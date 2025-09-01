日本郵政銀行、債券市場危機の中でデジタル通貨へのピボットを計画

投稿「日本郵政銀行、債券市場危機の中でデジタル通貨へ転換を計画」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。日本の日経225指数は本日、機関投資家からの需要が弱い中、債券市場が危機的状況に直面し、3週間ぶりの安値を記録しました。この状況から転換するため、日本郵政銀行は2026年度中にDCJPYデジタル通貨を発行する計画を立てています。軟調な市況の中、10年物日本国債の利回りは1.625%を超え、30年物の利回りは3.19%を上回っています。 日本郵政銀行、1億2000万口座をデジタル通貨で活用 日本郵政銀行は2026年度にデジタル通貨を展開し、預金者がブロックチェーンベースの金融商品を迅速に取引できるようにする計画です。1億2000万口座を先進技術と統合することで、銀行は預金をデジタル資産取引に即座にアクセスできるようにすることを目指しています。これは日本のFSAが強力な暗号資産改革を推進している中での動きです。 その結果、銀行は東京を拠点とするDeCurret DCPが開発したデジタル通貨DCJPYを採用する計画です。各DCJPYトークンは1円に固定され、ユーザーはアプリを通じて貯蓄口座とDCJPY口座をシームレスにリンクして即時変換できるようになります。預金者はDCJPYを使用して、ブロックチェーンベースの資産や債券などのセキュリティトークンを購入でき、3%から5%の範囲の潜在的なリターンを提供します。 日経アジアによると、ボストン・コンサルティング・グループとRippleによる4月の報告書では、トークン化された実物資産市場が2025年の6000億ドルから2033年には18.9兆ドルに急増すると予測しています。 トークン化市場の予想される急増 | 出典：ボストン・コンサルティング さらに、この計画には地方自治体がDCJPYを通じて補助金や助成金を配布できるようにし、自動入金を可能にし、管理プロセスを合理化することも含まれています。DeCurret DCPは現在、地方自治体と協議中であり、日本郵政銀行はこれらの政府からの需要に基づいて機能の実装を検討すると述べています。 セキュリティトークンやNFTなどのトークン化資産との統合により、より迅速な...