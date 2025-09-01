MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
WTIはロシア・ウクライナの供給懸念で64.00ドル近くまで上昇
ロシア・ウクライナの供給懸念でWTIは64.00ドル近くまで上昇という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。WTI価格は月曜日の欧州早朝セッションで63.95ドル付近で買い手を引き付け、当日0.30%上昇しています。FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げ期待の高まりと継続するロシア・ウクライナ間の緊張がWTI価格を支えています。投資家はインド製品に対する米国の関税引き上げの影響を評価しています。 米国の原油指標であるウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）は、月曜日の欧州取引時間の早い時間帯に63.95ドル付近で取引されています。WTIは、連邦準備制度理事会（Fed）の利下げ期待の高まりがインド輸入品に対する新たな米国関税からの圧力を相殺し、失地を一部回復しています。トレーダーは火曜日の後半に発表予定のアメリカ石油協会（API）の週間原油在庫の発表を待っています。 トレーダーは7月の米個人消費支出（PCE）価格指数の高い数値にもかかわらず、今月のFedの利下げに対する期待を高めています。CME FedWatchツールによると、市場は現在、9月の政策会議でFedが25ベーシスポイント（bps）の利下げを行う可能性を約89%と見積もっており、これは米PCEデータ発表前の85%から上昇しています。Fedの利下げ期待は米ドル（USD）に重石となり、米ドル建て商品価格を下支えする可能性があります。 さらに、ロシアとウクライナの間の緊張の高まりが供給安全保障への懸念を再燃させ、WTIの上昇に寄与しています。ウクライナのドローン攻撃がロシアのエネルギー施設を襲い、クルスク原子力発電所で火災を引き起こし、バルト海のウスチルガ輸出ターミナルに損害を与えました。ドナルド・トランプ米大統領は、ウクライナとの和平交渉で進展がなければロシアに追加制裁を課すと警告しました。 一方で、インド輸入品に高い関税を課すというトランプの決定が発効し、貿易の減速と世界需要の弱体化への懸念が高まっています。これにより、短期的には原油価格が下押しされる可能性があります。トランプ政権はインド輸入品に対する関税を倍増しました...
NEAR
$2,887
-2,53%
TRUMP
$7,523
-2,62%
BLACK
$0,2465
-15,20%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 16:43
共有
ヨーロッパは終わった - ロバート・キヨサキはビットコインが脱出ルートだと述べる
「ヨーロッパは終わった - ロバート・キヨサキはビットコインが脱出経路だと語る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン市場は再び激動に直面しており、ロバート・キヨサキは亀裂が急速に広がっていると考えています。この率直な投資家は、ヨーロッパと西側諸国の政府債務市場が崩壊の兆候を示しており、貯蓄者をインフレで価値が目減りしない資産へと押しやっていると主張しています。キヨサキによれば、かつては金融安定の背骨と見なされていた国債は現在、価値を急速に失っています。英国の債務はほぼ3分の1下落し、欧州債券は4分の1近く下落、そして米国債は2020年以降10%以上下落しています。彼は、これらの数字は一時的な下降ではなく、金融システムのより広範な崩壊を反映していると警告しました。 地平線上の市民の不安 最新の発言で、「金持ち父さん貧乏父さん」の著者は数字を超えて、経済的な悪循環が続けば欧州で政治的・社会的ストレスが生じると予測しました。彼はフランスが反乱を引き起こす債務危機に向かっている可能性があり、一方でドイツは成長が戻らなければ広範囲にわたる不安のリスクがあると示唆しました。キヨサキにとって、教訓は明確です：株式と債券の古い60/40ミックスに固執することは災害のレシピです。代わりに、彼は希少資源—特に金、銀、そしてビットコインを通じて保護を構築することを提唱しています。彼は、日本や中国を含むアジアの中央銀行が静かに米国債を売却し、貴金属を蓄積していることに注目し、これを個人投資家のためのロードマップと見なしています。 金は記録を更新、ビットコインは苦戦 彼の呼びかけのタイミングは、貴金属が新たな高値に急騰していることと一致しています。金先物は現在、約3,500ドル—史上最高値—で取引されており、一方で銀は10年以上見られなかったレベルまで上昇しています。両方のラリーは、連邦準備制度理事会が次回の会合でどのように利下げを扱うかについての不確実性によって促進されています。しかし、ビットコインは異なる物語を語っています。一時的に...
