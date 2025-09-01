MEXC 取引所
週間流入額が10億8000万ドルに達し、ビットコインを上回る
週間流入額が10億8000万ドルに達し、ビットコインを上回る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。クイックハイライト イーサリアムETFはわずか1週間で10億8000万ドル急増 — 何が流入を促進しているかをご覧ください。8月の流入額は38億7000万ドルに達し、ETH ETFにとって史上2番目に良い月となりました。ビットコインETFは出遅れ：なぜイーサリアムが注目を集めているのか。イーサリアムETFの急増：週間および月間の流入額 2025年8月25日から8月29日の間、SoSoValueのデータによると、現物イーサリアムETFへの累積流入額は10億8000万ドルに達し、これらの商品が発売されて以来、4番目に大きい週間合計を記録しました。米国の現物イーサリアムETFの週間資金フロー。出典：SoSoValue イーサリアムETFセクターは、5取引日のうち4日間でプラスの流入を経験しました。最大の流入は8月25日に発生し、合計4億4300万ドルに達しましたが、唯一の出金は最終取引日に発生し、約1億6500万ドルでした。ビットコインETF：成長の鈍化 比較すると、ビットコインETFは週間で半分以下の資金を集め、合計4億4070万ドルとなりました。最大の流入も8月25日に2億1900万ドルでしたが、週末には1億2700万ドルの出金で終わりました。米国の現物ビットコインETFの週間資金フロー。出典：SoSoValue 月間スケールでは、ビットコインETFは課題に直面しました：8月には7億5100万ドルが引き出され、5ヶ月ぶりの純流出となり、歴史上3番目に大きなマイナス結果となりました。イーサリアムETFは強力な月間パフォーマンスを示す ビットコインの減速にもかかわらず、イーサリアムETFは成長を続け、月間流入額は38億7000万ドルを超えました。これはこれらの商品の歴史の中で2番目に良い月間パフォーマンスであり、イーサリアムに対する強い投資家の関心と信頼を強調しています。イーサリアムETFが勢いを増すにつれ、市場観察者はこれらの流入がETH価格にどのように影響し、より広範な暗号資産投資環境を再形成するかを注視しています。イーサリアムETFは、一貫した週間流入と記録的な月間成長により、ビットコインと比較して強い需要を示しています。投資家は暗号通貨を直接取引することなくイーサリアムへのエクスポージャーを得るために、これらの商品にますます注目しています。出典：...
COM
ビットコインが売られすぎのシグナルに近づき、指標はリバウンドを示唆
ビットコインが売られすぎのシグナルに近づき、指標がリバウンドを示唆 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。ビットコインの日次RSIは「過剰売り」レベルに近づいており、これは歴史的に市場の底を示すテクニカルシグナルとなっています。グローバルM2流動性が上昇しており、これは歴史的に暗号資産ラリーを後押しするマクロ的な追い風となっています。オンチェーンデータによると、機関投資家や企業はまだBTCを蓄積しており、採掘速度の4倍のペースで購入しています。赤字の8月の後、テクニカル、マクロ、オンチェーンの指標が9月に暗号資産市場のリバウンドが起こる可能性を示唆しています。ビットコインのモメンタムは弱いものの、相対力指数（RSI）は歴史的に重要な過剰売りレベルに近づいており、同時にグローバルな流動性が上昇し、オンチェーンデータはスマートマネーがまだ蓄積していることを示しています。 ビットコインのチャートはテクニカル買いシグナルを示しているか？ リバウンドの主なテクニカルケースはビットコインのRSIと9月の歴史的パフォーマンスに基づいています。RSIは現在何を示しているのでしょうか？ビットコインが約109,682ドルで取引されている中、日次RSIは弱い41.40で、古典的な「過剰売り」のしきい値である30をわずかに上回っています。歴史的に、このゾーンへの下落は主要な市場の底と反転ポイントを示してきました。MACD指標は現在のところ弱気のままですが、RSIは潜在的な反発のためにトレーダーが注目している重要なシグナルです。 9月の歴史的パターンは何ですか？ Thinking Cryptoポッドキャストによると、ビットコインは現在のサイクルで毎年8月を赤字で終えています。これらの下落の後には、9月に入ると力強さを取り戻す期間が続いています。現在の反落はこの季節的パターンを正確に反映しており、底が形成されつつあることを示唆しています。MACDは弱気のままで、MACDラインは-1910.20でシグナルラインの-1,332.48を下回り、モメンタムは引き続きネガティブです。イーサリアムも調整していますが、ビットコインの優位性が低下する中、アルトコインが流動性を吸収し、最近の数週間でビットコインをアウトパフォームし続けています。 マクロ要因はQ4ラリーに向けて整列しているか？ 支持...
