BlockDAGが2049%ボーナスを提供、Bitcoin Swiftが発売日を設定、BlockchainFXが600万ドルを突破という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース：BlockDAGのToken2049ヘッドラインボーナス、Bitcoin Swiftの確定した発売、そしてBlockchainFXのステーキング報酬について探ります。今買うべき暗号資産はどれでしょうか？暗号資産は静かに進捗を発表しません。それは大声で叫びます。Bitcoin Swiftは8月の発売日と、これまでに130万ドル以上を調達し、早期の牽引力を得ています。BlockchainFXはステーキング報酬で勢いを増し、プレセールでの牽引力が600万ドルを超え、実世界の取引オプションへと拡大しています。しかし、会話を定義しているのはBlockDAGです。今年最も期待されているイベントであるToken2049に2049%のボーナスを付けることで、BlockDAGはこっそり入り込もうとしているのではなく、注目を要求しています。3億8800万ドルを調達し、250億BDAGを販売し、バッチ1以降2900%の投資収益率を達成したこのプレセールは、物語と数字の両方を味方につけています。これらの名前の中で、BlockDAGは進行中のプロジェクトというよりも、スポットライトがどこに属するかの確認のように見えます。タイミング、規模、証明：BlockDAGの勝利の方程式！Token2049が近づくにつれ、プロジェクトは戦略を準備しています。多くは業界の会話で静かに主張し、注目されることを望むでしょう。BlockDAGは全く異なる道を選びました。ささやくのではなく、ボリュームでリードしています。今年最大の暗号資産イベントに直接結びついた2049%のボーナスは、マーケティング戦術以上のものです。それは最も重要な場所でステージを支配するために作られた見出し素材です。この動きの強さはその数字にあります。すでに3億8800万ドルを調達し、250億コインを配布し、現在0.03ドルでバッチ30が進行中であるこれは、単なる注目のための演出ではなく、進捗の展示です。バッチ1以降の2900%の投資収益率は、時間の経過とともに衰えるのではなく、モメンタムを維持してきた成長の明確な物語を語っています。これらの数字は、BlockDAGが約束するものではなく、すでに提供したものによって際立たせています。Token2049は単なるネットワーキングエキスポではありません。それは...