T
$0,01541
+0,91%
U
$0,002405
-65,04%
MORE
$0,03355
+49,70%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 16:25
共有
Aave Horizonがローンチ後数日で入金額が5000万ドルを突破
Aave Horizonが立ち上げ後数日で入金額が5000万ドルを突破したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Aave Horizonは立ち上げから数日で入金額が5000万ドルを超え、初期の借入活動はすでに620万ドルに達し、主にUSDCで行われています。 概要 Aave Horizonは立ち上げ後わずか数日で入金額が5000万ドルを超え、RLUSDとUSDCが大部分を占めています。借入活動はまだ620万ドルと控えめで、ほぼすべてのローンがUSDCで行われています。 立ち上げからわずか数日で、Aave Labsの機関投資家向けレンディングプラットフォームHorizonはすでに入金額が5000万ドルを超えました。借入活動は約620万ドルとまだ控えめですが、流動性の急速な入金はトークン化した資産とオンチェーン信用市場に対する機関投資家の関心の高まりを示しています。 ライブ取引データによると、これまでの入金の大部分はRLUSD（2610万ドル）とUSDC（800万ドル）で、USDCがほぼすべての借入活動の619万ドルを占めています。GHO、トークン化した米国債、担保付ローン債権などの他のサポート資産はまだ借入側の牽引力を見せていません。 出典：Aave Horizon RWA市場 | aave.com Aave Horizonの仕組み 舞台裏では、Horizonはトークン化したRWA用と、ステーブルコインの流動性用の2つに分かれた分離プールのシステムを通じて運営されています。RWA発行者によって審査され許可を得た適格ユーザーは、トークン化した資産（SuperstateのUSTB/USCCやCentrifugeのJTRSY/JAAAなど）を指定されたRWAプールに供給できます。入金されると、これらの資産は対応する流動性プールからUSDC、RLUSD、GHOなどのステーブルコインを借り入れるための担保資産として機能します。Ethenaの合成資産で利回りを生み出すステーブルコインであるUSDt-bもプラットフォームに追加される予定です。 出典：aave.com 市場のもう一方では、許可を必要としない流動性の提供者がこれらのレンディングプールにステーブルコインを供給し、機関借入者から利回りを得ています。結果として、二面市場が形成されています：規制された事業体から機関グレードの担保資産が流入し、より広範なDeFiエコシステムからステーブルコインの流動性が調達されています。 出典：https://crypto.news/aave-horizon-tops-50m-in-deposits-days-after-launch/
B
$0,2492
+1,92%
T
$0,01541
+0,91%
U
$0,002405
-65,04%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 16:21
共有
オーストラリアRBA商品指数SDR（前年比）は8月に前回の-9%から-4.3%に上昇
オーストラリアRBA商品インデックスSDR（前年比）が8月に前回の-9%から-4.3%に上昇したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 このページの情報には、リスクと不確実性を伴う将来予測に関する記述が含まれています。このページでプロファイルされている市場と金融商品は情報提供のみを目的としており、これらの資産の売買を推奨するものではありません。投資判断を行う前に、ご自身で徹底的な調査を行うべきです。FXStreetは、この情報に誤り、エラー、または重大な虚偽表示がないことを保証するものではありません。また、この情報が適時性を持つことも保証していません。オープン市場への投資には、投資の全部または一部の損失、感情的苦痛を含む多大なリスクが伴います。投資に関連するすべてのリスク、損失、コスト（元本の全損を含む）はあなたの責任です。この記事で表明された見解や意見は著者のものであり、必ずしもFXStreetやその広告主の公式方針や立場を反映するものではありません。著者は、このページに掲載されているリンク先にある情報について責任を負いません。記事本文中で明示的に言及されていない限り、執筆時点で著者は本記事で言及されているいかなる株式にもポジションを持たず、言及されているいかなる企業とも取引関係を持っていません。著者はFXStreet以外からこの記事の執筆に対する報酬を受け取っていません。FXStreetと著者はパーソナライズされた推奨を提供していません。著者はこの情報の正確性、完全性、または適合性について表明を行いません。FXStreetと著者は、この情報とその表示または使用から生じるいかなるエラー、脱落、または損失、傷害、損害についても責任を負いません。エラーと脱落は例外とします。著者とFXStreetは登録された投資アドバイザーではなく、この記事は...
