XRPが先物市場の節目を経て米国現物ETF承認に向けて態勢を整える
XRPは先物の節目とSECの新上場基準を受けて米国現物ETF承認に向けて前進という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XRPは先物の節目と新しいSEC（米国証券取引委員会）上場基準により投資家の信頼を高め、時価総額の成長とXRPL上の実世界資産の拡大を推進しながらETF承認に向けて急上昇しています。XRP ETFの見通しはSECの新上場基準と先物の節目で明るくなる 暗号資産市場情報製品のプロバイダーであるMessariは、「State of XRP Ledger」と題したレポートを発表しました[...] 出典: https://news.bitcoin.com/xrp-positioned-for-us-spot-etf-approval-following-futures-milestones/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 07:32
WWE クラッシュ・イン・パリ 2025の結果：ベッキー・リンチが乱入、セス・ロリンズが勝利
ベッキー・リンチが介入し、セス・ロリンズが勝利したWWEクラッシュ・イン・パリ2025の結果がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。セス・ロリンズはWWE Rawのトップヒールとして君臨し続けています。（クレジット：Rich Freeda/WWE via Getty Images）WWE via Getty Images WWEクラッシュ・イン・パリ2025では、セス・ロリンズがCMパンク、ジェイ・ウーソ、LAナイトに対して世界ヘビー級王座をかけて、Rawの最大級のスター4人が一度にリングに上がりました。ここ数週間、ロリンズはWWEで最も人気のある3人のベビーフェイスの標的となっていました。パンクとの壮大な因縁を再燃させることに加え、サタデー・ナイト・メイン・イベントでナイトに敗北し、その後元世界ヘビー級チャンピオンのウーソに狙われることになりました。これにより、WWEクラッシュ・イン・パリ2025では珍しいフェイタル4ウェイが実現し、再び世界チャンピオンになってから1ヶ月も経たないうちに、ロリンズは3人のメインイベンターたちに対してタイトル防衛戦を行うことになりました。Forbesジョン・シナがローガン・ポールを破る名勝負でWWEクラッシュ・イン・パリ2025の結果By Blake Oestriecher WWEクラッシュ・イン・パリ2025のセス・ロリンズ対ジェイ・ウーソ対CMパンク対LAナイトの結果 WWEクラッシュ・イン・パリ2025では、ロリンズに不利な状況が重なっているように見えました。少なくとも私たちはそう思っていました。ロリンズはパンク、ナイト、ウーソに打ち勝たなければならず、さらにその夜の早い時間に、Rawのゼネラルマネージャーであるアダム・ピアースは、ロリンズのザ・ビジョンの仲間であるブロンソン・リードとブロン・ブレイカーをアリーナから締め出していました。それでも、ロリンズは数の優位性を活かしてパリでの勝利を確実にすることができました。「ザ・ビジョナリー」は、メインイベントで大きな助けとなったベッキー・リンチの衝撃的な登場の後、パンクをピンフォールで下しました。WWEクラッシュ・イン・パリ2025での世界ヘビー級王座防衛戦の最大のハイライトは以下の通りです：試合開始直後、パンクはウーソの顎にキックを放ちました。ナイトは試みました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:43
CNNを去った後の生活とSubstackへの移行についてのクリス・チリッツァ
クリス・チリッツァ、CNNを去りSubstackへの移行について語る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャーナリストで政治評論家のクリス・チリッツァ「ジョージ・マイケル・ブルースのミームを知っていますか？」ジャーナリストで政治評論家のクリス・チリッツァは、2022年にCNNから解雇された時の気持ちを私に説明しようとしています。彼が例えに出したのは、あの有名な「アレステッド・ディベロップメント」のシーンで、マイケル・セラ演じるキャラクターがバックパックを落として床に崩れ落ちるシーンです。「しばらくの間、私はそんな状態でした。丸1、2ヶ月ほど。恥ずかしさや当惑を感じ、自分が失敗したように感じました—何が悪かったのかわからなかったにもかかわらず。