ビットコインが114ドルだった時に「BTCを買え」と言った伝説のアナリストがXRPについて発言！XRP投資家は気に入らないだろう！
ビットコインが114ドルだった時に「BTCを買え」と言った伝説のアナリストがXRPについて発言！XRP投資家は気に入らないだろう！という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産界でよく知られた名前の一人であるDavinci Jeremieは、2013年にわずか114ドルでビットコイン（BTC）を購入するよう全員に促して以来、注目を集めています。この時点で、初期のビットコイン採用者の一人であるDavinci Jeremieは、ビットコインとXRPについて共有しました。Altcoin Dailyと呼ばれるXアカウントが共有した動画に反応して、Davinci JeremieはXRPを詐欺と表現しました。あるプレゼンターが130万ドルのXRP投資を発表し、最終的に10ドルまで上昇すると予想した動画にコメントする中で、この有名人はビットコインを称賛しながらXRPを批判しました。「ほとんどの人はビットコインとXRPを所有していますが、自分が何を持っているのか知りません。なぜなら、一方は最高の富の保存手段（BTC）であり、もう一方は賭けることができる詐欺（XRP）だからです。」これはJeremieがXRPを批判するのは初めてではありません。この有名人は以前にもXRPをゴミと呼んでいました。そしてDavinci JeremieだけがXRPを批判しているわけではありません。暗号資産業界のシャーロック・ホームズとして知られるブロックチェーン研究者ZachXBTもXRPを標的にしました。ZachXBTは、XRPとそのコミュニティが業界に価値を加えていないと主張し、XRPコミュニティを今後助けないと述べました。「私は現在XRPコミュニティをサポートしておらず、私にDMを送る人を嘲笑するでしょう」とZachXBTは述べ、価格上昇の可能性を一貫して妨げているとしてXRP保有者を標的にしました。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/legendary-analyst-who-said-buy-btc-when-bitcoin-was-at-114-speaks-out-about-xrp-xrp-investors-wont-like-it/
ビットコイン・サイクル・エクストリームズ指数が8.8%に到達：圧縮フェーズが今後の拡大を示唆
ビットコイン・サイクル・エクストリームズ・インデックスが8.8%に到達：圧縮フェーズが拡大の兆しを示す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン・サイクル・エクストリームズ・インデックスが8.8%に到達：圧縮フェーズが拡大の兆しを示す | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。セバスチャンの暗号資産の世界への旅は4年前に始まり、ブロックチェーン技術が金融システムに革命をもたらす可能性に魅了されたことがきっかけでした。彼の最初の探求は、様々な暗号資産プロジェクト、特に革新的な金融ソリューションの構築に焦点を当てたプロジェクトの複雑さを理解することに集中していました。数え切れないほどの研究と学習の時間を通じて、セバスチャンは基盤となる技術、市場のダイナミクス、暗号資産の潜在的な応用について深い理解を深めました。 知識が増えるにつれて、セバスチャンは自分の洞察を他の人と共有したいと感じるようになりました。彼はXやLinkedInなどのプラットフォームでオンラインディスカッションに積極的に貢献し始め、フィンテックと暗号資産関連のコンテンツに焦点を当てました。彼の目標は、価値あるトレンドと洞察をより広い視聴者に公開し、急速に進化する暗号資産の状況についてより深い理解を促進することでした。セバスチャンの貢献はすぐに認められ、オンライン暗号資産コミュニティで信頼される声となりました。 専門知識をさらに高めるために、セバスチャンはUCバークレーのフィンテック：フレームワーク、アプリケーション、戦略の認定を取得しました。この厳格なプログラムは、金融テクノロジーに関する貴重なスキルと知識を彼に提供し、伝統的な金融（TradFi）と分散型金融（DeFi）の間のギャップを埋めました。この認定は、より広い金融の状況とブロックチェーン技術との交差点についての彼の理解を深めました。 セバスチャンの金融と執筆への情熱は彼の仕事に明らかです。彼は金融調査に深く入り込み、市場トレンドを分析し、暗号資産分野の最新の発展を探求することを楽しんでいます。余暇には、セバスチャンはチャートに没頭したり、10-K形式を研究したり、金融の未来について考えさせられるディスカッションに参加したりしていることがよくあります。 セバスチャンの旅...
