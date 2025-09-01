ビットコインが売られすぎのシグナルに近づき、指標はリバウンドを示唆

ビットコインが売られすぎのシグナルに近づき、指標がリバウンドを示唆 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。ビットコインの日次RSIは「過剰売り」レベルに近づいており、これは歴史的に市場の底を示すテクニカルシグナルとなっています。グローバルM2流動性が上昇しており、これは歴史的に暗号資産ラリーを後押しするマクロ的な追い風となっています。オンチェーンデータによると、機関投資家や企業はまだBTCを蓄積しており、採掘速度の4倍のペースで購入しています。赤字の8月の後、テクニカル、マクロ、オンチェーンの指標が9月に暗号資産市場のリバウンドが起こる可能性を示唆しています。ビットコインのモメンタムは弱いものの、相対力指数（RSI）は歴史的に重要な過剰売りレベルに近づいており、同時にグローバルな流動性が上昇し、オンチェーンデータはスマートマネーがまだ蓄積していることを示しています。 ビットコインのチャートはテクニカル買いシグナルを示しているか？ リバウンドの主なテクニカルケースはビットコインのRSIと9月の歴史的パフォーマンスに基づいています。RSIは現在何を示しているのでしょうか？ビットコインが約109,682ドルで取引されている中、日次RSIは弱い41.40で、古典的な「過剰売り」のしきい値である30をわずかに上回っています。歴史的に、このゾーンへの下落は主要な市場の底と反転ポイントを示してきました。MACD指標は現在のところ弱気のままですが、RSIは潜在的な反発のためにトレーダーが注目している重要なシグナルです。 9月の歴史的パターンは何ですか？ Thinking Cryptoポッドキャストによると、ビットコインは現在のサイクルで毎年8月を赤字で終えています。これらの下落の後には、9月に入ると力強さを取り戻す期間が続いています。現在の反落はこの季節的パターンを正確に反映しており、底が形成されつつあることを示唆しています。MACDは弱気のままで、MACDラインは-1910.20でシグナルラインの-1,332.48を下回り、モメンタムは引き続きネガティブです。イーサリアムも調整していますが、ビットコインの優位性が低下する中、アルトコインが流動性を吸収し、最近の数週間でビットコインをアウトパフォームし続けています。 マクロ要因はQ4ラリーに向けて整列しているか？ 支持...