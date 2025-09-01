MEXC 取引所
Netflixの「ロング・ストーリー・ショート」が循環型ストーリーテリングで際立つ方法
Netflixの「Long Story Short」が循環型ストーリーテリングでどのように際立っているかという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ロサンゼルス、カリフォルニア州 – 8月18日：Raphael Bob-Waksbergが2025年8月18日、ロサンゼルス、カリフォルニア州のNetflix Tudumシアターで開催されたNetflixの「Long Story Short」ロサンゼルス特別上映会に出席しました。（写真：Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix）Getty Images for Netflix Netflixの「BoJack Horseman」の制作者Raphael Bob-Waksbergが、新シリーズ「Long Story Short」でNetflixに戻ってきました。このストーリーはユダヤ人家族の5世代にわたる物語で、幼少期から大人になるまでを追い、Bob-Waksbergの他の作品と同様に笑いと涙を誘う瞬間が織り交ぜられています。「Long Story Short」が彼の以前の作品と異なるのは、循環型ストーリーテリングを使用している点です。視聴者をポイントAからポイントB、そしてポイントCへと導くのではなく、物語はループバックし、シーズンの始まりと終わりが似たようなトーンで始まり終わります。このアプローチは強力なストーリーテリングを強調し、物悲しくも希望に満ちたトーンで終わります。第2シーズンが決定しているにもかかわらず、「Long Story Short」はそれ自体で完結した物語を語っています。今日のストリーミング時代では、多くの番組が限られたエピソードにできるだけ多くのコンテンツを詰め込み、更新の希望を持って視聴者を素早く引き込もうとしています。「Long Story Short」はそうではないようです。それは有機的に感じられ、30分のエピソードは、順不同で表示されるものもありますが、視聴者がこれらのキャラクターを親密に知っているように感じさせる連続したストーリーを語ります。 循環的で非線形なストーリー ロサンゼルス、カリフォルニア州 – 8月18日：（左から右）Abbi Jacobson、Ben Feldman、Angelique Cabral、Nicole Byer、Lisa Edelstein、Michaela Dietz、Raphael Bob-WaksbergとMax Greenfieldが2025年8月18日、ロサンゼルス、カリフォルニア州のNetflix Tudumシアターで開催されたNetflixの「Long Story Short」ロサンゼルス特別上映会に出席しました。（写真：Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix）Getty Images for Netflix 最初のエピソードは物悲しいコールドオープンで始まります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 09:43
主要上場発表後のToncoin価格予測
主要上場発表後のToncoin価格予測に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Toncoinは人気のRobinhoodへの上場後、再び広く注目を集め、何百万人もの顧客へのアクセスが向上しました。TONに関するニュースが最初に注目された時、価格は5%上昇しましたが、ピークに達するとこの急騰は止まり、すぐに利益を失う戦略であることが判明しました。全体的な取引高は58%増加し、合計2億8000万の取引件数に達しました。さらに、Verb Technologyが7億1300万ドル相当のTONを購入し、当初の蓄積目標を上回るなど、主要な機関投資家様も参入しています。Toncoinの価値は、単なるテレグラムの特殊資産以上のものとして確立され、現在は他の重要な資産と競合しています。社会現象への注目が高まるにつれ、MAGACOINファイナンスなどの政治関連デジタル通貨への潜在的投資にも注目が集まっています。 Toncoinのテクニカルセットアップ TONの金融チャートは楽観と不確実性の両方を示しています。価格は高値に達し、現在は変動状態にあり、さらなる下落または若干の上昇について株式が注視されています。