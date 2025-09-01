MEXC 取引所
2025-10-10
ユーロ圏インフレを巡る不確実性が続く中、EUR/JPYは172.00を上回る
ユーロ圏インフレをめぐる不確実性が続く中、EUR/JPYが172.00を上回る」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。EUR/JPYはドイツのインフレ率上昇を受けてユーロが支持されたことで上昇を続けています。ECBのオッリ・レーン氏は、現在のインフレ動向を取り巻く不確実性に対して政策決定における「柔軟性」が必要だと述べました。日本円は、トレーダーが年末までに日銀が金利を引き上げると予想していることから支持を受けています。EUR/JPYは月曜日のアジア時間に172.20付近で取引され、3日連続で上昇を続けています。この通貨ペアは、金曜日の発表でドイツのインフレ率が7月の2%から8月に2.2%に上昇し、市場予想の2.1%を上回ったことでユーロ（EUR）が支持を受けて上昇しています。ただし、欧州中央銀行（ECB）の2%の目標に近い水準を維持しています。一方、ユーロ圏の他の主要経済国ではフランスで0.8%、イタリアで1.7%、スペインで2.7%のインフレ率が報告され、ECBは9月に金利を2%に維持する方針を継続しています。また、ECBの調査によるとインフレ期待は安定しています。日曜日、ECB政策委員会メンバーのオッリ・レーン氏は、現在のインフレ動向をめぐる不確実性に対して政策決定における「柔軟性」が必要だと述べました。レーン氏は「より強いユーロ（EUR）、安価なエネルギー、コアインフレの緩和、そして通商政策が世界経済に与えた損害と合わせて、インフレに対する下振れリスクが増している」と付け加えました。ブルームバーグの報道によると、「金利決定は最新のデータに基づいて会合ごとに行われる」とのことです。EUR/JPYの上昇は、賃金の上昇、根強いインフレ、そしてより楽観的な経済見通しを背景に、トレーダーが日銀が年末までに金利を引き上げると予想していることから日本円（JPY）が支持を受けることで抑制される可能性があります。データ面では、日本の設備投資は第2四半期に7.6%上昇し、前四半期の6.4%から加速し、予想の6.2%を上回りました。しかし、じぶん銀行製造業購買担当者指数...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 15:37
金は連邦準備制度理事会の利下げ観測と地政学的緊張の中、過去最高値（ATH）に迫る
ゴールドは利下げ期待と地政学的緊張の中で過去最高値に迫る」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ゴールドは月曜日に上昇トレンドを継続し、過去最高値に再び近づいています。FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げ期待が米ドルを低迷させ、利回りのない商品に恩恵をもたらしています。激化する地政学的緊張もまた、安全資産であるXAU/USDペアを支えています。ゴールド（XAU/USD）は月曜日の欧州セッションに向けて強い買い意欲を維持し、4月に記録した3,500ドルという心理的な節目付近の過去最高値に十分に迫る水準を保っています。頑固なインフレの兆候にもかかわらず、トレーダーたちは米連邦準備制度理事会（Fed）が今月金利を引き下げるという確信を持っているようです。この見通しは米ドル（USD）を8月の月間スイングハイに近づける方向に引き戻し、利回りのない黄金にとって追い風となっています。さらに、Fedの独立性に関する懸念の高まりもUSDを取り巻く弱気センチメントに寄与するもう一つの要因となっています。これに加えて、ロシアのウクライナ攻撃とエスカレートするイスラエル・ハマス紛争から生じる新たな地政学的リスクが、安全資産であるゴールドに追加的な支援を提供しています。しかし、短期チャートでのやや過剰買い状態は、今週の重要な米国マクロ経済指標発表を前にXAU/USDの強気派に警戒を促しています。デイリーダイジェスト市場の動き：ゴールド買いはFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げ期待と地政学的リスクの中で衰えず米国経済分析局は金曜日、7月の年間個人消費支出（PCE）価格指数が2.6%で安定していたと報告しました。さらに、変動の大きい食品とエネルギー価格を除いたコアPCE価格指数は、報告月中に6月の2.8%上昇から2.9%へと上昇し、アナリストの予想と一致しました。このデータは、米連邦準備制度理事会が今月金利を引き下げるという見方を再確認しました。CME FedWatchツールによると、トレーダーは現在、Fedが9月17日の2日間の会議の終わりに借入コストを25ベーシスポイント引き下げる可能性を87%と見積もっており...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 15:34
