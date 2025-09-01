MEXC 取引所
カーディ・Bの最新シングル、デビュー時に連勝記録を破る
カーディ・Bの最新シングルがデビューで連勝記録を破る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。カーディ・Bの「Imaginary Playerz」が今週10のビルボードチャートにデビューし、Hot 100では70位にランクイン — これは彼女のアルバム「Am I the Drama?」に関連する最も低いスタートとなりました。カーディ・B（2025年4月12日、カリフォルニア州サーマルで開催された第8回ファッション、音楽、ライフスタイルイベント「Revolve Festival」にて。写真：River Callaway/Billboard via Getty Images）Billboard via Getty Images カーディ・Bは、近日発売予定のアルバム「Am I the Drama?」に向けて本格的なプロモーションモードに入っています。このラッパーにとって通算2枚目、そして5年以上ぶりとなるフルアルバムはすでに多くのヒット曲を生み出しており、最新曲「Imaginary Playerz」は今週10の異なるビルボードチャートにデビューしました。この曲はヒップホップとラップのチャートでは別の成功を収めていますが、最も重要なチャートではやや期待を下回る結果となっています。 カーディ・BのHot 100での低いスタートポイント 今週のHot 100で、「Imaginary Playerz」は70位でオープンしました。これはカーディの楽曲としてはかなり低いスタートポイントで、彼女は通常、全国で最も消費された楽曲のランキングで好調なデビューを飾ることで知られています。 「WAP」と「Up」はともに1位を獲得 「Imaginary Playerz」が登場する前に「Am I the Drama?」に帰属されたカーディのシングルはすべてトップ10内に留まっていました。ミーガン・ザ・スタリオンとのコラボレーション「WAP」と「Up」は、それぞれ2020年と2021年に簡単に1位を獲得しました。今年の初夏、カーディは「Am I the Drama?」からの3番目の公式プロモーション曲「Outside」をリリースし、その曲は忙しいリストで10位まで上昇しました。 「Imaginary Playerz」が2位でローンチ 「Imaginary Playerz」はHot 100で最も低い発進ポイントを記録しています。この曲が登場するすべてのビルボードチャートの中で、R&B/ヒップホップ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 01:33
メタプラネット、2万BTCを超え、世界のトップ6資産保有者に加わる
メタプラネットがビットコイン保有量2万BTCを突破し、世界トップ6の保有企業に仲間入りした記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。日本の上場企業メタプラネットはビットコイン準備金を2万BTC以上に増やし、米国のマイナーであるRiot Platformsを上回り、グローバルトップ6の企業保有者に入る初の非米国企業となりました。メタプラネットは月曜日、約1億1,200万ドルで追加の1,009BTCを購入したと発表し、ビットコイン1枚あたりの平均価格は11万1,000ドルでした。この最新の買収により、同社の総保有量は2万BTCを超え、累積買収コストは20億6,000万ドル（3,023億円）となりました。わずか1週間前の8月25日には103BTCを追加し、加速する蓄積戦略を強調しています。BitcoinTreasuries.netのデータによると、メタプラネットは現在、米国を拠点とするマイニング企業であるRiot Platformsよりも多くのビットコインを保有しています。2025年第3四半期、メタプラネットはBTC利回りが30.7%を記録し、完全希薄化後の株式数と比較したビットコイン準備金の成長を反映しています。この急増は、メタプラネットが株主価値をビットコイン蓄積に直接結びつけていることを強調しています。 ビットコイン保有企業トップ10 出典：Bitcointresuaries.net メタプラネットは資本市場活動とビットコインの戦略を組み合わせています。8月には、EVO FUNDに対して第20回目のストックオプションを発行し、6,000万株の新株を創出しました。その収益は最新のビットコイン購入と第19シリーズの社債の早期償還に充てられました。積極的な買い入れにもかかわらず、市場はほとんど反応を示しませんでした。発表日、メタプラネットの株価は前日比-5.46%の831円で取引を終えました。 メタプラネットの保有量は、世界最大の企業ビットコイン所有者の中での地位を確認するものです。同社は資本戦略と市場状況に沿ってビットコイン蓄積を継続すると述べています。投資家と暗号資産業界は、この日本の上場企業がアジアで最も大胆なビットコイン保有政策を追求する様子を注視しています。 免責事項 Trust Projectのガイドラインに従い、BeInCryptoは偏りのない透明性のある報道に取り組んでいます。このニュース記事は、正確でタイムリーな情報を提供することを目的としています。ただし、読者は事実を確認することをお勧めします...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 01:14
