MEXCがWorld Liberty Financial（WLFI）をイノベーションゾーンに変換機能付きで上場 AI: MEXCがWorld Liberty Financial（WLFI）をイノベーションゾーンに変換機能付きで上場
MEXCはイノベーションゾーンにWorld Liberty Financial (WLFI)を上場し、WLFI/USDTおよびWLFI/USDC取引ペアの取引を開始します。さらに、このトークンWLFIはMEXC変換でも利用可能となり、ユーザーは他の資産とシームレスに即時交換することができます。具体的なスケジュールは以下の通りです。
MEXC NEWS
2025/09/01 11:35
Trip.com、中国旅行回復で利益上昇し2025年ナスダック高値を記録
記事「Trip.comが中国旅行回復で利益上昇し、2025年のナスダック最高値を記録」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年8月24日、中国重慶で、Trip.comグループ（Trip.com、Ctrip、Skyscanner、Qunarなどのブランドを運営する中国の大手多国籍オンライン旅行サービスプロバイダー）のロゴを表示するスマートフォンを手に持ち、背景に同社のエンブレムが見える様子。（写真：Cheng Xin/Getty Images）Getty Images 過去四半世紀で中国の最も成功したプライベートセクターのスタートアップ企業の一つとして台頭したオンライン旅行サイトTrip.comの株価は、4月から6月期の予約増加が収益と利益を押し上げたと同社が発表した後、木曜日に2025年のナスダック最高値を記録しました。Trip.comは木曜日にナスダックで75.03ドルで取引を終え、12月以来の最高値を記録しましたが、金曜日には1.7%下落しました。同社の米国取引株は依然として1週間前より13%以上高く、過去1年間で約60%上昇しています。香港証券取引所では、Trip.comは金曜日に4.7%上昇して578香港ドルで取引を終え、こちらも12月以来の最高値となりました。かつてCtripとして知られていたTrip.comは、1999年に中国の旅行サービス業界の破壊者として設立され、オフラインの国有企業が支配していた時代に参入しました。ホテルの客室から始まり、航空券、法人向け旅行サービス、さらには鉄道チケットへとExpediaのようなオンライン展開を開始しました。25万ドルのスタートアップ資本から、金曜日のTrip.comのナスダック時価総額は480億ドルに達しました。これはExpediaの260億ドルと比較されます。Trip.comは木曜日、2025年第2四半期の純収益が前年同期比16%増の21億ドルに達したと発表し、特に休暇期間中の旅行需要の強さが寄与したとしています。第2四半期の宿泊予約収益は5分の1以上増加して8億6900万ドルに達したと述べました。インバウンド旅行予約は前年比100%以上急増し、アウトバウンドのホテルと航空券の予約も...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 10:43
ビットコインETFが初めて7億5100万ドルの出金を記録、イーサリアムファンドは39億ドルの増加
ビットコインETFが初めて7億5100万ドルの出金を記録する一方、イーサリアムファンドは39億ドルを獲得したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインETFは8月に7億5100万ドルの純出金を記録し、これは初めての出来事です。イーサリアムETFは8月に巨額の39億ドルの純入金を吸収しました。BTCの価格は短期保有者のコストベースレベルを下回っています。驚くべき前例のない逆転が暗号資産市場の基盤を揺るがしています。その華々しい立ち上げ以来初めて、ビットコインを過去最高値に押し上げた機関投資家の潮流が変わり、8月にはスポットETFから数億ドルが流出しています。同時に、強力で静かな資本の流れがイーサリアムに流入しており、これは潜在的な主役交代と、今年の残りを特徴づける可能性のある大きなローテーションストーリーの始まりを示唆しています。その乖離の規模は顕著です。8月、資産を12万4000ドルの過去最高値（ATH）に押し上げてからわずか数週間で、ビットコインのスポットファンドは驚異的な7億5100万ドルの純出金を記録しました。同じ期間に、イーサリアムETFは静かに信じられないほどの39億ドルを吸収し、機関投資家が暗号資産へのエクスポージャーを根本的に再調整している可能性を示す重大な役割の逆転が起きています。ビットコインの脆弱な基盤 ビットコインの苦痛はETFの資金フローデータだけではなく、ブロックチェーン自体に刻まれています。分析会社Glassnodeの最近のレポートは、熱狂から深い脆弱性へと滑り落ちる市場の姿を描いています。分析によると、ビットコインの価格は1ヶ月および3ヶ月の保有者のコストベースを下回っており、これは最近の投資家の大規模なグループが含み損を抱え、より深いパニック主導の売却のリスクを劇的に高める重要な展開です。価格が10万7000ドル付近の6ヶ月コストベースを下回り続けると、Glassnodeは警告しています。それにより、長期保有者による蓄積の密集したクラスターである重要な9万3000ドルから9万5000ドルのサポートゾーンに向けて損失が加速する可能性があります。予測...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 10:39
