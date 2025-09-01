MEXC 取引所
ミーム戦争が全面的な文化衝突へとエスカレート
ミーム戦争がフルスケールの文化衝突へとエスカレート。BitcoinEthereumNews.comに掲載。アルトコイン 8月最後の週末、暗号資産Xでは、チャートやETFではなく、ある「ロースト（皮肉）」が話題となった。ライトコインの公式アカウントがXRPを標的にした風刺スレッドを投稿し、冗談として始まったものが急速に、この夏業界が目にした最も醜い（そして面白い）オンライン論争の一つへと発展した。ブロックサイズやトランザクション速度について語る代わりに、ライトコインの投稿は不条理なユーモアに傾倒。彗星の匂いと、XRPトークンが移動する資金よりも価値があるという考えを比較した。このローストは、ミームで「ブラッド・ガーリックマウス」と改名されたリップルCEOのブラッド・ガーリングハウスを嘲笑するものへと変わっていった。数時間のうちに、この投稿は瞬く間に広がり、XRPの熱狂的ファンを論争に巻き込んだ。 防衛姿勢のコミュニティ XRP保有者はこのローストを快く思わなかった。チャーリー・リーが2017年に自身のLTC保有分をすべて清算した際のスクリーンショットが再浮上し、批評家たちはプロジェクトに本当の将来価値があるなら、なぜ創設者が売り払ったのかと疑問を投げかけた。他の人々はライトコインを無関係だと嘲笑し、そのソーシャルメディアマネージャーを巧みなトロールではなく、必死さからの行動だと非難した。抗議のために自分のLTCを売却すると主張する人もいれば、XRPへの乗り換えを誇らしげに発表する人もいた。 ライトコインは譲歩せず XRPファンが謝罪を期待していたとしても、それはなかった。ライトコインのアカウントは混乱に乗じ、過去にソラナや自分自身をローストしても大きな騒ぎにはならなかったと指摘。XRPだけが「法的脅迫と時価総額についての愚痴」で2日間も反応したと述べた。最終的に、アカウントはホットポケットを食べることや解雇される可能性についての冗談で少しトーンを和らげたが、トロールは続いた。 核心にある哲学 ミームを超えて、この確執は本物の分断を浮き彫りにした。XRPは機関投資家の採用と銀行とのパートナーシップを中心に構築され、国境を越えた決済の近代化を目指している。一方、ライトコインはいつも...
「ビットコインが王者」：主要な暗号資産が4億4000万ドルでオルトシーズンの過熱を終わらせる
「ビットコインは王者」：主要暗号資産が4億4,000万ドルでアルトシーズンの期待を打ち砕く」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。8月末、ビットコインは復活し、暗号資産ETF競争でリードを取り戻しました。ビットコイン現物ファンドは4億4,071万ドルの新規投資を吸収し、前週の11億7,000万ドルの流出を逆転させ、総純流入額を542億4,000万ドルに引き上げました。SoSoValueによると、純資産は現在約1,400億ドルに達しています。対照的に、かつて優位に立っていたイーサリアムETFは、同期間にわずか10億8,000万ドルを追加しただけでした。これは前週と著しい対照をなしています：8月22日、イーサリアム商品は28億5,000万ドルを集めた一方、ビットコインは赤字に転落しました。あなたはこちらも気に入るかもしれません これはすぐに「アルトシーズン」の始まりとして位置づけられましたが、1週間後、状況は異なって見えます。ビットコインが再びリードを取り戻し、イーサリアムの数字は実際のトレンドというよりも一時的な急増に見えるようになりました。支配権のゲーム この回転はビットコインの優位性チャートと比較すると最も簡単に見ることができます。初夏に66％を超えてピークを迎えた後、暗号資産の総時価総額に占める割合は約58％まで低下しました。この低下によりアルトコインが地歩を固めることができましたが、ETFの資金の流れは、より大きな投資家が市場に戻ってきた時、彼らはまだビットコインを好むことを示唆しています。出典：TradingView イーサリアムの夏の連続した数週間で10億ドルを超える流入は、ギャップを狭めるには十分でしたが、根本的な順序を変えるには不十分でした。機関投資家はBTCをコアとして保持しながら、ETHをサテライト配分として使用しているようです。これは、イーサリアムがビットコインを上回る1週間が、すぐに反対方向への振れに続く理由を説明しています。あなたはこちらも気に入るかもしれません 8月は、ETFの資金の流れが週ごとに変動する一方で、優位性のトレンドはビットコインに有利であり続けることを示しました。4億4,000万ドルの流入はビットコインをリードに保ちますが、58％の優位性の数値は明らかにしています...