ETH vs BTC: イーサリアムが9月にビットコインの3倍のパフォーマンスを発揮する可能性がある理由
ETH対BTC：なぜイーサリアムは9月にビットコインの3倍のパフォーマンスを発揮する可能性があるのか」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント イーサリアムは8月に約19%上昇した一方、ビットコインは6.5%下落。ETH対BTCのレースでは、イーサリアムは鋭く、ビットコインは停滞している。9月はついにETHに有利な勢いをもたらすのか？イーサリアム[ETH]は8月の投資収益率でビットコイン[BTC]を明らかに上回りました。振り返ると、BTCは8月に厳しい歴史を持ち、過去3年間連続で赤字を記録し、最新では-6.49%の動きを示しました。ETHも無傷ではなく、2022〜24年の期間で平均-13%の下落を記録し、BTCの-10.67%の純下落をさえ上回っていました。しかし今年は状況が一変。ETHはBTCの価格動向から完全に分離しました。実際、ETHは8月に+18.78%急上昇し、ビットコインの損失のほぼ3倍となりました。これはイーサリアムの数年ぶりの本格的な月次ダイバージェンスとなりました。出典：CryptoRank ETH/BTC比率が重要な抵抗線を回復 イーサリアムのアウトパフォーマンスを後押ししているのはETH/BTC比率です。このペアは8月を0.031のオープンから+27.05%上昇して終えました。さらに重要なことに、ETH/BTCは選挙月以来初めて0.04の抵抗線を回復し、最終的にビットコインからの決定的なダイバージェンスを強化しました。出典：TradingView（ETH/BTC）総じて、ETHの8月の優位性はBTCの勢いの喪失ではなく、純粋な資金の移動でした。AMBCryptoによると、これは9月の同様のラリーが決して遠い話ではないと感じさせるようなダイバージェンスです。イーサリアムの3倍のアウトパフォーマンスは9月の展開を示唆 暗号資産では、流動性は大きな上昇の可能性を持つセットアップに移動します。ETHの8月のダイバージェンスは、トレーダーが投資収益率の再現を狙う9月の上昇の基盤を築きました。その場合、BTCが+10%上昇すれば、ETHは5,711ドル近くに並び、3倍の相対的アウトパフォーマンスを記録します。この動きを裏付けるのは、スマートマネーのETHへの移動、ETH/BTC比率の重要な抵抗線の回復、そして強い月次投資収益率であり、これらすべてがイーサリアムが今月もビットコインに対する優位性を維持することを示しています。出典：TradingView（ETH/USDT）なぜこのダイバージェンスが際立つのか 2025年を通じて、イーサリアムはビットコインから3回ダイバージェンスしました。しかし...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 01:10
ビットコインの8月の124Kドル以上のATHはサイクルトップかもしれない：CoinGecko
ビットコインの8月の124Kドル超えの過去最高値（ATH）がサイクルのトップになる可能性：CoinGecko BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、8月の最新の過去最高値（ATH）により、ビットコインは通常の半減期後のパターンを破り、早期にピークを迎えた可能性があるとCoinGeckoのアナリストは述べています。CoinGeckoの新しい調査によれば、歴史を指針とするなら、ビットコイン（BTC）は今回のサイクルで予想よりも早くピークに達した可能性があります。8月28日のレポートで、CoinGeckoのアナリストは、8月中旬に124,128ドルの新ATHを記録した後、BTCは過去3サイクルの半減期後にATHに到達するまでの平均時間と一致していると述べました。この最新のATHがサイクルのトップであることが判明した場合、ビットコインの価格は2021年の高値69,044ドルよりも68日早くピークに達したことになります。 ビットコインの半減期とサイクルATHまでの日数。出典：CoinGecko 歴史的に、ビットコインのATHは半減期後12〜18ヶ月で訪れています。CoinGeckoのデータによると、2013年の最初の半減期後のATHは、2012年11月の半減期から368日後に訪れ、12ドルから1,127ドルに上昇しました。次の2サイクルはより長くかかりました：2017年のATHは半減期後525日で19,665ドル、2021年のピークは69,044ドルで、最新の半減期から549日後に到達しました。