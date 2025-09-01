MEXC 取引所
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
カリフォルニア州知事、ミームコインの提案でトランプを風刺
カリフォルニア州知事がミームコインの提案でトランプを風刺した投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサムが有権者の意識向上のための風刺的な暗号資産を提案。この取り組みはニューサムの「民主主義のためのキャンペーン」戦略の一環。過去の政治的トークンは長期的な影響力を欠くことが多い。カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサムは最近、Pivotポッドキャストで風刺的な暗号資産「Trump Corruption Coin」を発表し、ミームコイン分野におけるドナルド・トランプの活動を揶揄しました。この発表は暗号資産の投機的魅力をめぐる政治的緊張を浮き彫りにしていますが、実際のトークンは存在せず、市場にも規制環境にも影響を与えていません。 カリフォルニア州知事が有権者の意識向上のためのミームコインを提案 意図を説明する中で、ニューサムはこの取り組みの目的を強調しました：現在の政治と暗号資産のダイナミクスの不条理な性質と彼が表現するものについて、公衆の意識を高め批判することです。しかし、これらの主張に関連する暗号トークンやブロックチェーンプロジェクト開発の正式な証拠はありません。「Trump Corruption Coin」に関連する実際のコイン作成やブロックチェーン活動が発生していないため、市場の反応は最小限にとどまっています。暗号資産コミュニティはソーシャルメディアプラットフォームでの議論や風刺に主に関わっています。この提案はまだ主要暗号資産に影響を与えたり、金融規制当局からの実質的な反応を引き起こしたりしていません。 政治的トークン：歴史的傾向と市場の投機 ご存知でしたか？「MAGA」コインやバイデンをテーマにしたトークンなどの過去の政治的トークンイニシアチブは、大々的に始まることが多いですが、持続的な存在感や規制上の影響力を欠き、実際の金融動向よりも政治的感情を象徴しています。Ethereum（ETH）は現在4,456.49ドルで取引されており、時価総額は537927431566、24時間取引高は2633891050です。CoinMarketCapのデータによると、24時間の価格上昇率は2.67%ですが、過去1週間では7.08%の下落を示しています。2025年8月31日現在、Ethereumの優位性は14.17%です。 Ethereum（ETH）、日次チャート、2025年8月31日20:37 UTCにCoinMarketCapでスクリーンショット撮影。出典：CoinMarketCap Coincuからの洞察によると、提案されたミームコインは風刺的ではあるものの、政治経済の交差点を浮き彫りにすることで暗号資産市場のダイナミクスに影響を与える可能性があります。正式に立ち上げられた場合...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 04:42
BYDの利益、グローバルEV需要が成長を促進し14%増加
TLDRs; BYDの利益は好調なグローバルEV需要に支えられ、2025年上半期に14%増加して21億米ドルとなった。総納車台数は前年比33%増の220万台に達し、収益は前年比23%増加した。中国のEV市場は大きな淘汰に直面しており、2030年までの統合を生き残るブランドはわずか15社と予想されている。BYDは欧州でテスラを追い抜き[...] この記事「BYDの利益、グローバルEV需要の高まりで14%増加」は、CoinCentralで最初に掲載された。
Coincentral
2025/09/01 04:40
Pepe価格予測は弱まる中、Little Pepeコインのプレセールが注目を集める – しかしPepetoの方が強いのか？
