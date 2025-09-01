MEXC 取引所
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
デフトーンズ、バンドのアルバム発売に合わせて新曲をプッシュし興奮のピークへ
Deftonesがバンドのアルバムをリリースする中、新シングルを興奮のピークにプッシュという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「My Mind Is a Mountain」が2つのBillboardエアプレイチャートで上昇する中、Deftonesの「Change (In the House of Flies)」がハードロックストリーミングソングリストに戻ってきました。ポルト、ポルトガル – 6月13日：Deftonesが2025年6月13日、ポルトガルのポルトにあるParque da Cidadeでのプリマヴェーラ・サウンド・フェスティバル2日目にコンサートを行いました。（写真：Paulo Pinho/Redferns）Redferns Billboardがチャートを再び更新する際、ロックバンドDeftonesはいくつかのアルバムランキングで再び大きな勝利を収めることになりそうです。グループは最近、10作目のスタジオアルバムであり、5年ぶりとなる「Private Music」をリリースしました。このセットはまだアメリカの音楽ランキングには到達していませんが、特にロックに完全に焦点を当てたものを中心に、いくつかのリストで高い位置でのオープンがほぼ確実です。この最新チャプターの継続的なプロモーションとDeftonesからの新しい音楽への大きな期待のおかげで、グループの最近リリースされたシングルはいくつかのアメリカのチャートで新たな高みに達し、グループの最も古く有名な曲の一つがカムバックを果たしています。 「My Mind Is a Mountain」が新たなピークに到達 Private Musicから取られた最初のシングル「My Mind Is a Mountain」は、今週5つのBillboardチャートに存在しています。このトラックはいくつかのラジオ集計で再び上昇し、両方で同時に新たな高ポイントを記録しています。「My Mind Is a Mountain」はメインストリームロックエアプレイチャートで5位から3位に上昇しました。「My Mind Is a Mountain」がリストで急速な上昇を楽しんでいるため、Deftonesが次の数フレームでNo.1を獲得する可能性は高いです。ロックとオルタナティブエアプレイチャートでは、同じ曲がトップ10に近づいており、1つ順位を上げて13位になりました。 「My Mind Is a Mountain」がラジオのお気に入りであり続ける エアプレイは3つのうちの1つ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:42
暗号資産の資金流入額、イーサリアムがビットコインを上回り続ける中、先週24.8億ドルに達する
イーサリアムがビットコインを引き続き上回る中、暗号資産の入金額は先週24.8億ドルに達した BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、イーサリアムは8月を通じて主導的な立場を維持し、先週の暗号資産入金額を24.8億ドルに押し上げました。この急増により、8月の資金流入は43.7億ドル、年初来（YTD）の入金額は355億ドルに達しました。しかし、このポジティブな勢いにもかかわらず、金曜日のマクロ経済の懸念の中、運用資産総額（AUM）は最近のピークから10％下落して2,190億ドルとなりました。 8月の回復の中、イーサリアムが暗号資産入金を支配しビットコインが後れを取る 最新のCoinSharesレポートによると、イーサリアムは投資家の選好においてビットコインを引き続き上回っています。先週、暗号資産入金額が24.8億ドルに達する中、イーサリアムは14億ドルのポジティブな週間資金流入を集めました。一方、ビットコインの入金額は7.48億ドルに達しました。 先週の暗号資産入金額。出典：CoinSharesレポート イーサリアムは、アルトコイン主導のポジティブな資金流入の一連の後、8月を通じて39.5億ドルの入金を累積しました。 一方、ビットコインは8月に3.01億ドルの純出金を記録し、他のアルトコインは米国ETF（上場投資信託）の潜在的な発売に関する楽観論から恩恵を受けました。 しかし、CoinSharesのリサーチ責任者であるJames Butterfillによると、コアPCEデータの発表後のネガティブな価格変動と金曜日の出金がなければ、先週の暗号資産入金額はさらに高かった可能性があります。このマクロ経済データポイントは、9月の連邦準備制度理事会（Fed）の利下げ期待を弱めました。 「コアPCEは前年比2.9％に上昇。インフレは下落していない。上昇している。第2四半期のGDPは3.3％に上方修正された。そして一部の人々はFedが50bp引き下げるべきだと考えているのか？データは引き下げを支持していない。しかし政治がそれを強制するかもしれない」とMainstay Capital ManagementのCEO兼CIOであるDavid Kudlaは述べました。 アナリストらは、入金が地域全体で多様化したままであるため、金曜日の反落は市場の広範な弱さではなく利益確定を反映していると示唆しています。 地域別暗号資産入金額。出典：CoinSharesレポート この回復は、CoinSharesが前週に報告した混乱の週に続くもので、3月以来最大の14.3億ドルの出金が強調されました。ビットコインはこれらの出金を10億ドルでリードし、一方イーサリアムはその...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:38
