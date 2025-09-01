MEXC 取引所
重要な資金調達投票を前に、メタプラネットは2万ビットコインを超える
メタプラネットが重要な資金調達投票を前に2万ビットコインを保有 主なポイント メタプラネットは現在、20,000ビットコインを保有しており、その価値は20億ドル以上で、世界で7番目に大きい公開保有者となっています。 今後の資金調達投票からの収益は、メタプラネットのビットコイン保有をさらに増やす計画です。 日本のビットコイン資産運用会社メタプラネットは月曜日、1,009ビットコインを取得し、現在の市場価格で20億ドル以上の価値がある合計20,000ビットコインの保有に達したと発表しました。 *メタプラネットが追加で1,009 $BTCを取得し、総保有量が20,000 BTCに到達* pic.twitter.com/kwvUkQaFth — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 2025年9月1日 ブルームバーグが今月初めに報じたところによると、同社は本日、エリック・トランプが出席する予定の資金調達計画に関する重要な株主投票を行います。この提案は、最大5億5,000万株の新株を海外で発行することを承認し、1,300億円以上（約8億8,400万ドル）の収益を目指しています。収益の大部分はさらにビットコインを購入するために使用される予定です。 以前はレッドプラネットジャパンとして知られていた同社は、ホテル運営会社から日本を代表するビットコイン資産運用会社へと変貌を遂げました。BitcoinTreasuries.netによると、現在ビットコインの企業保有者として世界第7位です。 同社は最近、インデックスプロバイダーの9月のレビューでFTSE日本インデックスに加わり、スモールキャップからミッドキャップへと昇格しました。サイモン・ゲロビッチ社長は、このアップグレードを日本のトップビットコイン資産運用企業としての地位を確立する重要なステップと呼びました。 Yahoo Financeのデータによると、メタプラネットの株価は日本の日中取引で約2.6%下落しました。しかし、株価は年初来で約146%上昇しています。 出典: https://cryptobriefing.com/metaplanet-bitcoin-treasury-expansion/
2025/09/01 11:33
Sonic Labsが米国資本市場への拡大提案を可決
Sonic Labsが米国資本市場への拡大提案を可決したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Fantomから進化した高性能Layer-1ブロックチェーンを開発するSonic Labsは、最初の主要なガバナンス提案に対して圧倒的なコミュニティの承認を獲得しました。 概要 Sonic Labsのガバナンスは、米国市場拡大のための1億5000万ドルの発行を承認しました。 計画にはETF、NASDAQ PIPE、およびニューヨークでのSonic USA LLCの立ち上げが含まれています。 新しいトケノミクスは、希薄化リスクに対抗するためのより強力なバーンメカニズムを導入します。 8月31日に正式に可決されたこの提案は、新しい金融商品、機関投資家とのパートナーシップ、および専用のアメリカ法人を通じて、プロジェクトの米国資本市場への拡大への道を開きます。 画期的なガバナンス投票 8月20日から8月31日までスナップショットで実施された投票は、Sonicのコミュニティから多くの参加を集めました。定足数に必要な7億を大幅に上回る約8億6000万のS（S）トークンが提案に賛成票を投じ、99.99%の承認を得ました。この結果、Sonic Labsは拡大資金調達のために1億5000万ドル相当の新しい$Sトークンを発行する権限を得ました。割り当てには、米国上場の上場投資商品（ETP/ETF）を支援するための5000万ドル、NASDAQのプライベート投資を支援するための1億ドル、そしてSonic USA LLCの立ち上げのために確保された1億5000万トークンが含まれます。デラウェア州を拠点とするこの子会社は、ニューヨークにオフィスを設立し、米国を拠点とするCEOと資本市場およびビジネス開発チームを雇用する予定です。 トケノミクスの制約から米国拡大へ このイニシアチブは、SonicがFantomとしての起源から長年の課題に対処する中で実現しました。トークン供給の最大80%を保持した多くの競合ブロックチェーンとは異なり、Fantomとその後のSonicは、コミュニティ主導の買収後わずか3%しか保持していませんでした。その結果、Sonicは財務の柔軟性が限られ、資本市場の機会、パートナーシップ、上場を求める能力が妨げられていました。 Sonic Labsは、競争するためには現代的なトケノミクスが必要だと主張しました。このプロジェクトは現在、供給のバランスを取り、促進するためにデフレメカニズムを追加することができます...