下降トレンドは日、20、50、200の長期移動平均にわたって弱気のモメンタムを持っています。MACD指標の弱気シグナルと資金フロー指標はマイナスの資金流入を示し、株式市場での弱いフローはキャッシュフローの減少を示唆しています。アナリストはTONが$3.25に達することができなければ、トレンドが続く場合、$2.80まで下落する可能性があると予想しています。しかし、一部には機会も見られます：$3.30を超える決定的なブレイクアウトは$4.00に向けた新たなラリーを解放する可能性があります。Robinhoodの上場のおかげで流動性が拡大し、価格変動がより鋭くなり、トレーダーにリスクと報酬の両方をもたらす可能性があります。 アナリスト予測 Toncoinに対する全体的な予測は長期的には楽観的です。TONは年の残りの期間を通じて価値が上昇すると予想されています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 09:28
ビットコインの価格、クジラアドレスが記録を更新する中、軟調な9月に直面
ビットコイン価格、クジラアドレスが記録を更新する中で弱い9月に直面 が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。ビットコインクジラが9月の弱気相場が迫る中、記録的な19,130に到達。2025年9月の執筆時点でビットコイン価格は109,000ドル付近で取引されていました。このトークンは歴史的に最も弱い月に直面する一方、大口保有者は記録的なレベルまでポジションを増加させました。 季節的な弱さがビットコイン価格の歴史を形作る 2010年から2025年までの過去データによると、9月はBTCにとって最も弱い月でした。Bitwise Asset Managementによれば、この期間中、トークンは毎年9月に平均-4.68%の下落を記録しました。アナリストによれば、このパターンは繰り返される利益確定と流動性の低さを反映しているとのことです。 他の月はより強い結果を示しました。4月は約33%の平均上昇を記録し、11月はほぼ39%の上昇をもたらしました。5月は22%以上の上昇を平均し、10月は約27%を記録しました。これらの季節的リターンは文脈を提供しましたが、アナリストによれば結果を予測するものではないとのことです。各サイクルはマクロ経済の変化、規制、または機関投資家の資本フローなどの固有の条件を反映していました。 9月が弱い月という評判は、トレーダーが新たな売りを注意深く見守ることを意味していました。一部の市場参加者は、現在の年がすでに季節的な下落を吸収したのか、それともさらに下落リスクが残っているのかが問題だと述べました。 クジラの活動がビットコイン価格のトレンドを支える 季節データと並んで、クジラの行動が注目を集めました。2025年には、少なくとも100 BTCを保有するアドレスの数が記録的な19,130に達しました。この数字は2017年の高値18,544を上回りました。 長年にわたる成長は着実でした。2010年には、100 BTC以上を保有するアドレスはわずか1,375でした。2024年までに、その数は17,761に増加していました。2025年の記録は大口保有者間での一貫した蓄積を反映していました。アナリストによれば、これらのウォレットはしばしば長期戦略を持つ投資家を代表しているとのことです。 市場観察者はクジラの買いを追跡しました。なぜなら大規模な資金流入が時に主要な価格変動の前兆となることがあるからです。大量の蓄積はトークンの将来に対する自信を示唆していました。しかし、このデータは短期的な価格方向を保証するものではありませんでした。 執筆時点では、ビットコイン価格は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 09:25
Arichainがブロックチェーンイノベーションとより広いコミュニティ成長を促進するためにOGAuditに参加
Arichainがブロックチェーンイノベーションとコミュニティ成長を促進するためにOGAuditと提携という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Arichainは最先端のL1ブロックチェーンで、人気のブロックチェーン安全性追跡プラットフォームであるOGAuditと提携しました。この提携はブロックチェーンイノベーションの推進と拡大強化に焦点を当てています。Arichainの公式ソーシャルメディア発表によると、この開発はコミュニティの拡大とブロックチェーン分野における独自の機会の探求を目的としています。そのため、この動きは消費者の信頼を高め、より広範なDApp採用につながると予想されています。