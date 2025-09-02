MEXC 取引所
ビットコインは機関投資家が買い進める中10万ドルを維持 – しかし採掘者は不満
ビットコインは機関投資家が買い進める中$100Kを維持 – しかしマイナーは不満 というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント ビットコインはデルタキャップと機関需要の支援により$100K以上を維持。それでも、継続的な蓄積にもかかわらず、マイナーのストレスと弱まるStock-to-Flowレシオは短期的リスクを示唆。8月中旬以降、ビットコイン[BTC]のオンチェーン活動は、回復力と弱さの両方を反映する異なる信号を示しています。まず、デルタキャップは7394億ドルとなり、長期的な評価の下限として機能し、一方でCoinbaseプレミアムギャップは+11.6となり、米国の機関需要の強さを示しています。短期的な変動にもかかわらず、ビットコインは$100K以上で安定し、投資家の確信を示しています。歴史的に、持続的なプレミアムは主要な上昇トレンドの前兆となっています。実際、上昇する評価の下限と機関買い圧力は、急激な市場調整の間でもビットコインに強固なクッションを提供する可能性があります。Puellマルチプルの低下はマイナーのストレスを示唆しているか？構造的サポートは強く見えますが、マイナーは収益圧力の兆候を示しています。Puellマルチプルは20%以上低下して1.04となり、年間平均と比較して収益性が弱まっていることを示唆しています。過去には、このようなレベルはマイナーが売却を強いられる期間を強調し、価格安定性に対する潜在的な逆風を加えました。とはいえ、一部の投資家はこれらの下落を蓄積の機会と見なしており、特に価格が長期的な下限を上回っている場合はそうです。したがって、最新の低下は注意を促しますが、特に機関需要が安定している場合、ビットコインのより広範な軌道を完全に損なうものではありません。出典：CryptoQuant Stock-to-Flowモデルは関連性を失っているか？かつて希少性の指標として重宝されたStock-to-Flowレシオは、異なる物語を語っています。それは急激に約48.2Kに落ち込み、このモデルがまだ予測力を持っているかどうかについての議論を引き起こしました。歴史的に、高いS2Fレベルは半減期後の急上昇と一致していましたが、最近の低下はより弱い供給主導の追い風を示唆しています。しかし、多くのアナリストは、需要側の力が現在、供給指標よりも大きな影響力を持っていると主張しています。したがって、S2Fの低下は懸念を引き起こしますが、機関買いや長期的な蓄積トレンドの影響を否定するものではありません。出典：CryptoQuant
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:34
メタプラネット、ビットコイン保有を拡大するために8億8400万ドルを承認
メタプラネットがビットコイン戦略備蓄を拡大するために8840億円を承認したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。メタプラネットの株主は、日本のビットコイン戦略備蓄企業が海外で最大5億5000万株の新株を売却できるようにする包括的な資金調達計画を承認しました。約1303億円（8億8400万ドル）と評価されるこの募集は、さらなるビットコイン購入資金に充てられる予定です。 資本計画の承認とガバナンス決議がメタプラネットのビットコイン戦略を強化 東京の渋谷区で開催された臨時株主総会（EGM）でこの計画が確認されました。同社のCEOであるサイモン・ゲロヴィッチ氏は投票が可決されたことを確認しました。同社は調達資金の大部分を、すでに2万BTC以上（20億ドル超の価値）を保有するビットコイン保有量の拡大に充てる意向です。 承認された資本計画は、マイケル・セイラーのマイクロストラテジーにインスパイアされた戦略備蓄モデルに従うというメタプラネットの戦略を強調しています。同社はすでに苦戦するホテル運営会社から、ビットコインを保有する最大の公開企業の一つへと変貌を遂げています。 メタプラネットの株主は本日のEGMですべての3つの決議を承認しました： ✅ 発行可能株式総数の増加 ✅ オンラインバーチャルコミュニティ株主総会 ✅ 満期日のない永久優先株に関する新規定 pic.twitter.com/O7UY2lW5P0 — Simon Gerovich (@gerovich) 2025年9月1日 約9億ドルの調達により、同社はBTCの蓄積を加速させる立場に置かれました。これは、同じ目的のためのメタプラネットによる以前の8億8100万ドルの株式発行計画を支持するものです。この動きは、ビットコインを同社の主要資産にするという株主の支持と経営陣の意図の両方を示しています。 6月のピークから株価が半分以上下落しているにもかかわらず、この承認は同社のデジタル資産戦略に対する長期的な信頼を示しています。 資本計画に加えて、株主は3つのガバナンスおよび資金調達に関する決議を承認しました。1つ目は発行可能株式数の増加でした。これは将来の資金調達や買収のために会社が発行できる株式です。2つ目の決議では、より多くの参加を促すためのオンラインバーチャルコミュニティ株主総会が承認されました。3つ目の決議では、満期日のない永久優先株が作られました。これにより株主は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:25