「長い間、政治について書き、話し、考えることで一日の予定を組み立ててきたので、それがなくなると迷子になった気分でした。」多くの人にとって、解雇されることはプライベートなトラウマです。しかし、チリッツァのケーブルニュースネットワークからの離職は、コスト削減の一環として解雇された数人の大物の一人だったこともあり、十分に注目に値するものでした。それはThe Daily Mail、Variety、The Daily Beastなどのメディアで取り上げられ、RedditのスレッドやTwitterの投稿での言及も数多くありました。彼には予兆がありませんでした。そして、突然すべてが消えてしまいました。ニュースルームの日常、毎日の締め切り、そして次のステップの見通しもすべて。「子供たちを朝7:45に学校のバスに乗せて家に帰り、カレンダーを見ると、次にすることは午後3:30に彼らを迎えに行くことだけだったのを今でも覚えています。」その空白の時間が彼にすべてを見直すことを強いました。その結果生まれたのが「So What」というSubstackニュースレターで、YouTubeビデオやテレビの仕事と合わせて、業界が...という状況の中で、彼や多くの独立ジャーナリストたちが必死に構築しようとしているものの始まりとなりました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:40
インド裁判所、大規模ビットコイン恐喝事件で14人に終身刑を言い渡す
インドの裁判所が大規模なビットコイン恐喝事件で14人に終身刑を言い渡す記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。このグループには11人の警察官と元政治家が含まれており、2018年に実業家を誘拐し暗号資産を盗んだとされています。インドの裁判所は金曜日、衝撃的なビットコイン恐喝計画に関与した14人に終身刑という厳しい判決を下しました。アーメダバードのB.B.ジャダヴ特別判事は、全被告を共謀罪、身代金目的誘拐、不法監禁、暴行で有罪としました。この事件はインドの法執行機関内の深い腐敗を露呈し、増加する暗号資産関連犯罪を浮き彫りにしています。 インドを震撼させた犯罪 被害者のシャイレシュ・バットはスラトの実業家で、崩壊したBitConnect投資スキームからビットコインを回収していました。BitConnectは9億ドル規模の巨大なねずみ講で、閉鎖により何千人もの投資家が損失を被りました。2018年2月11日、汚職官僚たちはバットのビットコイン回収について知り、それを盗む計画を立てました。中央捜査局のエージェントを装った男たちは、2日前にバットをガソリンスタンドに誘い出しました。その後彼らはバットを誘拐し、ガンディーナガル近くのケシャヴ・ファームに監禁しました。 誘拐犯には、アムレリ地区の元警察署長ジャグディシュ・パテルと与党BJPの元政治家ナリン・コタディヤが含まれていました。地元犯罪捜査部のインスペクター、アナント・パテルが複数の警察官を伴って実際の誘拐作戦を指揮しました。農場では、汚職官僚たちはバットがBitConnect開発者ダヴァル・マヴァニから752ビットコインを持っていることを白状するまで彼を殴り、脅しました。彼はこれらのビットコインのうち176枚がビジネスパートナーのキリット・パラディヤと共に保管されており、残りのコインはすでに約500万ドルで売却したことを認めました。 犯罪者たちは当初、176ビットコインすべてと3200万ルピー（約360万ドル）の現金を要求しました。交渉が決裂すると、彼らはバットにパートナーのウォレットから34ビットコインを売却するよう強制し、約15万ドルを恐喝しました。 複雑な捜査 解放後、バットはインド連邦内務省に告訴を提出しました。これにより大規模な刑事捜査が開始されました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:38
ビッグブル マイケル・セイラーが再び示唆：明日ビットコイン発表の可能性
記事「強気のマイケル・セイラーが再び合図：ビットコイン発表が明日にも可能」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。MicroStrategyの創業者兼会長であるマイケル・セイラーは、再びセイラートラッカーのデータを共有し、自身のソーシャルメディアアカウントで「ビットコインはまだセール中」というフレーズを使用しました。注目すべきは、MicroStrategyが通常、セイラーの投稿の翌日にビットコイン購入に関する新しいデータをリリースすることです。市場はこの投稿を、来週に新たな購入発表がある可能性を示唆するものと解釈しました。