Pepe価格予測は弱まり、Little Pepeコインのプレセールが注目を集める中、Pepetoはより強いのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年の暗号資産ブルランをどのミームコインがリードするのか？カエルをテーマにした暗号資産トークンが再び注目を集め、投資家の間で3つの名前が話題を独占しています：Pepeコイン、Little Pepeコイン、そしてPepeto。3つとも同じミーム文化から生まれていますが、ユーティリティ、トケノミクス、初期の勢いが適切に組み合わさっているのは1つだけです。最高の暗号資産や最高のプレセールを探しているトレーダーにとって、2025年に小さな賭けを人生を変えるような利益に変える本当のチャンスがあるのは、これらのカエルの中の1つだけです。これら3つのプロジェクトを分析し、どれが現在購入すべき最高の暗号資産というタイトルに本当にふさわしいのかを見てみましょう。 Pepeコイン：価格予測は限定的な成長を示す Pepeコインは2023年に爆発的に成長し、初期の保有者に大きなリターンをもたらしました。しかし今日、その状況は大きく異なります。現在のPepe価格予測レポートでは、時価総額がすでに高すぎるため、さらなる100倍の動きには限られた上昇余地しかないことを示しています。実際の製品やインフラがなければ、Pepeコインは今や真剣な成長銘柄というよりも、レガシーネームになっています。認知度だけでは価値を高めることはできず、大きな資本が戻ってくる可能性は低いでしょう。このサイクルでは、Pepeコインは使い果たされたナラティブのように見えます。 Little Pepeプレセール：長期的な強さのないハイプ Little Pepeのプレセールは、段階的なラウンドと迅速な完売により強いハイプを生み出し、トレンドのカエルミームコインとなりました。初期投資家は素早く利益を確定しましたが、プレセール後、プロジェクトは実際のエコシステム、ユーティリティ、開発計画を何も明らかにしませんでした。現在のLittle Pepe価格予測レポートは、プレセールのポンプを超えて成長するのに苦戦する可能性があり、後期の買い手が露出する可能性があることを示唆しています。カエルのブランディング以外に独自性がなく、Little Pepeコインは2025年に購入すべき最高の暗号資産というよりも、短期的なフリップとして形作られています。 Pepeto：持続するために構築されたイーサリアムベースのミームコイン...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 04:31
ソラナ（SOL）価格予測：第4四半期の成長可能性と25-50倍のゲインが期待できる注目の急成長アルトコイン
ソラナ（SOL）価格予測：第4四半期の成長可能性と25-50倍のゲインが期待されるバイラルアルトコインに注目という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ソラナ（SOL）は堅牢なネットワークパフォーマンスと成長するエコシステムでトレーダーの注目を集め続ける中、市場アナリストは第4四半期の価格推移に慎重な楽観視を示しています。しかし、暗号資産市場で本当に話題になっているのは、25倍から50倍のゲインをもたらす可能性があるバイラルアルトコインとして注目されている新興DeFiプレイヤー、Mutuum Finance（MUTM）です。このプロジェクトのプレセールトークン価格はフェーズ6で0.035ドルとなっています。専門家は、この新トークンが今後数ヶ月で驚異的な上昇を遂げる可能性があると主張しています。フェーズ7では14.29%上昇して0.04ドルになる予定です。Mutuum Finance（MUTM）はすでに1,525万ドル以上を調達し、15,850人以上の投資家からサポートを受けています。Mutuum Financeは2025年の力強い締めくくりに向けて準備を整えています。 ソラナ（SOL）の見通し：ブレイクアウトの可能性に向けて順調 ソラナは現在215.91ドルで取引されており、短期的なレジスタンス付近で価格が推移する中、地歩を固めています。アナリストは、特に成長する分散型取引所の取引量、クジラの活動の増加、Alpenglowプロトコルなどの今後のネットワークアップグレードなど、強化されたオンチェーンのファンダメンタルズを強調しており、これらが220〜235ドルのゾーンを超えるブレイクアウトをサポートし、250〜300ドル範囲のターゲットへの道を開く可能性があるとしています。 投資家はMutuum Finance（MUTM）ステージ6プレセールにFOMO Mutuum Finance（MUTM）は現在プレセールステージ6で0.035ドルの価格がついています。