米ドルの弱さにもかかわらず、USD/JPYは147.00付近で推移
米ドル安にもかかわらずUSD/JPYは147.00付近で推移 USD/JPYは米ドルと円の両方がアンダーパフォームしているため、147.00付近の狭いレンジで推移しています。投資家は9月の政策会合でFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が利下げを行うと予想しています。今年中の日銀の追加利上げ計画については不透明感があります。USD/JPYペアは月曜日の欧州取引セッション中、147.00付近の狭いレンジで取引されています。米ドル(USD)が月間安値に沈んでいるにもかかわらず、このペアは揺れ動いており、日本円(JPY)も弱含んでいることを示唆しています。 米ドル価格（本日） 以下の表は、本日の米ドル(USD)と主要通貨に対する変動率（%）を示しています。米ドルは英ポンドに対して最も弱くなっています。 USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD -0.24% -0.26% 0.09% 0.02% -0.13% -0.23% -0.03% EUR 0.24% -0.03% 0.28% 0.27% 0.11% 0.00% 0.21% GBP 0.26% 0.03% 0.20% 0.30% 0.14% 0.04% 0.29% JPY -0.09% -0.28% -0.20% -0.00% -0.21% -0.29% -0.09% CAD -0.02% -0.27% -0.30% 0.00% -0.14% -0.26% -0.01% AUD 0.13% -0.11% -0.14% 0.21% 0.14% -0.10% 0.14% NZD 0.23% -0.01% -0.04% 0.29% 0.26% 0.10% 0.25% CHF 0.03% -0.21% -0.29% 0.09% 0.00% -0.14% -0.25% このヒートマップは主要通貨間の変動率を示しています。基軸暗号資産は左列から選択され、価格見積もり通貨は上段から選択されます。例えば、左列から米ドルを選び、水平ラインに沿って日本円まで移動すると、ボックスに表示される変動率はUSD（基軸）/JPY（見積もり）を表します。 執筆時点で、米ドルインデックス（DXY）は6つの主要通貨に対するドル価値を追跡し、97.55付近まで下落しています。9月の政策会合で連邦準備制度理事会（Fed）が利下げを行うという強い期待が、米ドルの弱さに大きく寄与しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:24
米国、パレスチナ人にガザ退去のためのデジタルトークンを提供する可能性、報告
米国がパレスチナ人にガザ退去のためのデジタルトークンを提供する可能性、報告がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドナルド・トランプ政権が策定中の戦後計画では、米国がパレスチナ人に対し、ガザの土地を「自主的に」離れる見返りとしてデジタルトークンを提供すると報じられています。ワシントン・ポスト紙の報道によると、いわゆる「GREAT信託提案」では、空き地が多数のメガプロジェクトに再開発され、6〜8つの「AI駆動スマートシティ」、「イーロン・マスク・スマート製造ゾーン」、そしてドバイの人工パーム諸島にインスパイアされた「トランプ・リビエラ」などが含まれるとのことです。土地をトークンと交換することに同意した人々は、再開発が完了した10年後にガザに戻り、それらを「再建された住居の所有権」と交換することが許可されます。 GREATトラストのPDFから撮影されたスクリーンショットには、乱雑なAIビジュアルで計画の概要が示されています。 もっと読む：マックス・カイザー、ビットコインがイスラエルによるパレスチナ人の追い出しを止めると考える これにより、信託はガザに留まることを選択した人々のために一時的な住宅に費やされるはずの一人当たり23,000ドルを節約できると見積もっています。また、ガザの家族を「永久に移住」させる意向もあり、4年間の家賃補助と約55,000ドル相当の「パッケージ」を提供する予定です。 10年目までに、この計画の一環として約50万人がガザを離れると信託は推定しています。計画のトークン面は5段階に分かれており、ブロックチェーンベースのガザ土地登記を作成し、投資家にトークンを販売・配布し、最終的には流通市場でガザの土地のトークン化された権利を見ることになります。 もっと読む：イスラエルが暗号資産を使用してトルコでのハマス追跡を隠蔽したと疑われる この「土地信託」には、ガザ人がデジタルトークンと引き換えに放棄する証書と、信託が「公的に」所有し、信託の管理下にあると考える約30%のガザの土地が含まれることになります。 計画に取り組んでいる元イスラエル軍情報将校のリラン・タンクマン氏は、これが「土地の収用」のように見える可能性があると述べました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:20
