ミーム戦争がフルスケールの文化衝突へとエスカレート。BitcoinEthereumNews.comに掲載。アルトコイン 8月最後の週末、暗号資産Xでは、チャートやETFではなく、ある「ロースト（皮肉）」が話題となった。ライトコインの公式アカウントがXRPを標的にした風刺スレッドを投稿し、冗談として始まったものが急速に、この夏業界が目にした最も醜い（そして面白い）オンライン論争の一つへと発展した。ブロックサイズやトランザクション速度について語る代わりに、ライトコインの投稿は不条理なユーモアに傾倒。彗星の匂いと、XRPトークンが移動する資金よりも価値があるという考えを比較した。このローストは、ミームで「ブラッド・ガーリックマウス」と改名されたリップルCEOのブラッド・ガーリングハウスを嘲笑するものへと変わっていった。数時間のうちに、この投稿は瞬く間に広がり、XRPの熱狂的ファンを論争に巻き込んだ。 防衛姿勢のコミュニティ XRP保有者はこのローストを快く思わなかった。チャーリー・リーが2017年に自身のLTC保有分をすべて清算した際のスクリーンショットが再浮上し、批評家たちはプロジェクトに本当の将来価値があるなら、なぜ創設者が売り払ったのかと疑問を投げかけた。他の人々はライトコインを無関係だと嘲笑し、そのソーシャルメディアマネージャーを巧みなトロールではなく、必死さからの行動だと非難した。抗議のために自分のLTCを売却すると主張する人もいれば、XRPへの乗り換えを誇らしげに発表する人もいた。 ライトコインは譲歩せず XRPファンが謝罪を期待していたとしても、それはなかった。ライトコインのアカウントは混乱に乗じ、過去にソラナや自分自身をローストしても大きな騒ぎにはならなかったと指摘。XRPだけが「法的脅迫と時価総額についての愚痴」で2日間も反応したと述べた。最終的に、アカウントはホットポケットを食べることや解雇される可能性についての冗談で少しトーンを和らげたが、トロールは続いた。 核心にある哲学 ミームを超えて、この確執は本物の分断を浮き彫りにした。XRPは機関投資家の採用と銀行とのパートナーシップを中心に構築され、国境を越えた決済の近代化を目指している。一方、ライトコインはいつも...