伝説のビットコインホエールがイーサリアムに38億ドルの賭けをした – 詳細
伝説のビットコインクジラがイーサリアムに38億ドルを賭ける – 詳細 BitcoinEthereumNews.comに掲載。ジャーナリスト投稿: 2025年9月1日 ETH: 数字が示す強さ 100万ドル以上の取引を行うクジラの取引数は8月を通じて急増し、ETHが4,300ドルを超える上昇と一致しています。大手プレイヤーは積極的にポジションを再調整し、モメンタムを加えています。 出典: Santiment 同時に、ETHの先物オープンインタレストは700億ドルを超えた後、600億ドル近くで落ち着きました。現物とデリバティブ市場はイーサリアムの背後で連携し、一方ではクジラが流動性を提供し、もう一方ではトレーダーがエクスポージャーを増やしています。 出典: CoinGlass ETHは安定を維持 記事執筆時点で、イーサリアムは8月初めの力強いラリーの後、レンジ相場で4,390ドル付近で取引されていました。日足チャートではモメンタムがほとんど見られず、相対力指数（RSI）はニュートラルゾーンを示していました。MACD指標も下向きを示し、価格が安定していても短期的なモメンタムは減速していました。 出典: TradingView この横ばいゾーンの期間は、ETHが最近の上昇後に一時停止していることを示していますが、クジラは引き続き下落時に買い入れを続けています。市場は現在冷却フェーズにあるようですが、次の動きに備えています。 次: Metaplanetのビットコイン戦略が54%の下落後に窮地に – 詳細 出典: https://ambcrypto.com/a-legendary-bitcoin-whale-just-made-a-3-8b-bet-on-ethereum-details/
SolvとChainlinkがSolvBTC価格設定にリアルタイム担保検証をもたらす
SolvとChainlinkがSolvBTCの価格設定にリアルタイム担保資産検証を導入 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ビットコインBTC$109,731.24保有者向け金融サービスプロバイダーであるSolv Protocolは、分散型オラクルネットワークChainlinkと提携し、リキッドトークンSolvBTCを裏付けるSolvの実際のBTC準備金のリアルタイム検証を価格フィードに直接統合しました。この統合により透明性が向上し、ユーザーの信頼構築が強化されます。市場データのみに依存する従来の価格フィードとは異なり、新しいSolvBTC-BTCセキュアコンバート比率フィードは、コンバート比率の計算とリアルタイムの準備金証明を組み合わせ、検証可能な担保資産に確実に裏付けられたオンチェーン償還レートを提供します。さらに、このメカニズムには準備金データに基づく上限と下限が組み込まれており、操作に対する耐性があり、Aaveなどの分散型レンディング市場での使用がより安全になります。 「Chainlinkと協力してセキュアコンバート比率フィードを立ち上げることに興奮しています。これは分散型金融セキュリティにおける大きな進化であり、Chainlink標準を活用した検証可能な担保資産に根ざした償還レートを活用することで、プロトコルがラップ資産をより正確に価格設定できるようになります」とSolvの共同創設者兼CEOのRyan ChowはCoinDeskと共有されたプレスリリースで述べています。 SolvBTC-BTCセキュアコンバート比率フィードは現在イーサリアムブロックチェーンのメインネットで稼働しており、BOBを含む他のチェーンへの拡大も計画されています。2024年4月に発表されたSolvBTCは、ビットコインを裏付けとする流動性ステーキングトークンで、BTC保有者がBTCへのエクスポージャーを維持しながら分散型金融（DeFi）エコシステムに参加し、利回りを獲得することを可能にします。ユーザーはBTCを入金してSolvBTCをミントでき、これはステーキングされたBTCの流動的な表現であり、ボールト、分散型取引所（DEX）、レンディングプラットフォームなど、さまざまなDeFiプロトコルで使用できます。 ChainlinkのProof of Reserve（PoR）は、分散型オラクルネットワークを活用して、ステーブルコインやラップ資産などのトークン化された資産のオンチェーン供給が、オフチェーンまたは他のブロックチェーンで保持されている実際の準備金によって完全に裏付けられていることを検証します。DeFi内で数十億ドル相当のラップ資産が流通する中、透明で信頼性の高い価格メカニズムがますます重要になっています。組み合わせることで...
