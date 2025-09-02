Netflixの「マイ・ライフ・ウィズ・ザ・ウォルター・ボーイズ」シーズン3、および4に関する最新情報

My Life with the Walter Boys Netflix 私はNetflixの『My Life with the Walter Boys』をAmazonで同時放送中の『The Summer I Turned Pretty』ほど良くはない競合作品に分類しますが、あの番組とは異なり、長い寿命を持つ可能性があります。現在Netflixのトップ10リストの2位に位置し、多くの視聴者が（ありがたいことに半分に分割されていない）シーズン2を視聴し終え、シーズン3について疑問を持っています。さて、その点についていくつかのアップデートがあります。まず第一に、待つ必要はありません。Netflixはすでに2025年5月、シーズン2が放送される数ヶ月前に『My Life with the Walter Boys』のシーズン3の更新を発表しており、これは期待を上回っていることを示しています。そしてそれが確実に実現することから、制作チームはさらにその先の潜在的なシーズン4についても検討しています。ショーランナーのメラニー・ハルソールがSwoonに語った内容です。「私はこれらのキャラクターとこの世界の物語に魅了されており、人々が見続ける限り、これらの物語を語り続けたいと思っています」と彼女は言いました。「だから分かりませんよ。私たちが進むにつれて、キャラクターたちがどんどん年を取っていくのを見ることになるかもしれませんが、私はこれらの物語を語り続けたいと思っています。」My Life with the Walter Boys Netflix これはWattpadで出版されたアリ・ノヴァクの2014年の小説に基づいていますが、ここから先に進むことが決まれば、原作を大きく超えて展開していくことになるでしょう。しかし、あまり深入りする前に、ハルソールはシーズン3のコンテンツについていくつかのヒントも提供しています：彼女はシーズン3ではすべてのキャラクターが「日の当たる場所を得る」ことを望んでいます。彼女はカイリーとディランの関係と、アレックスを含めた三角関係をさらに探求し、「それがどこに向かうのかを見たい」と考えています。このショーは「常に...