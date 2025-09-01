MEXC 取引所
MAGACOINはDogecoinとArbitrumが最大の注目を集める中、現在5つの暗号資産プレセールでトップに
投稿「MAGACOINがDogecoinとArbitrumが最大の注目を集める中、現在5つの暗号資産プレセールでトップに」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年8月が終わりに近づくにつれ、暗号資産プレセール市場は過熱しています。デジタル資産へのリスク選好姿勢が戻る中、アナリストと個人トレーダーの両方が、より確立された銘柄と比較して大きなリターンをもたらす可能性のある初期段階のプロジェクトに注目を移しています。最も話題になっている機会の中には、MAGACOIN FINANCE、Dogecoin、Arbitrumがあり、これらは継続して[...] 出典: https://zycrypto.com/magacoin-tops-5-crypto-presales-now-as-dogecoin-and-arbitrum-generate-maximum-hype/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 03:26
Cardano (ADA)がXRPパートナーシップによりトリガー価格の急騰で1ドルに迫る一方、この新規アルトコインは3500%爆発する可能性
カルダノ（ADA）がXRPパートナーシップによりトリガー価格の急騰で1ドルに迫る一方、この新しいアルトコインは3500%爆発する可能性があるという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。カルダノ（ADA）が1ドルの閾値に近づき、期待されるXRPとのコラボレーションが市場の大きな変化を示唆する中、驚くべき競争相手が投資家の注目を集めています：Mutuum Finance。Mutuum Finance（MUTM）は現在進行中のプレセールで1525万ドルを超え、15850人以上の投資家を獲得しています。分散型金融（DeFi）における新興勢力として位置づけられるMutuum Financeは、驚異的な3,500%の成長可能性の予測で話題を呼んでいます。カルダノとXRPが安定したモメンタムと戦略的パートナーシップで引き続き注目を集める中、アナリストはMutuum Financeの革新的なトークノミクスと流動性メカニズムが暗号資産市場拡大の次の波を再定義する可能性があると示唆しています。 カルダノ（ADA）アップデート、1ドルに向けた安定したモメンタム カルダノ（ADA）は現在0.86ドルで取引されており、日々の変動は控えめながら安定性を示しています。アナリストによると、クジラの活動とブロックチェーンインターオペラビリティを強化するためのXRPとの最近の戦略的パートナーシップに支えられた着実な蓄積により、特に機関投資家のDeFiへの関心が強いままであれば、ADAは2025年末までに1.00ドルのレベルをテストする可能性があります。一方、Mutuum Financeのような新興プロトコルが投資家の注目を集め始めています。 Mutuum Financeステージ6プレセール Mutuum Financeはプレセールのステージ6にあり、トークンは現在0.035ドルで価格設定されています。次のステージでは、トークンの価格が14.29%上昇して0.04ドルになる予定です。15,850人以上の投資家がプレセールに登録しており、プロジェクトはこれまでに1525万ドル以上を調達しています。このような牽引力は、分散型金融業界内でのプロジェクトと価値提案に対する信頼の高まりを反映しています。 安定した安全なDeFiプラットフォームの開発 Mutuum Financeは、イーサリアムブロックチェーン上で米ドルにペッグされるステーブルコインを開発しています。このステーブルコインは、市場の混乱時に膨張しペッグが外れるアルゴリズムステーブルコインに関連するボラティリティを回避する、改ざん不可能な非アルゴリズム投資トークンです。 デュアルレンディングの利点 Mutuumの利点の一つは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 02:52
ビットコインニュース：エルサルバドルが今BTCを移動させる理由
エルサルバドルは、潜在的なリスクを軽減するため、国家のビットコイン準備金を多くの小さなアドレスに分散させています。その理由は、将来の量子コンピューターによる理論的な脅威です。専門家たちはこの脅威がすでに現実的かどうかについて意見が分かれていますが、同国は早期に予防策を講じています。ビットコインのパイオニアとしてのエルサルバドル エルサルバドルは2021年、ビットコインを公式の[...]として採用し、歴史を作りました。
Bitcoinist
2025/09/01 02:51
50億ドル以上を持つビットコインOG、イーサリアムのためにBTC売却を加速