イーサリアムはビットコインより優れている？マット・ハウガン氏は機関投資家が時にETHから始めると語る
「イーサリアムはビットコインより優れている？マット・ホーガン氏は機関投資家が時にETHから始めると語る」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。私の名前はGodspower Owieで、ナイジェリアのエド州で生まれ育ちました。私は3人の兄弟姉妹と一緒に育ち、彼らは常に私の憧れであり指導者であり、人生の道を理解し成長する手助けをしてくれました。私の両親は文字通り私の物語の背骨です。彼らは良い時も悪い時も常に私をサポートし、この世界で迷子になったと感じる時でも一度も私の側を離れませんでした。正直なところ、このような素晴らしい両親がいると安全で安心感を得られ、私は世界の何物とも彼らを交換したくありません。私は3年前に暗号資産の世界に触れ、それについてもっと知ることにとても興味を持ちました。それは友人が暗号資産に投資し、その投資から大きな利益を得たことから始まりました。暗号資産について彼に尋ねたとき、彼はこの分野での今までの旅について説明してくれました。関わるリスクにもかかわらず、彼の一貫性と献身について知ることは印象的で、これらが私が暗号資産にとても興味を持った主な理由です。信じてください、私も市場の浮き沈みを経験しましたが、この分野で成長する情熱を一度も失ったことはありません。これは成長が卓越性につながると信じているからであり、それがこの分野での私の目標です。そして今日、私はBitcoinnistとNewsBTCニュースアウトレットの従業員です。私の上司と同僚は、暗号資産の世界の内外で一緒に働いた中で最高の人々です。私はこれらの企業の成長のために素晴らしい同僚と共に全力を尽くすつもりです。時々、私は自分を探検家のように想像します。これは新しい場所を訪れることが好きで、新しいこと（役立つ...）を学ぶのが好きだからです。
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:13
ポンドの価格ニュースと予測：GBP/USDが1.3500を上回る
ポンドの価格ニュースと予測：GBP/USDが1.3500を上回る」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。GBP/USDはBoEの利下げ見通し後退と米ドル弱含みにより1.3500を上回る GBP/USDは前回のセッションでわずかな損失を記録した後に上昇し、月曜日の欧州時間には1.3530付近で取引されています。英国（UK）における持続的なインフレ圧力によるBoEのさらなる利下げ見通しの後退からポンド（GBP）が支援を受け、ペアは強含みを維持しています。BoE金融政策委員会（MPC）のメンバーであるキャサリン・マンは先週、インフレリスクに対抗するために政策金利を持続的に維持すべきだと述べました。ポンドは英国からの低重要度データ発表後も上昇を維持しています。季節調整前の英国ネーションワイド住宅価格は8月に前年比2.1%上昇し、7月の2.4%の上昇から緩和しました。月次ベースでは価格は0.1%下落し、予想された0.2%の上昇と前回の0.5%の上昇に反しています。続きを読む… GBP/USDはデータ豊富な週に向けてドルが軟化する中、レジスタンスに迫る ポンドは9月を控えめな買いで始め、トレーダーが米国の労働者の日の静けさを過ぎて、今週後半の米国製造業の指標と幅広い労働市場の更新に注目する中、ドルは軟化しています。グリーンバック（米ドル）の新たな下落は9月のFed利下げ見通しの高まりを反映しており、市場はISM製造業と雇用構成要素の確認を注視しています。英国では、住宅価格は月次ベースで減速したものの、年間では依然として2.1%上昇し、本日の製造業PMI更新に向けてポンドは概ね安定しています。4時間チャートでは、GBP/USDは8月後半の高値である1.3530付近を試しています。価格は短期と中期の加重移動平均（約1.3491〜1.3495）の両方を上回って取引されており、前回の押し戻しは1.3498付近の61.8%のリトレイスメントで止まり、短期的な上昇シーケンスを維持しています。続きを読む… GBP/USD週間予測：ポンドは新たな方向性を求めて米国雇用統計を待機 ポンド（GBP）は米ドル（USD）に対して地盤を回復しましたが...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:09
ビットコインが歴史的に最も弱い月に突入、トップのSatoshi候補が沈黙を破る
