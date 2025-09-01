MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
Bitwise、機関投資家の巨人が5兆ドルを投入する可能性があるとして130万ドルのビットコインを予測
ビットワイズが機関投資家の巨人が5兆ドルを投入する可能性があるとして、ビットコインを130万ドルと予測する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは爆発的な機関投資家の採用に向けて順調に進んでおり、予測では2035年までに130万ドルの価格に達する可能性があるとされています。ビットワイズはビットコインに大きな成長が見込まれると予測 資産管理会社ビットワイズは先週、「ビットコイン長期資本市場の前提条件：2025」レポートを発表し、この暗号資産に関する業界で最も詳細な長期予測の一つを提供しました。[...] 出典：https://news.bitcoin.com/bitwise-forecasts-1-3m-bitcoin-as-institutional-giants-could-deploy-5-trillion/
COM
$0,011197
+2,97%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:32
共有
AIが株式市場を混乱させ、投資家にビットコインの採用を強いる — アナリスト
AIが株式市場を混乱させ、投資家にビットコインの採用を強いる — アナリスト」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アナリストおよび投資家のJordi Visserは、人工知能がイノベーションサイクルを加速させることで、今後数十年間、ビットコイン（BTC）は株式よりも優れた投資先になり、上場企業は非効率な投資手段になると予測しています。「イノベーションサイクルが現在、数週間に短縮されているなら、私たちはビデオゲームの中にいるようなもので、あなたの会社は決して脱出速度に達することがなく、そのような世界では、どうやって投資するのか？投資ではなく、トレードするのです」とVisserは土曜日にAnthony Pomplianoに語りました。彼はさらに言いました：「ビットコインは信念です。信念はアイデアよりも長く続きます。紀元前100年からS&P 500に残っている企業はありません。金はその時から存在しています。ビットコインは長い、長い間存在し続けるでしょう。今や信念となっており、人々は抵抗するかもしれませんが、それは存在し続けるでしょう。アイデアをショートし、信念をロングしたいと思うでしょう」とVisserは続け、AIが通常100年かかるはずのことをわずか5年で達成する可能性があると付け加えました。 VisserはAI時代におけるビットコインと株式市場の未来について予測を立てています。出典：Anthony Pompliano この予測は、人工知能とブロックチェーン技術が従来の金融システムを混乱させ、より多くの価値と参加者をデジタル経済に導くにつれて、金融と資本構造の潜在的な未来に光を当てています。 関連記事：ビットコインはネットワークセキュリティを脅かす手数料危機に直面：BTCfiは助けになるか？ Eric Trumpは上場企業が暗号資産を採用する中、BTCが1コイン100万ドルに達すると予測 企業は引き続き暗号資産とビットコインを財務準備資産として直接購入し、しばしば純粋な暗号資産財務プレイとしてリブランディングし、従来のビジネスモデルを放棄しています。これらの従来の金融手段は、株式投資家にBTCと暗号資産への間接的なエクスポージャーを提供する一方で、従来の資本市場からデジタル金融へと資金を流出させています。 Eric Trumpはビットコインが1コインあたり100万ドルに達すると予測し、...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 07:54
共有
Gumiはビットコイン(BTC USD)価格備蓄と1700万ドル相当のXRP計画でトレジャリーを分割
