ビットコイン価格は75,000ドルに暴落するか？

ビットコイン価格は75,000ドルまで暴落するのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン価格が108,000ドルを下回ったことで、トレーダーや長期保有者にとって切実な疑問が再燃しています：価格は75,000ドルまで崩壊する可能性があるのでしょうか？新たなインフレデータが積極的な利下げへの期待を停滞させ、クジラ主導の売却が市場の信頼を揺るがす中、世界最大の暗号資産は再び岐路に立たされています。その答えは、テクニカルレベルだけでなく、今後の雇用統計報告とFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の9月の政策決定にも依存しています。 ビットコイン価格予測：インフレとFRBの不確実性 トレーダーが最新の米国個人消費支出(PCE)データを消化する中、ビットコイン価格は107,383ドルまで下落しました。コアインフレは7月に前年比2.9%上昇し、2月以来の高水準となり、利下げ期待を抑制しています。市場は9月のFOMC会合での0.25%の利下げに87.6%の確率を割り当てていますが、トーンは慎重なままです。リスク選好は脆弱で、暗号資産は今年初めよりもマクロデータに敏感に反応しています。 週末の売却はマクロ要因だけが原因ではありませんでした。アナリストは、クジラの分配とレバレッジポジションの清算が下落を加速させたと指摘しています。この弱いセンチメント、脆弱な流動性、マクロ逆風の組み合わせがビットコインの次の動きの舞台を設定しています。 テクニカル分析：ボリンジャーバンド（BOLL）が圧力を示す BTC/USD日足チャート- TradingView 日足チャートを見ると、ビットコイン価格は108,000ドルをわずかに下回り、106,300ドル付近の下部ボリンジャーバンド近くで取引されています。これは市場が過剰売り状態にあることを示していますが、ビットコイン価格が下部バンドに沿って推移し続けているという事実は、売り手が依然として支配していることを示しています。中央バンド（20日SMA）は113,970ドルで、現在はレジスタンスラインとして機能しています。強気派が支配権を取り戻すためには、BTCがこのレベルを上回る必要があります。それまでは、モメンタム指標は下落圧力の継続を示唆しています。 主要なサポートラインとレジスタンスライン 直近のサポート：106,300ドル（下部ボリンジャーバンド） 心理的サポート：100,000ドル（アナリストによって実際のライン...