5B以上のビットコインOGがイーサリアム購入のためにBTC売却を加速 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ビットコインOGホルダーがBTCからイーサリアム（ETH）への資本移転を加速させています。過去数日間で30億ドル以上のビットコインを売却してイーサを購入した後、オンチェーンデータ分析によると、このクジラ投資家は2025年8月31日日曜日に別のETH購入でこのプロセスを加速させました。 ビットコインOGがさらにイーサリアムを購入 Lookonchainのオンチェーンデータ分析によると、50億ドル以上の価値があるビットコインを保有するビットコインOGは、日曜日に4,000BTCを売却して96,859イーサを購入しました。その価値は4億3300万ドル以上です。日曜日の早い時間に、このBTCクジラは3,000ビットコインを取引所に入金し、イーサの購入を促進しました。土曜日には、同じビットコインクジラが1,000BTC（1億900万ドル以上の価値）を売却し、Hyperliquidプラットフォームを通じてさらにイーサリアムコインを購入しました。その結果、このビットコインクジラは現在、約40億ドルの価値がある80万以上のETHコインを保有しており、その大部分はすでにステーキングされて報酬を得ています。 ビットコイン需要が減少する中、機関投資家がイーサに注目 機関投資家によるイーサリアムの需要は、イーサの暗号資産取引所の準備金の顕著な減少に示されているように、最近大幅に増加しています。オンチェーンデータ分析によると、ビットコインに対する機関需要は過去数週間で大幅に減少しており、ほとんどがイーサリアム市場に利益を回転させています。 出典：CryptoQuant 例えば、BlackRockのETHAは先週約9億6820万ドル相当のイーサを購入しました。BlackRockのETHAは8月にさらにETHを購入する米国現物イーサリアムETF発行者の中で先導しています。SoSoValueの市場集計データによると、米国現物ETH ETFは8月に約38億7000万ドルの純キャッシュインフローを記録しました。その結果、米国現物ETH ETFは現在、2025年4月から8月末までに110億ドル以上の累積キャッシュインフローを記録しています。 一方、Coingeckoの市場データ分析によると...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 02:32
ニューイングランドの風力発電プロジェクトはグリーンランド取引の人質になっているのか？
「ニューイングランドの風力プロジェクトはグリーンランド取引の人質になっているのか？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。シーメンス・ガメサのタービン。ENERCON Fan.CC BY SA 4.0（ウィキメディア・コモンズ経由）ダグ・バーガム内務長官とクリス・ライトエネルギー長官には共通点があります。それはトランプ政権全体には当てはまらないことですが、彼らは両者とも自分たちが支配する経済分野で好かれ、尊敬されています。バーガム長官が断言的に「エネルギーはすべてだ」と述べたとき、エネルギー業界を勇気づけました。この言葉は頻繁に引用されています。両者は石油・ガス部門で高い評価を受け続けています。政権の化石燃料優先のエネルギー政策はヒューストンのC層には好評です。しかし、無数の公益事業のC層にはそれほどではありません。特に内務省の海洋エネルギー管理局（BOEM）が8月22日に、世界有数の洋上風力会社であるデンマークのØrstedが開発中のレボリューション・ウィンド・プロジェクトに対して突然作業停止命令を出して以来、さらに評価は下がっています。この風力発電プロジェクトは80％完成しており、推定ではロードアイランド州とコネチカット州の35万世帯に電力を供給できる可能性があります。これは電力不足のニューイングランド地方の今後に深刻な影響を与えます。運輸省は8月29日、洋上風力港湾プロジェクトに対する数百万ドルの連邦助成金の取り消しを発表しました。これには以下が含まれます：ロードアイランド州のデイビスビル港は、洋上風力産業を支援するための港の近代化に対する1,125万ドルの資金を失い、マサチューセッツ州のセーラム風力港プロジェクトは、新しい洋上風力ターミナルのための約3,400万ドルの資金を失いました。公益事業の軌道と相反するトランプ政策政権の化石燃料優先政策は、公益事業業界が長い間追求してきた軌道と矛盾することが多く、バイデン政権下での再生可能エネルギー、特に風力と太陽光に対する無制限の熱意によって大きく後押しされてきました。世界は風力と太陽光を好み、米国の公益事業者もストレージがますます手頃な価格になるにつれて、それらに熱心です。しかし米国...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 02:28
米国商務省がStellar（XLM）ブロックチェーン上でGDPデータを公開
