年8月31日16:07 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuリサーチチームからの洞察によると...
REAL
$0.08201
-1.65%
TOKEN
$0.01231
-1.91%
COM
$0.011197
+2.97%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:12
共有
Bitcoin Hyperのプレセールが1300万ドルに達成、BTCは10万ドルのサポートテストに注目 – 購入すべき最高のミームコイン
2025年8月末、米国のインフレデータ発表を受けてビットコインの価格は急落しました。一時的に新ATHの124,000ドルを記録した後、約108,000ドルまで後退し、暗号資産の王者でさえも市場の変動から免れないことを思い出させました。しかし、ヘッドラインの裏では、機関ユーザー様が静かに動きを見せています。[...]
T
$0.01539
+0.98%
U
$0.002412
-64.95%
BTC
$121,450.45
-1.33%
共有
The Cryptonomist
2025/08/31 23:17
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル、バーレーン・フィンテック・ベイとの提携で中東におけるプレゼンスを強化
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