🚀 新しいパートナーシップの発表に興奮しています：@Arichain_ x @OGAudit！🎉共に、イノベーションを加速し、コミュニティを拡大し、ブロックチェーンの新しいフロンティアを探求します。Arichain🟥はMulti-VMアーキテクチャでDAppの分割問題を解決するレイヤー1スマートコントラクトプラットフォームです pic.twitter.com/03RrjsvsCb — OGAudit | 暗号資産を安全に追跡 (@OGAudit) 2025年8月31日 ArichainとOGAuditの提携は、ブロックチェーン分野でのイノベーション推進と同時にコミュニティ成長の増加に大きな注目を払っています。これにはArichainのMulti-VMアーキテクチャを使用してDApp分割の問題を解決することが含まれます。さらに、OGAuditとの協力により、暗号資産活動追跡における透明性と安全性の提供に努めています。それに加えて、Arichainはユーザーと開発者に堅牢な分散型ソリューションを開発し、相互作用するための高度に安全な環境を提供しようとしています。したがって、この共同開発により、ビルダーは信頼性の高い監査ツールにアクセスできることが保証されます。同時に、より広範なブロックチェーン環境内でコミュニティに安全な相互作用も提供します。さらに、この取り組みは両組織の信頼性を強化し、エンドユーザーとビルダーの間で信頼の傾向を促進します。さらに、透明性の欠如や分割などの問題に対処することで、このパートナーシップは独自の基準を設定しています。 この提携は開発者にとって何を意味するのか？ Arichainによると、OGAuditとの提携は開発者に新しい機会をもたらします。この点で、彼らはOG Auditの監査専門知識を活用しながら、Arichainのスケーラブルなマルチ-VMメカニズムも活用できます。これを考慮すると...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 09:05
ビヨンセ、Cécredでヘアケアを大きなビジネスに変える
ビヨンセ、Cécredでヘアケアを大きなビジネスに変える投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ロサンゼルス、カリフォルニア州 – 2024年2月20日：（独占カバレッジ）（編集用のみ）ビヨンセは2024年2月20日、カリフォルニア州ロサンゼルスのThe Revery LAで親密な集まりを開き、彼女のヘアケアライン「CÉCRED」の発売を祝いました。（写真：Julian Dakdouk/Parkwood Media/WireImage via Parkwood）WireImage via Parkwood 2024年2月20日、ビヨンセは初のヘアケアラインCécredを発売し、ビジネスベンチャーを拡大しました。複数のグラミー賞を受賞したアーティストにとって、このヘアケアラインは単なる新製品以上のものでした。それは彼女自身のヘアケア体験に根ざした個人的な選択を表し、その起源は母親ティナ・ノウルズが以前所有していた家族経営のサロン「Headliners」に関連していました。発売から約1年半後、Cécredは主要ブランドとしての地位を確立し、独自の戦略と広告が競争力を維持するために必要な混雑した市場で際立っています。ポップアップショップ、インフルエンサーとのパートナーシップ、さまざまな髪質に合わせたカスタマイズ製品、そしてUltaとの全国展開を通じて、Cécredはこれほど短期間で永続的な存在感を構築するために必要な重労働の多くを処理してきました。ビヨンセが自分のアートにどれだけの努力を捧げているかを考えると、同じ情熱が彼女の最新プロジェクトの文化にも及んでいることは驚くべきことではありません。 ビヨンセのブランド：ハウス・オブ・デレオンからCécredへ Cécredはビヨンセの初めての成功したビジネスベンチャーではありません。2004年、彼女と母親はハウス・オブ・デレオンの設立を支援しました。これはジュニアラインを通じて大きな成功を収めたレディ・トゥ・ウェアのファッションラインでした。2016年には、彼女の管理会社であるパークウッド・エンターテイメントを通じて管理していたアスレジャーライン「Ivy Park」を立ち上げ、TopShopやその後Adidasとコラボレーションしました。2023年のルネッサンス・ワールド・ツアーの最盛期には、フレグランスブランド「Ce Noir」を発表しました。2024年にグラミー賞の年間最優秀アルバム賞を受賞した「Cowboy Carter」をリリースした直後、彼女はSirDavis Americanでウイスキー市場にも参入しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:46