米国商務省がStellar（XLM）ブロックチェーンにGDPデータを公開という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 Felix Pinkston 2025年8月31日 16:03 米国商務省が初めてStellar（XLM）ブロックチェーン上にGDPデータを投稿し、政府の透明性とブロックチェーン技術の採用における重要な一歩を記しました。 画期的な動きとして、米国商務省はStellarによると、Stellar（XLM）ブロックチェーン上に経済データの投稿を開始し、米国政府の歴史における重要な節目となりました。このイニシアチブには、四半期ごとの国内総生産（GDP）データをオンチェーンでリリースすることが含まれ、この重要な経済情報の不変かつ公に監査可能な記録を作成します。 政府データの透明性におけるStellarの役割 パブリックでパーミッションレスな性質で知られるStellarネットワークを使用する決定は、政府の透明性を向上させるという取り組みを強調しています。Stellarブロックチェーンは、低手数料の取引、迅速な決済を可能にし、信頼ベースのコンセンサスプロトコルを利用しています。これらの特性を活用することで、商務省は重要な経済データを誰もがアクセスできるようにし、透明性と検証可能性を促進することを目指しています。 この動きは業界の観察者から称賛されており、Bloombergは米国政府によるブロックチェーン技術の採用が、元々の暗号通貨アプリケーションを超えて増々使用されている技術への承認の印であると指摘しています。このようなデータのブロックチェーンプラットフォームへの統合は、金融市場でのさらなるイノベーションを促進すると期待されています。 分散型金融とその先への影響 Cointelegraphは、米国政府の経済データのオンチェーン可用性が広範囲に及ぶ影響を持つ可能性があると強調しています。これには、政府データの変化に反応する自動取引戦略、マクロ経済トレンドのリアルタイム予測市場、分散型金融（DeFi）プロトコルの高度なリスク管理戦略の実現が含まれます。 さらに、GDPデータのブロックチェーンエコシステムへの統合は、ステーブルコイン、トークン化した政府債券、現実世界のトークン化した資産などのさまざまなデジタル金融商品に利益をもたらす可能性があります。これらの商品は...に依存しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 02:20
なぜビットコイン懐疑論者は1コイン100万ドルになっても消えることはないのか
「1コインあたり100万ドルになってもビットコイン懐疑論者が消えない理由」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの価格が急騰するたびに、何年もの間「これ以上高くなるはずがない」という同じ疑念の声が上がってきました。現在、この暗号資産が6桁の価格を超えても、一部のアナリストは懐疑的な見方こそがビットコインの最も永続的な特徴かもしれないと主張しています。ビットコインのアドバイザーであり長年の支持者であるルーク・ブロイルズ氏は、ビットコインが数百万ドルの領域に達しても、市場はこのデジタル資産を過小評価し続けるだろうと考えています。彼は、ビットコインが数百ドル相当だった時の不信感は、現在10万ドルを超えている時と同じくらい強かったと指摘します。彼にとって、障壁はもはや技術的なパフォーマンスや採用ではなく、心理的なものです—ほとんどの人は単純にビットコインが日常生活で意味のある役割を果たすことを想像できないのです。 最近の価格動向は、この熱狂と疑念のサイクルを強化しています。8月に12万4000ドル以上の記録的高値を付けた後、ビットコインは急速に10万9000ドル付近まで下落し、ラリーがすでに終わったと考えていたトレーダーを不安にさせました。しかしブロイルズ氏は、これらの調整は歴史的にビットコインの成長の一部であり、より大きなラリーが現れる前に短期保有者を振り落とすことが多いと主張しています。 将来を見据えると、彼は採用は懐疑論者に小さな定期的な購入を説得することからではなく、ビットコインを従来の金融商品に組み込むことから来ると信じています。彼が強調するシナリオの一つは、ビットコインに直接結びついた住宅ローンや不動産ローンの可能性です。数十年にわたって少しずつ投資する代わりに、消費者は不動産を借り換えて即座にエクスポージャーを得ることができる—これは小売りのドルコスト平均法よりもはるかに急速に主流への統合を加速させる可能性のあるアイデアです。 しかし、課題は理解にあります。調査によると、一般大衆の大部分は仕組みを理解していないため暗号資産を避けていることが一貫して示されています。それが変わるまで、ブロイルズ氏はビットコインの価格パフォーマンスと一般認識の間のギャップが広いままであると予想しています。現在のところ、このデジタル資産は...の背景に対して上昇と下落を続けています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 02:16
ビットコインが予想外の下落、市場が反応
ビットコインが予想外の急落、市場が反応 ビットコインは最近、今月初めに最近のピークを記録した後、重要なサポートラインを下回る予想外の下落を見せています。日足および短期テクニカル指標の分析によると、売り圧力が市場に主に影響を与えており、ビットコインが重要な10万ドルの節目に近づく可能性が高まっています。続きを読む：ビットコインが予想外の急落、市場が反応 出典: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-takes-unexpected-dive-market-reacts
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:56