共有
テイラー・フリッツはUSオープン最後のアメリカ人男子選手、しかし今彼はGOATと対戦
テイラー・フリッツは全米オープンで最後のアメリカ人男子選手となるが、今度は男子テニスのGOATと対戦することになった、という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年8月29日：アメリカ合衆国のテイラー・フリッツが、2025年全米オープン6日目、USTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターでの男子シングルス3回戦でスイスのジェローム・キムを破った後に喜びを表現しています。この試合はニューヨーク市クイーンズ区のフラッシング地区で行われました。（写真：エルサ/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ テイラー・フリッツはグランドスラムで最も信頼性が高く成功しているアメリカ人男子選手となりました。同じトップアメリカ人選手のベン・シェルトン、フランシス・ティアフォー、トミー・ポールが全員早期に敗退する中、第4シードのフリッツは日曜日にトマーシュ・マハチュを6-4、6-3、6-3で下し、自身のキャリア7度目のメジャー準々決勝、フラッシング・メドウズでは3大会連続の準々決勝進出を果たしました。彼はティアフォー（2022-24）と共に、過去15年間で全米オープン準々決勝に3大会連続で進出した唯一のアメリカ人男子選手となりました。「選手たちにとって厳しい一週間でした。起こったことすべてを予想していなかったと思います。今週は私たちのチャンスについて本当に、本当に良い感触を持っていました」とフリッツはベスト16に進出する前に敗退したアメリカ人男子選手について語りました。「でも、ここにいられて嬉しいです。少なくとも最後まで残れて嬉しいです。」昨年のヤニク・シナー戦の準優勝者であるフリッツは、全仏オープン以降の直近30試合で25勝を挙げていますが、これからはさらに厳しくなりそうです。火曜日（おそらくアーサー・アッシュ・スタジアムのナイトセッションで）、彼は男子テニスのGOATである24回のメジャータイトル保持者ノバク・ジョコビッチと対戦します。ジョコビッチはドイツのヤン＝レナード・シュトルフを6-3、6-2、6-2で着実に破り、史上9回目となる1年間で4大スラム全ての準々決勝に進出しました。ジョコビッチはこのアメリカ人選手に対して10勝0敗です。ジョコビッチは史上最多となる25回目のメジャータイトルを狙っており、14本のエースを放ち...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:30
エルサルバドル、量子コンピューターがビットコインを破壊する可能性があると警告
「ビットコインは量子コンピュータによって破壊される可能性がある」とエルサルバドルが警告する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。あなたのサポートは、私たちがこのストーリーを伝えるのに役立ちます。生殖の権利から気候変動、ビッグテックまで、The Independentはストーリーが展開されているとき、現場に立ち会っています。イーロン・マスクのトランプ支持PACの財務を調査するにせよ、生殖の権利のために闘うアメリカ人女性に光を当てる最新のドキュメンタリー「The A Word」を制作するにせよ、メッセージから事実を解析することがいかに重要かを私たちは知っています。米国の歴史におけるこのような重要な瞬間に、私たちは現場にレポーターを必要としています。あなたの寄付により、私たちはジャーナリストを派遣し続け、ストーリーの両側から話を聞くことができます。The Independentは、アメリカ人の政治的スペクトル全体から信頼されています。そして、他の多くの質の高いニュースアウトレットとは異なり、私たちはペイウォールでアメリカ人を私たちの報道や分析から締め出さないことを選択しています。私たちは、質の高いジャーナリズムは誰もが利用できるべきであり、それを負担できる人々によって支払われるべきだと考えています。あなたのサポートがすべての違いを生み出します。もっと読む エルサルバドルは、潜在的な量子攻撃から保護するために、膨大なビットコイン保有量を複数のウォレットに分割する計画を発表しました。この中米の国は、2021年にビットコインを法定通貨として導入して以来、約5億ポンド相当の暗号資産を所有しています。同国のビットコインオフィスは、保有量を分割する動きは、量子コンピューティングの進歩に備えて、ビットコイン準備金の「セキュリティと長期保管を強化する」ための戦略的イニシアチブの一環だと述べました。「量子コンピュータは、ショアのアルゴリズムを使用して公開鍵-秘密鍵暗号を破る理論的能力を持っています」と政府部門はXへの投稿で書いています。「この暗号技術は、ビットコインだけでなく、銀行、メール、通信など多くの日常システムの基盤となっています。ビットコインのトランザクションが署名され、ブロードキャストされると、公開鍵がブロックチェーン上で可視化され、そのアドレスが量子攻撃にさらされる可能性があります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:29
「もうベアはいない」：マイケル・セイラー氏、ビットコインが100万ドルのマイルストーンに向かって突き進むと予測
