暗号通貨CEOがあなたのXRPが現実のお金に変わる前にすべきことを説明
暗号資産CEOがXRPが実際のお金になる前にすべきことを説明する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XRPの価格予測が高騰し続ける中、投資家たちは利益を得た後に何をすべきかに注目しています。一方、Digital Ascension GroupのCEOであるJake Claverは、富が具現化する前に、実際の準備をしておく必要があると考えています。 XRPの利益が到来する前の基盤作り 最近のコメントで、Claverは保有者に事前に適切な体制を整えるよう警告しました。具体的には、XRP投資家に対し、XRPが実際のお金になる前に、法的、税務、セキュリティの体制を整えるよう助言しました。 – 広告 – Claverは、暗号資産における富の保護には既製のソリューション以上のものが必要だと強調しました。彼によれば、投資家は一般的な金融テンプレートをコピーするのではなく、デジタル資産に特化した信託、LLC、カストディ設定を設計すべきだとのことです。特に、このアプローチにより、保有資産が法的に保護され、税効率が良く、暗号資産市場特有のリスクに対して安全であることが保証されます。 彼の警告は、Armando Pantojaのような暗号資産コンサルタントからのより広範なアドバイスに続くものです。以前のコメントで、彼はXRPやその他の資産からの突然の富は、しっかりとした計画がなければ18ヶ月以内に消えてしまうことが多いと主張しました。Pantojaは、一時的な富と持続的な繁栄の違いは、利益が到来した時にどのように管理するかにあると強調しました。 利益の保護 特に、これらのコメントは大胆な将来の価格目標に到達する可能性を中心に展開されています。ほとんどの専門家は、現在の3ドル未満の価格は一時的なものに過ぎないと考えています。例えば、トークンあたり100ドルでは、10,000 XRP（今日では約27,300ドルの投資）を保有している人なら誰でも100万ドルの節目を超えることになります。トークンあたり1,000ドルでは、投資家はわずか1,000 XRPで同じ100万ドルの目標に到達できます。 興味深いことに、Claverは将来的にXRPがトークンあたり10,000ドルに達する可能性があると考えており、これにより、わずか100 XRP（今日では300ドル未満の価値）の保有者でも億万長者になる可能性があります。 しかし、これらの専門家は、お金を稼ぐことではなく、それを維持することが課題だと警告しています。Pantojaは安定性のためにビットコインへの分散投資を推奨しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:44
トレーダーがFRBの動きに注目する中、暗号資産市場は岐路に立つ
トレーダーがFRBの動きに注目する中、暗号資産市場は岐路に立つという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは小幅に上昇して109,000ドル以上で取引される一方、アルトコインはほとんどが下落しています。暗号資産市場は今月をほぼ横ばいで始め、過去24時間の時価総額は3.9兆ドルをわずかに下回る水準で安定しています。ビットコイン（BTC）は本日9月1日に小幅上昇し、109,000ドルを超えて回復した一方、イーサリアム（ETH）は1.5%下落して約4,400ドルとなり、過去1週間で5%の下落となりました。月間タイムフレームでは、BTCは8月中旬に124,000ドル以上の新ATHを記録した後、4%下落しています。BTC 24時間価格チャート。出典：CoinGecko ETHは過去30日間でより強い動きを見せ、2021年の過去最高値（ATH）を超えて4,900ドル以上に達しました。最大のアルトコインは過去1ヶ月で25%以上上昇しています。ETH 1ヶ月価格チャート。出典：CoinGecko 他の大型暗号資産については、ソラナ（SOL）は1%下落して本日約200ドルで取引され、XRPは1.3%下落して2.77ドルとなっています。一方、BNBも過去24時間で約1%下落し、853ドルで取引されています。同時に、過去24時間でレバレッジポジションの約2億9,700万ドルが清算され、ETHトレーダーが7,620万ドルと最大の打撃を受けました。BTCは清算額の約5,500万ドルを占め、他のアルトコインはCoinGlassによると約4,200万ドルを占めました。ETFの資金フローとマクロ経済アップデート 現物イーサリアムETFは依然として注目を集めています。8月には38億7,000万ドルを集め、総流入額を135億ドル、総資産を286億ドルに押し上げました。SoSoValueのデータによると、8月はETH ETFにとって7月の54億3,000万ドルの純流入額に次ぐ、史上2番目に大きな月間流入額となりました。一方、現物ビットコインETFは逆方向に動き、先月は合計7億5,100万ドルの純流出を記録しました。マクロ経済シグナルに目を向けると、米国の7月の個人消費支出（PCE）の数値は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:23
Dogecoinをマイニングできますか？BTCマイナーが答えを持っています。
2025年8月—ビットコインとイーサリアムの価格のボラティリティが続く中、より多くの投資家がドージコイン（DOGE）のようなより柔軟なデジタル資産に目を向けています。イーロン・マスクがこの「コミュニティ通貨」を繰り返し公に支持して以来、ドージコインの人気は継続的に成長し、効率的にマイニングできるかどうかという問題が最大の関心事となっています[...] 「ドージコインをマイニングできるのか？BTCマイナーがその答えを持っています」という投稿がBlockonomiに最初に掲載されました。
Blockonomi
2025/09/01 22:43
WLFIがネットワーク上で最も忙しいスマートコントラクトになり、ETHガス料金が急上昇 Gpt-4: I'll translate the content to Japanese, following the instructions and using the reference translations provided.