長期非アクティブなビットコインクジラがBTCを売却し、大量のイーサリアムを購入！詳細はこちら
長期間非アクティブだったビットコインクジラがBTCを売却し大量のイーサリアムを購入！詳細はこちら BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、オンチェーンデータ分析プラットフォームLookonchainが共有したデータによれば、市場で長期間非アクティブだった「ビットコインクジラ」が再び注目すべき取引を行いました。 ビットコインクジラが大きな動き：2,000 BTCを売却し48,942 ETHを購入 問題のクジラは過去4時間で2,000ビットコイン（約2億1,500万ドル相当）を売却し、同じ価値で48,942イーサリアム（ETH）を購入しました。データによると、この投資家は最近の動きだけでなく、長期にわたる戦略的な取得でも際立っています。このクジラは現在までに合計886,400 ETHを蓄積し、時価総額40億7,000万ドルに達したと報告されています。この金額はイーサリアムブロックチェーンエコシステムの個人投資家の中でも最高のウォレット残高の一つです。 暗号通貨市場におけるクジラの活動は、価格方向の重要な指標と考えられています。専門家は、このクジラのビットコイン売却の加速とイーサリアムへのシフトは、ETHが投資戦略においてますます重要になっていることを示していると考えています。特に、現物ETH ETFへの機関投資家の関心の高まりとネットワーク上の取引量の記録的な増加が、この選好の理由かもしれません。 市場アナリストは、この規模の購入は中期的にイーサリアム価格をサポートする可能性がありますが、ビットコインへの売り圧力も高める可能性があると述べています。今後数日間でこのクジラが行う新たな動きは、投資家が注目する主な展開の一つです。 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/long-inactive-bitcoin-whale-sells-btc-and-buys-large-volumes-of-ethereum-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 15:17
メタプラネットのビットコイン保有量が2万枚に到達：ストラテジーを超えるか？
メタプラネットのビットコイン保有量が2万枚に到達：ストラテジーを超えるか？がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。日本のビットコイン企業メタプラネットは、さらに64.8億円（約1億1200万ドル）を資金として投入し、保有総量を20,000 BTCに増やしました。この最新の買収により、同社は企業の資産保有ランキングを上昇していますが、マイケル・セイラー率いるストラテジーを追い抜くことができるでしょうか？ 概要 メタプラネットは1億1200万ドルの投資に対して1009 BTCを取得しました。同社は現在20,000 BTCを保有しており、企業保有者として世界第6位となっています。 メタプラネットの株価は最新の開示後に下落しました。 東京に本社を置く同社は月曜日に、ビットコイン1枚あたり約111,094ドルの平均価格で1009 BTCを取得したと発表しました。同社のビットコイン保有総額は、記事執筆時点での最新のBTC価格107,360ドルに基づくと、21.4億ドル以上と評価されています。 9月1日現在、メタプラネットは世界の企業ビットコイン保有者として第6位にランクされており、BitcoinTreasuriesのデータによると19,239 BTCを保有するビットコインマイニング企業Riot Platforms Inc.を超えると予想されています。この最近の購入により、2025年末までに少なくとも30,000 BTCを保有するという年末目標に近づいています。 その目標を達成するためには、同社は今後4ヶ月間で平均2500 BTCを獲得する必要があります。当初の計画では同じ期間内に10,000 BTCを取得する予定でしたが、同社は予定より数ヶ月前に当初の目標を大幅に上回りました。今後2年以内に、同社はビットコインの総供給量の1％（210,000 BTC）を2027年までに保有するというさらに野心的な目標を追求することになります。 それが実現したとしても、メタプラネットは9月1日現在で632,457 BTCという膨大な量を保有するストラテジーに後れを取ることになるでしょう。メタプラネットのCEOサイモン・ゲロビッチは、同社のビットコイン蓄積について...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 15:00