「もうベアはいない」：マイケル・セイラーがビットコインが100万ドルのマイルストーンに向かって突き進むと予測 | BitcoinEthereumNews.com 「もうベアはいない」：マイケル・セイラーがビットコインが100万ドルのマイルストーンに向かって突き進むと予測 | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。私の名前はGodspower Owieで、NewsBTCとBitcoinistのニュースプラットフォームで働いています。私は時々、自分を探検家のように考えることがあります。新しい場所を探索し、新しいことを学び、特に価値のあるものを学び、そして私の人生に影響を与える新しい人々と出会うことを楽しんでいるからです。どんなに小さなことでも。私は家族、友人、キャリア、そして時間を大切にしています。本当に、それらはおそらく誰もの存在における最も重要な側面です。幻想ではなく、夢こそが私が追求するものです。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/no-more-bitcoin-bears-saylor-says/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:19
シエラネバダビール愛好家のためにセント・ジョージ・スピリッツが作ったウイスキー
セント・ジョージ・スピリッツがシエラネバダビール愛好家のためのウイスキーを製造 という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ルースレスはセント・ジョージ・スピリッツがシエラネバダのルースレス・ライIPAから作ったウイスキーです。セント・ジョージ・スピリッツとシエラネバダ・ブリューイングのウイスキーは穀物から蒸留された酒であり、実質的にウイスキーは蒸留されたビールです。ほとんどのウイスキー蒸留所は蒸留専用のビールを作りますが、それは何百万人もの人々が毎日楽しむ冷たく爽快な飲み物とはほとんど似ていません—ウイスキー用に作られたビールは名前だけのビールです。しかし、良いビールが良いウイスキーを作るというのは理にかなっています。現代のウイスキーメーカーの中にはクラフトビールメーカーのアプローチをウイスキー製造に取り入れているところもありますが、セント・ジョージ・スピリッツほどこのコンセプトを探求しているところはないかもしれません。セント・ジョージがシエラネバダ・ブリューイングとのコラボレーションで発売する新しい限定版ウイスキーは、その主張を裏付けています。 アラメダの精神 セント・ジョージ・スピリッツは43年前にカリフォルニア州アラメダで設立されました。「私たちは国内初のクラフト蒸留所でした」と、マスターディスティラーのランス・ウィンターズはビデオインタビューで断言しました。セント・ジョージは40年以上前にオー・ド・ヴィに焦点を当てて始まりましたが、そのウイスキープログラムも現在30年の歴史を持っています。「ウイスキープログラムを始めたとき、私たちは醸造設備を購入する余裕がありませんでした」と、セント・ジョージに加わる前はブリュワーだったウィンターズは言いました。「そこで、シエラネバダに連絡を取り、彼らは私たちのためにウォッシュを作ることに同意してくれました。」セント・ジョージとシエラネバダはどちらもクラフト飲料のパイオニアであり、彼らの協力関係は現在数十年に及んでいます。オー・ド・ヴィとウイスキーに加えて、セント・ジョージ・スピリッツはジン、ウォッカ、ブランデー、リキュール、焼酎やアブサンなどのニッチなスピリッツを製造しています。その製品は40以上の州と約12の厳選された国際市場で入手可能です。 シエラネバダがビジネスを醸造した方法 カリフォルニア州チコに設立され、ノースカロライナ州ミルズリバーに第二の醸造所を持つシエラネバダ・ブリューイングは、クラフト...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 21:03
ビットコインからイーサリアムブロックチェーンへのクジラの突然のシフト後に購入すべき最良のアルトコイン
ビットコインからイーサリアムへの突然のクジラシフト後に購入すべき最良のアルトコインという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコインからイーサリアムへの突然のクジラシフト後に購入すべき最良のアルトコイン ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。暗号資産ライターとして、Krishiは市場の混沌を解読し、退屈させない方法でそれについて書くことに時間を費やしています。彼は暗号資産の最前線で約2年間活動してきました。はい、彼はそれ以前の素晴らしい相場の上昇を逃したことを後悔しています（誰でもそうでしょう！）が、自分の言葉に責任を持つ準備は十分にできています。暗号資産に本格的に飛び込む前、Krishiは5年以上にわたり、TechRadar、Tom's Guide、PC Gamingなど、テック業界の大手企業向けに執筆し、ガジェットからサイバーセキュリティ、ゲーム、ソフトウェアまであらゆるものをカバーしていました。暗号資産に関する最新の出来事を調査して書いていない時は、Krishiは外国為替市場で取引をしながら、長期的なHODL計画に暗号資産を保持しています。彼はビットコイン信者ですが、その偏見が彼の文章に入り込むことはありません。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/best-altcoins-to-buy-after-whales-shift-from-bitcoin-to-ethereum/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 20:52