WLFIがネットワーク上で最も忙しいスマートコントラクトになるとETHガス料金が急騰したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。WLFIトークンの譲渡可能バージョンの立ち上げにより、イーサリアムブロックチェーンにストレステストがかかりました。数週間にわたり1 Gwei未満の低手数料が続いた後、ネットワークは取引あたり100 Gweiという高騰状態に跳ね上がりました。イーサリアムネットワークは2021年のピーク時を思い起こさせるガス価格の過熱した一日を迎えています。数週間の通常レベルの活動の後、ネットワークが新しい条件に直面し、ガス手数料は1 Gwei未満でした。WLFIはイーサリアムのエコシステムにより長期的な影響を与える可能性があります。トランプのファンドはトークンを中心にレンディング、投票、その他の活動を展開する予定だからです。 譲渡可能なWLFIトークンの立ち上げ直後、ETHガス価格は即座に急騰し、数ヶ月ぶりに100 Gweiを超えました。| 出典：Eth Gas Station World Liberty Fiがトークンを譲渡可能にし取引を開始した直後、ガス価格は100 Gweiを超えました。これは一時的にスワップコストが145ドル以上になったことを意味します。イーサリアムネットワークは、注目度の高いイベントやトレーダーの熱狂の場合、高手数料と混雑のリスクがまだあることを示しました。ただし、最近の強気相場サイクルでは、同様のガス急騰を引き起こした他のトークンやコントラクトはほとんどありませんでした。DeFi参加者は影響を受けました。イーサリアムがブリッジやレンディングにより高価になったためです。通常の操作でさえ100ドル以上の価格がつき、トークンとETHの送金は10ドル以上でした。 ガス急騰に続き、ETHも4,403.56ドルまで回復し、使用量増加の期待を維持しています。 WLFIが最高のスマートコントラクトに オンチェーンデータによると、トークンが配布され取引されるにつれ、WLFIトークンが最もアクティブなスマートコントラクトになりました。 立ち上げ後の数時間で、WLFI使用により手数料から129.22 ETHが焼却されました。バリデーター補償データに基づくと、イーサリアムの基本手数料も異常なレベルまで急騰しました。最近のガス...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:27
労働者の日が暗号通貨に教えることができる権力について
記事「労働者の日が暗号資産に教える力について」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アメリカ合衆国では毎年9月の第一月曜日に労働者の日を祝います。世界のほぼ他のすべての地域では、労働者の日は5月1日に祝われています。なぜこうなったのでしょうか？産業革命初期、米国の労働組合は8時間労働日を求めて全国的なストライキを展開しました。1886年5月4日、シカゴのヘイマーケット広場で平和的な集会として始まったものは、爆弾が爆発した後、少なくとも13人の死者を出す事態へと発展しました。8人の無政府主義者が有罪判決を受けました。4人は、歴史の記録に模擬裁判のようなものとして残る裁判で絞首刑に処されました。1886年の血なまぐさいヘイマーケット事件の後、5月1日は社会主義第二インターナショナルによって聖別されました。それにより、労働組合はメーデーをヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア、アフリカ全域の労働カレンダーに組み込みました。しかし、1894年のプルマン・ストライキに動揺したワシントンは、代わりに既存の9月のより穏やかなパレードを祝福しました。これは部分的に、ヘイマーケット事件後に5月1日が帯びるようになった革命的な意味合いを受け入れることを避けるためでした。米国の労働者の日が9月になったのは、歴史がそこを指し示したからではなく、政治的な理由からでした—たとえ5月1日の方が道徳的に正当な主張を持っていたとしても。この話全体はいつもの政治です：力対力。労働組合は力（ストライキ）を使って産業資本主義の法的ルールを再形成し、一方で州政府は力（法律）を使って自らの主張を通しました。それは政治が根本的にゼロサムゲームだからです。搾取がゲームの名前です。一方が勝てば、もう一方は負けなければなりません。リバタリアン小説家のアイン・ランドは簡潔に述べています：「すべての人間とすべての民間グループは、『公衆』とみなされる特権のために死ぬまで戦わなければならない。政府の政策は、気まぐれに従って、あるグループから別のグループへと不安定な振り子のように揺れ動き、一部を打撃し、他を優遇する...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:26
