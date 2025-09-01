MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
一晩で2,000 BTCが売却 – クジラがETHに大きく賭ける
2,000 BTCが一晩で売却 – クジラがETHに大きく賭ける」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインイーサリアム 暗号資産トレーダーは、非アクティブだったクジラが突如として今年最大級の資産ローテーションの一つで再出現したことに不意を突かれました。Lookonchainによると、このエンティティは約2,000 BTC（約2億1,500万ドル相当）を売却し、その資金をすぐに約49,000 ETHへと移動させました。 イーサリアム帝国の構築 これは単なるランダムな取引ではありません。オンチェーンデータによると、同じウォレットは何年もの間静かにETHを蓄積しており、現在40億ドル以上の価値を持つ886,000以上のトークンを保有しています。この残高により、このクジラは世界的に最も重要な個人イーサリアム保有者の一人となり、一部の機関投資家に匹敵する影響力を持っています。 なぜ今ローテーションするのか？ アナリストはタイミングが重要だと見ています。イーサリアムは現物ETH ETFに対する機関投資家の需要とオンチェーンでの取引活動の急増により勢いを増しています。この動きは、長期保有していたビットコインのエクスポージャーを削減する代償を払ってでも、クジラがイーサリアム主導の潜在的なラリーに先立ってポジションを取っていることを示唆しています。 市場全体への波及効果 クジラの動きはしばしばセンチメントの指標として機能します。一部のトレーダーは、このローテーションが中期的にETHの価格を後押しし、すでに成長に向けて準備が整っている市場に追加の買い圧力を生み出す可能性があると考えています。一方で、ビットコインは売り圧力の重みを感じる可能性があり、特に8月の12万ドル以上の高値を取り戻せなかった後はなおさらです。 今後の展開 クジラの今後の活動は注意深く監視されるでしょう。より多くのBTCがETHに移行された場合、イーサリアムが大規模投資家の間で新たな優位性を獲得しているという見方が強まる可能性があります。現時点では、このウォレットの突然の再覚醒により、すでに機関投資家の資金フローとETF投機について緊張感のある市場に新たな興味が注入されました。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略を支持または推奨するものではありません...
T
$0.01543
+1.04%
BTC
$121,564.88
-1.31%
MORE
$0.03355
+49.70%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 19:23
共有
BlockDAG、2049%ボーナスを提供、Bitcoin Swiftがローンチを設定、BlockchainFXが600万ドルを突破
BlockDAGが2049%ボーナスを提供、Bitcoin Swiftが発売日を設定、BlockchainFXが600万ドルを突破という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース：BlockDAGのToken2049ヘッドラインボーナス、Bitcoin Swiftの確定した発売、そしてBlockchainFXのステーキング報酬について探ります。今買うべき暗号資産はどれでしょうか？暗号資産は静かに進捗を発表しません。それは大声で叫びます。Bitcoin Swiftは8月の発売日と、これまでに130万ドル以上を調達し、早期の牽引力を得ています。BlockchainFXはステーキング報酬で勢いを増し、プレセールでの牽引力が600万ドルを超え、実世界の取引オプションへと拡大しています。しかし、会話を定義しているのはBlockDAGです。今年最も期待されているイベントであるToken2049に2049%のボーナスを付けることで、BlockDAGはこっそり入り込もうとしているのではなく、注目を要求しています。3億8800万ドルを調達し、250億BDAGを販売し、バッチ1以降2900%の投資収益率を達成したこのプレセールは、物語と数字の両方を味方につけています。これらの名前の中で、BlockDAGは進行中のプロジェクトというよりも、スポットライトがどこに属するかの確認のように見えます。タイミング、規模、証明：BlockDAGの勝利の方程式！Token2049が近づくにつれ、プロジェクトは戦略を準備しています。多くは業界の会話で静かに主張し、注目されることを望むでしょう。BlockDAGは全く異なる道を選びました。ささやくのではなく、ボリュームでリードしています。今年最大の暗号資産イベントに直接結びついた2049%のボーナスは、マーケティング戦術以上のものです。それは最も重要な場所でステージを支配するために作られた見出し素材です。この動きの強さはその数字にあります。すでに3億8800万ドルを調達し、250億コインを配布し、現在0.03ドルでバッチ30が進行中であるこれは、単なる注目のための演出ではなく、進捗の展示です。バッチ1以降の2900%の投資収益率は、時間の経過とともに衰えるのではなく、モメンタムを維持してきた成長の明確な物語を語っています。これらの数字は、BlockDAGが約束するものではなく、すでに提供したものによって際立たせています。Token2049は単なるネットワーキングエキスポではありません。それは...