今すぐ買うべきトップ3のゴールドマイナー株
今すぐ購入すべきトップ3のゴールドマイナー株がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。金鉱業セクターは、米国の財政政策の転換、地政学的不確実性、そして中央銀行の記録的な需要に後押しされ、2025年の傑出した資産クラスの一つとして再び存在感を示しています。ドナルド・トランプ大統領が関税を強化し、連邦準備制度理事会に金利引き下げを公然と圧力をかける中、投資家はインフレ、ドル安、そして広範な市場のボラティリティに対するヘッジとして、ますます金に目を向けています。その結果、金地金だけでなく、このセクターを追跡する株式にも急増が見られました。NYSEアルカ・ゴールドマイナーズ指数は年初来50％以上上昇し、金自体の25.3％の上昇を容易に上回っています。アナリストらは、ウォール街がまだ新しい現実を過小評価しており、金価格の上昇が貸借対照表に反映されるにつれて、収益のアップグレードの余地があると主張しています。ゴールドマイナーvs.ゴールド価格：相対的な強さを基に、金曜日に新たな52週高値に達しました。⛏️🪙しかし、主要な金生産者の記録的なマージンを考慮すると、依然として歴史的に低いレベルで取引されています。$GDX $GLD pic.twitter.com/r2LElJ7Gq7 — Oliver Groß (@minenergybiz) 2025年9月1日 金相場の上昇に対して強いパフォーマンスとレバレッジを示すいくつかの銘柄が際立っています： ニューモント・コープ（NYSE: NEM） NEM株は74.40ドルまで上昇し、年初来93.9％上昇しています。世界最大の金マイナーは、規模、コスト管理、そして金価格上昇への露出から引き続き恩恵を受けています。 NEM年初来株価チャート。出典：Finbold ロイヤル・ゴールド・インク（NASDAQ: RGLD） ロイヤル・ゴールドは179.58ドルで取引されており、このロイヤリティとストリーミングの専門家は年初来33.5％上昇しています。そのアセットライトモデルは、運営リスクが低い状態で金価格の上昇への露出を提供し、機関投資家の間で好まれる選択肢となっています。 RGLD年初来株価チャート。出典：Finbold アグニコ・イーグル・マインズ・リミテッド（NYSE: AEM） アグニコ・イーグル・マインズの株価は144.17ドルで、年初来75.8％の上昇です。このカナダの鉱山会社は、コストを抑えながら生産能力を拡大し、それを...
インターネットはエルサルバドルの「量子耐性」ビットコインを笑っている
インターネットがエルサルバドルの「量子安全」ビットコインを笑っている という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ソーシャルメディアでは、エルサルバドルが量子ハックから保護するためとされる14のアドレスにビットコイン（BTC）保有を分散させたという報告を笑っています。マックス・カイザーのカラフルな妻ステイシー・ハーバートが管理する同国のビットコインオフィスは、この動きが「量子コンピューティングの潜在的な発展」に備えたものだと主張しました。しかし、この発表を真剣に受け止めることができた人はほとんどいませんでした。インフルエンサーのジェイコブ・キングは「エルサルバドルはビットコインを売る準備をしている！」と叫び、量子に関する議論を「笑えるひどい嘘」と呼びました。ギャラクシー・デジタルのアレックス・ソーンは、BTC保有を複数のウォレットに分散させ、単一ウォレットの再利用を終了することが量子攻撃に対する保護を提供するという意見に同意しませんでした。その後キングは、エルサルバドルの新しいアドレスの1つが量子耐性を持っていないと主張する投稿を削除しました。そしてキングは意地悪からソーンをブロックし、キングの最初の主張をさらに滑稽なものにしました。 詳細：マイクロソフトの新しい物質状態はビットコインに対する量子の脅威 技術的には実際の防御だが、それでも面白い ソーンは正しく指摘しました。特定のタイプのウォレットは他のものよりも量子コンピューティングに対して脆弱性が高いと。例えば、アドレスは頻繁に再利用されたり、P2PK形式の未使用のトランザクション出力がある場合、脆弱になる可能性があります。それにもかかわらず、wassieコミュニティはこの全体的な出来事を面白く記憶に残るものとして記録しました。エルサルバドルのBTCを新しいウォレットに分散させることは、限られたタイプの量子コンピューティングに対して技術的には役立ちますが、実際の量子ブレークスルーに対して防御できる可能性はほとんどありません。実際、量子コンピュータがSHA256暗号を破る能力を獲得した場合、BTCウォレットはおそらく数兆ドル規模のターゲットの中で最も小さなものの一つにすぎないでしょう。いずれにせよ、投資家はハードウェアの変更、BTCをコールドストレージに送信、またはより良いセキュリティのために複数の署名にアップグレードするなど、量子サイバーセキュリティとは関係のないさまざまな理由で保有資産を移動させることがあります。 ヒントがありますか？...
