ヨーロッパは「終わり」？キヨサキが警告、カイザーはビットコイン離脱を促す

記事「ヨーロッパは「終わり」？清崎氏が警告、カイザー氏はビットコイン退避を促す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「金持ち父さん貧乏父さん」の著者ロバート・キヨサキ氏が、これまでで最も厳しい経済警告の一つを発しました。著名な投資家は、債券市場の崩壊と政治的不安が広がる中、「ヨーロッパは終わりだ」と宣言しました。彼の厳しい見通しは、ビットコイン（BTC）伝道者のマックス・カイザー氏によって増幅され、投資家に先駆的な暗号資産に富を移し、西側経済の崩壊から逃れる安全な避難所としてエルサルバドルを検討するよう促しました。 キヨサキ氏、債券崩壊の中でヨーロッパは危機にあると発言 X（Twitter）への投稿で、キヨサキ氏はヨーロッパの金融および社会的安定性について悲観的な状況を描きました。この金融著者は、フランスが財務破産に直面する可能性があることを強調しました。また、ドイツのエネルギー政策がその製造業セクターを「破綻」させ、イギリスの債券市場が30％以上も崩壊していることも指摘しました。このような背景の中、キヨサキ氏は、日本と中国が米国債を売却し、金と銀を選好していることを引用しながら、世界経済が西側諸国の債務返済能力に対する信頼を失っていると示唆しています。 「ヨーロッパは終わりだ...フランス国民はバスティーユ・デーの反乱の瀬戸際にある...ドイツでは内戦が醸成されている...この狂気が、私が引き続き自分自身を守り、金、銀、そしてビットコインを保有することを勧める理由だ」とキヨサキ氏は書いています。 彼のコメントはまた、長い間安全とされてきた株式と債券の伝統的な「60/40」ポートフォリオモデルの崩壊も強調しています。2020年以降、米国債が13％下落し、ヨーロッパの債券がさらに深く沈む中、キヨサキ氏は従来の金融計画が危険な幻想になっていると警告しました。 マックス・カイザー氏、エルサルバドル戦略を提唱し、第四の転換期を引用 エルサルバドルのナイブ・ブケレ大統領のビットコイン顧問であるマックス・カイザー氏は、キヨサキ氏の警告に同調し、フランスの混乱を「第四の転換期」の一部として位置づけました。これは、システム的な激変をもたらす世代的な危機のサイクルを示唆しています。「フランスはちょうど第4の転換期に入ったところで、（インフレのような）物事はさらに悪化するだろう。移住先は...