Arthur Hayesが2028年に100倍になる可能性のある3つのAltcoinを明かす
アーサー・ヘイズが2028年に100倍になる可能性のある3つのアルトコインを明かすという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 アーサー・ヘイズが2028年に100倍になる可能性のある3つのアルトコインを明かす ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。暗号資産市場分析の分野で5年以上の経験を持つKhangは、読者にcryptoに関する有益な知識を提供することを常に目指しています。彼はブロックチェーンのトレンド、DeFi、そして新しい有望なプレセールコインプロジェクトを分析する質の高い記事を多数執筆しています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/arthur-hayes-reveals-top-3-altcoins-100x-2028-vn/
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:22
Pi Coinの市場センチメントが取引量の急激な減少で悪化
BitcoinEthereumNews.comに「Pi Coinの市場センチメントが取引高の急激な減少で悪化」という記事が掲載されました。Pi coinの価格は過去24時間でほぼ10%下落し、弱気相場を示しています。Pi価格は重要なレベルで取引されており、価格がこれを下回ると投資家はさらに低いレベルを目にする可能性があります。Pi Network（PI）は価格が下落し続けるなか強い弱気圧力にさらされており、最近の市場データは投資家の間で警戒感を高めています。CMCのデータによると、このデジタル資産は過去24時間で10%下落し、取引高は44%減少しており、市場が関心を失い、保有者が降伏している可能性があることを示しています。執筆時点で、Piは0.3501ドルで取引されており、Pi Networkは過去にサポートとして使用されてきた重要な技術的ポイントを下回っています。この暗号通貨は50日間の指数平滑移動平均線（EMA）0.4048ドルと100日間のEMA 0.5105ドルを下回って取引されており、売り圧力が続く可能性を示す弱気の技術的形成を形成しています。価格の動きはPI投資家に暗い話を伝えており、トークンは過去最高値（ATH）2.98ドルから約88%下落し、完全に弱気相場の領域にあり、現在の市場サイクルにおける長期的な持続可能性に疑問を投げかけています。Piの価格の今後は？いくつかのテクニカル指標が弱気のテーゼに収束しています。相対力指数（RSI）は44.43で、これはほぼ売られすぎの領域ですが、即時の反転を示す極端な領域ではありません。この位置は売り圧力が相当なものであったことを示していますが、さらなる下落の動きがある可能性があります。SuperTrend指標はマイナスに転じており、これは現在の弱気トレンドがまだ有効であり、どのようなラリーも慎重に受け止める必要があることの確認です。一方、MACDは方向性を示しておらず、市場が何をすべきか確信が持てないことを示していますが、ポジティブな...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:20
BlockDAGの暗号資産プレセールとBlockSackのミーム主導型プレセール暗号資産ICO（2025年）：トップの暗号資産獲得者は？
BlockDAGの暗号資産プレセールとBlockSackのミーム駆動型プレセール暗号資産ICO（2025年）：トップの暗号資産利益獲得者は？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BlockDAGの暗号資産プレセールの成功と、2025年のBlockSackのミーム駆動型プレセール暗号資産ICOが出会います。トークンプレセール、プレセール暗号資産トークン、そして両プロジェクトが最高の暗号資産プレセール市場で際立つ理由を探ります。2025年の暗号資産の世界はイノベーションに満ちており、投資家が新しい機会を探る中でトークンプレセールが注目を集めています。現在購入できる最高の暗号資産プレセールの中で、BlockDAGやBlockSackのようなプロジェクトが広範な議論を巻き起こしています。BlockDAGはすでに大規模な資金調達で注目を集めており、一方BlockSackは独自のユニークなナラティブとコミュニティの魅力を持つミーム駆動型のプレセール暗号資産として参入しています。両者は暗号資産プレセールスペクトルの異なる端を代表し、この分野がいかに多様化しているかを示しています。この比較では、各プロジェクトが今日の成長するトップ暗号資産プレセールリストの中でどのように価値を定義しているかを探ります。 BlockSack：ミームエネルギーと早期プレセールの機会の出会い すべてのミームの父親へようこそ！