NvidiaはBYDがTeslaを打ち負かすために使用したのと同じ戦略に中国で直面するかもしれない

Nvidiaが中国でBYDがテスラを打ち負かしたのと同じ戦略に直面する可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Nvidiaは過去最高の四半期を記録しました。Cryptopolitanが先週報じたように、売上高は467億ドルで前年比56%増、純利益は264億ドルでした。次の四半期には540億ドルに達すると予想されています。しかし、大きな問題が浮上しました。同社はH20チップを通じて中国から1ドルも稼げませんでした。同社は現在、BYDに追い出される前のテスラと同じ立場にあります。これは典型的な北京の手法です：地元のプレーヤーが準備できるまで外部者を歓迎し、その後凍結します。CNBCによると、Nvidiaはまだ中国ビジネスを維持しようとしています。撤退するのではなく、米国の輸出規制を回避するために設計された新しいチップB30Aで倍増しています。H20よりも強力だが技術的にはまだ合法だと報告されています。これは市場ではなく、政治を生き抜くために作られたチップです。そしてこれは、同社がすでに米国の制限や製品のバックドアの疑惑に対処している中で起こっています。これらのどれも、米国や同盟国のデータセンター向けのBlackwell Ultraプラットフォームの推進を妨げていません。しかし、中国への執着は終わっていません。北京は買い手に圧力をかけ、キャンブリコンが地歩を固める中国内では、規制当局がアリババ、バイトダンス、DeepSeekなどの企業に対し、なぜまだNvidiaの機器を使用しているのか説明するよう求めています。米国企業からの購入は現在、政治的であるためリスクとみなされています。地元企業は、習近平がAIハードウェアとソフトウェアの完全な国内管理計画を推進する中、外国技術への投資で捕まりたくありません。4月の政治局学習会で、習近平は国産化は選択肢ではなく、国家政策だと述べました。これによりNvidiaの中国版であるキャンブリコン・テクノロジーズへの道が開かれました。同社の株価は爆発的に上昇し、2年間でほぼ10倍になりました。今年は利益を上げ...