ビットコイン（BTC USD）価格準備金と17億円のXRP計画によるGumiの分割トレジャリーに関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。日本のゲームおよびブロックチェーン企業Gumiは2025年に二重トレジャリーアプローチを承認しました。同社はビットコイン（BTC USD）を長期備蓄として保有し、支払いと流動性のためにXRPを購入する計画を立てました。XRPの買収は2025年9月から2026年2月の間に行われる予定でした。同社はこの決定によりデジタル資産を2つの異なるカテゴリーに分けたと述べました。BTCを金融的アンカーとし、XRPをユーティリティトークンとしています。この分割は日本の規制条件に合致し、GumiのSBIホールディングスおよびRippleとのパートナーシップをサポートしています。 ビットコイン（BTC USD）価格が準備資産として位置づけられる 2025年初め、Gumiは約10億円（670万ドル）をビットコイン（BTC USD）に割り当てました。これらのトークンは追加収入を生み出すためにステーキングプログラムに配置されました。Gumiはビットコインを貸借対照表の準備金として説明し、伝統的な金融における価値の保存手段と比較しました。このようにBTCを使用することで、同社はその安定化資産としての役割を強化しました。執筆時点でのビットコイン価格は約109,000ドルでした。この価値は、GumiがBTCを長期保有として扱う理由を強調しています。この資産はボラティリティに対するヘッジとして、また同社のトレジャリーポジションを強化する手段として機能しました。Gumiのアプローチはより広範な企業戦略を反映しています。企業はしばしば安定性のために一連の資産に、そして流動性のために別の資産に依存しています。このモデルでは、BTCは凍結資産を表し、XRPは運用上の成長をサポートしています。 6ヶ月にわたって構成されたXRP購入 Gumiは25億円（1700万ドル）のXRP買収を承認しました。この購入により約600万トークンがトレジャリーに追加されることになります。一度にすべてを購入する代わりに、Gumiは2025年9月から2026年2月にかけて買収を分散させました。この段階的な計画により、同社は市場状況に適応することができました。また、四半期ごとに進捗を報告する余地も与えられました。このアプローチは株主や規制当局に対する透明性を生み出しました。同社はXRPが送金に適していると述べました...
SIX
$0,01956
-1,06%
BTC
$121 450,44
-1,33%
XRP
$2,8065
-2,76%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 07:49
共有
月曜日、9月1日のヒント、スパングラムと回答
投稿「月曜日、9月1日のヒント、スパングラムと回答」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。本日のNYT Strandsのヒントと回答 提供：New York Times 9月の初日です。Strandsプレイヤーの皆さんが素敵なレイバーデーの休日を過ごされることを願っています。学校はお休みで、夏はあと数週間続きます。さあ、単語を見つける時間です。早速始めましょう！日曜日のStrandsをお探しですか？こちらのガイドをご覧ください。Strandsの遊び方 Strandsは、New York Timesのパズルゲームシリーズの最新作です。従来の単語探しゲームに楽しいひねりを加えたものです。毎日新しいテーマが与えられ、そのテーマに合った単語をグリッド上で見つける課題が出されます。これには、ボードの両側にまたがるスパングラムも含まれます。これらの単語の一つがスパングラムで、グリッドの一方の端から反対側まで横切り、その日のテーマについてさらに明らかにします。ネタバレ注意。本日のStrandsヒント 今日のテーマとヒントを読んで、単語を見つける手助けにしてください。今日のテーマ：お客様をもてなす ヒント：誰かが訪問してきたときにすること。ヒント：失礼でなければ、ということです。各単語の最初の2文字は以下の通りです： ネタバレ注意！本日のStrandsの回答は？ 今日のスパングラムは：HOSPITALITY（おもてなし） 単語リスト全体： WELCOME（歓迎） RECEIVE（受け入れる） EMBRACE（抱擁する） INVITE（招待する） GREET（挨拶する） SERVE（サービスする） 完成したStrandsグリッド： 本日のStrands スクリーンショット：Erik Kain 本日のStrandsの分析 これは昨日のStrandsほど創造的でも巧みでもありませんでしたが、すべてがそうであるわけではありません。WELCOMEをかなり早く見つけましたが、それによって「美女と野獣」の歌詞になるかもしれないという考えは打ち消されました。「Be our guest! Be our guest! Tie your napkin round your neck, chérie, and we'll provide the rest.」（お客様どうぞ！お客様どうぞ！ナプキンを首に巻いて、あとは私たちにお任せを）SERVEという単語は...