ビットコインクジラが4,000 BTCを売却し、合計837,000 ETH以上を積み上げる
ビットコインクジラが4,000 BTCを売却し、合計837,000 ETH以上を蓄積したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント ビットコインクジラが4,000 BTCを売却し、96,859 ETHを蓄積して、保有するETHの総量を837,000単位以上に増やしました。イーサリアムは過去1ヶ月間、市場のボラティリティにもかかわらず、約24%の価格上昇でビットコインを上回るパフォーマンスを示しています。Lookonchainのオンチェーンデータによると、最近BTCをイーサリアムに移し替えたことで話題になったビットコインクジラは、現在約37億ドル相当の837,429 ETHを蓄積しています。このビットコインOGは過去12時間で4,000 $BTC（4億3500万ドル）を売却し、96,859 $ETH（4億3300万ドル）を現物で購入しました。合計で837,429 $ETH（38億5000万ドル）を購入しています。https://t.co/RAEzClsCvr pic.twitter.com/ZUSDL1cIRm — Lookonchain (@lookonchain) 2025年8月31日 日曜日、7年間休眠状態だった110億ドル相当のビットコインを含むウォレットに関連するこのクジラは、4,000 BTCを4億3500万ドルで売却し、96,859 ETHを取得しました。この投資家の最新の動きは、休眠ウォレットが再アクティブ化された後に始まったビットコインからイーサリアムへの一連の移行を拡大するものです。この取引は市場のボラティリティが高まる中で行われました。CoinGeckoのデータによると、ビットコインは日曜日の夕方に107,700ドルまで下落した後、108,000ドルをわずかに上回る水準まで回復し、8月には5%の損失を記録する見込みです。イーサは暗号資産市場の圧力から免れているわけではありませんが、今月はビットコインを上回るペースで推移しています。2番目に大きな暗号資産は現在、記事執筆時点で4,424ドル近くで取引されており、過去30日間で約24%上昇しています。Lookonchainはまた、安く買って高く売ることで知られる別のクジラ、Longling Capitalの活動にも注目しました。この企業は土曜日にイーサリアムの蓄積を再開し、約3060万ドルで7,000 ETHを購入しました。安く買って高く売ることで知られるLongling Capitalは、3時間前に7,000 $ETH（3067万ドル）を購入しました。https://t.co/gzUlc23QKo pic.twitter.com/bomgQ0JX8O — Lookonchain (@lookonchain) 2025年8月31日 出典: https://cryptobriefing.com/bitcoin-whale-dumps-btc-stacks-eth/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 10:36
東京の巨人グミ、グローバル金融プレイを視野に入れた大規模なXRP購入に向けて準備
東京の巨大企業Gumiが世界金融展開を視野に入れた大規模XRP購入の準備を進めるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。東京証券取引所に上場している企業が、ブロックチェーン統合を通じて送金市場の支配とエコシステム駆動型の収益成長を目指し、グローバル金融拡大を加速するための大規模なXRP購入の準備を進めています。Gumi社はSBIと提携し、グローバル金融ウェブでのXRP主導の収益急増を狙う Gumi Inc.（東京証券取引所プライム市場に上場している企業）は、8月29日に[…]と発表しました。出典: https://news.bitcoin.com/tokyo-giant-gumi-gears-up-for-major-xrp-buy-with-global-finance-play-in-sight/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 10:35
巨額17.6B取引の謎を解明
「巨額の17.6B取引の謎を解明」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。WLFIトークン振替：巨額の17.6B取引の謎を解明 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース WLFIトークン振替：巨額の17.6B取引の謎を解明 出典: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-transfer-mystery/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 10:30
$108.1M BTCがETHのためにHyperliquidに預け入れられる
