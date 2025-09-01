MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ストラテジーのビットコイン保有がその債券市場参入のリスクを軽減
ビットコインイーサリアムニュース.comに「ストラテジーのビットコイン保有がその債券市場での展開のリスクを軽減」という記事が掲載されました。主なポイント：ストラテジー（以前のマイクロストラテジー）は、多額のビットコイン担保資産バッファーで債券を裏付けています。株主はMSTRを通じてビットコインへのレバレッジ・エクスポージャーを継続して得ています。ストラテジーは企業財務の新しいプレイブックを作成しているのでしょうか？市場観測筋はストラテジー（以前のマイクロストラテジー）に楽観的です。同社はビットコイン財源を、債券保有者に異例の低リスク・高利回りの投資オプションを提供する資金調達エンジンに変換しています。同時に、同社はNASDAQ上場株式MSTRを通じて株式投資家にビットコインへのレバレッジ・エクスポージャーも提供しています。信用市場と株式市場の将来を形作るビットコインの潜在的な役割は、企業財務における歴史的な転換点となる可能性があります。 ストラテジー（以前のマイクロストラテジー）の債券発行がそのビットコイン戦略をどう強化するか 状況を把握するために、ストラテジーの債券は過剰担保されたビットコイン準備金によって裏付けられています。これにより、同社は従来の企業債務と比較して優れた安全性と利回りを提供できます。各債券または優先株式がおよそ5:1の比率でビットコインによって裏付けられていることは注目に値します。つまり、発行された債務1ドルごとに、約5ドル相当のビットコイン価値がそれを支えています。この500%の担保資産カバレッジは一般的な社債の裏付けを大幅に上回り、デフォルトリスクを劇的に低下させています。実際、同社はビットコイン準備金を使用して、10%クーポン債の利払いを何百年にもわたってカバーすることさえ可能です。これがまさに、格付け観測筋がこれらの商品を信用力の点で「ほぼ投資適格」品質に比較している理由です。 今年初め、ストラテジーは9%の配当を支払う単一の優先株式発行で25億ドルを調達し、その収益を使用してさらに21,000 BTCを購入しました。この発行だけで、当時の米国公募資金調達全体の相当な割合を占めました。合計すると、2025年（年初来）の米国IPO市場全体のおよそ15%が、ビットコインをさらに備蓄するためにビットコイン担保の債務商品を販売するストラテジーで構成されています。…
NEAR
$2.889
-2.53%
BTC
$121,564.84
-1.31%
BOND
$0.1566
-1.26%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:36
共有
ビットコインの眠れる巨人が目覚め、8月に9,062 BTCをチェーン上で送金
ビットコインの眠れる巨人が目覚め、8月にチェーン上で9,062 BTCを送金 最新データによると、8月に約157の長期間非アクティブだったウォレットが再び活動を開始し、月間で合計約9,062.74 BTC（約10億ドル近く）を分散させました。9億8,176万ドル相当のビットコインが休眠状態から出現 Btcparser.comのデータによれば、2011年から2017年の間に作成された157の異なるP2PKH（Pay-to-Public-Key-Hash）アドレスから約9億8,176万ドル相当のビットコイン（BTC）が移動しましたが、[...] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoins-sleeping-giants-awaken-sending-9062-btc-across-the-chain-in-august/
BTC
$121,564.84
-1.31%
COM
$0.011198
+2.99%
PUBLIC
$0.03873
-4.20%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:16
共有
ビットコインは株式市場より長持ちする？ビットコインハイパーは今スマートな動きです
ビットコインは株式市場より長く存続するか？ビットコインハイパーは今スマートな選択 BitcoinEthereumNews.comに掲載。暗号資産アナリストでプロ投資家のJordi Visserは、ビットコインが株式市場より長く存続し、「ビットコインは長い長い間存在し続けるだろう」と考えています。この発言は土曜日のAnthony Pompilianoとのインタビューで行われ、その中で彼はこうも述べています：AIエージェントは知的な判断を下すようになる[…]最高のシャープレシオを持ち、最も流動性があるのは何か？そのような方法で考えれば、ビットコインは世界のあらゆる資産に勝ります。それが来ると思います —Jordi Visser、Anthony Pompilianoインタビューより Visserの予測が的中すれば、ビットコインは新しいデジタル金融エコシステムの中心となり、その基盤はすでに構築中です。さらに重要なことに、Bitcoin Hyper（$HYPER）はビットコイン世界での有用性により、このエコシステムの中核部分になるでしょう。Hyperは、低いネットワーク手数料、ほぼ即時の確定性、超高速の実行時間を備えた、より高速で性能の高いビットコインを提供することを目指しています。 なぜビットコインは株式と異なるのか、そして将来何を期待すべきか？ Jordi Visserによれば、株式とビットコインの根本的な違いは、前者がアイデアを表すのに対し、ビットコインは信念だということです。ビットコインの力は人々の支持とその有用性への信頼のみから生まれており、Visserはこれがビットコインを超大国にすると信じています。彼の言葉によれば： Visserが説明するように、変化はAI部門から来る可能性が高く、AIエージェントが市場の有用性と流動性に基づいて経済を導くことになり、そこでビットコインが輝きます。主流の投資家がデジタルマネーの概念の背後にある技術に追いつくと、エンドゲームが始まります。Eric Trumpはこれがビットコインを妨げている主な要因だと考えています。それが起これば、彼は100万ドルのビットコインを予測しており、それはほんの始まりに過ぎないかもしれません。ビットコインアドバイザーのLuke Broylesはさらに踏み込んで、次のように述べました...