T
$0,01539
+0,98%
FUN
$0,008655
+0,69%
PLAY
$0,0458
-2,17%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 07:10
共有
「資金が使われると…」 - エルサルバドルの「量子耐性」ビットコイン計画の内幕
「資金が使用されると…」- エルサルバドルの「量子耐性」ビットコイン計画の内幕がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：ビットコインの下落の中、エルサルバドルは量子リスクを軽減するため6,283 BTCを14のウォレットに分散しました。同国は規制された暗号資産サービスを拡大するための新しい銀行法を進めています。ビットコインを法定通貨とした最初の国であるエルサルバドルは、8月29日、保有資産の管理を強化する重要な一歩を踏み出しました。同国の国立ビットコイン事務所は、約6,300 BTCの準備金が14のアドレスに分割され、各アドレスの上限が500 BTCに設定されたことを発表しました。 エルサルバドルの新しいビットコイン戦略 ナイブ・ブケレ大統領の指導の下、ビットコイン事務所は毎日1 BTCを購入し、国の準備金を着実に拡大してきました。現在の保有量は6,283 BTCに達し、記事執筆時点で6億8,200万ドル以上の価値があります。 出典：The Bitcoin Office/X しかし、オンチェーンデータによると、保有資産は14の別々のアドレスに再分配され、どのアドレスも500 BTC以上は保有していないことが示されています。 出典：mononaut/X 当局者は、この再分配が確立されたベストプラクティスに従っており、量子コンピューティングの将来の進歩を含む進化する脅威から保護することを目的としていると強調しました。 なぜ量子が重要なのか 特に懸念されるのは量子コンピューティングで、理論上はビットコインを保護する公開鍵-秘密鍵の暗号化を弱体化させる可能性があります。この暗号化は銀行、メール、通信など多くの日常システムの基盤でもあり、予防措置は国のデジタル資産を保護するための先見的なステップとなっています。 彼らは次のように述べています。「ビットコイン取引が署名され、ブロードキャストされると、公開鍵がブロックチェーン上で可視化され、そのアドレスが量子攻撃にさらされる可能性があります。これにより、取引が確認される前に秘密鍵が発見され、資金が転送されるリスクがあります。」 対照的に、未使用のアドレスは公開鍵がブロックチェーン上に表示されないため保護されたままです。 この点について、彼らは「アドレスから資金が使用されると、その公開鍵が明らかになり脆弱になります。資金をより小さな金額に分割することで、潜在的な量子攻撃の影響は...
BTC
$121 450,44
-1,33%
MORE
$0,03368
+50,49%
COM
$0,011197
+2,97%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 07:08
共有
クラッシュ・アンド・バーン：なぜ建設業者は失敗するのか
「クラッシュ・アンド・バーン：なぜ建設業者は失敗するのか」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。建設業者は米国で最も失敗しやすいビジネスの一つです。調査によると、建設関連ビジネスは生存率が最も低い業界の一つであることが一貫して示されています。Shutterstockテクニカルサービスプロバイダーは、私たちの家庭やビジネスがスムーズに運営されることを確保する上で重要な役割を果たしています。HVAC技術者、電気技師、配管工、大工などの専門建設業者は、私たちの生活のほぼすべての側面に関わるスキルを持っています。彼らは私たちのビジネスや家庭を快適に保ち、照明を点灯させ、水を安全に流れるようにします。彼らは建物が規格に沿って建設され、健康と安全を守るために維持されることを確保します。これらのプロフェッショナルは何年もかけて技術を習得し、自分の仕事に大きな誇りを持っています。しかし、社会における彼らの重要性にもかかわらず、成功する業者よりも失敗する業者の方が多いのです。調査によると、建設関連ビジネスは生存率が最も低い業界の一つであることが一貫して示されています。労働統計局によると、建設関連ビジネスの約44%しか5年目まで生き残らず、10年続くのはわずか43%です。HVAC、配管、専門業種に絞ると、数字はさらに厳しくなります：業界団体は初年度の失敗率が70%にも達すると報告しています。これほど責任の重い業界にとって、これらの統計は深刻な課題を示しています。ホームサービスや建設業者が持続可能でスケーラブルなビジネスを構築するのを支援する会社、Contractor Rhinoの創設者であるDavid Brooksによると、「新しいオーナーはあまりにも頻繁に、優れた技術スキルが自動的に顧客を引き付け、維持すると思い込んでいます。リード生成、適切な価格設定、パフォーマンス追跡のシステムがなければ、彼らは現金をすぐに使い果たしてしまいます。」転向した技術者問題の根本にあるのは、多くの人が「転向した技術者」と呼ぶものです。米国銀行の調査（SCOREを通じて）によると、ビジネスの失敗の82%は、キャッシュフロー管理の不備またはキャッシュフローの理解不足によるものです。建設業者にとって...