2025/09/01 11:27
中国の習近平、SCO首脳会議でAI協力を呼びかけ、「冷戦思考」を拒否
中国の習近平氏、SCO首脳会議でAI協力を呼びかけ、「冷戦思考」を拒否 ロシア国営通信社スプートニクが配信したこのプール写真では、中国の習近平国家主席、彼の妻である彭麗媛氏、そしてロシアのウラジーミル・プーチン大統領が、2025年8月31日に天津で開催された上海協力機構（SCO）首脳会議で他の外国指導者たちと並んでいる。アレクサンダー・カザコフ | Afp | ゲッティイメージズ 天津、中国 — 中国の習近平国家主席は月曜日、上海協力機構のメンバーに対し、人工知能協力を強化するよう呼びかけると同時に、彼が「冷戦思考」と呼ぶものを拒否した。 習近平氏は、これまでで最大規模のSCO首脳会議で演説し、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領やインドのナレンドラ・モディ首相を含む20人以上の外国指導者が天津に集まった。この会議は、中国が戦争や高まる貿易緊張の中で自らをグローバルな平和構築者として位置づけようとする中で開催された。 この首脳会議は、米国との持続的な貿易緊張を背景に行われ、ロシア・ウクライナ戦争が続き、イスラエル・ハマス紛争が地域全体に波及している。 習近平氏は、中国が他のSCO諸国に840億ドルを投資し、北京の「魯班」職業教育プログラムに1万人の学生の参加を支援すると述べた。また、SCO会合は高品質な発展と協力の新たな段階を描く機会を提供すると付け加えた。 SCO首脳会議が緊張緩和のための突破口を開くかどうかは不明のままだ。習近平氏は今週プーチン氏と会談する予定で、ロシアの指導者は第二次世界大戦終結80周年を記念する北京での軍事パレードのために中国に滞在する予定だ。 この2日間で、習近平氏はSCO首脳会議のために来訪したトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領やカンボジアのフン・マネット首相を含む少なくとも10人の指導者と会談した。習近平氏は土曜日に天津でモディ氏と会談し、両者は...
2025/09/01 11:22
トランプ関連のWLFI、ソラナ上でUSD1ステーブルコインをローンチ
トランプ関連のWLFIがソラナ上でUSD1ステーブルコインを発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：トランプ家のWLFIがソラナ上でUSD1ステーブルコインを発表。USD1トークンはソラナのDeFiスケーラビリティ向上を目指す。1億USD1の発行により市場流動性が大幅に拡大。World Liberty Financialはソラナ上でステーブルコインUSD1を発表し、流動性を高めるために1億トークンを発行し、トランプ関連の暗号資産プロジェクトの拡大における重要な一歩を示しました。この発表によりUSD1はDeFiの主要プレーヤーとなり、WLFIガバナンストークンが取引準備を整える中、ソラナの市場活動を潜在的に強化し、ネットワーク間の流動性ダイナミクスに影響を与えます。 WLFIがソラナ上で1億USD1トークンを発表 WLFIによるソラナ上でのUSD1ステーブルコインの最近の発表は、DeFi空間内で大きな注目を集めました。WLFIリーダーとソラナの創設チームによって確認されたように、1億USD1トークンが発行されました。このステーブルコインは安定性をもたらすことを目指し、ソラナはスケーラビリティを向上させます。この戦略的な動きはソラナとWLFIにとって大きなマイルストーンとなり、主要チェーン統合を通じて拡大した流動性を促進します。即時の成果にはソラナのDeFiエコシステムの強化と分散型資本へのアクセス改善が含まれます。コミュニティの反応は熱狂的で、WLFIリーダーシップはこの発展について興奮を共有しています。ソラナの共同創設者であるアナトリー・ヤコベンコは発表を祝福し、機関サポートを反映しています。著名な人物たちは公共プラットフォームで肯定的な反応を示し、この機会をデジタル通貨にとって変革的な出来事として位置づけています。 USD1ステーブルコインの市場への影響と専門家の予測 ご存知でしたか？USD1ステーブルコインはUSDCやUSDTなどのマルチチェーンステーブルコインの成長リストに加わります。CoinMarketCapによると、World Liberty Financial USD（USD1）は26.4億ドルの時価総額と6億2539万ドルの取引高を持ち、65.05%の上昇を記録しています。USD1の価格は24時間で-0.19%とわずかに変動しました。 World Liberty Financial USD（USD1）、日次チャート、2025年9月1日03:08 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap 業界専門家からの洞察によると、発表の規模と解除された...
