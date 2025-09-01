ETH vs BTC: イーサリアムが9月にビットコインの3倍のパフォーマンスを発揮する可能性がある理由

ETH対BTC：なぜイーサリアムは9月にビットコインの3倍のパフォーマンスを発揮する可能性があるのか」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント イーサリアムは8月に約19%上昇した一方、ビットコインは6.5%下落。ETH対BTCのレースでは、イーサリアムは鋭く、ビットコインは停滞している。9月はついにETHに有利な勢いをもたらすのか？イーサリアム[ETH]は8月の投資収益率でビットコイン[BTC]を明らかに上回りました。振り返ると、BTCは8月に厳しい歴史を持ち、過去3年間連続で赤字を記録し、最新では-6.49%の動きを示しました。ETHも無傷ではなく、2022〜24年の期間で平均-13%の下落を記録し、BTCの-10.67%の純下落をさえ上回っていました。しかし今年は状況が一変。ETHはBTCの価格動向から完全に分離しました。実際、ETHは8月に+18.78%急上昇し、ビットコインの損失のほぼ3倍となりました。これはイーサリアムの数年ぶりの本格的な月次ダイバージェンスとなりました。出典：CryptoRank ETH/BTC比率が重要な抵抗線を回復 イーサリアムのアウトパフォーマンスを後押ししているのはETH/BTC比率です。このペアは8月を0.031のオープンから+27.05%上昇して終えました。さらに重要なことに、ETH/BTCは選挙月以来初めて0.04の抵抗線を回復し、最終的にビットコインからの決定的なダイバージェンスを強化しました。出典：TradingView（ETH/BTC）総じて、ETHの8月の優位性はBTCの勢いの喪失ではなく、純粋な資金の移動でした。AMBCryptoによると、これは9月の同様のラリーが決して遠い話ではないと感じさせるようなダイバージェンスです。イーサリアムの3倍のアウトパフォーマンスは9月の展開を示唆 暗号資産では、流動性は大きな上昇の可能性を持つセットアップに移動します。ETHの8月のダイバージェンスは、トレーダーが投資収益率の再現を狙う9月の上昇の基盤を築きました。その場合、BTCが+10%上昇すれば、ETHは5,711ドル近くに並び、3倍の相対的アウトパフォーマンスを記録します。この動きを裏付けるのは、スマートマネーのETHへの移動、ETH/BTC比率の重要な抵抗線の回復、そして強い月次投資収益率であり、これらすべてがイーサリアムが今月もビットコインに対する優位性を維持することを示しています。出典：TradingView（ETH/USDT）なぜこのダイバージェンスが際立つのか 2025年を通じて、イーサリアムはビットコインから3回ダイバージェンスしました。しかし...