同社の現在のポートフォリオは以下の通りです：総資産：690億ドル、総BTC：632,457 BTC、平均購入価格：71,170ドル、総リターン：+53.29%（約239.8億ドルの利益）。ポートフォリオデータによると、同社のビットコイン購入は過去1年間で大幅に増加しています。BTCの価格は2024年9月から2025年8月の間に50,000ドルから109,094ドルに上昇し、同期間中にMicroStrategy株は78ドルから510ドルに達しました。さらに、同社のパフォーマンスとBTCの比率は以下の通りです：MicroStrategy株：+152.54%、ビットコイン：+90.40%、相対パフォーマンス：+62.14ポイント。MicroStrategyは平均して毎日342 BTCを購入し、そのために1日平均3740万ドルを費やしていると述べられています。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ当社のTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-signals-again-bitcoin-announcement-possible-tomorrow/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:35
ヨーロッパは「終わり」？キヨサキが警告、カイザーはビットコイン離脱を促す
記事「ヨーロッパは「終わり」？清崎氏が警告、カイザー氏はビットコイン退避を促す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「金持ち父さん貧乏父さん」の著者ロバート・キヨサキ氏が、これまでで最も厳しい経済警告の一つを発しました。著名な投資家は、債券市場の崩壊と政治的不安が広がる中、「ヨーロッパは終わりだ」と宣言しました。彼の厳しい見通しは、ビットコイン（BTC）伝道者のマックス・カイザー氏によって増幅され、投資家に先駆的な暗号資産に富を移し、西側経済の崩壊から逃れる安全な避難所としてエルサルバドルを検討するよう促しました。 キヨサキ氏、債券崩壊の中でヨーロッパは危機にあると発言 X（Twitter）への投稿で、キヨサキ氏はヨーロッパの金融および社会的安定性について悲観的な状況を描きました。この金融著者は、フランスが財務破産に直面する可能性があることを強調しました。また、ドイツのエネルギー政策がその製造業セクターを「破綻」させ、イギリスの債券市場が30％以上も崩壊していることも指摘しました。このような背景の中、キヨサキ氏は、日本と中国が米国債を売却し、金と銀を選好していることを引用しながら、世界経済が西側諸国の債務返済能力に対する信頼を失っていると示唆しています。 「ヨーロッパは終わりだ...フランス国民はバスティーユ・デーの反乱の瀬戸際にある...ドイツでは内戦が醸成されている...この狂気が、私が引き続き自分自身を守り、金、銀、そしてビットコインを保有することを勧める理由だ」とキヨサキ氏は書いています。 彼のコメントはまた、長い間安全とされてきた株式と債券の伝統的な「60/40」ポートフォリオモデルの崩壊も強調しています。2020年以降、米国債が13％下落し、ヨーロッパの債券がさらに深く沈む中、キヨサキ氏は従来の金融計画が危険な幻想になっていると警告しました。 マックス・カイザー氏、エルサルバドル戦略を提唱し、第四の転換期を引用 エルサルバドルのナイブ・ブケレ大統領のビットコイン顧問であるマックス・カイザー氏は、キヨサキ氏の警告に同調し、フランスの混乱を「第四の転換期」の一部として位置づけました。これは、システム的な激変をもたらす世代的な危機のサイクルを示唆しています。「フランスはちょうど第4の転換期に入ったところで、（インフレのような）物事はさらに悪化するだろう。移住先は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:24
Pump.funが49.3%のシェアでリード