2025/09/01 11:18
なぜ強気相場は億万長者を生み出し（そして弱気相場は彼らを試すのか）
「強気相場が億万長者を生み出す理由（そして弱気相場が彼らを試す理由）」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。すべての投資家は強気相場を夢見ています。価格は急騰し、ポートフォリオは何倍にも増え、一夜にして新たな億万長者が生まれるように見えます。しかし歴史が示すように、物語はそこで終わりません。弱気相場は必然的に続き、過剰を取り除き、熱狂の中で富を築いた人々を試します。これらのサイクルの相互作用は、金融的な結果だけでなく、市場の心理も定義します。勝者は、最高値で買ったり底値でパニック売りする人ではなく、戦略を持って両方のフェーズに耐える人々です。そして今日の環境では、機関投資家の採用と文化的投機が衝突する中、MAGACOINファイナンスのようなプロジェクトが静かに次の波の物語の一部となるスペースを切り開いています。 強気相場が億万長者を生み出す理由 強気相場は勢いと流動性で繁栄します。資本が暗号資産に流入すると、評価額は基本的な要因だけでなく、需要が供給を圧倒するために上昇します。2020年後半のビットコインの急騰は何千人もの新しい億万長者を生み出しましたが、イーサリアム、DeFiトークン、Dogecoinのようなミームコインが控えめな投資を世代を超えた富に変えました。その魔法の一部は複利です。主流の注目を集める前にプロジェクトに参入した早期採用者は、保有資産が100倍以上に増えるのを目にしました。強気相場は、イーサリアムの「世界のコンピューター」、ソラナの「イーサリアムキラー」、SHIBA INUのミームの魅力といった物語を増幅させ、熱狂の前に位置していた人々に報いるのです。公式はシンプルです：信念＋タイミング＋流動性＝並外れた結果。 究極のテストとしての弱気相場 強気相場が富を生み出すなら、弱気相場は幸運な人と規律ある人を分けます。2018年の暴落ではビットコインが80％以上下落し、遅れて参入した多くの人が一掃されました。しかし嵐を乗り越えた人々は次のサイクルで報われ、ビットコインの新たな高値は損失を矮小化しました。同様に、2019年のイーサリアムが1,400ドルから100ドル未満への崩壊は信念を試しましたが、忍耐強い投資家はETHが...
2025/09/01 10:58
日本の巨大企業が2万BTCの大量保有を公開
投稿「日本の大手企業が2万BTCの巨額保有を公開」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。メタプラネットビットコイン：日本の大手企業が2万BTCの巨額保有を公開 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース メタプラネットビットコイン：日本の大手企業が2万BTCの巨額保有を公開 出典：https://bitcoinworld.co.in/metaplanet-bitcoin-holdings-growth/
2025/09/01 10:51
インディアナ・ペイサーズは「ギャップイヤー」で何を考慮すべきか？
インディアナ・ペイサーズは「ギャップイヤー」で何を考慮すべきか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。クリーブランド、オハイオ州 – 2025年1月12日：インディアナ・ペイサーズのジャレース・ウォーカー #5、アンドリュー・ネンバード #2、パスカル・シアカム #43がロケット・モーゲージ・フィールドハウスでのクリーブランド・キャバリアーズ戦の第4クォーター中に喜びを表しています。ペイサーズはキャバリアーズを108-93で破りました。（写真：ジェイソン・ミラー/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ インディアナポリス – インディアナ・ペイサーズ（そしてボストン・セルティックス）の2025-26シーズンを表現するのによく使われるフレーズは「ギャップイヤー」です。スーパースターガードのタイリース・ハリバートンがアキレス腱断裂で2025-26シーズンを欠場するため、今後数ヶ月は当然ながら様子が異なるでしょう。この言葉がペイサーズに適用されるのは、主に彼らの上限が一時的に低くなるという現実のためです。彼らは2024年にイースタン・カンファレンス・ファイナルに進出し、2025年にはアメリカナショナル・バスケットボール・アソシエーション（NBA）ファイナルに到達しました。ハリバートンが健康であれば、チームの最高潜在能力は信じられないほど高いです。ギャップイヤーという表現は、ペイサーズがその同じ頂点なしで1シーズンの旅に出るが、ハリバートンが戻ってくれば再びそこに到達できるという考えから来ています。しかし、ペイサーズ自身はその考えに同意していません。彼らは今シーズン、可能な限り多くの勝利を目指して前進しています。「人々はこれがペイサーズにとって『ギャップイヤー』だと言っています。私たちはそのようには見ていません。それは私たちの運営方法ではありません」とペイサーズのゼネラルマネージャー、チャド・ブキャナンは「Setting The Pace」ポッドキャストに出演した際に述べました。「私たちは毎シーズン勝つために競争しようと出ていきます。そして明らかに、状況が困難になる特定のシーズンがあります。今年がそうだとは言っていません。なぜなら、勝ちたいと思っている良い中核グループの選手たちが戻ってくると思うからです。」ブルー＆ゴールドにとって、確かに難しい状況です。彼らの最高の選手であり、2度のオール-NBA選出のポイントガードは...
