ヨーロッパは終わった - ロバート・キヨサキはビットコインが脱出ルートだと述べる

「ヨーロッパは終わった - ロバート・キヨサキはビットコインが脱出経路だと語る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン市場は再び激動に直面しており、ロバート・キヨサキは亀裂が急速に広がっていると考えています。この率直な投資家は、ヨーロッパと西側諸国の政府債務市場が崩壊の兆候を示しており、貯蓄者をインフレで価値が目減りしない資産へと押しやっていると主張しています。キヨサキによれば、かつては金融安定の背骨と見なされていた国債は現在、価値を急速に失っています。英国の債務はほぼ3分の1下落し、欧州債券は4分の1近く下落、そして米国債は2020年以降10%以上下落しています。彼は、これらの数字は一時的な下降ではなく、金融システムのより広範な崩壊を反映していると警告しました。 地平線上の市民の不安 最新の発言で、「金持ち父さん貧乏父さん」の著者は数字を超えて、経済的な悪循環が続けば欧州で政治的・社会的ストレスが生じると予測しました。彼はフランスが反乱を引き起こす債務危機に向かっている可能性があり、一方でドイツは成長が戻らなければ広範囲にわたる不安のリスクがあると示唆しました。キヨサキにとって、教訓は明確です：株式と債券の古い60/40ミックスに固執することは災害のレシピです。代わりに、彼は希少資源—特に金、銀、そしてビットコインを通じて保護を構築することを提唱しています。彼は、日本や中国を含むアジアの中央銀行が静かに米国債を売却し、貴金属を蓄積していることに注目し、これを個人投資家のためのロードマップと見なしています。 金は記録を更新、ビットコインは苦戦 彼の呼びかけのタイミングは、貴金属が新たな高値に急騰していることと一致しています。金先物は現在、約3,500ドル—史上最高値—で取引されており、一方で銀は10年以上見られなかったレベルまで上昇しています。両方のラリーは、連邦準備制度理事会が次回の会合でどのように利下げを扱うかについての不確実性によって促進されています。しかし、ビットコインは異なる物語を語っています。一時的に...