U
$0,002407
-65,02%
PLAY
$0,0458
-2,17%
MORE
$0,03368
+50,49%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:52
共有
アレクサンダー・イサクはついにニューカッスル・ユナイテッドを去りリバプールに加入するのか？
アレクサンダー・イサクはついにニューカッスル・ユナイテッドを去りリバプールに加入するのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューカッスル・アポン・タイン、イングランド – 5月25日：ニューカッスル・ユナイテッドのアレクサンダー・イサクが、2025年5月25日にイングランドのニューカッスル・アポン・タインのセント・ジェームズ・パークで行われたニューカッスル・ユナイテッドFCとエバートンFCのプレミアリーグの試合中に見つめています。（写真：ジョージ・ウッド/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ どのような結末になるにせよ、誰もこのような状況を望んでいませんでした。移籍ウィンドウ終了まで24時間を切った今も、アレクサンダー・イサクの将来は未定のままです。彼がリバプールに移籍するかどうかは、この夏を通じて支配的な話題となり、まずはニューカッスル・ユナイテッド自身の補強の試み、そしてシーズン開幕に好ましくない背景を提供してきました。アンフィールドへの移籍を強行するために1ヶ月以上プレーや練習を拒否している、才能あふれるスウェーデン人ストライカーなしでの3試合で、ニューカッスルはわずか2ポイントを獲得し、2回得点できませんでした。サポーターからは強い恨みの感情があり、多くの人がイサクが関与していれば見通しは完全に異なっていただろうと考えています。しかし、すべての否定的な面、気を散らすこと、そして亀裂の入った関係にもかかわらず、イサクがニューカッスルに残る可能性は非常に現実的です。彼のアンフィールドへの夢の移籍は微妙なバランスにあります。この騒動が始まって以来、セント・ジェームズ・パークから発せられた「売却しない」というメッセージにもかかわらず、それはかつてほどニューカッスルに適していないかもしれません。計画は常にイサクを維持することでした。当初、すべてが悪化する前は、新しい契約が提示される予定でした。ニューカッスルの現代史上最高のシーズン（国内トロフィーを初めて獲得し、チャンピオンズリーグへの出場権を獲得した）の後、期待と希望は高まっていました。イサクを中心にチームを構築するための資金はありましたが、彼がサポーター、チームメイト、そしてエディー監督を扱った方法は...