T
$0.01543
+1.04%
REAL
$0.08212
-1.61%
LOOKS
$0.013761
+1.09%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 19:02
共有
香港のビジネススクールがビットコイン採用を計画する中、アナリストはBTCが長期間存続すると述べる今日のビットコイン予測、その他...
香港のビジネススクールがビットコイン採用を計画、アナリストはBTCが長期間存続すると述べるなど、今日のビットコインの予測に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 今日のライブビットコインハイパーアップデート：香港のビジネススクールがビットコイン採用を計画、アナリストはBTCが長期間存続すると述べるなど、今日のビットコイン予測 ニュースレターに登録しましょう！更新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。リーアはイギリス人ジャーナリストで、ジャーナリズム、メディア、コミュニケーションの学士号を持ち、約10年のコンテンツライティング経験があります。 過去4年間、彼女は分散化と最新技術の進歩に対する純粋な熱意に動かされ、主にWeb3テクノロジーに焦点を当ててきました。 彼女は主要な暗号資産とNFT出版物（Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport、NFT Lately）に寄稿しており、これにより暗号資産ジャーナリズムの上級職に昇進しました。 速報ニュースや詳細なレビューを作成する際も、彼女は最新の洞察と情報で読者を引き込むよう努めています。彼女の記事は、最も人気のある暗号資産、取引所、進化する規制にまたがることが多いです。 Web3に暗号資産初心者を引き込む戦略の一環として、彼女は最も複雑なトピックでも理解しやすく魅力的な方法で説明します。 彼女のダイナミックなジャーナリズムの背景をさらに強調するものとして、ソフトウェアテスト（TEST Magazine）、旅行（Travel Off Path）、音楽（Mixmag）など、さまざまな分野で執筆してきました。 暗号資産の世界に深く没頭していないときは、おそらく島巡り（ガラパゴスと海南島がお気に入り）をしています。あるいは、彼女の大好きなバンドであるPixiesを聴きながらチョークペンシルで絵を描いているかもしれません。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-1-2025/
BTC
$121,564.88
-1.31%
HYPER
$0.26127
-5.23%
MORE
$0.03355
+49.70%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 19:00
共有
ビットコイン恐喝事件で元インド議員と警察官が有罪判決
元インド議員と警察官がビットコイン恐喝事件で有罪判決を受けたという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。インド裁判所は、実業家から360万ドル相当のビットコインを恐喝した罪で、元議員と元警察署長を含む14人に有罪判決を下しました。犯罪的陰謀の詳細 インド裁判所は、実業家から360万ドル（3億2000万ルピー）相当のビットコインを恐喝した罪で、元議員と法執行官を含む14人に有罪判決を下しました。[...] 出典: https://news.bitcoin.com/former-indian-lawmaker-police-officer-convicted-in-bitcoin-extortion-case/
COM
$0.011198
+3.04%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 18:51
共有
メタプラネット株式、ビットコイン保有量が2万BTCを超えて下落
メタプラネット株式がビットコイン保有量2万BTCを超えたにもかかわらず下落したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：ビットコイン購入のための資金を生み出すメタプラネット株価の上昇に依存していたフライホイールモデルが勢いを失っています。これによりビットコイン保有に対するプレミアムが8倍から約2倍に減少し、株主の希薄化の可能性について懸念が高まっています。メタプラネットは海外株式募集を通じて8億8400万ドルを調達し、株主の承認を求める計画です。メタプラネット株は、同社が本日早くに1,009 BTCの購入を発表し、総保有量を20,000 BTCに増やしたにもかかわらず、9月1日に強い売り圧力にさらされています。BTC $109,301 24時間のボラティリティ: 0.8% 時価総額: $2.18 T 24時間の取引高: $35.19 B。その結果、同社は年末までに30,000 BTCの財務目標の66%に達しています。 なぜビットコイン購入にもかかわらずメタプラネット株は下落しているのか？ 過去1ヶ月間、メタプラネット株はレンジ相場で推移し、5.4%の調整後、再び830円のサポートラインをテストしています。株価への最新の圧力は、同社の資金調達メカニズムが圧迫されていることによるものです。ブルームバーグの報告によると、メタプラネットの下落は、他の市場の弱さによる下落株とは異なり、内部資金調達メカニズムによるものです。報告書によると、この日本企業は「フライホイールモデル」を採用しており、株価の上昇が資金調達パートナーであるEvoファンドとのワラントを引き起こし、新たな資本を生み出し、それがさらにビットコインの購入に使用されていました。このモデルは、株価が高い水準を維持している限り、投資家の楽観論を煽りました。しかし、メタプラネット株が下落し始めると、このメカニズムは勢いを失いました。6月以降、メタプラネットの株価は約54%下落し、ビットコイン保有に対するプレミアムが崩壊しました。メタプラネットは海外株式募集を通じて8億8400万ドルを調達することを目指し、9月1日の株主総会で最大5億5500万株の優先株発行の承認を求め、拡大のために38億ドルを生み出す可能性があります...