SDR
$0,0000043
-4,44%
INDEX
$1,004
-3,46%
COM
$0,011198
+3,04%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 16:13
共有
スウェーデン製造業PMI、8月は前回の54.2から55.3に上昇
スウェーデン製造業PMIが8月に前回の54.2から55.3に上昇したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。このページの情報には、リスクと不確実性を伴う将来予測の記述が含まれています。このページでプロファイルされている市場と金融商品は情報提供のみを目的としており、これらの資産の売買の推奨と解釈されるべきではありません。投資判断を行う前に、ご自身で徹底的な調査を行うべきです。FXStreetは、この情報に誤り、エラー、または重大な誤記がないことを保証するものではありません。また、この情報が適時性を持つことも保証していません。オープン市場への投資には、投資の全部または一部の損失、感情的苦痛を含む多大なリスクが伴います。投資に関連するすべてのリスク、損失、コスト（元本の全損を含む）は、あなたの責任です。この記事で表明された見解や意見は著者のものであり、必ずしもFXStreetやその広告主の公式方針や立場を反映するものではありません。著者は、このページに掲載されているリンク先の情報について責任を負いません。記事本文で明示的に言及されていない限り、執筆時点で著者は本記事で言及されているいかなる株式にもポジションを持たず、言及されているいかなる企業とも取引関係を持っていません。著者はFXStreet以外からこの記事の執筆に対する報酬を受け取っていません。FXStreetと著者はパーソナライズされた推奨を提供していません。著者はこの情報の正確性、完全性、または適合性について表明を行いません。FXStreetと著者は、この情報とその表示または使用から生じるいかなる誤り、脱落、または損失、傷害、損害についても責任を負いません。誤りと脱落は例外とします。著者とFXStreetは登録された投資アドバイザーではなく、この記事は...
COM
$0,011198
+3,04%
WELL
$0,0001017
+10,30%
FORWARD
$0,0002189
-1,79%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 16:10
共有
メタプラネットのビットコイン戦略、54%の下落後に窮地に – 詳細
メタプラネットのビットコイン戦略、54%の下落後に苦境に – 詳細はBitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント ビットコインの最近の価格上昇にもかかわらず、メタプラネットの株価は6月以降54%下落し、「フライホイール」戦略が減速しています。これがCEOのサイモン・ゲロビッチが同社のビットコイン準備金を拡大し続けるために代替的な資金調達を追求している理由です。積極的なビットコイン[BTC]蓄積で知られる東京上場のメタプラネットは、株価の下落が続いた後、増大する圧力に直面しています。同じ期間にビットコインが約2%上昇したにもかかわらず、メタプラネットの株価は6月中旬以降54%下落し、資本調達の「フライホイール」に負担をかけています。ご存知ない方のために説明すると、「フライホイール」戦略とは、企業が株価の上昇を活用して主要投資家であるEvoファンドに発行されたMSワラントを通じて資金を確保するメカニズムです。 メタプラネットの現在までの業績 言うまでもなく、ブルームバーグの報告によると、この急激な下落によりワラントの行使が魅力的でなくなり、流動性が圧迫され、同社のビットコイン取得戦略が減速しています。Google Financeによると、株価は報道時点で879円で取引されており、過去24時間で2.22%下落、過去1ヶ月で23.63%下落しています。一方、メタプラネットは現在18,991 BTCを保有しています。同社は現在、公開企業のビットコイン保有者として7位にランクされています。 同社はまた、2026年末までに保有量を100,000 BTCに、2027年までに210,000 BTCに拡大するという野心的な目標を設定しています。 メタプラネットの「フライホイール」戦略が牽引力を失う 最近の株価下落により従来の「フライホイール」戦略が牽引力を失っている今、ゲロビッチは代替的な資金調達手段を模索しています。実際、最近メタプラネットは海外市場での公募株式発行を通じて約1,303億円（8億8,000万ドル）を調達する計画を発表しました。さらに、株主は9月1日に最大5億5,500万株の優先株式の発行について投票する予定です。これにより最大5,550億円（37億ドル）を生み出す可能性があります。ブルームバーグとのインタビューで、ゲロビッチは優先株式について...