しかし、2025年のサイクルは新しい先例を作りました。2012年以来初めて、ビットコインは半減期前にATHを記録し、米国のスポットビットコインETFの承認によって後押しされた2ヶ月間のラリーの後、2024年3月14日に73,581ドルに達しました。「先行需要がサイクルパターンの崩壊をもたらし、サイクルの長期化傾向に対抗し、市場の根本的な変化を示す可能性があります」とCoinGeckoのアナリストは書いています。 ビットコインは調整局面に CryptoQuantのリサーチ責任者であるフリオ・モレノ氏によると、市場はまだ不安定であり、現在の価格動向はトップの兆候というよりも調整のように見えるとThe Defiantに語りました。「サイクルのトップがいつ到達したかを特定するのは難しい、特に...」
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 01:02
今週後半の米雇用統計はゴールドにとって重要 – ING
今週後半の米雇用統計はゴールドにとって重要 – INGの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。金価格は金曜日に上昇を続け、二次制裁の可能性を巡る議論の高まりが市場にさらなる支援を提供していると、INGのコモディティ専門家エヴァ・マンシーとウォーレン・パターソンは指摘しています。投機家はComex Goldのネットロングを増加 「これは米個人消費支出データが予想通りとなり、連邦準備制度理事会(FRB)が9月16-17日の会合で金利を引き下げるという期待が維持されたためです。しかし、多くは金曜日の8月の雇用統計に依存するでしょう。さらに弱い結果が出れば、9月の利下げが行われる可能性が高いという見方が強まるでしょう。」 「一方、投機家は直近の報告週において、Comex Goldのネットロングを6,363ロット増加させ、148,122ロットとなりました。」 出典: https://www.fxstreet.com/news/us-jobs-report-later-this-week-is-key-for-gold-ing-202509011010
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:57
ビットコインハイパー、プレセール・ラリーを継続しバイラルに
ビットコインハイパー、プレセール急上昇でバイラルに この投稿はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは依然として暗号資産の王者であり、2兆ドルの資産価値を持ち、世界で最も認知されたデジタルブランドです。しかし、その優位性の下には亀裂が見え始めています。批評家たちは、その遅いトランザクション速度、高いネットワーク手数料、限られたスケーラビリティを指摘しています。これらの課題は、DeFi、NFT、Web3アプリケーションによって急速に発展する空間におけるビットコインの実用性を低下させています。そこでBitcoin Hyper（$HYPER）の出番です。「次世代ビットコインレイヤー2」として売り込まれているこのプロジェクトは、より高速な処理、低コスト、スムーズなDApp統合によってビットコインネットワークを強化することを目指しています。そのピッチは投資家の共感を呼び、プレセールで1300万ドル以上を調達し、市場全体で注目を集めています。この記事では、ビットコインが直面している問題とBitcoin Hyper（$HYPER）が提案する解決策について詳しく説明します。そしてもちろん、$HYPERのバイラルなプレセールを推進する資金力についても触れます。 ビットコインのボトルネック：2025年の問題 強力な優位性にもかかわらず、ビットコインの中核インフラは老朽化しており、「デジタルゴールド」として知られるようになった強力な価値保存手段を超えた使用が制限されています。ビットコインが直面している最も差し迫った問題は、そのトランザクションスループットです。ビットコインは約7トランザクション/秒（TPS）を処理できます。最も近いライバルであるイーサリアムは、現在21 TPSと約3倍の処理能力を持ち、理論上の最大値は現在120 TPSで、将来的にはSurgeロードマップの一環として10万TPSまで上昇させることを目標としています。VisaやMastercardなどの世界的な決済大手は最大65,000 TPSを処理できます。ビットコインの平均ブロック時間が約10分であることを考えると、BTCがリアルタイム決済システムだけでなく、最も近い暗号資産の競合他社とも競争するのに苦戦している理由が明らかになります。 ビットコインの2番目の中核的な問題は手数料です。需要が高まる期間中にmempoolが混雑すると、手数料は定期的に10ドルから50ドル以上に急騰します...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:55
全米オープンで子供から帽子を奪ったポーランドのCEOがついに謝罪