2025/09/01 10:49
AIが音楽を再形成する中、アーティストはマーケティング自動化を受け入れる
AIが音楽を再形成する中、アーティストはマーケティング自動化を受け入れる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ウェストハリウッド、カリフォルニア – 2020年1月24日：Skip、Joshua、Mystic、Zuri、Nico、Rohan、Cedella、ShaciaとJulian Marleyが、ウェストハリウッドの1 Hotel West Hollywoodで開催されたPrimary Wave x Island Records Presented By Mastercard: One Love Hotel – Marley Brunchの外でポーズをとっています。（写真：Jerritt Clark/Getty Images for Island Records）Getty Images for Island Records AIの進歩により、より競争が激しく、データ駆動型の音楽業界が形成されています。Forbesは今年AIが音楽にどのような影響を与えているか、そして業界が重要な局面に入っていることを報告しました。これに対応して、独立系アーティストと大手レーベルは投資に対する確実なリターンを得るためにマーケティング自動化に傾倒しています。 SongToolsのマーケティング自動化とリアルタイム追跡プラットフォームは、戦略的な音楽リリース、プロモーション、ファン経済圏戦略でこの時代に対応しています。同社は最近、英国の電子音楽とダンスミュージックの主要ディストリビューターであるLabelWorxとの新しいプラットフォーム統合により、グローバル配信エコシステムの拡大を発表しました。 SongToolsは現在、Symphonic（米国）、dig dis!（ヨーロッパ）、monitorLATINO（ラテンアメリカ）、M.A.D. Solutions（アフリカ）、LabelWorx（英国/グローバル電子音楽）を含む4大陸の5つの主要ディストリビューターのダッシュボードに直接統合されています。 主要ディストリビューターとの組み込みパートナーシップを通じたグローバルなスケーリングにより、アーティストとレーベルのためのツールが強化され、機能と分析へのアクセスが合理化されると同時に、アーティストとそのパートナーのパフォーマンスが向上します。 Symphonicとの統合から30日以内に、SongToolsのツールスイートは70%のクライアント維持率を達成し、初月のユーザーあたりの収益は前年の総収益を上回りました。このスケーラブルでアーティスト第一のディストリビューションアプローチは、アーティストがマーケティングを外部委託したり過剰支出したりすることなく、収益、維持率、リリースインパクトにおいて実際の結果をもたらしています。 元音楽ブロガーでレーベルマーケターであるSongToolsのCEO、Danny Garciaは、独立系アーティストとチームがスマートキャンペーンを立ち上げて管理するための自動化された音楽マーケティングビジネスを開発しました。具体的には...
2025/09/01 10:46
10万5000ドルの再テストは差し迫っているか？
投稿「10万5000ドルの再テストは差し迫っているのか？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。緊急ビットコインクジラ売り逃げ：10万5000ドルの再テストは差し迫っているのか？コンテンツへスキップホーム 暗号資産ニュース 緊急ビットコインクジラ売り逃げ：10万5000ドルの再テストは差し迫っているのか？ 出典：https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-whale-sell-off-105k/
2025/09/01 10:42
トランプのインフレ主張は連邦準備制度理事会のデータと相違
詳細: https://coincu.com/markets/trump-inflation-claims-federal-reserve/
2025/09/01 09:42