Glassnode、第17週レポートでビットコイン市場の洞察を公開
Glassnodeが第17週のレポートでビットコインの市場洞察を公開という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 Luisa Crawford 2025年8月31日 15:33 Glassnode社は、SwissblockおよびWilly Wooとの協力により、包括的な分析とオンチェーンリサーチを提供する最新のビットコイン市場洞察を発表しました。 ビットコインベクターの紹介 最近の発表で、Glassnode社はSwissblockおよび著名アナリストのWilly Wooとの協力により、「ビットコインベクター：第17週」と題した最新のビットコイン市場に関する洞察を公開しました。このレポートは、ビットコイン（BTC）の現在のトレンドと発展に関する包括的な分析を提供し、投資家や愛好家に貴重な情報を提供しています。 協力と専門知識 このレポートは、SwissblockとWilly Wooの共同努力の成果であり、Glassnodeによって発表されています。このパートナーシップは、業界リーダーの専門知識を活用して、暗号通貨市場に関するデータ駆動型の洞察を提供しています。このような協力は、市場のダイナミクスと根底にあるトレンドの全体像を提供する上で重要です。 コンテンツとサブスクリプションの詳細 Glassnodeによると、このレポートはビットコイン、イーサリアム、分散型金融（DeFi）に関する最先端の市場分析を提供するより広範なイニシアチブの一部です。Glassnodeの洞察のサブスクライバーは、デジタル資産市場の複雑さを理解するために不可欠な、トップクラスのオンチェーンリサーチを受け取ることができます。サブスクリプションプロセスの一環として、ユーザーはGlassnodeの利用規約とプライバシー通知に同意し、すべての対話とデータ使用が透明で安全であることを確保しています。 現在の市場における関連性 このレポートの発表は、市場がマクロ経済的要因と規制の変化に影響を受けて変動し続けている、ビットコインにとって重要な時期に行われました。世界中の投資家によってビットコインの価格変動が注視される中、「ビットコインベクター：第17週」のようなレポートは、投資戦略の形成と市場センチメントの理解に役立ちます。 結論 ビットコインが暗号通貨市場の焦点であり続ける中、Glassnodeとその協力者が提供する洞察は貴重なリソースとなっています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:50
ビットコイン半減期後の最高値？アナリストによると2025年にBTC需要が供給の6倍以上に
ビットコイン半減期後の最高値？アナリストによるとBTCの需要は2025年に供給の6倍以上のペースで上回る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CoinDezkのデータによると、ビットコインは108,716ドル前後で安定していますが、この横ばいの価格動向の裏では、個人投資家と機関投資家の両方が蓄積を加速させており、ブレイクアウトの可能性を示す兆候が見られます。8月29日、Bitwiseのヨーロッパリサーチ責任者アンドレ・ドラゴシュは、企業によるビットコイン採用が歴史的なペースで加速していると指摘しました。彼によると、7月と8月だけで28の新しいビットコイン保有企業が誕生し、企業の総保有量は140,000 BTC以上増加したとのことです。この数字は、1年間に採掘される新しいビットコインの総量（約164,000 BTC）にほぼ匹敵し、財務部門からの需要が生産速度を上回るペースで供給を吸収していることを強調しています。添付されたBitwiseのチャートは急激な上昇カーブを示し、企業がマイケル・セイラーのStrategy（MSTR）の型に倣って、ビットコインを準備資産として扱う傾向が高まっていることを強調しています。Bitwiseによると、企業の財務部門は7月〜8月に140,600 BTCを追加（Bitwise/X） その後すぐに、ドラゴシュは、過去に見られた半減期後のサイクルパターンにより、ビットコインが2025年に「頭打ち」になる可能性があるというアナリスト間で広まっている見解に言及しました。彼は、そのような考え方は今日の機関需要の規模を見落としていると主張しました。Bitwiseのデータによると、2025年には機関需要が供給の6倍以上のペースで上回る（Bitwise/X） 彼のチャートによると、2025年8月29日時点で、機関需要は690,000 BTC以上を吸収しているのに対し、新規供給はわずか109,000 BTC強で、需要は供給の約6.3倍大きいことを示しています。ドラゴシュはこれを「ほぼ7倍」と表現していますが、正確な比率でも、過去のサイクル比較に挑戦する異常な不均衡を示しています。投資家にとって、この意味するところは、現在の機関採用の時代において、半減期による供給ダイナミクスの重要性が低下する可能性があるということです。2日前の8月27日、ドラゴシュは個人投資家の買いも別の原動力であると指摘しました。彼は、すべての...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:47