1,525万ドル以上が集まり、15,850人以上の早期投資家がプレセールに参加しています。プレセールステージ7でのトークン価格は0.04ドルとなり、ステージ6から14.3%の上昇となります。 Mutuum Finance（MUTM）はCertiKを通じて公式バグバウンティプログラムを発表しました。ユーザーはプロジェクト内の潜在的なバグを発見できた場合、プログラムの報酬である50,000 USDTの一部を受け取ることができます。このバウンティプログラムは、あらゆるタイプの脆弱性に平等なセキュリティを提供するために作成されています。プログラムは4つの重大度クラスに分類されています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 04:13
Arctic Pablo Coin、Dogecoin、Apecoinスポットライト
BitcoinEthereumNews.comに「Arctic Pablo Coin、Dogecoin、Apecoinが注目を集める」という記事が掲載されました。ミームコインがあなたを野生的で神秘的な旅に連れ出し、10,761.57%の投資収益率の可能性を提供するとしたらどうなるか気になりませんか？投資すべきトップミームコインに関するこの詳細な分析は、すべての探検家とモメンタム追求者に呼びかけています。Arctic Pablo Coin（APC）は、コードCEX200を使用して200%のボーナスでステージ38をアンロックし、最初から大きな上昇の可能性を秘めています。プレセールはエネルギーに満ち溢れ、その可能性は明らかです。これは単なるリターンを追いかけることではなく、壮大なストーリーと真剣な機会が出会うことです。「ミームコインプレセール」の興奮が空気中に漂う中、DogecoinとApecoinも話題に上がっていますが、注目の的はしっかりとAPCに向けられています。月レベルの可能性へのカウントダウンを始めましょう。Arctic Pablo Coinの急上昇で10,761%の投資収益率を狙いませんか？コインがステージを突破し、月サイズのボーナスを紙吹雪のように降らせるのを見たことがありますか？Arctic Pablo Coin（APC）は、CEXPedition PREPと名付けられた38番目のステージをアンロックし、コードCEX200で200%のボーナスを提供しています。投資すべきトップミームコインがこれほど興奮を与えたことはありません。現在のプレセール価格$0.00092で、早期購入者は769.57%の投資収益率を得て、低エントリーの上場価格$0.008に向かっています。しかしアナリストたちは$0.1という月の可能性を囁いており、これは驚異的な10,761.57%の投資収益率を意味します。最も早い参加者でさえ、これまでに6,033.33%の投資収益率を見込んでおり、すでに$3.67Mが調達されています。現在$10,000を購入した場合の簡単な内訳は次のとおりです：$0.00092で約10,869,565 APCトークンを取得。3×CEX200ボーナスにより、32,608,695 APCに膨れ上がります。APCが$0.008で上場すると、その保有量は約$260,870の価値になる可能性があります—2,509%のリターン。$0.1に突破すると、その金額は$3,260,870にロケット上昇—大きな上昇の可能性。この「ミームコインプレセール」は急速に注目を集めています—クジラたちが目覚め、ステージは瞬く間に売り切れ、CEXPeditionの氷のような各ステップが新たな...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 04:05
BTC価格、LTC価格＆ETH価格更新：Hashjクラウドマイニング戦略に従って1日$15,789を簡単に稼ぐ
BTC、LTC、およびETH価格は上昇、HashJクラウドマイニングが$100の試用ボーナス、$18の現金報酬、そしてフレキシブル契約で最大$15,789の日次利益を提供 AI: BTC、LTC、およびETH価格は上昇、HashJクラウドマイニングが$100の試用ボーナス、$18の現金報酬、そしてフレキシブル契約で最大$15,789の日次利益を提供
Blockchainreporter
2025/09/01 03:43
ビットコインクジラ、価格高騰の中433M米ドル相当のBTCを売却しイーサリアムを購入
