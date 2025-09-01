MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
'最大のことは昨年を後にすることです'
「最も重要なことは昨年を過去にプットすることだ」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。クーパー・デジーンは、フィラデルフィア・イーグルスが再びスーパーボウルで優勝するための鍵は、前年を過去のものにすることだと述べています。（写真：Perry Knotts/Getty Images）Getty Images クーパー・デジーンははっきりさせたいと思っています - 彼の唯一の目標は再びスーパーボウルに勝つことです。2年目のフィラデルフィア・イーグルスのディフェンシブバックは、スーパーボウルLIXでのカンザスシティ・チーフスに対する40-22の勝利で重要な役割を果たしました。デジーンは第2クォーターでインターセプトを奪い、38ヤードのタッチダウンを決め、イーグルスにチーフスに対して17-0の圧倒的なリードをもたらしました。 「NFLに関しては、それが誰もが目指すゴールであり、チームがなりたいものであり、それは年末のチャンピオンになることだと思います」とデジーンは1対1のインタビューで語っています。「明らかに、個人的な目標はたくさんありますが、私の考え方は、チームが良い状態で、あなたが影響を与えることができるとき、そういったことが一緒についてくると思います。」 イーグルスはこれまでのところ、昨シーズンをバックミラーに映す良い仕事をしています。ジェイレン・ハーツはトレーニングキャンプの開始時に、スーパーボウルのリングを着用しないことを選んだとき、フィラデルフィアが新しいシーズンへとページをめくっていることを非常に明確にしました。 「ただ昨年を過去にプットし、今年は違うものになることを理解することです」と、デジーンは今シーズン再びスーパーボウルに勝つための鍵について語っています。「若い選手たちがプレーし、今年初めてスタートする選手たちがいるでしょう。」 「それが違うものになり、旅は同じではないことを理解するだけです」とデジーンは続けます。「年ごとに決して同じではありません。最も重要なことは、昨年を私たちの後ろに置き、この新しい...
PERRY
$0.0013795
-10.66%
CITY
$0.9747
-1.90%
PHOTO
$0.8336
+43.84%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 12:55
共有
暗号通貨取引で実際に利益を得る方法に関するALR マイナーガイド
BitcoinEthereumNews.comに「暗号資産取引で実際に利益を得る方法に関するALRマイナーガイド」という投稿が掲載されました。ビットコイン—そして拡張して他のすべての暗号資産—の価格はランダムに変動するのではなく、サイクルで動きます。強気相場 → 熱狂 → 暴落 → 絶望 → 繰り返し。このサイクルは機械的なものではありません。感情的なものです。群衆のように何度も何度も動きます。そして人々が何度やけどをしても、彼らは常にそれを再び経験するのを待っています。ALRマイナーは、その構造を認識し、体系的に利用して利益を得ることに秘密があると考えています。暗号資産を給料のように扱い、サイクルを尊重し、今暗号資産投資にクラウドマイニングを選択すれば、ほとんどの個人投資家が大きな損失を被る中、人生を変えるような利益を得て退出することができます。クラウドマイニングを通じたパッシブインカムは、価格変動を緩和し、安定したリターンを生み出すことができます。 なぜビットコイン保有者がALRマイナークラウドマイニングプラットフォームに注目しているのか XRPとビットコインは暗号資産の世界を支配しています。投資家は、クラウドマイニングを通じて得られるパッシブインカムが最も安定していることを理解しています。それは間違いなく最も象徴的な暗号資産プロジェクトの一つだからです。そのため、一部の暗号資産保有者は安定したリターンを得るためにALRマイナーでのクラウドマイニングを選択し、最大$97,444を稼いでいます。クラウドマイニングでは、プロフェッショナルグレードのマイニング機器をリモートでレンタルし、機器を所有または維持することなく暗号資産報酬を獲得できます。ALRマイナーは、AI最適化された運用、グリーンエネルギーインフラストラクチャ、BTCデポジットの完全サポートにより、これをより簡単にしています。 ALRマイナーで安定した日々の収入を得る方法 以下の3つの簡単なステップに従うだけです ステップ1：アカウントを登録する 1分以内に無料アカウントを作成し、$12のウェルカムボーナスを受け取ります。これにより、初回入金から無料で1日$0.60を稼ぐことができます。 ステップ2：契約を選択する あなたの財務目標を達成するために、さまざまな高利回りマイニング契約から選択してください。短期的な利益を求めているか、長期的なリターンを求めているかにかかわらず、ALRマイナーにはあなたに合った...