ギリシャのS&Pグローバル製造業PMIは8月に前回の51.7から54.5に上昇
ギリシャのS&Pグローバル製造業PMIが8月に前回の51.7から54.5に上昇したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 このページの情報には、リスクと不確実性を伴う将来予測に関する記述が含まれています。このページでプロファイルされている市場（相場）と金融商品は情報提供のみを目的としており、これらの資産の売買の推奨と解釈されるべきではありません。投資判断を行う前に、ご自身で徹底的な調査を行うべきです。FXStreetは、この情報に誤り、エラー、または重大な誤記がないこと、またこの情報が適時性を持つことを保証するものではありません。オープン市場への投資には、投資の全部または一部の損失、および精神的苦痛を含む多大なリスクが伴います。投資に関連するすべてのリスク、損失、コスト（元金の完全な損失を含む）は、あなたの責任となります。この記事で表明された見解や意見は著者のものであり、必ずしもFXStreetやその広告主の公式方針や立場を反映するものではありません。著者は、このページに掲載されているリンク先の情報について責任を負いません。記事本文で明示的に言及されていない限り、執筆時点で著者は本記事で言及されているいかなる株式にもポジションを持たず、言及されているいかなる企業とも取引関係を持ちません。著者はFXStreet以外からこの記事の執筆に対する報酬を受け取っていません。FXStreetと著者は個別のレコメンデーションを提供しません。著者はこの情報の正確性、完全性、または適合性について表明を行いません。FXStreetと著者は、この情報とその表示または使用から生じるいかなるエラー、脱落、または損失、傷害、損害についても責任を負いません。エラーと脱落は例外とします。著者とFXStreetは登録された投資アドバイザーではなく、この記事は...
ビットコイナーがこの大きな問題で分裂：「100万ドルBTC」サムソン・モウ
「ビットコイナーがこの大きな問題で分裂：「100万ドルのBTC」サムソン・モウ」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインコミュニティを襲う大きな分裂：モウ ビットコインが主要資産をすべて圧倒：JAN3のデータ サムソン・モウ（主要なビットコイン支持者でJAN3のCEO）は、現在BTCコミュニティが分裂している問題について発言しました。彼の元雇用主であるBlockstreamとSatoshi Nakamotoの同盟者であるアダム・バックも議論に参加し、彼のツイートにコメントを残しました。ビットコインコミュニティを襲う大きな分裂：モウ サムソン・モウは、現在ビットコインコミュニティがBTCを「応用暗号技術の媒体」と見なす人々と「ビットコインをお金として関心を持つ人々」に分裂していると観察していると述べました。彼はおそらく、今年初めにビットコインコアの開発者とノード運営者がOP_RETURNのサイズ制限を排除し、Bitcoin Knotsに戻ることを決定した際にコミュニティで生じた論争に言及しています。今年5月、Knotsの使用は放物線的に増加し、当時1,890のビットコインノードがBitcoin Knotsを使用して137%に急増しました。合計で、当時すべてのBTCノードのほぼ6%がKnotsに切り替えました。この決定は、ビットコインが単なる支払い以上に使用できるようにするためでした。「私たちが目にしているのは、ビットコインを応用暗号技術の媒体として関心を持つ人々と、ビットコインをお金として関心を持つ人々の間の分裂です。」— サムソン・モウ（@Excellion）2025年9月1日 Blockstreamの創設者アダム・バックはこれを次のように要約しました：「混乱は、ゲーム理論を理解せず、ニュアンスを嫌う人々と、理解する人々から来ています。」あなたはこちらも興味があるかもしれません ビットコインが主要資産をすべて圧倒：JAN3のデータ サムソン・モウは、彼の会社JAN3のアカウントが投稿したXの投稿をリツイートしました。それは過去数年間にわたってビットコインが主要な伝統的資産を上回るパフォーマンスを示しています。そのX投稿には「BTCと他のすべて」というタイトルのインフォグラフィックが含まれています。過去5...