CMEビットコイン先物ギャップの解明：重要な市場洞察
投稿「CMEビットコイン先物ギャップの解明：重要な市場の洞察」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CMEビットコイン先物ギャップの解明：重要な市場の洞察 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース CMEビットコイン先物ギャップの解明：重要な市場の洞察 出典: https://bitcoinworld.co.in/cme-bitcoin-futures-gap-4/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:42
2025年全米オープン 第6日・第7日の著名人
この投稿「2025年全米オープン6日目と7日目のセレブリティ」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「アボット エレメンタリー」のキャストメンバー、クリス・パーフェッティ、タイラー・ジェームズ・ウィリアムズ、クインタ・ブランソン、リサ・アン・ウォルターが2025年8月30日土曜日、ニューヨーク州フラッシングの2025年全米オープンのブルーカーペットにて。（マイケル・ムーニー/USTA）マイケル・ムーニー/USTA ティナ・フェイ、スティーブ・カレル、クインタ・ブランソン、シェリル・リー・ラルフ、ベン・スティラー、イーボン・モス＝バクラック、LLクールJ、ジャスティン・セローがフライデーとサタデーの6日目と7日目の2025年全米オープンのスタンドにいた著名人たちでした。今週初めには、ジェフ・ゴールドブラム、リン＝マニュエル・ミランダ、ジョイ・サンデー、ジョン・ムレイニー、オリビア・マン、マイケル・チェ、マリア・シャラポワが2025年テニスグランドスラムの第4回目にして最終イベントである全米オープンの1回戦を観戦しました。フォーブス写真：2025年ベネチア映画祭第1週のレッドカーペットスターたちのベストショット（ティム・ラマーズ著）週末の全米オープンの写真をさらに見るには下にスクロールしてください。ニューヨーク州フラッシング・メドウズのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで開催されている2025年全米オープンは、9月8日月曜日に終了します。2025年8月29日金曜日、ニューヨーク州フラッシングの2025年全米オープンでのティナ・フェイ。（シェア・カストリナー/USTA）デビッド・ダウ/USTA サタデー・ナイト・ライブの卒業生で「30 Rock」と「ザ・フォー・シーズンズ」のクリエイターであるティナ・フェイが金曜日の全米オープン6日目のスタンドにいました。2025年8月29日金曜日、ニューヨーク州フラッシングの2025年全米オープンの男子シングルス試合中のベン・スティラー。（ギャレット・エルウッド/USTA）ギャレット・エルウッド/USTA 「セブランス」のクリエイターで「ズーランダー」と「ナイト・アット・ザ・ミュージアム」フランチャイズのスターであるベン・スティラーも金曜日の全米オープン6日目の試合を観戦しました。フォーブス写真：AARPが選ぶ「50歳以上の最もホットな俳優たち」- 誰がリストに入った？（ティム・ラマーズ著）2025年8月29日金曜日、ニューヨーク州フラッシングの2025年全米オープンでのセレステ・オコナーとゲスト。（シェア・カストリナー/USTA）デビッド・ダウ/USTA 「ゴーストバスターズ：アフターライフ」と「ゴーストバスターズ：...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:40
香港中国銀行がステーブルコイン発行者ライセンスを申請
中国銀行香港がステーブルコイン発行者ライセンスを申請する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：中国銀行香港が競争激化の中、ステーブルコイン発行者ライセンスを目指す。香港のライセンス期限は9月末。金融セクターがデジタル通貨の影響に注目。中国銀行香港は、2025年9月末に迫る香港の規制期限に向けて、ステーブルコイン発行者ライセンスを申請する計画を発表しました。中国銀行香港のこの動きは、デジタル資産セクターにおける機関投資家の関与の増加を示し、香港の急成長する暗号資産の状況における市場力学と競争に影響を与える可能性があります。 ステーブルコインライセンス：中国銀行香港による戦略的動き 中国銀行香港は、香港の改訂された規制体制の下で最初のステーブルコイン発行者の一つになる計画を正式に表明しました。この動きはスタンダードチャータードの合弁事業の意図と一致し、デジタル通貨に対する機関投資家の関心の高まりを示しています。