B
$0.24913
+1.89%
T
$0.01543
+1.04%
BTC
$121,564.88
-1.31%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 18:34
共有
「レッドセプテンバー」2025年のビットコイン価格予測
「2025年の『赤い9月』におけるビットコイン価格予測」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「2025年の『赤い9月』におけるビットコイン価格予測」の記事は最初にCoinpedia Fintech Newsに掲載されました。ビットコインは9月をプレッシャーの下で始めています。8月に6.49%下落した後、この主要暗号資産は$108,253で月を開始し、歴史的に年間で最も弱い期間 - トレーダーが「赤い9月」と呼ぶトレンドに直面しています。2013年以来、ビットコインは9月に平均3.77%の損失を記録し、過去11年のうち8年で下落しています。このパターンは暗号資産に限ったことではありません。ウォール街は約1世紀にわたって9月の売り逃げに悩まされてきました。しかし、今年の状況ははるかに変動が激しく、トレーダーはそれを知っています。 暗号資産における9月効果 毎年、9月は売り圧力の馴染みのある組み合わせをもたらします。ムードは弱気になり、トレーダーはリスクを削減し、市場は出血します。「このパターンは予測可能です：8月25日頃にソーシャルメディアの否定的な会話が急増し、その後48〜72時間以内にビットコインの取引所への入金が増加します」とFinchTradeのユーリ・ベルグは述べました。「私たちは、現在のファンダメンタルズではなく歴史に基づいて、市場全体が自らを売り逃げに追い込むのを見ています。」 その恐怖は市場構造によって裏付けられています。投資信託は税金目的で損失を確定し、流動性は債券にシフトし、トレーダーは夏から戻ってリバランスする準備ができています。暗号資産では、これらの動きは増幅されます。ビットコインは7×24で取引され、レバレッジが効き、クジラ主導のボラティリティがしばしば状況を悪化させます。 地政学、インフレ、リスク資産の現実チェック グローバルリスクが積み重なっています。米国のインフレは3.1%で停滞し、2つの大きな戦争がサプライチェーンを混乱させ、貿易緊張が高まっています。「現代の世界地政学の状態は、2025年9月に向けてBTCの急激な下落に完璧に位置づけています」とInFlux Technologiesのダニエル・ケラーは述べました。今日、BTCはリスク資産のように動き、それがあらゆるマクロショックに対して脆弱になっています。 機関投資家が撤退する中、チャートは赤信号を点滅 ビットコインは...
T
$0.01543
+1.04%
U
$0.002405
-65.04%
BTC
$121,564.88
-1.31%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 18:33
共有
COMEマイニングクラウドマイニングでどれくらい稼げますか？
投稿「COME Miningクラウドマイニングでどれくらい稼げるのか？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場が進化し続ける中、コンプライアンスの重要性が高まっています。欧州連合の暗号資産市場規制（MiCA）フレームワークが発表され、透明性と運営監視に厳格な要件を課し、業界をより標準化へと導いています。このような背景から、ユーザーはマイニングプラットフォームを選ぶ際に、セキュリティ、安定性、透明性、コンプライアンスを優先しています。2020年の立ち上げ以来、COME Miningクラウドマイニングモバイルアプリは、これらの主要な利点により世界中のユーザーから高い評価を得て、従来のマイニングの限界を超える主要プラットフォームとなっています。モバイルクラウドマイニングは従来のマイニングとは大きく異なります：過去には、ユーザーは高価なマイニングマシンを購入し、大規模な施設を借り、冷却装置を設置し、高額な電気代と継続的なメンテナンスコストを負担する必要がありました。しかし、COME Miningクラウドマイニングは、コンピューティングパワーをクラウドに分散させることで、これらの課題を完全に克服しています。その結果、より多くの投資家がより安定した不労所得を生み出すためにCOME Miningを選んでいます。スマートフォン一つで、ユーザーはいつでもどこでもマイニングができ、面倒な操作を排除し、デジタル資産の成長をリアルタイムで監視できます。モバイルクラウドマイニングはもはやプロフェッショナルだけのものではなく、誰もがアクセスできる現実となっています。あなたも不労所得を楽しむ次の人になるかもしれません。COME Miningクラウドマイニングに参加して、デジタル資産が毎日着実に成長するのを見守りましょう。 COME Miningでクラウドマイニングを始める3つのステップ 1. 登録 – comemining.comにアクセスして、15ドル相当の無料ハッシュレートを獲得しましょう。 2. プランを選択 – BTCやXRPなどの主要通貨をカバーする柔軟なUSDペッグ契約。 3. マイニングを開始 – システムは24時間年中無休で稼働し、毎日の利益があなたのアカウントに入金されます。100ドルに達したら引き出すか、複利成長のために再投資しましょう。 よくある質問（FAQ） Q: COME Miningは本当に無料ですか？ A: はい。COME Miningクラウドマイニングアプリの大きな利点は...