ビットコインが歴史的に最も弱い月に突入、トップSatoshi候補が沈黙を破る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインホワイトペーパーで言及され、Satoshi Nakamotoの可能性があると頻繁に推測されるBlockstreamのCEO、Adam Backは、「Sendtember」というたった一言で9月の基調を設定しました。緑色の四角い絵文字と共に、この投稿は月の最初の日に投稿されました。これはビットコイン保有者や暗号資産愛好家が一般的に注意して接するようになったカレンダー上の位置です。あなたも興味があるかもしれません 実は、9月は長らくビットコインの弱点であり、中央値の収益率は-7.87%です。2021年の爆発的な強気相場の間でさえ、この月は7%以上下落して終わりました。平均収益率もマイナス0.64%であり、10月、11月、12月によく見られる二桁の緑とは対照的です。8月のパフォーマンスも市場心理を助けず、ビットコインは-6.43%の下落を記録しました。「SENDtember」？Backのタイミングは興味深いものです。すべてのアルトコインが最終的にBTCに対してゼロに沈むという妥協のない姿勢で知られる彼は、挑発的な一言から決して逃げたことがありません。「Sendtember」というタグは、過去数年のミーム「SOLtember」（ソラナの季節的なラリーに関連する）に対する対抗策でもあります。そのジョークは市場の小さな隅で再浮上するかもしれませんが、今年はビットコインの価格設定が中心的な舞台を取り戻しています。あなたも興味があるかもしれません 今月の単一の緑のキャンドルは通常の下落からの逸脱を示すでしょう。そして過去のサイクルが何らかの指針になるなら、ポジティブな9月は多くの場合、活気のある第4四半期の舞台を整えます。平均して、10月は15%以上の利益をもたらし、11月は40%を超える収益率を生み出しています。もう一つの統計的な下落に備える代わりに、Backが市場に脚本を覆すよう挑戦していることは興味深いです。9月がその評判通りになるか、あるいは上向きに驚かせるかはすぐに分かるでしょう—しかし議論はすでに始まっています。出典：https://u.today/bitcoin-enters-its-historically-weakest-month-top-satoshi-candidate-breaks-silence
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:07
ゴールドとシルバーが過去最高値に近づく一方、BTC価格は108Kドルを下回る
ゴールドとシルバーが過去最高値（ATH）に近づく一方、BTCの価格は108,000ドルを下回る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：ゴールドは35ドル上昇、シルバーは70セント以上上昇している一方、BTC価格はボラティリティが低下。その間、ビットコインは108,000ドルを下回りました。ビットコインがデジタルゴールドなら、なぜ投資家は殺到しないのでしょうか？9月は暗号資産にとって悪名高い月であるため、今日の価格チャートが戦場のように見えても驚くことではありません。しかし、ゴールドとシルバーが過去最高値に近づき、ビットコインが「デジタルゴールド」と称されているにもかかわらず、なぜBTC価格も下落しているのでしょうか？投資家は避難資産としてビットコインに殺到すべきではないのでしょうか？ 投資家はゴールドとシルバーに殺到 執筆時点で、ゴールドとシルバーはともに記録的な高値に近づいており、ゴールドは1オンスあたり3,480ドル弱、シルバーは40.50ドル以上で取引されています。一方、BTC価格は108,000ドルを下回りました。どういうことでしょうか？ これは、誰もが知るゴールド信奉者でビットコイン批評家のピーター・シフが、貴金属の急騰は「ビットコインにとって非常に弱気」だと再び投稿するのに十分でした。では、現在の資本フローの背景には何があるのでしょうか？シフの発言にもかかわらず、この話はメタル・マキシマリストが主張するよりも微妙です。 マクロ不確実性：主な要因 暗号資産の狂乱的な価格の背後にある主なテーマはマクロ経済の不確実性です。世界の注目は米連邦準備制度理事会(FRS)とその次の政策ステップに集中しており、インフレは依然として高く、最新のコア消費者物価指数（CPI）は3%以上を維持しています。また、持続的な価格圧力により中央銀行が迅速に行動する余地がほとんどないため、FRBが今月金利を引き下げるという期待も高まっています。 これは、資本がゴールドやシルバーなどの確立された安全資産に向かっていることを意味します。過去1ヶ月間で、ゴールドは3%以上上昇し、1年前と比べて約40%高く、シルバーは1ヶ月で8%以上、前年比で41.7%上昇しています。ゴールドマン・サックスのアナリストによると...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 01:36
ETH vs BTC: イーサリアムが9月にビットコインの3倍のパフォーマンスを発揮する可能性がある理由