TLDR ビットコインのクジラが8月31日に4,000 BTC（4億3300万ドル相当）を売却し、96,859 ETHを購入しました。このウォレットは現在80万以上のETHを保有しており、その大部分は受動的な利回りのためにステーキングされています。米国の現物イーサリアムETFは2025年8月に38億7000万ドルの純入金を記録しました。ETHは8月24日に過去最高値（ATH）の4,946ドルに達し、24%上昇しました[...] 記事「ビットコインのクジラが価格急騰の中、4億3300万ドル相当のBTCを売却しイーサリアムを購入」はCoinCentralに最初に掲載されました。
Coincentral
2025/09/01 03:35
BullZillaのプレセールは、Shiba InuとPepeが上昇する中、爆発的な投資収益率を目指す – 今日買うべき最高の暗号資産
「BullZillaのプレセールは、柴犬とPepeがプッシュ高騰する中、爆発的な投資収益率を目指す – 今日買うべき最高の暗号資産」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。市場が不安定に感じられる時でも、投資家がミームコインを追いかける理由は何でしょうか？その答えは、文化を捉え、コミュニティを活性化し、瞬く間に富を生み出す能力にあります。各サイクルでは、ブルーチップトークンを超えて注目を集める新しいミームコインの波が生まれます。2025年には、BullZilla（$BZIL）、柴犬（SHIB）、Pepe（PEPE）の3つの名前が会話を支配するでしょう。柴犬とPepeが強力な文化的アイコンであり続ける一方、BullZillaは最も話題の競争相手として台頭しており、そのプレセールモデルは今日買うべき最高の暗号資産となっています。わずか$0.00000575のプレセール価格で、BullZillaは段階的な価格設定、デフレ型バーン、ステーキングの機会などのユニークなメカニズムを通じて勢いを構築しています。そのナラティブは単なる誇大宣伝ではなく、設計された希少性と長期的なエコシステムの強さに関するものです。 BullZilla（$BZIL）：最大の影響力を目指して設計されたプレセール Bull Zillaは典型的なミームコインとは程遠いものです。その基盤は、物語性とゲーミファイトークンのメカニズムを融合させた伝説に基づく世界にあります。約1600億トークンの供給量を持ち、プロジェクトはプレセール、ステーキングプール、コミュニティートレジャリー、バーン準備金に慎重に配分されています。 段階的な価格設定：ゲームチェンジャー BullZillaのプレセールは動的な価格システムで構成されています。価格は48時間ごと、または10万ドルが調達されるとすぐに上昇します（どちらか早い方）。この設計は、初期参加者に可能な限り低いエントリーで報酬を与え、新しい投資家の間に緊急性を構築します。最初の段階で1,000ドルを投資すると、約1億7300万トークンを確保できます。$BZILが予測される0.5セント以上の発売価格に達すれば、その初期投資は何百万ドルにも膨れ上がる可能性があります。この計算された可能性が、アナリストがBullZillaを今日買うべき最高の暗号資産として強調する理由です。 希少性を高めるデフレバーン BullZillaは、主要なマイルストーンごとにライブトークンバーンをトリガーする映画のような「チャプターシステム」を導入しています。総供給量の5％がバーンプールにロックされており、各チャプター...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 03:32
2025年に購入すべきトップミームコイン：この話題の新参者はBonk（BONK）を上回り、時価総額100億ドルへの競争で先行する可能性
2025年に購入すべきトップミームコイン：この話題の新参者はBonk（BONK）を上回り、時価総額100億ドルへの競争で先行する可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Bonk（BONK）はミームコイン市場での地位を確立し、現在0.000026ドルで取引され、時価総額は約18.6億ドルです。しかし、新たな競争相手であるLittle Pepe（LILPEPE）が話題の新参者として波を起こし、プレセールで2281万ドル以上を調達しています。わずか0.0021ドルという低いプレセール価格と、高速かつゼロ税金の取引を特徴とするLILPEPEは、2025年に購入すべき潜在的なトップミームコインとして注目されており、アナリストたちはBONKの優位性に挑戦し、100億ドルの時価総額への競争でそれを上回る可能性があると推測しています。 