T
$0.01541
+0.91%
BTC
$121,501.93
-1.36%
GET
$0.004171
-2.77%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 12:33
共有
エルサルバドル、安全目的でビットコインを移動：売却が迫っているのか？
エルサルバドルが安全目的でビットコインを移動：売却が迫っているのか？がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エルサルバドルのビットコイン局は、これらの動きが量子コンピューティングの発展に対応するものであり、ビットコインの暗号化を破る可能性があると報告しました。それにもかかわらず、アナリストたちはこれが売却の準備である可能性があると考えています。エルサルバドルは仮想的な量子の脅威に直面するためにビットコインを移動するが、一部は売却を予想 エル[...] 出典: https://news.bitcoin.com/el-salvador-moves-bitcoin-for-safety-purposes-is-a-selloff-coming/
MOVE
$0.1092
-1.53%
COM
$0.011198
+3.04%
EL
$0.003965
-1.73%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 12:32
共有
業界は8月に1億6300万ドルの損失を被る
投稿「業界が8月に1億6300万ドルの損失を被る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。警戒すべき暗号資産ハッキング：業界が8月に1億6300万ドルの損失を被る コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 警戒すべき暗号資産ハッキング：業界が8月に1億6300万ドルの損失を被る 出典：https://bitcoinworld.co.in/alarming-crypto-hacks-losses-2/
COM
$0.011198
+3.04%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 12:12
共有
日本のメタプラネット、2万BTCを超え、ビットコイン保有量第6位に
日本の大手ビットコイン資産運用会社メタプラネットが、1,009 BTCを164億8,000万円（1億1,200万ドル）で追加購入したことを発表しました。同社は現在、合計20,000 BTCを保有しており、10,000 BTCの保有を突破してから3ヶ月も経たないうちにこの数字に達しました。Bitcointreasuries.netによると、この新たな購入により、メタプラネットは公開ビットコイントレジャリーとして6番目の規模に[…]
BTC
$121,501.93
-1.36%
MAJOR
$0.11868
-2.32%
PUBLIC
$0.03872
-4.20%
共有
Coinstats
2025/09/01 12:04
共有
テキサスの協同組合、規模を4倍にする可能性のあるデータセンター市場への第一歩を踏み出す
テキサス州の協同組合がデータセンター市場に初めて参入し、規模が4倍になる可能性があるという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。中西部やニューイングランドなど一部の公益事業者は需要増加に対応できず供給を制限する恐れがある一方、特に一部の地方電力協同組合は着実に前進しています。ダラス北東部のロックウォールに拠点を置くレイバーン電力協同組合は、4つの会員協同組合に電力を供給する地方電力卸売業者であり、成長を計画しています。同社は来年、初のデータセンター顧客となるデータセンターとの交渉を進めています。レイバーンの社長兼CEOであるデビッド・ネイラー氏は、この追加は多くのデータセンター負荷と比較すると小規模だと述べています。「わずか400メガワットですが、これは始まりです」と彼はインタビューで語りました。ネイラー氏は、見込まれるデータセンター需要をすべて受け入れた場合、公益事業者の規模は3倍から4倍になると指摘しました。データセンターがなくても、ネイラー氏によると彼らの負荷は年間4〜5パーセント増加しているとのことです。幸いなことにレイバーンにとって、自家発電であれ購入電力であれ、その大部分はテキサス州で豊富に存在し、州レベルで連邦政府から政治的支援を受けている天然ガスから供給されています。 負荷は主に住宅用 これはネイラー氏とレイバーンが再生可能エネルギーに反対していることを意味するわけではありません。「我々の負荷は主に住宅用であり、太陽光は我々の負荷の形状によく合いますが、風力に対しても何も反対はありません」と彼は述べました。レイバーンの風力購入は控えめで風力からの発電はありませんが、テキサスは国内の風力発電の中心地です。テキサス州では他のどの州よりも多くの風力発電が行われています。もし別の州で発電されていたら、州と連邦政府の間に緊張が生じる可能性があります。しかし、ネイラー氏が言うように、「ここはテキサスであり、我々は連邦政府に関わることからできるだけ遠ざかっています。」レイバーンとテキサスのシステムオペレーターであるERCOTはストレスを感じていません...