アフガニスタンを強い地震が襲い、少なくとも250人が死亡、500人が負傷
アフガニスタンを襲った強い地震により少なくとも250人が死亡、500人が負傷したとの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン 少なくとも250人が死亡し、さらに数百人が負傷しました。これは、パキスタンとの国境近くのアフガニスタン東部を襲った強力な地震によるもので、同国が過去数年間に直面した一連の致命的な地震の最新のものです。アフガニスタンのジャララバードで地震後、病院で治療を受ける負傷したアフガニスタン人。AFP via Getty Images 重要な事実 わずか5マイルの深さしかなかった日曜日の地震は浅いもので、より破壊的になる傾向があります。アソシエイテッド・プレスによると、この地震で少なくとも500人が負傷し、当局は死者数が250人から増加する可能性があると考えています。ニューヨーク・タイムズによると、地震の余震はカブール全体で日曜日の夜を通じて感じられましたが、ジャララバードから100マイル離れたアフガニスタンの首都で犠牲者が出たかどうかは不明です。重要な引用 Xへの投稿で、アフガニスタンのタリバン政権の報道官であるザビフラ・ムジャヒドは次のように述べました：「残念ながら、今夜の地震は東部州のいくつかで人命と財産の損害を引き起こしました。地元当局と住民は現在、被災者の救助活動に従事しています。」これは進行中のストーリーです。出典：https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/01/powerful-earthquake-in-afghanistan-kills-at-least-250-people-toll-expected-to-rise/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 14:58
ASDA脅威は終了しました
「ASDAの脅威は終わった」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。テスコエクスプレスの店舗看板、店舗正面（写真：Peter Dazeley/Getty）。Getty Images テスコの株価（LON:TSCO）は10年来の高値を記録し、英国での市場シェアも同様です。以前ASDAを取り巻いていた懸念が今や消えつつある中、問題は株価がまだ公正価値ベースで上昇余地があるかどうかに移っています。 ASDAを窮地に追い込む 株主たちは今年初め、主要競合であるASDAが価格の大幅な引き下げ計画を発表した際に動揺しました。これによりテスコの株価は最大15.3%下落しました。しかし、英国最大の食料品店に確信を持ち、底値で株を購入した人々は、4ヶ月足らずで34.8%という大きな利益を確保することができました - これはFTSE 100（+16.1%）とS&P 500（+22.6%）の両方を上回っています。 投資家たちは当初、ASDAの値下げにより市場リーダーであるテスコとセインズベリーが市場シェアを維持するために不合理なほど価格を下げざるを得なくなることを恐れていました。これは彼らの利益率と収益を犠牲にすることになったでしょう。テスコの取締役会でさえこの動きに動揺し、FY25の結果を発表した際に保守的なEBIT範囲である27億〜30億ポンドを予測し、これは第1四半期の更新でも再確認されました。 しかし幸いなことに、ASDAの脅威はこれまでのところ実現していません。実際、結果はまったく逆で、テスコは今年最大の英国市場シェア増加（+0.8%）を見せる一方、ASDAはシェアを失い続けています（-0.9%）。さらに、最新のKantarデータによると、テスコの売上は市場の4.0%のほぼ2倍となる7.4%も上昇している一方、ASDAの売上はマイナス圏（-2.6%）にとどまっています。 テスコの市場シェアは依然として最も近い競合他社を上回る Interpretiv では、何が起きているのでしょうか？ASDAの期待外れの値下げは、主に2つの要因に起因しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 14:52
ビットコイン価格は75,000ドルに暴落するか？