REAL
$0,08205
-1,60%
LOOKS
$0,013748
+1,04%
PHOTO
$0,8336
+43,84%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:49
共有
結果と学んだ5つのこと
この投稿「結果と私たちが学んだ５つの波」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。FCバルセロナは日曜日にラ・リーガでラヨ・バジェカーノと1-1で引き分けました。ゲッティイメージズ FCバルセロナは日曜日、ラ・リーガでラヨ・バジェカーノとのアウェイ戦で1-1の引き分けとなり、トップリーグの王座防衛において、これまで獲得していた100%の記録に傷がつきました。ラミネ・ヤマルは40分に自ら獲得したペナルティーを決め、バジェカスでバルサにリードをもたらしました。しかし67分に、フラン・ペレス・マルティネスが同点ゴールを決め、ホームチームに勝ち点1をもたらしました。この引き分けから学んだ５つのことを紹介します。フラン・ガルシアは「porterazo」（素晴らしいゴールキーパー）である 試合終了のホイッスルが鳴ると、MVPを獲得すべき選手に疑いの余地はありませんでした。それはフラン・ガルシアでした。彼は今シーズン、バルサの開幕2試合で印象的なセーブを見せていましたが、一連の世界クラスのセーブで自身を世界に正式に知らしめました。そのいくつかは信じられないほど至近距離からのものであり、確実にラヨのゴールになるはずだったものを防ぎました。しかし、元エスパニョール所属の彼が窮地を救ったおかげで、ガルシアは自身の面目を保ち、チームが無敗を維持することを保証しました。ラミネはペナルティーキックのオプションである 出典：https://www.forbes.com/sites/tomsanderson/2025/08/31/fc-barcelona-versus-rayo-vallecano-result-and-five-things-we-learned/
CROWN
$0,0474
+1,71%
TOP
$0,000096
--%
COM
$0,011197
+2,97%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 06:46
共有
企業はビットコインを採掘速度の4倍のペースで吸収している：レポート
企業はマイナーの産出量を数倍上回っており、取引所の準備金が減少し続ければ供給ショックを引き起こす可能性があります。ビットコイン金融サービス会社Riverによると、民間企業と上場企業はマイナーが新しいコインを生産する速度の約4倍の速さでビットコイン（BTC）を吸収しています。Riverによれば、これらの企業には公開取引されているビットコイン保有企業や従来型または民間企業が含まれ、2025年には平均して1日あたり1,755 BTCを集合的に購入しました。上場投資信託（ETF）やその他の投資手段も2025年には平均して1日あたりさらに1,430 BTCを購入し、政府は1日あたり約39 BTCを購入したとRiverのデータは示しています。続きを読む
BTC
$121 450,44
-1,33%
MORE
$0,03368
+50,49%
PUBLIC
$0,03873
-4,18%
共有
Coinstats
2025/09/01 06:30
共有
ゆうちょ銀行のトークン化された預金：デジタル金融における革命的な飛躍
BitcoinWorld ゆうちょ銀行トークン化預金：デジタル金融における革命的な飛躍 日本の金融セクターに期待の持てる進展が見えてきました。ゆうちょ銀行としても知られる日本郵政銀行は、2026年にDCJPYとして知られる画期的なトークン化預金の導入を準備しています。この動きは、デジタル通貨を日常の銀行業務に統合する大きな一歩を意味し、個人や地方自治体が金融取引を扱う方法を再形成することを約束しています。 ゆうちょ銀行トークン化預金とは正確には何か？ その核心において、DCJPYは日本円のデジタル形式を表しています。これは投機的な暗号資産でもなく、外部資産に連動する従来の意味でのステーブルコインでもありません。代わりに、著名な日本のIT企業IIJの関連会社であるDeCurret DCによって開発された、許可制ブロックチェーンに基づくトークンです。この区別は、その目的と安定性を理解する上で重要です。 直接リンク：顧客は既存の入金先アカウントをDCJPYアカウントに直接リンクすることができます。 1対1の交換：このリンクにより、預金された円とDCJPYの間でシームレスな1対1の交換が可能になり、デジタルトークンが常に物理的な対応物と同じ価値を持つことを保証します。 許可制ブロックチェーン：許可制ブロックチェーン上にあるということは、アクセスと参加が管理されており、パブリックブロックチェーンと比較して強化されたセキュリティと規制監視を提供することを意味します。 このシステムは、規制された銀行環境内でブロックチェーン技術の利点（効率性や透明性など）を提供するように設計されています。 