BONKの100億ドルへの道 vs. Little Pepe（LILPEPE）の優位性 BONKが100億ドルの時価総額に到達するには、現在の0.000023ドルから約0.000124ドルまで上昇する必要があり、これは現在の価格から5.37倍の増加となります。80.72兆トークンという巨大な流通供給量を持つBONKにとって、このような成長は可能ですが、持続的な需要が大幅に必要となるでしょう。 BONK価格と時価総額 | CoinMarketCap 一方、Little Pepe（LILPEPE）は勢いがあります。そのプレセールはすでに2232万ドル以上を調達し、ステージ11は予想よりも早く完売しました。ステージ12は1トークン0.0021ドルで進行中であり、48時間以内に約50万ドルを集め、早期に参加したい投資家からの強い需要を示しています。 プレセールの成功と77.7万ドルのGiveawayが成長を促進 Little Pepeのプレセールはこれまで成功を収めており、その進捗を祝うために、チームは77.7万ドルのGiveawayキャンペーンを開始し、10人のラッキー賞品受賞者がそれぞれ7.7万ドル相当のLILPEPEトークンを受け取ります。すでに27万件以上のエントリーが記録されており、このプロジェクトがどれだけの注目を集めているかを示しています。Giveawayの対象となるには、投資家は進行中のプレセールに最低100ドルを貢献する必要があります。 個性的なロードマップを持つミームコイン 自分自身を真剣に捉えすぎるプロジェクトとは異なり、Little Pepe...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 03:29
リップル価格予測：XRPの不確実性がトップ保有者を新しいETHレイヤー2トークンへと駆り立てる
リップル価格予測：XRPの不確実性がトップ保有者を新しいETHレイヤー2トークンへと導くという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。リップル価格予測は分析家の間で意見が分かれ続けており、一部は着実な上昇を予測する一方、他の分析家はモメンタムの停滞を警告しています。XRPは暗号資産市場で尊敬される名前であり続けていますが、多くのトップ保有者はより大きな上昇が見込める新しい機会へと多様化しています。その一つがLayer Brettで、ミーム文化と実際のスケーラビリティを融合させたイーサリアムレイヤー2プロジェクトです。進行中の暗号資産プレセールではすでに数百万ドルを調達しており、$LBRETTが次の100倍ミームトークンになるかもしれないという期待が高まっています。レイヤー2がLayer Brettに優位性を与える理由 イーサリアムのメインネットで取引したことがある人なら誰でも、ネットワークの混雑、確認時間の遅さ、$20にまで高騰する可能性のあるガス手数料といった不満を知っています。Layer Brettはトランザクションをオフチェーンで処理することでこれらの問題点を解決し、同時に比類のないセキュリティのためにイーサリアムに固定されています。次の大きなリップル価格予測を待つことに疲れた投資家にとって、これは新鮮な代替手段を表しています。XRPが規制上の障害や混雑した決済市場をナビゲートし続ける一方、Layer Brettは拡大するレイヤー2暗号資産セクターで独自のニッチを切り開いており、2027年までに年間10兆ドル以上を処理すると予測されています。$LBRETTが早期購入者を引きつける理由 プレセール購入者はトークン価格に投機するだけでなく、巨大なステーキング報酬を確保しています。$LBRETTの早期採用者は保有分を即座にステークすることができ、最も早い参加者には数万に達するAPYが提供されます。これはプロジェクトの初期段階で支援する人々に報酬を与えるための意図的な戦略です。セットアップは簡単です：メタマスクまたはTrust Walletを接続し、ETH、USDT、またはBNBで資金を提供して$LBRETTを購入します。そこから、トークンは即座にステークでき、従来のミームトークンプロジェクトや、XRP自体が単純に提供していない方法でパッシブインカムを生成します。固定供給量100億と100万ドルのgiveawayプログラムを備えた透明なトケノミクスを加えると、それは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 03:01