Q
$0.024933
-1.09%
REAL
$0.08212
-1.61%
BTC
$121,564.88
-1.31%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 18:11
共有
インドは2022年以来最悪の暴落で利回りが急騰する中、債券市場救済を計画
インドは2022年以来最悪の暴落で利回りが急騰する中、債券市場救済を計画【BitcoinEthereumNews.com】インドは2022年以来最大の売り越しで利回りが急騰した後、債券市場の抑制に奔走している。ブルームバーグのデータによると、インド準備銀行（RBI）は、厳しい8月に10年物ベンチマーク債の利回りが約20ベーシスポイント上昇した後、市場を落ち着かせる動きを検討している。トレーダーたちは、財政圧力、ナレンドラ・モディ首相が発表した減税、そして予想を上回る成長数字を受けて近い将来の利下げ可能性が薄れていることが原因だと指摘している。アナリストたちは、RBIが流通市場で国債を購入するか、オークションでの入札を拒否することで介入する可能性があると考えている。ICICIセキュリティーズ・プライマリー・ディーラーシップのチーフエコノミスト、A・プラサンナ氏は、RBIは「利回り上昇のペースについてある程度懸念すべきだ」と述べ、「債券市場の円滑な機能を確保するために、声明や限定的なスクリーン購入などのソフトシグナルを出すことができる」と付け加えた。プラサンナ氏は、最初のステップとして公開市場操作を指摘した。圧力が高まる中、RBIはオークション拒否を検討野村ホールディングスのアナリスト、ネイサン・スリバラスンダラム氏は、RBIがコールレートの緩和を許容し、債券投資家のキャリーを改善する可能性もあると述べた。彼は「供給の調整からサポートが来る可能性がある。短期的には、債券オークションでの入札が拒否される可能性がある」と付け加えた。中央銀行はこれらの提案について公式にコメントしておらず、広報担当者は情報提供の要請に応じなかった。金曜日に発表された政府支出の数字によると、インドの財政赤字は7月までの最初の4ヶ月で年間目標の30%に達しており、昨年の17%のペースのほぼ2倍となっている。この拡大するギャップが全体的な借入コストを押し上げている。その被害はすでに民間セクターにも波及し始めている。地元メディアによると、バジャジ・ファイナンスや住宅都市開発公社（HUDCO）などの企業が新規債券発行の計画を棚上げしている。借入コストが上昇する中...
NEAR
$2.888
-2.49%
T
$0.01543
+1.04%
BOND
$0.1565
-1.32%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 18:07
共有
トランプの息子たちがウォール街を狙う
投稿「トランプの息子たちがウォール街を狙う」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 アメリカンビットコイン：トランプの息子たちがウォール街を狙う ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/american-bitcoin-trump-wall-street/
TRUMP
$7.523
-2.62%
COM
$0.011198
+3.04%
SIGN
$0.06214
-3.38%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 17:59
共有
「何かが変わった：」開発者は量子コンピューティングが3年以内にビットコインを破壊する可能性があると警告
「何かが変わった：」開発者が量子コンピューティングにより3年以内にビットコインが破られる可能性を警告 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。BIP 360の著者であるHunter Beast氏は、ビットコインを量子コンピューティングに耐性を持たせることを目的とした提案の作者であり、この分野の進歩がビットコインを潜在的に危険にさらす可能性があると警告しています。「以前考えていたほど時間がないと思う」と彼は強調しました。BIP 360の著者が量子コンピューティングに対するビットコインの脆弱性について懸念を表明 量子コンピューティング[...] 出典：https://news.bitcoin.com/something-changed-developer-warns-quantum-computing-could-break-bitcoin-in-three-years/
T
$0.01543
+1.04%
COM
$0.011198
+3.04%
THINK
$0.00647
-5.54%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 17:56
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル、バーレーン・フィンテック・ベイとの提携で中東におけるプレゼンスを強化
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