これらのトークン化預金はユーザーと地方自治体にどのようなメリットをもたらすか？ DCJPYを通じたゆうちょ銀行トークン化預金の導入は、効率性と利便性の新たな可能性の世界を開きます。個人顧客にとって、従来の円をDCJPYに即座に変換する能力は、より迅速で合理化されたデジタル決済と送金を意味します。取引がほぼ即座に決済され、従来の銀行営業時間に関連する遅延がない未来を想像してみてください。 さらに、潜在的な応用は個人利用を超えて広がります。銀行は地方自治体の補助金配布にDCJPYを使用することを積極的に検討しています。これにより： 効率性の向上：資金の支払いプロセスを合理化し、管理上のオーバーヘッドと処理時間を削減します。 透明性の強化：ブロックチェーンの固有の透明性により、公的資金のより明確な監査証跡を提供できる可能性があります。 アクセシビリティの向上：受給者がデジタルチャネルを通じて補助金にアクセスし利用することをより容易にする可能性があります。 この革新的なアプローチは、公共サービスの近代化におけるゆうちょ銀行トークン化預金の実用的な実世界の有用性を強調しています。 未来へのナビゲーション：デジタル円の課題と機会 ゆうちょ銀行トークン化預金の見通しは刺激的ですが、完全な実装と広範な採用への道のりには、様々な課題を乗り越える必要があることは間違いありません。ユーザー教育は、一般の人々がDCJPYとは何か、そしてそれを安全に使用する方法を理解することを確実にするために最も重要です。さらに、堅牢なサイバーセキュリティ対策を確保することは、デジタル資産を保護し、公共の信頼を維持するために不可欠です。 しかし、機会は課題をはるかに上回ります。ゆうちょ銀行のイニシアチブは、規制された金融フレームワーク内でのデジタル通貨の実用的な応用を探求するリーダーとして日本を位置づけています。これにより、他の金融機関が追随する道が開かれ、より相互接続された効率的なデジタル経済が促進される可能性があります。DeCurret DCとIIJとの協力的な取り組みは、公共の利益のために最先端技術を活用するという取り組みを強調し、日本のデジタル変革における重要なマイルストーンとなっています。 2026年に予定されているゆうちょ銀行トークン化預金の発売は、金融の未来への大胆な一歩を表しています。従来の預金に直接リンクし、安全な許可制ブロックチェーン上に構築されたデジタル円を提供することで、ゆうちょ銀行はデジタルバンキングの新しい基準を設定しています。この動きは、個人の金融取引を強化するだけでなく、政府の補助金がどのように配布されるかを革新し、最終的にはより効率的で透明性が高く、デジタル的に進んだ社会に貢献することを約束しています。 よくある質問（FAQ） DCJPYとは何ですか？ DCJPYは、ゆうちょ銀行によって導入された日本円のデジタル表現です。これは許可制ブロックチェーン上に構築され、従来の円預金との1対1の交換を可能にします。 トークン化預金はステーブルコインとどう違いますか？ 外部資産に連動し、パブリックブロックチェーン上で運用される多くのステーブルコインとは異なり、DCJPYはIIJの関連会社であるDeCurret DCによって開発された許可制ブロックチェーンに基づくトークンです。これは規制された銀行システム内の円のデジタル形式であり、別個の資産クラスではありません。 ゆうちょ銀行はいつDCJPYを発売しますか？ ゆうちょ銀行は2026年にトークン化預金であるDCJPYを導入する予定です。 DCJPYの潜在的な用途は何ですか？ 最初は、顧客は1対1の交換のために預金口座をリンクすることができます。銀行はまた、効率的なデジタル取引のための他のアプリケーションの中でも、地方自治体の補助金配布のための将来の使用を検討しています。 DCJPYはすべての顧客が利用できますか？ 正確な展開と適格性に関する詳細は、2026年の発売に近づくにつれて発表される可能性が高いです。ただし、これは既存のゆうちょ銀行の預金口座と統合するように設計されています。 この記事が洞察に富んでいると思いましたか？日本のデジタル金融への刺激的な飛躍について広めるために、ソーシャルメディアで友人や同僚と共有してください！ 最新のデジタル通貨トレンドについて詳しく知るには、日本のデジタル変革を形作る主要な発展に関する記事をご覧ください。 この投稿「ゆうちょ銀行トークン化預金：デジタル金融における革命的な飛躍」は、BitcoinWorldに初めて掲載され、編集チームによって書かれています。
REAL
$0,08205
-1,60%
LEARN
$0,01555
-1,33%
TRUST
$0,0003638
-6,40%
共有
Coinstats
2025/09/01 06:25
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル、バーレーン・フィンテック・ベイとの提携で中東におけるプレゼンスを強化
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