暗号通貨CEOがあなたのXRPが現実のお金に変わる前にすべきことを説明

暗号資産CEOがXRPが実際のお金になる前にすべきことを説明する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XRPの価格予測が高騰し続ける中、投資家たちは利益を得た後に何をすべきかに注目しています。一方、Digital Ascension GroupのCEOであるJake Claverは、富が具現化する前に、実際の準備をしておく必要があると考えています。 XRPの利益が到来する前の基盤作り 最近のコメントで、Claverは保有者に事前に適切な体制を整えるよう警告しました。具体的には、XRP投資家に対し、XRPが実際のお金になる前に、法的、税務、セキュリティの体制を整えるよう助言しました。 – 広告 – Claverは、暗号資産における富の保護には既製のソリューション以上のものが必要だと強調しました。彼によれば、投資家は一般的な金融テンプレートをコピーするのではなく、デジタル資産に特化した信託、LLC、カストディ設定を設計すべきだとのことです。特に、このアプローチにより、保有資産が法的に保護され、税効率が良く、暗号資産市場特有のリスクに対して安全であることが保証されます。 彼の警告は、Armando Pantojaのような暗号資産コンサルタントからのより広範なアドバイスに続くものです。以前のコメントで、彼はXRPやその他の資産からの突然の富は、しっかりとした計画がなければ18ヶ月以内に消えてしまうことが多いと主張しました。Pantojaは、一時的な富と持続的な繁栄の違いは、利益が到来した時にどのように管理するかにあると強調しました。 利益の保護 特に、これらのコメントは大胆な将来の価格目標に到達する可能性を中心に展開されています。ほとんどの専門家は、現在の3ドル未満の価格は一時的なものに過ぎないと考えています。例えば、トークンあたり100ドルでは、10,000 XRP（今日では約27,300ドルの投資）を保有している人なら誰でも100万ドルの節目を超えることになります。トークンあたり1,000ドルでは、投資家はわずか1,000 XRPで同じ100万ドルの目標に到達できます。 興味深いことに、Claverは将来的にXRPがトークンあたり10,000ドルに達する可能性があると考えており、これにより、わずか100 XRP（今日では300ドル未満の価値）の保有者でも億万長者になる可能性があります。 しかし、これらの専門家は、お金を稼ぐことではなく、それを維持することが課題だと警告しています。Pantojaは安定性のためにビットコインへの分散投資を推奨しています...