ビットコインは機関投資家が買い進める中10万ドルを維持 – しかし採掘者は不満

ビットコインは機関投資家が買い進める中$100Kを維持 – しかしマイナーは不満 というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント ビットコインはデルタキャップと機関需要の支援により$100K以上を維持。それでも、継続的な蓄積にもかかわらず、マイナーのストレスと弱まるStock-to-Flowレシオは短期的リスクを示唆。8月中旬以降、ビットコイン[BTC]のオンチェーン活動は、回復力と弱さの両方を反映する異なる信号を示しています。まず、デルタキャップは7394億ドルとなり、長期的な評価の下限として機能し、一方でCoinbaseプレミアムギャップは+11.6となり、米国の機関需要の強さを示しています。短期的な変動にもかかわらず、ビットコインは$100K以上で安定し、投資家の確信を示しています。歴史的に、持続的なプレミアムは主要な上昇トレンドの前兆となっています。実際、上昇する評価の下限と機関買い圧力は、急激な市場調整の間でもビットコインに強固なクッションを提供する可能性があります。Puellマルチプルの低下はマイナーのストレスを示唆しているか？構造的サポートは強く見えますが、マイナーは収益圧力の兆候を示しています。Puellマルチプルは20%以上低下して1.04となり、年間平均と比較して収益性が弱まっていることを示唆しています。過去には、このようなレベルはマイナーが売却を強いられる期間を強調し、価格安定性に対する潜在的な逆風を加えました。とはいえ、一部の投資家はこれらの下落を蓄積の機会と見なしており、特に価格が長期的な下限を上回っている場合はそうです。したがって、最新の低下は注意を促しますが、特に機関需要が安定している場合、ビットコインのより広範な軌道を完全に損なうものではありません。出典：CryptoQuant Stock-to-Flowモデルは関連性を失っているか？かつて希少性の指標として重宝されたStock-to-Flowレシオは、異なる物語を語っています。それは急激に約48.2Kに落ち込み、このモデルがまだ予測力を持っているかどうかについての議論を引き起こしました。歴史的に、高いS2Fレベルは半減期後の急上昇と一致していましたが、最近の低下はより弱い供給主導の追い風を示唆しています。しかし、多くのアナリストは、需要側の力が現在、供給指標よりも大きな影響力を持っていると主張しています。したがって、S2Fの低下は懸念を引き起こしますが、機関買いや長期的な蓄積トレンドの影響を否定するものではありません。出典：CryptoQuant