NEAR
$2.889
-2.53%
TRUMP
$7.523
-2.57%
CHANGE
$0.00160293
-3.29%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:13
共有
20倍レバレッジの100万ドルBTCショートが悪化
記事「100万ドルのビットコイン20倍レバレッジショートが悪化」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。大きな賭けをしたビットコイン投資家が、分散型取引所HyperLiquidに100万ドルのUSDCを入金し、ビットコインで巨大なショートポジションを取得したことで注目を集めています。トレーダーはビットコイン価格が下落するという見方で20倍のレバレッジでショートを開始しました。しかし、これまでのところギャンブルは裏目に出ており、ポジションは赤字になっています。 ビットコインポジションの内訳 Hypurrscanによるブロックチェーン収集データによると、このトレーダーは1,200万ドル以上に相当する111.75 BTC-USDの契約でショートを実行しました。始値は107,363.5に固定されていましたが、ビットコインの成行価格はその後約108,976まで上昇し、ポジションを深刻な損失範囲に押し流しています。ショートに表示される損失は180,178.76の浮動損失により増加し、口座残高は100万ドルではなく約814,874ドルに減少しています。ポジションは損失の対象となっていますが、損失の多くは未実現であり、114,830の価格で清算される予定です。 高レバレッジ、高リスク 20倍のレバレッジは、このような賭けが非常にリスクが高いという事実に注目を集めています。レバレッジは、トレーダーが少ない初期資金で大きなエクスポージャーを得ることができるため良いものですが、損失も同様に拡大します。トレーダーは、清算閾値が現在のレベルからそれほど遠くないため、短期的にビットコインの強さに賭けています。また、資金調達手数料の形で追加コストもあります。現時点では、口座には451.64の資金調達クレジットが記録されていますが、これは6桁の含み損を考えると取るに足りません。 ブロックチェーン分析プラットフォームのOnchain Lensは、過度に投機的なポジションを取引する「ギャンブラー」としてこの取引にフラグを立てました。暗号資産の観察者によると、このような大規模な...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:55
共有
ソラナ、WLFIの$USD1ステーブルコインを統合し、記録的な90日間で22億ドルの時価総額を示す
ソラナはWLFIのUSD1ステーブルコインを追加し、わずか90日間で22億ドルの時価総額を達成し、最終的にDeFiの流動性、スケーラビリティ、および採用を促進しています。
WLFI
$0.1788
-4.43%
USD1
$0.9992
-0.04%
CAP
$0.11141
-13.58%
共有
Blockchainreporter
2025/09/01 23:40
共有
Nadcab Labsの暗号MLMソフトウェア開発アップグレードで主要な暗号通貨すべてをサポート
Nadcab Labsの暗号資産MLMソフトウェア開発がアップグレードされ、主要暗号資産すべてをサポートするようになったという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。広告     免責事項：以下の記事はスポンサー付きであり、その見解はZyCryptoのものを代表するものではありません。読者はこの記事で言及されているプロジェクトに関連するアクションを取る前に、独自の調査を行うべきです。この記事は投資アドバイスとみなされるべきではありません。ハイデラバード、2025年9月1日 – 暗号資産MLM業界に革命をもたらす興奮の動きとして、Nadcab Labsは暗号資産MLMソフトウェア開発への重要なアップグレードを発表しました。この開発により、すべての主要暗号資産のシームレスなサポートが可能になり、企業とユーザーに比類のない柔軟性とより広範なデジタル資産へのアクセスを提供します。暗号資産が主流の注目を集め続け、より多くのコイン、トークン、ブロックチェーンネットワークが日々登場する中、この動的な空間をサポートするツールとシステムもそのペースを保つ必要があります。暗号資産企業向けに完璧な暗号資産MLMソフトウェアを提供してきた信頼できる実績を持つNadcab Labsは、企業にスケーラブルで安全かつ多用途なMLM運営プラットフォームを提供することの重要性を認識しています。この最新のアップグレードはまさにそれを念頭に設計されています。MLM業界への影響MLM分野の企業にとって、このアップデートは転換点となります。以前は、多くのプラットフォームが一握りの暗号資産のサポートに限定されており、企業は受け入れることができるデジタル資産を選択せざるを得ませんでした。これにより、特に新しく有望な暗号資産が登場する際に、機会を逃す可能性がありました。Nadcab Labsがすべての人気暗号資産をサポートするようになったことで、MLM企業はもはやそのような制限に縛られることはありません。ここでの主な利点は柔軟性です。企業は今や、より広い視聴者にサービスを提供し、主要な暗号資産のいずれかで支払い、報酬、手数料を受け入れることができます。これにより、より多くの支払いオプションを提供し、世界中の人々のアクセシビリティを向上させ、取引効率を改善することでユーザー体験が大幅に向上します。ユーザーがビットコイン、イーサリアムを好むかどうかにかかわらず...