BTC
$121.550,32
-1,32%
COM
$0,011198
+3,04%
GAINS
$0,02376
-5,82%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 16:05
共有
EUR/GBPは予想を上回るドイツのCPIデータを受けて0.8650を上回る堅調な地合いを維持
ドイツのCPIデータが予想を上回り、EUR/GBPは0.8650を上回る好調な地合いを維持しているという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。EUR/GBPは月曜日の欧州セッション序盤に0.8660近くまで上昇しました。フランスの首相は9月8日に信任投票を行い、景気後退への懸念を再燃させています。アナリストはイングランド銀行（BoE）が年内は金利を引き下げないと予想しています。EUR/GBPクロスは月曜日の欧州取引時間序盤に0.8660付近まで勢いを増しています。予想を上回るドイツの消費者物価指数（CPI）速報値がユーロ（EUR）にある程度の支援を提供しています。欧州中央銀行（ECB）のクリスティーヌ・ラガルド総裁は月曜日の後半に発言する予定です。 最近のドイツのインフレデータによると、同国のCPIは8月に前年比2.2%上昇し、7月の2.0%から上昇、予想の2.1%を上回りました。HICPは8月に前年比2.1%上昇し、前回の1.8%および予想の2.0%を上回りました。インフレ率の上昇はECBの今後の行動に関する不確実性をもたらし、投資家にECBの利下げ可能性を再評価させることになりました。それにもかかわらず、フランスはフランソワ・バイルー首相が信任投票で敗北する見込みという新たな政治危機に直面しています。ロイターの世論調査によると、フランス国民の大多数が現在新たな国政選挙を望んでおり、政治に対する不満の深まりと長期的な不確実性のリスクを示しています。これが共通通貨に売り圧力をかける可能性があります。トレーダーは火曜日の後半に発表予定のユーロ圏の消費者物価調和指数（HICP）速報値からさらなる手がかりを得るでしょう。 一方、トレーダーはタカ派的な経済データの一連の発表を受けてイングランド銀行（BoE）の利下げ見通しを縮小しており、これがポンドを支える可能性があります。BoE金融政策委員会（MPC）のキャサリン・マン委員も先週、インフレ圧力が持続的であることから、現在の金利水準をより長期間維持することを支持する議論を展開しました。ポンドスターリングのFAQ...
NEAR
$2,887
-2,53%
RISE
$0,010182
-1,05%
MORE
$0,03355
+49,70%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 16:04
共有
アフガニスタンを強い地震が襲い、少なくとも610人が死亡
アフガニスタンを襲った好調な市況地震により少なくとも610人が死亡 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事です。トップライン：パキスタンとの国境近くのアフガニスタン東部を襲った強力な地震により、少なくとも610人が死亡し、1000人以上が負傷しました。これは同国が過去数年間に直面した一連の致命的な地震災害の最新のものです。アフガニスタンのジャララバードで地震後、病院で治療を受ける負傷したアフガニスタン人。AFP via Getty Images 重要な事実：地元当局の情報を引用し、アソシエイテッド・プレスは少なくとも1,300人が地震で負傷し、死者数はさらに増加する可能性があると報じています。震源地は地表からわずか5マイルの深さにあり、このような浅い地震はより破壊的な傾向があります。ニューヨーク・タイムズによると、地震の余震はカブール全体で日曜日の夜を通じて感じられましたが、ジャララバードから100マイル離れたアフガニスタンの首都での犠牲者があったかどうかは不明です。重要な引用：Xへの投稿で、アフガニスタンのタリバン政権の報道官ザビフラ・ムジャヒドは次のように述べました：「残念ながら、今夜の地震は東部州のいくつかで人命と財産の損害を引き起こしました。地元当局と住民は現在、被災者の救助活動に従事しています。」これは進行中のニュースです。出典：https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/01/powerful-earthquake-in-afghanistan-kills-at-least-610-people-thousands-injured/
NEAR
$2,887
-2,53%
RISE
$0,010182
-1,05%
MORE
$0,03355
+49,70%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 15:49
共有
フィリピンの金価格：9月1日のレート