ビットコイン価格、クジラがイーサリアムに数十億ドルをシフトさせる中で弱含み
ビットコイン価格、クジラがイーサリアムに数十億ドルをシフトし弱含みの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン価格、クジラがイーサリアムに数十億ドルをシフトし弱含みの記事がCoinpedia Fintech Newsに最初に掲載されました。ビットコインは暦の中で最も弱気な月の一つである9月に入ったばかりです。初日にBTCは一時的に11万ドルまで上昇しましたが、興奮はすぐに警戒感に変わりました。10X Researchによると、今後2週間でビットコインが強さを維持するか、さらに下落するかが決まるとのことです。ETFの出金が記録的な水準に達し、クジラがイーサリアムにシフトし、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の重要な決定が控えています。 ETFの出金が圧力を加える 10X Researchによると、最近数週間で懸念すべきトレンドが見られ、ビットコインETFへの資金流入は劇的に減速し、1億2600万ドル以上の記録的な出金に転じています。さらに、レガシーウォレットも保有分を売却しており、ビットコインへの圧力が高まっています。ブロックチェーン分析プラットフォームのLookonchainは、クジラがビットコインからイーサリアムへと資金をシフトする傾向が強まっていると報告しています。長年のビットコイン投資家の一人が2,000 BTC（2億1500万ドル相当）を売却し、約49,000 ETHを購入し、イーサリアム保有量を886,371トークン（40億ドル以上の価値）に増やしました。この新規資本の不足によりモメンタムが弱まり、ビットコインが高水準を維持することが難しくなっています。 弱い資金流入が投資家の信頼を損なう 同時に、MicroStrategyのようなビットコインと密接に関連する企業も圧力を感じています。価格下落により、BTCの蓄積能力が制限されています。これらのトレンドに沿って、10X ResearchはMicroStrategyとCoinbaseのショートポジションがすでに16.5%と19%の利益を上げていると報告しており、暗号資産市場全体の圧力を浮き彫りにしています。 10万8千ドルのビットコイン：重要なレベル 現在、ビットコインは10万8,500ドル前後で推移しており、多くのアナリストはこのレベルが次の大きな動きを決定する可能性があると考えています。この見解を支持して、暗号資産アナリストのMichaël van de Poppeは、ビットコインが現在狭いレンジで停滞していると指摘していますが、この静けさは...
メタプラネットの社長、株主総会で2027年までに21万ビットコインを取得する計画を発表
メタプラネットの社長が株主総会で2027年までに21万ビットコインを取得する買収計画を発表 2025年9月1日、メタプラネットは東京の中心部でEGMを開催しました。このイベントで、メタプラネットの社長であるサイモン・ゲロビッチ氏は、同社がビットコイン財務会社として16ヶ月間運営してきた成功を強調し、2027年までに総供給量の1%にあたる21万ビットコインを取得するという同社の計画を発表しました。このビジョンには、2025年3月にストラテジーが展開したタイプに似た永久優先株式である「メタプラネットPrefs」という新しい金融商品の2つのバージョンを発行し、上記のビットコインを取得する取り組みが含まれています。 メタプラネットのマイルストーン ゲロビッチ氏は、メタプラネットが2024年初頭に苦戦するホテル会社からビットコイン財務会社へと転換した経緯を説明して会議を始めました。それ以来、同社はビットコインの総供給量の約0.1%を取得し、当初の目標である1万ビットコインの取得を大幅に上回ったと指摘しました。 イベント中、ゲロビッチ氏はまた、メタプラネットが保有量を2万ビットコインに増やし、世界で6番目に大きなビットコイン貸借対照表を持つようになったと発表しました。 *メタプラネットが追加で1,009 $BTCを取得し、総保有量が20,000 BTCに到達* pic.twitter.com/kwvUkQaFth — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 2025年9月1日 ゲロビッチ氏は、メタプラネットがストラテジーに次いで2番目に大きなビットコイン残高を持つことが目標だと述べました。また、過去1年間のメタプラネットの株式あたりのビットコインの割合をストラテジーと比較し、ストラテジーの86%に対して2,274%に増加したと指摘しました。 ゲロビッチ氏はまた、メタプラネットの株式が世界中の取引所や証券会社を通じて週に100時間以上取引されており、メタプラネットの成功が日本だけの話ではなく、グローバルな話になっていると指摘しました。 「世界のどこにいても、メタプラネットは手の届くところにあります」とゲロビッチ氏は述べました。 メタプラネットPrefs 「伝統的に...