Pump.funが49.3%のシェアでリードという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：Pump.funはソラナのトークンプラットフォームで49.3%の市場シェアをリード。Meteora DBCが35.3%のシェアで続く。Letsbonkは市場シェアランキングで10.1%を記録。2025年8月31日、ソラナのトークン発行市場では、Jupiterのデータによると、Pump.funが49.3%のシェアでリード、Meteora DBCが35.3%、Letsbonkが10.1%となりました。この市場シェアの変動は、トークン発行の状況におけるソラナの影響力を強調し、分散型プラットフォーム間での関心と競争の高まりを浮き彫りにしています。 Pump.funがソラナ市場のほぼ半分を支配 ChainCatcherの報告によると、ソラナのトークン発行プラットフォームは大きな市場シフトを目撃しています。分散型ローンチパッドであるPump.funが現在49.3%のシェアでリードし、Meteora DBCが35.3%、Letsbonkが10.1%で続いています。Pump.funの台頭はソラナエコシステムにおける大きな変化を意味し、ミームコイン活動の増加をもたらしています。この活動のシフトは、プラットフォームの支配と分散型金融の将来のトレンドに関する疑問を提起しています。業界リーダーと機関ユーザー様はこのシフトについて沈黙を保ち、コミュニティフォーラムでの議論を引き起こしています。ソラナのDiscordチャンネルはプロジェクトの透明性に関する好奇心と議論を反映しています。 市場のボラティリティにもかかわらずソラナの成長 ご存知でしたか？ソラナにおけるPump.funの出現は、Uniswapの2021年ミームコインサージを思い起こさせる瞬間であり、分散型金融プラットフォームにおける重要な転換点を示しています。CoinMarketCapによると、ソラナ（SOL）は現在204.69ドルで、市場時価総額は1,107.2億ドル、市場支配率は2.92%を反映しています。24時間の取引高が20.07%減少したにもかかわらず、プラットフォームは60日間で33.03%の上昇軌道を見せており、安定した関心と成長を示しています。 ソラナ（SOL）、日次チャート、2025年8月31日22:08 UTCにCoinMarketCapでスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuリサーチチームは、ソラナエコシステムが前例のない牽引力を得ていると観察していますが、識別可能なリーダーシップの欠如が規制当局との関わりに課題をもたらす可能性があります。継続的な成長は、ユーザー主導のマイクロキャップ投資と開発者活動に起因しています。 免責事項：このウェブサイト上の情報...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:12
プーチン、モディと習近平がついに関係改善する中で注目の瞬間を得る
プーチンがついにモディと習近平の関係改善の瞬間を手にした記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載された。ウラジーミル・プーチンは、ナレンドラ・モディと習近平が日曜日に中国天津で上海協力機構（SCO）サミット中に稀な一対一の会談を行った際、まさに彼が目指していたものを手に入れた。これはモディが7年ぶりに中国を訪問し、2020年の国境衝突以来、両首脳が公に関係修復に合意した初めての機会となった。両者はインドと中国はライバルではなく「開発パートナー」であり、現在の目標は緊張を緩和し貿易を改善することだと述べた。この発言はモディの公式Xアカウントに投稿された動画から直接引用されたものだ。この会談は世界的な関税問題が再び注目を集める中で行われた。サミットの数日前、ホワイトハウスに復帰したドナルド・トランプはインド製品に50%の関税を課した。トランプの措置はインドがロシアからの石油輸入を継続していることへの対応だった。このタイミングはモディに選択を迫った：西側に傾くのではなく、東に傾き、習近平との会談で事態を沈静化させた。この会談は2日間の集まりの一部で、イラン、パキスタン、4つの中央アジア諸国の指導者たちがプーチンと共に、米国主導の世界秩序に代わる「グローバル・サウス」と呼ばれる選択肢を推進した。CNBCによれば、これはサイドイベントではなく主要イベントであり、プーチンは最前列の席に座っていた。モディは習近平に貿易改善と安定した国境を望むと伝える モディはこの会談を利用して、今年記録的な992億ドルに達した中国との一方的な貿易赤字について習近平に圧力をかけた。この数字は長年インド当局者にとって痛みの種であり、首相はこの問題に対処する必要があることを明確にした。しかし、話題は貿易だけではなかった。モディはインドが「相互尊重、信頼、感受性に基づいて関係を進展させることに取り組んでいる」と述べ、現在の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:10
ビットコインマイナーが1億ドルの借金の罠から脱出