フィリピンの金価格：9月1日のレート」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。FXStreetがまとめたデータによると、フィリピンの金価格は月曜日に上昇しました。金の価格は1グラムあたり6,403.11フィリピンペソ（PHP）となり、金曜日の6,349.64 PHPと比較して上昇しました。金の価格はトラあたり74,060.96 PHPから74,684.34 PHPに上昇しました。 単位 PHPでの金価格 1グラム 6,403.11 10グラム 64,030.86 トラ 74,684.34 トロイオンス 199,160.70 FXStreetは国際価格（USD/PHP）を現地通貨と計測単位に適応させることでフィリピンの金価格を計算しています。価格は公表時の市場レートに基づいて毎日更新されます。価格は参照用であり、現地のレートは若干異なる場合があります。 金についてのよくある質問 金は価値の保存手段および交換媒体として広く使用されてきたため、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。現在、その輝きや宝飾品としての使用以外にも、貴金属は広く安全資産と見なされており、不安定な時期に良い投資と考えられています。金はまた、特定の発行者や政府に依存しないため、インフレや通貨の減価に対するヘッジとしても広く見られています。 中央銀行は最大の金保有者です。不安定な時期に自国通貨を支援するという目的において、中央銀行は準備金を多様化し、経済と通貨の認識された強さを向上させるために金を購入する傾向があります。高い金準備金は国の支払能力に対する信頼の源となります。世界金協会のデータによると、中央銀行は2022年に約700億ドル相当の1,136トンの金を準備金に追加しました。これは記録が始まって以来、最高の年間購入量です。中国、インド、トルコなどの新興経済国の中央銀行は急速に金準備を増やしています。金は...との逆相関関係があります。
T
$0,01541
+0,91%
GRAM
$0,00297
-5,71%
TRUST
$0,0003629
-7,04%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 15:10
共有
インドの金価格：9月1日のレート
インドの金価格：9月1日のレート」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。FXStreetがまとめたデータによると、月曜日にインドの金価格が上昇しました。金の価格は1グラムあたり9,852.54インドルピー（INR）となり、金曜日の9,780.52 INRと比較して上昇しました。金の価格は1トラあたり114,078.00 INRから114,918.10 INRに上昇しました。 単位 INRでの金価格 1グラム 9,852.54 10グラム 98,525.42 トラ 114,918.10 トロイオンス 306,448.10 FXStreetは国際価格（USD/INR）を現地通貨と測定単位に適応させることで、インドの金価格を計算しています。価格は公開時の市場レートに基づいて毎日更新されます。価格は参考用であり、現地のレートは若干異なる場合があります。 金についてのよくある質問 金は価値の保存手段および交換媒体として広く使用されてきたため、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。現在、その輝きや宝飾品としての使用以外にも、貴金属は広く安全資産と見なされており、不安定な時期に良い投資と考えられています。金はまた、特定の発行者や政府に依存しないため、インフレーションや通貨の減価に対するヘッジとしても広く認識されています。 中央銀行は最大の金保有者です。不安定な時期に自国通貨を支援するため、中央銀行は準備金を多様化し、経済と通貨の認識される強さを向上させるために金を購入する傾向があります。高い金準備金は国の支払能力に対する信頼の源となります。世界金協会のデータによると、中央銀行は2022年に約700億ドル相当の1,136トンの金を準備金に追加しました。これは記録が始まって以来、最高の年間購入量です。中国、インド、トルコなどの新興経済国の中央銀行は急速に金準備を増やしています。金には逆...
T
$0,01541
+0,91%
GRAM
$0,00297
-5,71%
TRUST
$0,0003629
-7,04%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 14:49
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル、バーレーン・フィンテック・ベイとの提携で中東におけるプレゼンスを強化
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