ビットコインの10万ドルの戦い：なぜこのサポートラインがBTCの強気相場の運命を決めるのか
ビットコインの10万ドルの戦い：なぜこのサポートラインがBTCの強気相場の運命を決めるのかがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント BTCの強気相場はクジラの利益確定とマクロ経済の逆風の中で、10万ドルのサポートが重要な転換点として機能しているため、均衡を保っています。「ビットコインはまだセール中だ」とマイケル・セイラーは述べています。ビットコイン[BTC]が8月を115,778ドルのオープンから6.5%下落して終えた後、この主張には重みがあります。一方、MSTRは月内に3回の購入でBTCを拡大し、1コインあたり平均116,168ドルとなりました。しかし、これらのポジションは現在7.3%の未実現損失を抱えています。これはMSTRの判断をリスクオフのプレーにし、トレーダーを傍観させ、BTCの強気相場がまだ完全に底を打っていないという考えを強化するのでしょうか？マクロの変動性がMSTRのビットコイン賭けをテストする 9月は市場を動かす経済カレンダーが満載でスタートします。ISM製造業PMIと雇用、新規失業保険申請件数、貿易収支、非農業部門雇用者数、失業率など、すべてがBTCの歴史的に弱気な月の最初の週に発表される予定です。しかし、すべての注目は9月17日のFOMCに集まっており、市場は大幅に緩和を織り込んでいます。金利引き下げの可能性は86.4%、変更なしが13.6%、引き上げが0%で、今週の発表がBTCの強気相場にとって重要となります。出典：CME Group 簡単に言えば、米国のマクロ経済の背景はMSTRのBTC賭けを支える鍵です。論理は単純です：7月のヘッドラインCPIは2.8%の予測をわずかに下回る2.7%を維持し、コアCPIは「予想通り」0.3%上昇し、6ヶ月で最も急激な月次上昇となり、インフレ動向を抑制しています。結果は？FOMCは金利を据え置きました。ビットコインは底を打ち、前回のBTC強気相場で124,000ドルのATHを引き起こしました。現在の疑問は、現在のマクロ経済状況が同様のBTCラリーを引き起こし、MSTRの立場を支持できるかどうかです。10万ドルのサポートが現在BTCの強気相場の転換点に 9月は歴史的にBTCの厳しい時期です。平均して月間ROIは-3.5%で、損失が一貫して支配する唯一の月であり...
Amplify、オプション戦略を用いた初のXRP収益ETFを申請
Amplifyがオプション戦略を用いた初のXRP収益ETFを申請 BitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント：AmplifyはSECに初のXRPオプション収益ETFを提出。ファンドはカバードコール戦略を使用して毎月の支払いを生成。現物ETFとは異なり、XRP連動商品を追跡することで保管リスクを回避。資産運用会社Amplify Investmentsは、初のXRPベースの「オプション収益」上場投資信託（ETF）を立ち上げるための提案を米国証券取引委員会（SEC）に提出しました。イリノイ州を拠点とするこの資産運用会社は、Cboe BZX取引所にファンドを上場する申請を行いました。このファンドはXRPの価格を追跡し、カバードコールオプション戦略を通じて定期的な収入源を生み出すことを目指しています。簡単に言えば、暗号資産のボラティリティの上に保守的な収入を重ね、オプション販売を通じて毎月の支払いを資金調達します。市場観測筋によると、デリバティブを使用する暗号資産ファンドは、デジタル資産を直接保有するものよりも規制当局との相性が歴史的に良好でした。実際、この申請は、近月の規制明確化を受けてXRPへの機関投資家の関心が高まる中、暗号資産ETF希望者の波の中で到着しました。 AmplifyがXRP月次オプション収益ETFを提案 Amplifyが新たに申請したXRP月次オプション収益ETFは、カバードコール戦略を通じてXRPへのエクスポージャーと定期的な収入の両方を提供するよう設計されています。実際には、このファンドはトークンを直接保有するのではなく、XRP連動商品を通じてXRPの価格を追跡し、それらの保有に対してコールオプションを体系的に売却してプレミアム収入を集めます。各オプションサイクルは通常数週間続き、その後戦略はリセットされます。これは価格上昇の最大化よりも安定した収入を優先するモデルです。目論見書によると、ファンドの資産の少なくとも80％がXRP価格に連動します。残りの20％は安定性と担保資産の目的で米国債や現金で保管されます。このETFはXRPに直接投資しないため、現物暗号資産ファンドが直面する保管や規制上の障壁の一部を回避します。この...
