エルサルバドル、量子コンピューターがビットコインを破壊する可能性があると警告

「ビットコインは量子コンピュータによって破壊される可能性がある」とエルサルバドルが警告する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エルサルバドルは、潜在的な量子攻撃から保護するために、膨大なビットコイン保有量を複数のウォレットに分割する計画を発表しました。この中米の国は、2021年にビットコインを法定通貨として導入して以来、約5億ポンド相当の暗号資産を所有しています。同国のビットコインオフィスは、保有量を分割する動きは、量子コンピューティングの進歩に備えて、ビットコイン準備金の「セキュリティと長期保管を強化する」ための戦略的イニシアチブの一環だと述べました。「量子コンピュータは、ショアのアルゴリズムを使用して公開鍵-秘密鍵暗号を破る理論的能力を持っています」と政府部門はXへの投稿で書いています。「この暗号技術は、ビットコインだけでなく、銀行、メール、通信など多くの日常システムの基盤となっています。ビットコインのトランザクションが署名され、ブロードキャストされると、公開鍵がブロックチェーン上で可視化され、そのアドレスが量子攻撃にさらされる可能性があります