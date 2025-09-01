ビットコインの価格、クジラアドレスが記録を更新する中、軟調な9月に直面

ビットコイン価格、クジラアドレスが記録を更新する中で弱い9月に直面 が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。ビットコインクジラが9月の弱気相場が迫る中、記録的な19,130に到達。2025年9月の執筆時点でビットコイン価格は109,000ドル付近で取引されていました。このトークンは歴史的に最も弱い月に直面する一方、大口保有者は記録的なレベルまでポジションを増加させました。 季節的な弱さがビットコイン価格の歴史を形作る 2010年から2025年までの過去データによると、9月はBTCにとって最も弱い月でした。Bitwise Asset Managementによれば、この期間中、トークンは毎年9月に平均-4.68%の下落を記録しました。アナリストによれば、このパターンは繰り返される利益確定と流動性の低さを反映しているとのことです。 他の月はより強い結果を示しました。4月は約33%の平均上昇を記録し、11月はほぼ39%の上昇をもたらしました。5月は22%以上の上昇を平均し、10月は約27%を記録しました。これらの季節的リターンは文脈を提供しましたが、アナリストによれば結果を予測するものではないとのことです。各サイクルはマクロ経済の変化、規制、または機関投資家の資本フローなどの固有の条件を反映していました。 9月が弱い月という評判は、トレーダーが新たな売りを注意深く見守ることを意味していました。一部の市場参加者は、現在の年がすでに季節的な下落を吸収したのか、それともさらに下落リスクが残っているのかが問題だと述べました。 クジラの活動がビットコイン価格のトレンドを支える 季節データと並んで、クジラの行動が注目を集めました。2025年には、少なくとも100 BTCを保有するアドレスの数が記録的な19,130に達しました。この数字は2017年の高値18,544を上回りました。 長年にわたる成長は着実でした。2010年には、100 BTC以上を保有するアドレスはわずか1,375でした。2024年までに、その数は17,761に増加していました。2025年の記録は大口保有者間での一貫した蓄積を反映していました。アナリストによれば、これらのウォレットはしばしば長期戦略を持つ投資家を代表しているとのことです。 市場観察者はクジラの買いを追跡しました。なぜなら大規模な資金流入が時に主要な価格変動の前兆となることがあるからです。大量の蓄積はトークンの将来に対する自信を示唆していました。しかし、このデータは短期的な価格方向を保証するものではありませんでした。 執筆時点では、ビットコイン価格は...