20億ドル相当のビットコイン – メタプラネットが大きなマイルストーンを達成
20億ドル相当のビットコイン – メタプラネットが大きな節目を突破したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。日本のメタプラネットはビットコイン準備金を確保するレースで象徴的な閾値を超え、現在企業の財務に20,000 BTC以上を保有しています。この発表は、ビットコインが世界中の機関にとってバランスシートの必須項目になりつつあるという成長する物語に拍車をかけています。 止まらない蓄積の推進力 今年の一連の注目度の高い購入後に減速するどころか、メタプラネットは倍増しました。最新の購入 — 約1億1,200万ドル相当の1,000 BTC以上 — により、同社の暗号資産投資総額はおよそ20億ドルに達しました。経営陣は、この方針は投機ではなく、不安定な債券市場と通貨のボラティリティの時代に資産を保護することが目的だと述べています。今回の平均購入価格はコインあたり約102,700ドルで、より広い市場が強い売り圧力を経験している中でも、同社が取得する意欲を示しています。数週間前には、さらに103 BTCを静かに購入し、小規模な買収が着実な蓄積戦略の一部であることを示しています。 重量級の中での地位 世界的に見て、より大きなビットコイン準備金を持つ企業はほんの一握りです。戦略は総供給量の3%以上にあたる632,000 BTC以上で、依然として議論の余地のないリーダーですが、メタプラネットの20,000 BTCの獲得は、主要企業保有者のテーブルに席を確保するのに十分です。その積極的な買いまくりは、アジアの同業他社とは一線を画しており、そのような大胆なアプローチを採用している企業はほとんどありません。 市場への波及効果 投資家はすぐにこの節目に気づきました。メタプラネットの株式は開示後に動き、その株式パフォーマンスとビットコインの軌道との間の成長する一致を反映しています。企業の株式とデジタル準備金の間のつながりは強化されており、MicroStrategyのような米国企業がどのようにBTCの成功に評価を結びつけているかを反映しています。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは推奨または支持していません...
アリババの株価、好調なAIと電子商取引の見通しで18.5%急騰
アリババの株価、好調なAIと電子商取引の見通しで18.5%急騰 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事。マレーシア・クアラルンプールで2025年2月27日（木）に開催されたアリババクラウドAIテックデーイベントでバナーに表示されたアリババグループホールディングLtd.のクラウド部門のロゴ。Samsul Said/Bloomberg アリババの株価は月曜日に香港市場で18.5%急騰した。投資家は、フードデリバリー部門での激しい価格競争が収益性を圧迫しているにもかかわらず、中国のウェブ大手のAIと主力の電子商取引事業の進展に勇気づけられた。杭州を拠点とするこの巨大企業は、アジアの金融ハブにおいて時価総額2.7兆香港ドル（3465億ドル）を誇っている。同社の米国市場に重複上場している株式は金曜日に13.5%上昇した。これは6月に終了した3ヶ月間の好調な業績を報告した後のことだ。2019年に経営トップを退いたものの、依然として会社の株式から一部の純資産を得ている共同創業者のジャック・マー氏は、フォーブス・リアルタイム・ビリオネアリストによると、283億ドルの資産を持つ同国で8番目の富豪となっている。投資家はアリババのAI分野での成長に驚嘆した。同社のクラウドコンピューティング部門であるクラウドインテリジェンスグループは、予想を上回る26%の収益増加を報告し、334億元（47億ドル）に達した。一方、AI関連製品の売上は四半期ベースで前年比3桁の成長を維持した。モーニングスターの香港を拠点とするアナリスト、チェルシー・タム氏は9月1日の調査ノートで、AI関連サービスを実行するのに役立つ同社の製品に対する強い需要の中、クラウド収益の成長は今後2年間で加速する可能性があると述べた。調査会社86Researchの上海を拠点とするアナリスト、王暁燕氏はWeChatを通じて、この分野における同社の投資は競合他社よりも積極的であり、リードを固めるのに役立っていると述べている。王氏によると、投資家にとって、このような進展は同社の収益性の低下のような短期的な痛みを見過ごすのに十分な理由を提供している。アリババの営業利益は前年比3%減少して350億...