米国オープンで子供から帽子を奪ったポーランドのCEOがついに謝罪 BitcoinEthereumNews.comに掲載。トップライン SNS上での数日間の非難の後、米国オープンでテニス選手の帽子を子供から奪う様子が動画で撮影されたポーランドの舗装会社のCEOピオトル・シュチェレクが、公式SNSアカウントと思われるものに謝罪文を投稿し、その帽子を少年に返却したと主張しています。ポーランドのテニス選手カミル・マイフシャクは、ポーランドのCEOに奪われる前に少年に帽子を提供していました。この出来事はオンラインで拡散しました。(写真：Sarah Stier/Getty Images) Getty Images 重要な事実 Googleの翻訳によると、シュチェレクは月曜日の朝、彼の舗装会社ドログブルクのFacebookとInstagramのページと思われるものに声明を投稿し、拡散した帽子を奪った出来事は「重大な過ち」だったと認めました。「テニス選手が帽子を私に渡していると思い込んでいました - 以前にサインをお願いしていた息子たちのために」と、少年に帽子を手渡したポーランドのテニス選手カミル・マイフシャクについて言及しながらシュチェレクは述べました。シュチェレクは少年とその家族に謝罪し、その後帽子を彼に返却したと述べました。シュチェレクは、SNS上で拡散しているものを含め、彼からのものとされる他の声明は本物ではないと述べました。拡散した帽子を奪った出来事とは何だったのか？ 5セットマッチに勝利したばかりのマイフシャクから帽子を奪うシュチェレクの様子を捉えた動画がオンラインで拡散しました。動画では、マイフシャクが着用していた帽子を脱いで少年に差し出す前に、子供の隣に立っていたシュチェレクがそれを奪っています。マイフシャクはニューヨーク・ポスト紙に、動画の男性はシュチェレクであり、彼はポーランドテニス連盟のスポンサーだと確認しました。マイフシャクは「何らかの混乱があった」と述べ、当初シュチェレクが帽子を取ったことに気づかなかったと...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:21
価格の反落にもかかわらずBTCの実現時価総額が1.05兆ドルに上昇 Anthropic: I notice you're asking me to translate content about cryptocurrency prices. I've provided a straightforward Japanese translation of the headline about Bitcoin's realized cap reaching $1.05T despite a price pullback, following the terminology guidance you provided.
BTCの実現時価総額、市場の反落にもかかわらず1.05兆ドルに上昇 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ビットコイン（BTC）の実現時価総額（オンチェーンデータ指標で、コインが最後に取引された価格でその価値を測定するもの）は、現物価格が下落しているにもかかわらず上昇を続けており、これはネットワークに対する投資家の確信と、最大の暗号資産の経済的基盤が強化されていることを示しています。7月に初めて1兆ドルを超えた後、Glassnodeのデータによると、現物価格が124,000ドル近くの過去最高値から約12%下落したにもかかわらず、実現時価総額は現在記録的な1.05兆ドルに達しています。市場時価総額は現物価格の下落に伴って減少します（すべてのコインを現在の価格で評価するため）が、実現時価総額はコインが使用されてオンチェーンで再評価された場合にのみ調整されます。実現時価総額モデルでは、休眠中の保有、長期保有者、紛失したコインが安定剤として機能し、短期的な価格動向がマイナスに転じても大幅な下落を防ぎます。その結果、投資家の真の確信とブロックチェーンに投入された資本の深さをより良く反映する指標となります。過去のサイクルでは、実現時価総額はより急激な下落を経験しました。2014-15年と2018年の弱気相場では、長期的な降伏により大量のコインが低く再評価され、最大20%下落しました。Glassnodeのデータによると、2022年でさえ、この指標は18%近い下落を経験しました。今回は対照的に、二桁の価格修正にもかかわらず実現時価総額は上昇しています。これは、現在の市場がはるかに回復力のある基盤を持ちながらボラティリティを吸収していることを強調しています。 出典: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/01/bitcoin-s-realized-capitalization-climbs-to-record-high-even-as-spot-price-drops
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:04
セレーナのアルバム、1週間で売上が30,000%以上急増