T
$0.01541
+0.91%
MORE
$0.03355
+49.70%
COM
$0.011198
+3.04%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 12:01
共有
IoTeXと0G、DePINスタートアップ企業に資金提供するCrypto's Got Talent S2を開始
IoTeXと0Gが暗号資産のGot Talentシーズン2を立ち上げ、オンラインバーチャルコミュニティ主導のコンペティションで次世代のDePINインフラプロジェクトを発掘し資金提供します。
TALENT
$0.006557
-4.38%
FUND
$0.0197
-2.95%
共有
Blockchainreporter
2025/09/01 12:00
共有
MAGACOIN FINANCE、プレセール需要においてCardanoとビットコインを上回り、SEIが次のトレンドに
MAGACOIN FINANCEのプレセール需要がCardanoとビットコインを上回り、SEIが次のトレンドになりつつあるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年8月が終わりに近づくにつれ、投資家たちはアルトコインに注目を移し、この分野に新たなモメンタムを生み出しています。ビットコインとCardanoが機関投資家の拠点であり続ける一方、今シーズン最も注目を集めているのはMAGACOIN FINANCEのプレセールです。割り当てを超える圧倒的な需要と小売コミュニティからの強い関心により、このプロジェクトは急速に勢いを増しています。同時に、SEIはテクニカルシグナルとエコシステムの成長が進むにつれ、次のトレンドとなるアルトコインになりつつあります。 ビットコインのレンジ相場 ビットコインの価値が110,000ドル前後で安定する中、今夏の新ATHは引き続き印象的です。専門家によると、より良い倍率を期待するトレーダーは通常、ビットコインの強気相場の後にアルトコインへと資金を移動させます。強力なETFSフロー、機関投資家からの安定したポジショニング、そしてビットコインの物語が定着したことで、上昇の余地が比較的少ないのはビットコインかもしれません。この変化により、2025年第4四半期に向けてアルトコインのウォッチリストはBTCを超えて拡大しています。 Cardanoの着実な進歩 約0.86ドルで取引されているCardanoは、9月を通じて0.85ドルから1.10ドルの範囲で取引されると予想されています。XRPの最近の急騰により、このモメンタムは潜在的に50%の利益につながる可能性があります。ADAのテクニカル的な抵抗の障壁にもかかわらず、クジラたちはオンチェーンでの蓄積に注目しています。ネットワークのエコシステムは、ガバナンスのアップグレード、ノードリリース、クロスチェーンブリッジの取り組みからメリットを得ており、これらがネットワークを強化しています。Cardanoはインフラプロジェクトにとって尊敬される選択肢であり続けていますが、トレーダーたちは今、より迅速な成長が可能な新しいトークンに目を向けています。 MAGACOIN FINANCEプレセールのモメンタム MAGACOIN FINANCEのプレセールは、2025年で最も話題のイベントとして急速に地位を確立しています。すべてのラウンドでの募集超過により、Redditとテレグラムでのコミュニティは飛躍的に成長しています。ミーム駆動の文化的ブランディングと堅実なロードマップのおかげで、MAGACOIN FINANCEは単なる投機的なコインとは異なり、アクセスしやすく信頼できるプロジェクトです。アナリストたちは、その組み合わせが...