月末の期限までに申請が成功すれば、規制されたデジタル資産への重要な転換点となるでしょう。これにより、大規模な資本流入と香港が暗号資産ハブとしての世界的な認知度が高まる可能性があります。十分な準備ができていると考え、早期に検討されることを希望する関係者は、2025年9月30日（火曜日）までに香港金融管理局に申請書を提出する必要があります。 ステーブルコイン規制はグローバルな暗号資産金融トレンドを反映 ご存知でしたか？規制の枠組みは、暗号資産セクターにおいてより多くの財政安定をもたらし、信頼を高め、従来の金融システムにおける技術統合を促進する可能性があります。2025年9月1日00:07 UTC時点で、イーサリアム（ETH）の時価総額は5293億6000万ドル、価格は4,385.49ドルです。CoinMarketCapによると、現在の取引高は277億9000万ドルで、12.51%変動しています。 イーサリアム（ETH）、日次チャート、2025年9月1日00:07 UTCにCoinMarketCapでスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuリサーチチームは、規制の枠組みが暗号資産セクターにおいてより多くの財政安定をもたらす可能性があると強調しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:12
BlockDAGエコシステムの成長がPENGUの反落とStellarの価格苦戦を上回る
BlockDAGエコシステムの成長がPENGUの反落とStellarの価格苦戦を上回る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース BlockDAGの3億8800万ドルのプレセール、ライブマイナー、ダッシュボード採用が2025年のPENGUの調整とStellarの価格テストをどのように上回るかをご覧ください。2025年の暗号資産市場は、各プロジェクトが存在感を示すために競い合う混雑した舞台のようです。PENGUは初期のラリーから一転し、現在は調整局面に直面しており、次の上昇への準備となるか、その勢いが終わるかのどちらかです。Stellar（XLM）は強力なサポートラインと重い抵抗の間で揺れ動いており、トレーダーは0.45ドルを突破するか0.32ドルに向けて沈むかわからない状況です。どちらもテクニカル的な変動に依然として結びついているコインの脆弱な性質を浮き彫りにしています。そしてBlockDAG（BDAG）があります。モメンタムの意味を書き換えています。投機やチャートだけに頼るのではなく、すでに3億8800万ドル以上を調達し、254億コインを販売し、バッチ30で0.03ドルに達し、初期支援者に2900％のROIを確保しています。しかし本当の話は数字だけではありません。マイナー、ダッシュボード、上場、そしてグローバルな話題がBlockDAGをプレセール名から2025年で最も説得力のある暗号資産のナラティブに変えたのです。PENGUが勢いを失う中、市場は重要レベルに注目 PENGUの初期のラリーは0.0037ドルから0.046ドル近くまで上昇しましたが、現在トークンが約0.030ドルに調整されるにつれて脆弱に見えます。0.025ドルのレベルが戦場として浮上し、アナリストはこれがPENGUが反発するか崩壊するかを決める線だと呼んでいます。強気派は調整は健全だと主張していますが、0.0286ドルが破られると、レバレッジポジションが強制決済され、下落が激化する可能性があります。下落にもかかわらず、楽観論は完全には消えていません。支持者たちは0.046ドルの抵抗を復活のポイントとして見ており、長期目標は0.11ドルにまで伸びています。可能性は残っていますが、当面の見通しは慎重で、信頼が安定するかどうかにかかっています。Stellarはブレイクアウトか崩壊かの瀬戸際 Stellar（XLM）は50日SMA（0.3983ドル）に対して約0.3976ドルで取引されており、拒否された後...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:01
Web3ビデオAIモデルEverlynが、これまでに1500万ドルの資金調達を行ったことを明らかに
PANewsは9月1日、Web3ビデオAIモデルのEverlynがXプラットフォーム上で、「映画品質のオンチェーンビデオの未来を構築するため」に現在までに1500万ドルの資金調達を行ったと発表したと報じました。さらに同社は、Mysten Labsが投資家としてEverlynに参加し、企業価値を2億5000万ドルと評価する資金調達ラウンドに参加したことを発表しました。
PANews
2025/09/01 07:49