アメリカの労働者を称える新しい方法
「アメリカの労働者を称える新しい方法」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。私たちがグリルを焚き、今年で143回目となるレイバーデーにアメリカの労働者の功績を祝う中、強力なアイデアに注目しましょう：労働者が自ら創出する富に対して実質的な権利を与えることです。それが従業員所有制、特に従業員持株制度（ESOP）の約束です。これにより労働者は、自分たちが構築を支援する企業の共同所有者になることができます。30年以上にわたりESOPの創設を支援し、所有者としての労働者を観察してきた私にとって、従業員所有者たちに所有権が彼らの人生で果たした役割について語ってもらうこと以上に、レイバーデーを称える良い方法はないと思います。政策立案者がExpanding ESOPs連合によってまとめられた彼らの物語を読み、より多くの労働者が所有者になることを容易にすることを願っています。アメリカの労働者を称える新しい方法 – 従業員所有制 getty 世界最大の独立した従業員所有の航空機部品・供給品ディストリビューターであるProponentのムスタファ・アブ＝タレブと、ナッシュビルのマーケティング会社5by5のオースティン・エバンスの話を通じて、従業員所有制が単なる財務的利益ではなく、尊厳、安定性、目的意識の触媒でもあることを理解します。 ムスタファ・アブ＝タレブはマーケティングの仕事に9年間従事した後、落ち着かなくなりました。クライアントであるProponentと仕事をする中で、従業員が本当に幸せで熱心であることに気づきました。その理由は？彼らが所有者だったのです。彼はProponentのESOPが、仕事以外に一銭も拠出することなく、従業員が相当な退職貯蓄を構築できることに驚きました。彼の代理店では401(k)もなく、貯蓄した全てのお金は彼の給料から出ていました。「誰か私を引き抜いてくれないかな」と、チームメンバーが別の会社にスカウトされたとクライアント担当者に言われた時に冗談を言いました。その後すぐに、彼はProponentのマーケティングチームに加わりました。「私を引き付けたのはESOPでした」と彼は言います。「何か特別なものを感じていましたが、最初の...
Metaplanet（3350）が2万BTCに到達し、Riot Platformsを上回り第6位の企業保有者に
メタプラネット（3350）が2万BTCに到達し、ライオットプラットフォームを上回り第6位の企業保有者に メタプラネット株式会社（3350）が新たに1,009ビットコインBTC$109,603.45を購入し、総保有量が20,000 BTCとなり、ライオットプラットフォーム（RIOT）を上回り、最大の暗号資産の第6位の企業保有者となりました。約165億円（1億1,200万ドル）相当のこの購入は、東京に拠点を置く同社がビットコインを中核準備資産として位置づける取り組みを示しています。月曜日に発表された届出によると、同社のビットコイン購入総額は現在、1BTCあたり平均コスト1,510万円で3,023億円に達しています。同社のビットコイン蓄積のペースにより、アジアで最も著名な暗号資産の上場企業となっています。7月1日から9月1日までの間に、同社はBTC利回り30.7%を達成し、純資産価値に対する倍率（mNAV）は2をわずかに下回っています。メタプラネットの株価は5.5%下落し、831円となりました。 出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/01/metaplanet-bitcoin-purchase-takes-holdings-to-20k-btc-overtaking-riot-platforms