MORE
$0.03347
+49.28%
MOVE
$0.1093
-1.62%
COM
$0.011198
+2.99%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:37
共有
Mutuum Finance 暗号資産価格予測：今日投資した350ドルが2026年、2028年、2030年にはいくらになるか
Mutuum Finance暗号資産価格予測：今日投資した350ドルが2026年、2028年、2030年にはいくらになるか」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Mutuum Finance（MUTM）はそのプレセールが予想を上回る勢いで進んでいることから注目を集めています。プロジェクトはすでにフェーズ6に入っており、トークン価格は第1フェーズの0.01ドルから0.035ドルに上昇し、250％の増加を記録しています。現在の購入者はフェーズ7を先取りしており、価格が14.3パーセント上昇して0.04ドルに達する可能性があります。プレセールはすでに15,220,000ドルを調達し、15,880人の保有者を集め、強力なコミュニティの関与と加速するモメンタムを示しています。 発売以来、Mutuum Finance（MUTM）は強力なトケノミクス、拡大するユースケース、効率的なレイヤー2基盤により、多くの投資家から今買うべき最高の暗号資産の一つとみなされています。 Mutuum Finance 2026年までの価格予測 Mutuum Finance（MUTM）は0.06ドルでの発売に向けて準備を進めており、0.035ドルでの早期購入者は取引開始後に300％から500％のリターンを確保すると予想されています。 さらに先を見ると、プラットフォームのデュアルレンディングモデルが採用されるにつれて、2026年にはMUTMが10ドル近くになると予測されています。そのPeer-to-Contract（P2C）システムはBTCやETHなどの主要資産をトークン化することで安定したリターンを提供し、一方でPeer-to-Peer（P2P）オプションはより高い利回りを目指す貸し手に対応しています。 分散型の資金の借入と貸出の手段を持つ必要性は常に増加傾向にあり、Mutuum Finance（MUTM）はその目的のために開発されています。 Shiba Inu（SHIB）の例では、2020年2月から2021年にかけて同様の驚異的な波を生み出しました。SHIBの価格はわずか1年強で0.00000000008ドルから0.000088ドルに上昇しました。この変化は約1,000,000％のリターンを表し、最も早期の保有者に富をもたらしました。 Mutuum Finance（MUTM）はミームコインとして設計されていませんが、この例は投資家の信頼、コミュニティの規模、トークンの有用性が一致すると価値がいかに急速に増加するかを示しています。 したがって、今日の350ドルの投資は、MUTMが...を実現すれば、2026年までに約100,000ドルに成長する可能性があります。
NEAR
$2.889
-2.53%
SHIB
$0.00001202
-2.51%
BTC
$121,564.84
-1.31%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:36
共有
日本のゲーム会社Gumi、XRPに1700万ドルを投資、イーサリアムをスキップ：その理由
日本のゲーム会社Gumiが1700万ドルをXRPに投資し、イーサリアムをスキップ：その理由とは BitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント 日本のGumiは、SBIのリップル推進に合わせたBTC-XRPツイン戦略の一環として1700万ドルのXRP購入を承認し、一方で日本のFSAの改革はETF承認と投資家保護強化を目指している。ここ数週間、機関投資家がイーサリアム[ETH]へと方向転換していることに注目が集まる中、日本は暗号資産市場で独自の動きを静かに進めていた。国内の主要企業がデジタル資産をバランスシートに追加しており、ゲームとブロックチェーン企業のGumi Inc.がその先頭に立っている。 GumiがXRPに賭ける 8月29日、東京上場企業は25億円（1700万ドル）のリップル[XRP]への投資を取締役会が承認したと発表した。これは、世界の投資家心理が変化する中でも、日本企業がビットコイン[BTC]とアルトコインの両方に引き続き関心を持っていることを示している。この投資は2025年9月から2026年2月にかけて予定されている。CoinPostの報告によると、同社はこの動きが投機的な動機を超え、XRPエコシステムでの足場を確保するための意図的な戦略を反映していると説明した。 なぜイーサリアムではなくXRPなのか？ 同社は、イーサリアムが機関投資家や個人投資家の参入により世界的な見出しを独占する中、XRPを優先する自社の決定は、最大株主であるSBIホールディングスとの連携から生じたものだと強調した。SBIはXRPの発行元であるリップルの長年の支援者であり、国境を越えた支払いと流動性ソリューションにおけるトークンの使用を積極的に推進している。XRPを採用することで、Gumiはこの戦略的相乗効果を活用し、金融サービスにおける有用性と採用が急速に成長しているエコシステムでの地位を確立することを目指している。Gumiの経営陣は、このイニシアチブが中長期的な成長ビジョンを表しており、XRPが同社の進化するデジタル金融戦略の中核資産として機能すると説明した。 ビットコインは引き続き重要な役割を果たす この動きはまた、同社が別の重要な柱と考えるビットコイン（BTC）に対するGumiの熱意を補完するものである...