セレナのアルバム、1週間で30,000%以上の売上急増がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。セレナの「Dreaming of You」は、30周年記念の再発売を受けて、トップラテンポップアルバムチャートで1位に返り咲き、ビニールアルバムリストで4位にデビューしました。アメリカの歌手セレナ（セレナ・キンタニーリャ＝ペレス、1971年 - 1995年）の縦長写真。1994年3月1日、ニューヨークのラジオシティミュージックホールで開催された第36回グラミー賞にて。（写真：アーリーン・リッチー/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ セレナは今週、複数のビルボードチャートに返り咲きました - 新曲ではなく、彼女の最も有名な録音の一つによるものです。故ラテンポップスーパースターは「Dreaming of You」をいくつかのランキングに復帰させ、この画期的な作品の30周年を記念して再発売された後、あるリストに初登場さえしています。「Dreaming of You」はリマスターされ、様々なビニール、CD、デジタルダウンロードで販売されましたが、多くの年月を経て、セレナのアルバムが新たな成功を収めたのは、ワックス（ビニール）での購入のおかげです。「Dreaming of You」の売上が30,000%以上急増 週間ビルボードチャートの編集に使用される販売とストリーミングデータを収集する組織であるLuminateは、最新の追跡期間中にアメリカで「Dreaming of You」が6,100枚以上売れたと報告しています。前の期間では、このセットは二桁の販売数しか記録していませんでした。わずか数日の間に、「Dreaming of You」の購入数は30,500%以上増加し、これはすべて30周年記念の再発売のおかげです。「Dreaming of You」がビニールアルバムチャートにデビュー ワックスでのこれらの販売により、「Dreaming of You」は初めてビニールアルバムチャートに登場しました。セレナは彼女の最後のリリースで4位にデビューしました。この才能はビニールアルバムの最高ランクに3回目の登場を果たし、「Amor Prohibido」と「Ones」の両方が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:57
XRP マイニング分析：クラウド技術を日々の暗号資産に変換し、ユーザーが簡単に1日10,000ドル以上を稼げるようにする
XRP マイニング分析：クラウドテクノロジーを日々の暗号資産に変換し、ユーザーが簡単に1日1万ドル以上を稼げるようにする」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産投資がますます主流になるにつれ、デジタル資産を取得する重要な方法としてのマイニングは、多くの投資家にとって魅力的な機会であり続けています。しかし、従来のマイニングに必要な高額な機器、エネルギー、技術的要件は、ほとんどの一般ユーザーにとって障壁となっています。クラウドコンピューティングとブロックチェーンの融合により、XRP Miningクラウドマイニングプラットフォームが登場し、投資家に低障壁で柔軟かつ効率的にクラウドテクノロジーを日々の暗号資産リターンに変換する方法を提供し、ユーザーが簡単に1日数万元を稼ぐ目標を達成できるよう支援しています。マイニングの進化：個人からクラウドへ ビットコインが最初に導入されたとき、どんな個人用コンピュータでもマイニングに参加できました。しかし、計算能力の競争が激化するにつれ、専用マイニングマシーン、大規模マイニング施設、高い電力消費が参入障壁となり、事実上一般投資家を排除するようになりました。従来のモデルでは、マイニングは多額の初期投資が必要なだけでなく、機器の減価償却、急騰する電気代、複雑なメンテナンスなどの課題も伴います。技術的背景や大きな資金力のないユーザーにとって、マイニングは手の届かないものに思えるかもしれません。クラウドマイニングの出現は、この状況を完全に一変させました。プロフェッショナルなデータセンターにマイニングハードウェアを配置し、契約を通じて投資家に計算能力を割り当てることで、クラウドマイニングは誰もが最小限のコストでプロのマイナーと同じ利益機会を享受できるようにしました。XRP Miningの革新的な利点 数多くのクラウドマイニングプラットフォームの中で、XRP Miningはその技術力と柔軟なモデルのおかげで急速に頭角を現しました。1．参入障壁ゼロ ユーザーはマイニングマシーンを購入したり、複雑な技術スキルを習得したりする必要はありません。アカウントに入金し、契約を購入するだけでマイニングを開始でき、「スマートフォン、即時」のアプローチを真に実現しています。2．日次利益決済 プラットフォームは7×24の自動決済システムを利用し、すべての利益が毎日計上されます。投資家はいつでも資金を引き出すことも、収益を再投資することも...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 23:50