$108.1M BTCがETHのためにHyperliquidに預け入れられたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。大規模なビットコインOGの動き：$108.1M BTCがETHのためにHyperliquidに預け入れられる コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 大規模なビットコインOGの動き：$108.1M BTCがETHのためにHyperliquidに預け入れられる 出典：https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-og-hyperliquid-eth/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 10:15
本日の注目の取引所上場を発表
本日の注目の取引所上場情報が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。WLFI トークン：本日の注目の取引所上場情報 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース WLFI トークン：本日の注目の取引所上場情報 出典: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-exchange-listing/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 09:39
トランプ氏、関税収入なしには米国は崩壊すると警告
トランプ氏、関税収入なしには米国が破壊されると警告という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドナルド・トランプ大統領は日曜日、関税収入なしには米国が「完全に破壊される」と警告しました。彼はこの発言を、彼の通商政策の重要な要素を無効にした主要な裁判所の判決を受けて、激しいTruth Socialの投稿で行いました。7対4の判決で、コロンビア特別区連邦控訴裁判所は、トランプ氏が国家緊急事態を宣言して数千億ドル相当の輸入品に関税を課したことは、権限を越えていると判断しました。裁判官らは、国際緊急経済権限法（IEEPA）の下では、大統領は広範で一般的な関税を課す権限を持たず、この権限は議会にあると明確にしました。この判決は、2025年1月にホワイトハウスに復帰して以来、関税に大きく依存してきたトランプ氏の経済政策にとって最も重要な法的挫折の一つを表しています。これらの措置は記録的な収入を生み出してきましたが、主要な貿易相手国との関係にも緊張をもたらしています。既存の関税は10月14日まで維持され、政権は最高裁判所に上訴する時間を与えられています。最高裁が判決を支持した場合、政府は輸入業者から既に徴収した数十億ドルを返還することを強いられる可能性があります。トランプ氏は上訴し、関税を米国の強さの核心として擁護トランプ氏はXで裁判所の判決に素早く反応し、それは彼の見解では米国経済を破壊するだけでなく、軍の強さも弱体化させる「急進的左派の判決」に相当すると述べました。彼は、関税が撤廃されれば、国は何年も、おそらく数十年の再建努力に直面すると警告しました。彼によれば、この判決は国益を保護するための最も効果的なツールの一つを米国から奪う危険な後退を表しています。彼は、自分が保存するために戦っていることを強調しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 09:37
NvidiaはBYDがTeslaを打ち負かすために使用したのと同じ戦略に中国で直面するかもしれない
Nvidiaが中国でBYDがテスラを打ち負かしたのと同じ戦略に直面する可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Nvidiaは過去最高の四半期を記録しました。Cryptopolitanが先週報じたように、売上高は467億ドルで前年比56%増、純利益は264億ドルでした。次の四半期には540億ドルに達すると予想されています。しかし、大きな問題が浮上しました。同社はH20チップを通じて中国から1ドルも稼げませんでした。同社は現在、BYDに追い出される前のテスラと同じ立場にあります。これは典型的な北京の手法です：地元のプレーヤーが準備できるまで外部者を歓迎し、その後凍結します。CNBCによると、Nvidiaはまだ中国ビジネスを維持しようとしています。撤退するのではなく、米国の輸出規制を回避するために設計された新しいチップB30Aで倍増しています。H20よりも強力だが技術的にはまだ合法だと報告されています。これは市場ではなく、政治を生き抜くために作られたチップです。そしてこれは、同社がすでに米国の制限や製品のバックドアの疑惑に対処している中で起こっています。これらのどれも、米国や同盟国のデータセンター向けのBlackwell Ultraプラットフォームの推進を妨げていません。しかし、中国への執着は終わっていません。北京は買い手に圧力をかけ、キャンブリコンが地歩を固める中国内では、規制当局がアリババ、バイトダンス、DeepSeekなどの企業に対し、なぜまだNvidiaの機器を使用しているのか説明するよう求めています。米国企業からの購入は現在、政治的であるためリスクとみなされています。地元企業は、習近平がAIハードウェアとソフトウェアの完全な国内管理計画を推進する中、外国技術への投資で捕まりたくありません。4月の政治局学習会で、習近平は国産化は選択肢ではなく、国家政策だと述べました。これによりNvidiaの中国版であるキャンブリコン・テクノロジーズへの道が開かれました。同社の株価は爆発的に上昇し、2年間でほぼ10倍になりました。今年は利益を上げ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 08:52