$BSACKはプレセール暗号資産の世界でユニークな存在として位置づけられ、ブロックチェーンの起源に根ざしたストーリーで注目を集めています。そのデザインは、分散型イノベーションの背後にある生の火花を体現するSacktoshiの神話を反映しています。他の希薄化されたチェーンとは異なり、BlockSackは元の本質を代表し、ユーモア、文化、デジタルの創造性を1つのプレセールコインに組み合わせていると主張しています。このプロジェクトはミーム駆動型のエネルギーを基盤としていますが、エンターテイメントを超えて拡張しています。プレセール暗号資産フェーズのステージ1での開始価格は$0.00697で、初期サポーターが低い参入ポイントで関わることを可能にしています。次の価格ジャンプ$0.00869は、そのプレセール暗号資産トークンがブロック全体で段階的な成長のために構成されている方法を強調しています。現在、BlockSackは目標の$126,347.97のうち$13,493.30以上を調達し、トークンプレセールの10.68%の完了を記録しています。各トランザクションとスマートコントラクトは、より大きなナラティブの一部として提示され、そのコミュニティをミームの遺産の共同著者に変えています。暗号資産プレセールプロジェクトの世界で、BlockSackは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:15
TapziのプレセールがWeb3暗号資産投資をどのように革新しているか
TapziのプレセールがWeb3暗号資産投資をどのように革新しているかという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジェローム・パウエルのジャクソンホール演説が9月の利下げを示唆した後、暗号資産市場は活気づき、リスク資産全体に楽観主義が広がりました。ビットコインは116,000ドルを超え、アルトコインも同時に急上昇しました。しかし、大手銘柄を超えて、歴史的に強気相場では小型株セグメントから新たな勝者が誕生することがよくあります。今回、Tapzi（TAPZI）が注目を集めています。これは初期段階のWeb3ゲームプラットフォームで、暗号資産ゲームを再定義し、長期的には1トークンあたり100,000ドルまで上昇する可能性があると一部では主張されています。Tapziがなぜ世代に一度の小型株として全てを変える可能性があるのか探ってみましょう。なぜTapziのスキルベースのゲームモデルが10万ドルへの推進力になり得るのか？Tapziはハイプサイクルに弱い単なる「Play to Earn」コインではありません。競争とスキルが成功を決定する（運ではなく）エコシステムを構築しています。ブロックチェーン検証による公平性、ステーキングプール、賞金駆動型トーナメントにより、TAPZIはユーザーエンゲージメントに直接結びついた持続可能な需要を生み出します。推進力としての公平性：すべての動きが透明でオンチェーン処理で検証されます。ユーティリティとしてのエンゲージメント：競争するユーザーが増えるほど、トークン需要が高まります。スキルベースの報酬：勝者は投機ではなく実力に基づいて稼ぎます。ゲーム収益（2030年までに2,820億ドルを超えると予測）がWeb3プラットフォームに移行すれば、Tapziはその価値の意味のある部分を獲得できるでしょう。手遅れになる前に$TAPZIプレセールに参加するにはここをクリック！かつてAxie Infinityが全盛期にWeb3ゲームの収益ポテンシャルを示したように（2021年に時価総額100億ドルに到達）、Tapziは次のステップに進化する可能性がありますが、スキルと持続可能性をその核心に据えています。その違いがTAPZIを典型的なPlay to Earn評価をはるかに超えて押し上げる乗数となる可能性があります。Tapziのトークノミクスはどのように10万ドル評価の基盤を築くのか？インフレに悩まされる多くのプレセールとは異なり、Tapziは構造化されたトークンベスティング、ステーキングインセンティブ、長期保有を促すデフレ圧力を備えています。TAPZIトークンは単なる投機的なものではなく、マッチ、報酬、NFTカスタマイズの中心となっています。これが他と異なる点です...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:00
次に100倍になるミームコインは？PEPENODEは2025年にPepeを超える可能性がある
ミームコイン空間では新しいプロジェクトが次々と登場していますが、その多くは同じパターンを繰り返しています：トークンを発行し、ソーシャルメディアでミームを広め、バイラル効果を期待するだけです。PEPENODEはバーチャルマイニングゲーム、バーンメカニズムを導入することでこの型を打ち破りました[…]
Bitcoinist
2025/09/01 21:57
