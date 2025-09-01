なぜビットコイン懐疑論者は1コイン100万ドルになっても消えることはないのか

「1コインあたり100万ドルになってもビットコイン懐疑論者が消えない理由」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの価格が急騰するたびに、何年もの間「これ以上高くなるはずがない」という同じ疑念の声が上がってきました。現在、この暗号資産が6桁の価格を超えても、一部のアナリストは懐疑的な見方こそがビットコインの最も永続的な特徴かもしれないと主張しています。ビットコインのアドバイザーであり長年の支持者であるルーク・ブロイルズ氏は、ビットコインが数百万ドルの領域に達しても、市場はこのデジタル資産を過小評価し続けるだろうと考えています。彼は、ビットコインが数百ドル相当だった時の不信感は、現在10万ドルを超えている時と同じくらい強かったと指摘します。彼にとって、障壁はもはや技術的なパフォーマンスや採用ではなく、心理的なものです—ほとんどの人は単純にビットコインが日常生活で意味のある役割を果たすことを想像できないのです。 最近の価格動向は、この熱狂と疑念のサイクルを強化しています。8月に12万4000ドル以上の記録的高値を付けた後、ビットコインは急速に10万9000ドル付近まで下落し、ラリーがすでに終わったと考えていたトレーダーを不安にさせました。しかしブロイルズ氏は、これらの調整は歴史的にビットコインの成長の一部であり、より大きなラリーが現れる前に短期保有者を振り落とすことが多いと主張しています。 将来を見据えると、彼は採用は懐疑論者に小さな定期的な購入を説得することからではなく、ビットコインを従来の金融商品に組み込むことから来ると信じています。彼が強調するシナリオの一つは、ビットコインに直接結びついた住宅ローンや不動産ローンの可能性です。数十年にわたって少しずつ投資する代わりに、消費者は不動産を借り換えて即座にエクスポージャーを得ることができる—これは小売りのドルコスト平均法よりもはるかに急速に主流への統合を加速させる可能性のあるアイデアです。 しかし、課題は理解にあります。調査によると、一般大衆の大部分は仕組みを理解していないため暗号資産を避けていることが一貫して示されています。それが変わるまで、ブロイルズ氏はビットコインの価格パフォーマンスと一般認識の間のギャップが広いままであると予想しています。現在のところ、このデジタル資産は...の背景に対して上昇と下落を続けています。