ビットコイン価格は75,000ドルまで暴落するのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン価格が108,000ドルを下回ったことで、トレーダーや長期保有者にとって切実な疑問が再燃しています：価格は75,000ドルまで崩壊する可能性があるのでしょうか？新たなインフレデータが積極的な利下げへの期待を停滞させ、クジラ主導の売却が市場の信頼を揺るがす中、世界最大の暗号資産は再び岐路に立たされています。その答えは、テクニカルレベルだけでなく、今後の雇用統計報告とFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の9月の政策決定にも依存しています。 ビットコイン価格予測：インフレとFRBの不確実性 トレーダーが最新の米国個人消費支出(PCE)データを消化する中、ビットコイン価格は107,383ドルまで下落しました。コアインフレは7月に前年比2.9%上昇し、2月以来の高水準となり、利下げ期待を抑制しています。市場は9月のFOMC会合での0.25%の利下げに87.6%の確率を割り当てていますが、トーンは慎重なままです。リスク選好は脆弱で、暗号資産は今年初めよりもマクロデータに敏感に反応しています。 週末の売却はマクロ要因だけが原因ではありませんでした。アナリストは、クジラの分配とレバレッジポジションの清算が下落を加速させたと指摘しています。この弱いセンチメント、脆弱な流動性、マクロ逆風の組み合わせがビットコインの次の動きの舞台を設定しています。 テクニカル分析：ボリンジャーバンド（BOLL）が圧力を示す BTC/USD日足チャート- TradingView 日足チャートを見ると、ビットコイン価格は108,000ドルをわずかに下回り、106,300ドル付近の下部ボリンジャーバンド近くで取引されています。これは市場が過剰売り状態にあることを示していますが、ビットコイン価格が下部バンドに沿って推移し続けているという事実は、売り手が依然として支配していることを示しています。中央バンド（20日SMA）は113,970ドルで、現在はレジスタンスラインとして機能しています。強気派が支配権を取り戻すためには、BTCがこのレベルを上回る必要があります。それまでは、モメンタム指標は下落圧力の継続を示唆しています。 主要なサポートラインとレジスタンスライン 直近のサポート：106,300ドル（下部ボリンジャーバンド） 心理的サポート：100,000ドル（アナリストによって実際のライン...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 14:42
ビットコイン価格は75,000ドルに暴落するか？
ビットコインが10万ドルのサポートラインを維持できなければ、売り圧力が急速に強まる可能性があります。
Crypto Ticker
2025/09/01 14:39
ドージコインとシバイヌの価格は回復するか？9月に期待できること
「ドージコインとシバイヌの価格は回復するか？9月に期待すること」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ドージコインとシバイヌの価格は回復するか？9月に期待すること | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。Scott Mathersonはビットコイニストの主要な暗号資産ライターであり、鋭い分析力とデジタル通貨業界への深い理解を持っています。Scottは新規参入者とベテランの暗号資産愛好家の両方に響く、考えさせられる十分に調査された記事を提供することで評判を得ています。 執筆活動以外にも、Scottは暗号資産リテラシーの促進に情熱を持ち、ブロックチェーンの可能性について一般の人々を教育する活動をよく行っています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの利用を継続することで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/dogecoin-shiba-inu-september/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 14:05
米ドル、FRB利下げ観測の中で低調
投稿「米ドル、FRB利下げ観測の中で低調」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アジア外為（FX）が重要な不確実性を乗り切る：米ドル、FRB利下げ観測の中で低調 コンテンツへスキップ ホーム 外為（FX）ニュース アジア外為（FX）が重要な不確実性を乗り切る：米ドル、FRB利下げ観測の中で低調 出典: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-dollar-subdued/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 13:51