ETH対BTC：なぜイーサリアムは9月にビットコインの3倍のパフォーマンスを発揮する可能性があるのか」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント イーサリアムは8月に約19%上昇した一方、ビットコインは6.5%下落。ETH対BTCのレースでは、イーサリアムは鋭く、ビットコインは停滞している。9月はついにETHに有利な勢いをもたらすのか？イーサリアム[ETH]は8月の投資収益率でビットコイン[BTC]を明らかに上回りました。振り返ると、BTCは8月に厳しい歴史を持ち、過去3年間連続で赤字を記録し、最新では-6.49%の動きを示しました。ETHも無傷ではなく、2022〜24年の期間で平均-13%の下落を記録し、BTCの-10.67%の純下落をさえ上回っていました。しかし今年は状況が一変。ETHはBTCの価格動向から完全に分離しました。実際、ETHは8月に+18.78%急上昇し、ビットコインの損失のほぼ3倍となりました。これはイーサリアムの数年ぶりの本格的な月次ダイバージェンスとなりました。出典：CryptoRank ETH/BTC比率が重要な抵抗線を回復 イーサリアムのアウトパフォーマンスを後押ししているのはETH/BTC比率です。このペアは8月を0.031のオープンから+27.05%上昇して終えました。さらに重要なことに、ETH/BTCは選挙月以来初めて0.04の抵抗線を回復し、最終的にビットコインからの決定的なダイバージェンスを強化しました。出典：TradingView（ETH/BTC）総じて、ETHの8月の優位性はBTCの勢いの喪失ではなく、純粋な資金の移動でした。AMBCryptoによると、これは9月の同様のラリーが決して遠い話ではないと感じさせるようなダイバージェンスです。イーサリアムの3倍のアウトパフォーマンスは9月の展開を示唆 暗号資産では、流動性は大きな上昇の可能性を持つセットアップに移動します。ETHの8月のダイバージェンスは、トレーダーが投資収益率の再現を狙う9月の上昇の基盤を築きました。その場合、BTCが+10%上昇すれば、ETHは5,711ドル近くに並び、3倍の相対的アウトパフォーマンスを記録します。この動きを裏付けるのは、スマートマネーのETHへの移動、ETH/BTC比率の重要な抵抗線の回復、そして強い月次投資収益率であり、これらすべてがイーサリアムが今月もビットコインに対する優位性を維持することを示しています。出典：TradingView（ETH/USDT）なぜこのダイバージェンスが際立つのか 2025年を通じて、イーサリアムはビットコインから3回ダイバージェンスしました。しかし...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 01:10
国家準備金のための新しいセキュリティパラダイム
国家準備金のための新しいセキュリティパラダイム」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エルサルバドルの国家ビットコイン局は、既存のビットコイン準備金を複数の新しいウォレットアドレスに分散する計画を発表しました。国家レベルでビットコイン採用の先駆者の一つであるエルサルバドルは、暗号資産保有のセキュリティを強化するための重要な一歩を踏み出しています。この戦略的な動きは、量子コンピューティングなどの将来的な脅威からのリスクを軽減し、国のデジタル財産の全体的なセキュリティを向上させるために設計されています。セキュリティ対策として、以前はエルサルバドルのビットコイン保有は単一のアドレスに集約されていました。新計画では、準備金を複数のウォレットに分散し、各ウォレットは最大500 BTC（現在の市場価格で約5400万ドル）を保有します。この多様化戦略は、伝統的な金融リスク管理を思わせるもので、「すべての卵を一つのバスケットに入れない」という原則をデジタル資産の領域に適用しています。 さらに、量子コンピュータからのセキュリティリスクの高まりにより、暗号資産は攻撃に対して潜在的に脆弱になっています。Coinidol.comが先週報じたように、ヴィタリック・ブテリンも2030年末までに量子コンピュータが現代の暗号技術を破る可能性が20%あると警告しています。 また、透明性を維持するために、公開ダッシュボードが設置され、誰でもこれらの新しいアドレス全体の総残高を確認できるようになります。この公開性へのコミットメントは、政府のアプローチにおける重要な要素であり、公的資金の管理における信頼構築と説明責任の実証を目指しています。 この決定は、主権国家がどのように暗号資産を扱い、保護しているかにおける成熟度の高まりを強調しています。より多くの国や機関がデジタル資産の保有を検討する中、エルサルバドルの動きは、国家の暗号資産財務管理における新しいセキュリティと透明性の基準のための青写真となる可能性があります。 エルサルバドルはすでに約474ビットコインを採掘しています。同国のビットコインへの献身は、さらに...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 00:58