ビットコイン価格ウォッチ：強気派が107Kドルを防衛、114Kドル付近にレジスタンスラインが迫る
ビットコイン価格ウォッチ：強気派が$107Kを防衛、$114K付近にレジスタンスラインが迫る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは月初めに狭い取引レンジを維持し、$107,000の重要なサポートラインを上回りながら、$112,000～$114,000の範囲で持続的なレジスタンスに直面しています。1時間、4時間、日足のチャートにおける主要なオシレーターと移動平均が示すように、テクニカル状況は弱気の傾向を伴うレンジ相場に傾いています。ビットコインは日足では[...] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-bulls-defend-107k-as-resistance-looms-near-114k/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 20:49
新契約を結び、レッドソックスのアロルディス・チャップマンは減速の予定なし
新契約を結んだレッドソックスのアロルディス・チャップマン、衰える気配なしという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年8月21日：ヤンキースタジアムでニューヨーク・ヤンキース戦に臨むボストン・レッドソックスの#44アロルディス・チャップマン。レッドソックスはヤンキースを6-3で下した。（写真：Jim McIsaac/Getty Images）Getty Images アロルディス・チャップマンは4月、選手としてのキャリアをあとどれくらい続けたいかと尋ねられた。「打者を抑えられる限り」とボストン・レッドソックスのクローザーは笑顔で答えた。チャップマンは37歳で、メジャーリーグ16シーズン目の終盤を迎えている。しかし彼は優勝争いをしているチームで依然として高い確率で打者を抑えている。引退はチャップマンの近い将来にはない。レッドソックスは日曜日に、この左腕の速球投手と来シーズンまでの1年1330万ドルの契約を結び、2027年までのオプションを含む契約を結ぶことでそれを確かなものにした。レッドソックスはチャップマンがボストンのフェンウェイパークでのピッツバーグ・パイレーツ戦で5-2の勝利を締めくくり、今シーズン29回のセーブ機会中27セーブ目を挙げた直後に発表を行った。「彼はフィールド上だけでなく、私たちにとって素晴らしい存在だ」とレッドソックスのアレックス・コーラ監督は語った。「フィールド上での彼の活躍は驚異的だ」 アロルディス・チャップマンは圧倒的な活躍 チャップマンのERAは58試合で1.02、53イニングで76奪三振を記録している。彼は21安打と14四球しか許していない。驚くべきことに、チャップマンは最近対戦した44人の打者に安打を許しておらず、この記録は15試合にわたりレッドソックス史上最長となっている。レッドソックスはアメリカンリーグのワイルドカード2位でシアトル・マリナーズに2.5ゲーム差をつけている。ボストンはAL東地区で3位、首位のトロント・ブルージェイズに3.5ゲーム差の位置にいる。チャップマンは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 20:02
ビットコインのクジラがETHのために数十億ドルを売却、しかし50億ドルの売り圧力がまだ迫る
ビットコイン・クジラが数十億ドル分をETHに換金、しかし50億ドルの売却がまだ迫る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Jake Simmonsは、献身的な暗号資産ジャーナリストで、2016年にビットコインについて初めて学んで以来、情熱を注いできました。NewsBTC.comとBitcoinist.comでの幅広い活動を通じて、Jakeは暗号資産コミュニティで信頼される声となり、初心者からベテランの愛好家まで、この動的な分野への深い理解へと導いています。彼の使命はシンプルながらも深遠です：ビットコインと暗号資産の神秘性を解き明かし、誰もがアクセスできるようにすることです。2017年に情報システムの学位を取得した直後からビットコインと暗号資産の分野でのプロフェッショナルなキャリアを始めたJakeは、業界に没頭してきました。Jakeは2022年後半にNewsBTC Groupに加わりました。彼の教育的背景は、複雑なトピックを分析し、理解しやすい形式で提示するために必要な技術的能力と分析スキルを提供しています。ビットコインに興味を持つカジュアルな読者であれ、最新の市場動向をナビゲートしようとする投資家であれ、Jakeの洞察は、複雑なテクノロジーと日常的な使用の間のギャップを埋める貴重な視点を提供します。Jakeは単なる技術トレンドのレポーターではなく、従来の法定通貨に対するビットコインの変革的な可能性を固く信じています。彼にとって、現在の金融システムは、無制限の政府の行動と欠陥のあるケインズ経済政策によって混沌の瀬戸際にあります。オーストリア学派の経済学の原則から、Jakeはビットコインを単なるデジタル資産としてではなく、失敗している通貨システムを修正するための重要なステップとして見ています。彼のリバタリアンの見解は、教会が国家から分離されたように、お金も政府の管理から解放されるべきだという彼の立場を強化しています。Jakeにとって、ビットコインは単なる投資以上のものであり、それは平和的な革命です。彼は、ビットコインが将来の世代のために持続可能で責任ある金融フレームワークを育む未来を描いています。彼の提唱は反対についてではなく...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 19:45