BTC
$121,564.84
-1.31%
PLAY
$0.04577
-2.53%
MOVE
$0.1093
-1.62%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:01
共有
160人の暗号資産インフルエンサーが未公開の有料広告で暴露される
160人の暗号資産インフルエンサーが未公開の有料広告で暴露されたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「オンチェーン探偵」として知られるZachXBTは、9月1日に大規模なリークを行い、何百人もの暗号資産インフルエンサーを暴露しました。具体的には、Xに投稿された価格表には、最近プロモーションを依頼されたプロジェクトによって接触された200人以上の市場関係者のウォレットアドレスとプロモーション料金が明らかにされています。しかし、ZachXBTの分析によると、約160のアカウントが契約を受け入れたにもかかわらず、実際に投稿を有料広告として開示したのは5つ未満でした。新リーク：最近プロモーションを依頼されたプロジェクトからの200人以上の暗号資産インフルエンサーとそのウォレットアドレスの価格表。契約を受け入れた160以上のアカウントのうち、実際にプロモーション投稿を広告として開示したのは5アカウント未満でした。pic.twitter.com/Kph9dUvDxB — ZachXBT (@zachxbt) 2025年9月1日 当然ながら、このリークは、リストに掲載されている大部分が「最近のCTクラスか、ただのボットアカウント」であるとしても、暗号資産における透明性とマーケティング基準に関する多くの疑問を提起しています。 増大する暗号資産詐欺のリスク 分散型金融（DeFi）は近年爆発的に成長していますが、その拡大に伴い、悪質な詐欺行為も急増しています。例えば、2024年だけでも、FBIによると、アメリカ人だけで93億ドルを暗号資産犯罪で失いました。重要な暗号資産関係者やソーシャルメディアインフルエンサーになりすますアカウントがますます一般的になっており、Nefture Securityの犯罪レポートによれば、テレグラムなどのチャットプラットフォームが詐欺を促進する重要な役割を果たしているとされています。 「2022年、2023年、そして現在の2024年にわたって共通する特徴の一つは、一般的な認識に反して、ハッキングではなく詐欺関連の活動が暗号資産業界にとって最も壊滅的だということです。」 それに伴い、欧州連合の暗号資産市場規制（MiCA）やGENIUS法などによる規制および業界の対応が強化され、必要な明確さが提供されています。それでも、業界の分散型の性質は規制の有効性を制限しています、特に...
RISE
$0.010182
-0.65%
MORE
$0.03347
+49.28%
DEFI
$0.001689
-5.74%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:57
共有
イーサー テクニカル分析：中立的な指標が迫りくるボラティリティの嵐を隠している
イーサは4,392ドルで取引されており、時価総額は5,300億ドル、24時間の取引高は265.1億ドルです。日中価格の範囲は4,367ドルから4,489ドルの間で推移し、レンジ相場の狭さと、テクニカル分析指標全体にわたる持続的な不確実性を反映しています。イーサリアム 1時間のイーサチャートは、失敗した回復によって形作られたイーサリアムの弱気相場の見通しを示しています[...]
STORM
$0.01334
-0.96%
共有
Coinstats
2025/09/01 22:44
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
リップル、バーレーン・フィンテック・ベイとの提携で中東におけるプレゼンスを強化
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
USA Lead the Bitcoin Mining Space as Small Investors Look for Big Profits
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