ビットコインマイナーが1億ドルの債務の罠から脱出という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィンテック 長年の法的争いの末、IREN Limitedはついに、NYDIGとの高額な対立に終止符を打ちました。ナスダック上場のビットコインマイナーは、かつて数万台のAntminerリグに関連していたデフォルト化したローンを解決するために2,000万ドルを支払う予定です — これは当初の1億780万ドルの債務のほんの一部です。カナダとオーストラリアの両国での訴訟をカバーするこの解決策は、実質的に会社に対する進行中の損害補償を一掃します。経営陣はこの取引を、2021年に始まった章の完全な終結として位置づけています。当時、2つの子会社がマイニング事業を拡大するために多額の借入を行いましたが、翌年にビットコイン価格が暴落し、固定ホスティングコストが採算割れとなったためデフォルトしました。 苦境から強さへ この和解のタイミングは印象的です。IRENはその歴史の中で最も強い業績を達成したばかりで、四半期の収益は1億8,730万ドル、年間では記録的な5億100万ドルを報告しました。純利益は1億7,690万ドルに跳ね上がり、不況時に見られた苦境から反転しました。投資家が利益の上昇と法的問題の解決の組み合わせを歓迎し、株価は急上昇しました。破産や再編を余儀なくされた同業他社とは異なり、IRENは嵐を無傷で乗り切りました。NYDIGの負債の除去により、同社は公開ビットコインマイナーの中でより健全なバランスシートを持つ企業の一つになる可能性があります。 AIへの倍増投資 しかし、同社はビットコインだけに賭けているわけではありません。IRENは急速にAIインフラの重要なプレーヤーとしての地位を確立し、1億6,800万ドルの拡大計画の一環として2,400台以上の新しいNvidia GPUを注文しています。一度展開されると、そのフリートはH100から新しいGB300sまで、10,900台以上の高性能チップを擁することになります。ブリティッシュコロンビア州のプリンスジョージキャンパスでは、すでに建設が進行中で、最先端の液冷施設が数千台のGPUをホストする予定です。GB300システムの9,600万ドルの購入は2年間のリースを通じて資金調達されており、他のモデルは会社の現金で直接購入されました。情報...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:01
2036年夏季オリンピック開催を争っている都市（これまでのところ）
記事「2036年夏季オリンピック開催を争うすべての都市（これまでのところ）」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。オリンピックを開催したいのは誰でしょうか？これまで夏季オリンピック・パラリンピック大会を開催したアジアの国はわずか3カ国—日本、中国、韓国—だけですが、2036年にはそれが変わるかもしれません。2032年のブリスベン以降の夏季大会開催を目指す都市や国々による真の世界的な競争が形成されつつあります。これまでのところ、この競争は西ヨーロッパからの立候補者が少ないことが特徴的です。ハンガリーとドイツはどちらも漠然とした関心を示し、コペンハーゲンは「オリンピック開催の予備調査」に67,000ユーロの資金を投じていますが、この3つのうちどれも他の5都市のように国際オリンピック委員会に確定した立候補を行っていません。2036年オリンピック大会の候補都市であるカタールのドーハの印象的なスカイライン。支持者たちは、ドーハは夏季大会を開催するためのインフラと、余裕のあるスポーツスタジアムを持っていると言います。（写真：KARIM JAAFAR / AFP）AFP via Getty Images 近年、IOCが合理化に努めているにもかかわらず、オリンピックの申請プロセスは長引き、緊張感に満ちたままです。IOCは都市が自分たちに対して悪い感情を持つことを望んでいません—オリンピック開催都市を選ぶ新しい手続きの一部は、前会長のトーマス・バッハが述べたように「あまりにも多くの敗者を生み出すことを避ける」という願望から生まれています。これが意味するのは、申請プロセスがやや異なって見え、IOCが「永続的な進行中の対話」と呼ぶ候補者と大会主催者の間のやり取りにより焦点を当て、大学の出願というよりも複数回の面接に近いということです。過去の大会は単一の都市で開催されてきましたが、現在では都市群や地域全体が大会を開催する余地があります—例えば、2030年冬季大会に勝利したフランスアルプスの立候補がその例です。では、2036年はどこが候補なのでしょうか？5つの都市...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 05:28
