「裕福なビットコイン保有者が高級ホリデーにBTCを使っているようだ。これは本当に良いアイデアなのか？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの最近の高騰が高級ホリデー市場にも波及しています。フィナンシャル・タイムズ（FT）は本日早く、プライベートジェット会社、クルーズライン、ブティックホテルが暗号資産による支払いを増々受け入れていると報じました。例えば、Flexjet所有のFXAIRは現在、約8万ドルの大西洋横断旅行にトークンでの支払いを受け付けており、クルーズ運営会社のVirgin Voyagesは12万ドル相当の年間パスを販売しています。FTによると、SeaDream Yacht ClubやThe Kessler Collectionを含むブティックホテルグループも暗号資産での決済オプションを追加しました。 高級旅行は暗号資産支出の自然なニッチ市場です。6桁の請求書では、手数料やボラティリティの問題は少なく、加盟店は支払いを即座に法定通貨に変換できます。顧客にとって、ビットコインでの支払いはステータス価値を持ち、以前の強気市場でのランボルギーニや時計への散財を彷彿とさせます。今回の贅沢は、時間を節約するプライベートジェットと唯一無二のクルーズです。 しかし、これが財政的に意味があるかどうかは別問題です。ビットコインの最も有名な警告的逸話は2010年のもので、フロリダのプログラマーLaszlo Hanyeczが2枚のピザに1万BTCを使い、今から見ればその購入は10億ドル以上の価値があります。今日のジェット予約も、ビットコインが上昇し続ければ同じ後悔を招く可能性があります。 しかし、現金化することに論理を見出す人もいます。ビットコインは最近8月14日に124,128ドルの記録を達成し、一部の裕福な保有者はマクロショックが価格を下げる前に利益を確定するチャンスとして現在のラリーを見ているかもしれません。新しい米国の輸入関税に関連するインフレ圧力と、より広範な経済的不確実性により、BTCは簡単に10万ドルを下回る可能性があり、今日のホリデーへの散財を合理的なヘッジに変えることができます。 税金の複雑さもあります。例えば、米国内国歳入庁（IRS）は暗号資産を財産として扱い、BTCを使うことは課税対象の処分とみなされ、キャピタルゲイン負債を引き起こす可能性があります。英国のHMRCも同じ原則を適用し、コインが売却、交換、または使用されるときの処分に課税します。 より大きな背景として、引用されたマッキンゼーのデータによると...