SEI
$0.279
-2.61%
BTC
$121,501.93
-1.36%
ALTCOIN
$0.0004029
-12.41%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 11:56
共有
ソウル空港の二階建てシャネルブティックは注目の的—ディオールも進出予定
ソウル空港の2階建てシャネルブティックは注目の的—ディオールも近日オープン予定。BitcoinEthereumNews.comに掲載。見逃せない：ソウルの仁川空港にある新しいシャネルストア。新羅免税店はフランスの高級ブランド、シャネルと提携し、韓国の首都ソウルを拠点とする仁川国際空港に、韓国の旅行小売チャネルで初となる2階建てブティックをオープンしたばかりです。また新羅は来年前半にディオールブティックも導入する予定です。韓国航空のハブ空港で旅客数が再び急増している中—昨年は7000万人を超え、27%増加—小売業者は以前の店舗の約3倍の大きさとなる、目を引く2階建ての構造を公開しました。第2ターミナルに位置するこのブティックは、高額消費をする旅客にとって便利な場所にあります。T2は北米、ヨーロッパ、オセアニアへの長距離国際便と、特に韓国航空が加盟するスカイチームアライアンスが運航するアジア域内のプレミアム路線を提供しています。T2はすでに高級ブランドの聖地となっています。現代免税店はレディ・トゥ・ウェア、ハンドバッグ、靴、ジュエリーを取り揃えたグッチストアを運営しています。エルメスは短期間の撤退後、新世界免税店によって再オープンされました。そして新羅はオメガやティファニーを含む他の高級旗艦店も数店舗運営しています。新しいシャネルストアは、ニューヨークを拠点とする著名な建築家ピーター・マリノによってデザインされました。彼の大胆なモノクロのモダニストデザインは、ソウル市内や、ニューヨークの5番街にある米国初のウォッチ＆ジュエリーブティックを含む、世界中のシャネルブティックで見ることができます。仁川ブティック内部には、シャネルのレディ・トゥ・ウェアアパレル、ハンドバッグ、靴、ウォッチ、そしてファインジュエリー専用のエリアがあります。このカテゴリーは現在、ライバルのロッテ免税店の市内店舗で急成長しています。T2店舗はまた、シャネルの創設者ガブリエル・シャネルのアートへの貢献に合わせた現代アート作品も展示しています。1階には...
U
$0.002413
-64.92%
READY
$0.050349
-6.45%
COM
$0.011198
+3.04%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 11:55
共有
セルティックスのオフシーズンの難問に対する答えはこれらの要因に左右される
この投稿「セルティックスのオフシーズンの難問に対する答えはこれらの要因に左右される」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年5月10日：ボストン・セルティックスのジョー・マズーラヘッドコーチが、マディソン・スクエア・ガーデンで行われたイースタン・カンファレンス準決勝NBAプレーオフ第3戦の第2クォーターでニューヨーク・ニックスに対して反応しています。ユーザーへの注意：この写真をダウンロードまたは使用することにより、ユーザーはGetty Imagesライセンス規約の条件に同意したことになります。（写真：アル・ベロ/Getty Images）Getty Images ボストン・セルティックスはバックコートでアンファニー・サイモンズとペイトン・プリチャードのどちらを先発させるべきか？複数の要因が絡んでいます。それらは明確な状況を示しています。 まず、トレーニングキャンプが始まる時点でサイモンズがボストンにいない可能性があります。9月に入るとそれはありそうにない展開ですが、Heavy.comのスティーブ・バルペットが最近強調したように、セルティックスは元ポートランド・トレイルブレイザーズのガードの移籍に前向きです。来シーズンが始まる前にそれが起こらなくても、2月のトレード期限が過ぎる前に実現しても驚くことではないでしょう。 18回のNBAチャンピオンは予想されるギャップイヤーに入ります。優先事項には柔軟性の獲得が含まれます。給与を削減し税金負担を減らすことで、ジェイソン・テイタムがアキレス腱断裂のリハビリから復帰した際の将来のロースター構築に役立ちます。 ボストンはおそらく今シーズン、サイモンズの期限切れとなる2770万ドルの契約を抱える意思があるでしょう。しかし、セルティックスがテイタム、ジェイレン・ブラウン、デリック・ホワイト、そしてサイモンズに上位4つの給与が属するチームを信じていないため、彼と再契約する意欲がないなら、なぜサイモンズをプリチャードより先発させるのでしょうか？ 確かに、彼のトレード価値を高めるケースはあります。しかし、7年目のベテランは十分な実績を残しています。チームは彼の長所と短所をしっかりと把握しています。コート上でのケースは...
T
$0.01541
+0.91%
WHITE
$0.0003022
-1.75%
CITY
$0.9747
-1.90%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 11:52
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル、バーレーン・フィンテック・ベイとの提携で中東におけるプレゼンスを強化
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