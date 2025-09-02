MEXC 取引所
Metaplanetは株主承認の28億ドル資産成長計画の中、2万BTCのマイルストーンを達成
Metaplanetは株主承認の28億ドル資金調達計画の中、2万BTCのマイルストーンを達成したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Metaplanetは約1億1200万ドルで1,009ビットコイン（BTC）を取得し、2027年までに28億ドル相当のビットコインを資金に追加するという野心的な計画の株主承認の中、日本企業の総保有量を2万BTCに増やしました。東京上場企業は9月1日に購入を発表し、ビットコイン1枚あたり平均1630万円（110,720ドル）を支払いました。資本拡大戦略はMetaplanetの臨時株主総会で投票されました。この買収によりMetaplanetのビットコイン資金価値は21億ドル以上に押し上げられ、アジア最大の企業ビットコイン保有者としての地位を確固たるものにしました。さらに、同社はRiot Platformsを上回り、世界で6番目に大きなBTC保有者となりました。 臨時株主総会は数十億ドル規模の戦略を承認 株主総会で、CEOのサイモン・ゲロビッチは2027年までに21万BTCを取得する計画を概説しました。これはビットコインの総供給量の約1％に相当します。この戦略には最大5億5500万株の優先株式を発行することが含まれており、これにより5550億円（38億ドル）を調達し、特にビットコイン購入に充てることができます。エリック・トランプはMetaplanetの戦略アドバイザーとして会議に出席し、ゲロビッチとのファイヤーサイドチャットに参加しました。トランプはCEOのリーダーシップを称賛し、ゲロビッチは「私が今までの人生で出会った中で最も誠実な人物の一人」であり、強力なリーダーシップとビットコインの組み合わせを「勝利の組み合わせ」と呼びました。その後、ゲロビッチは3,000人以上の出席者に対し、優先株式の発行を可能にするために会社の定款を修正することを承認するかどうかを尋ね、彼らは同意しました。 2種類の株式 承認された優先株式計画には、2種類の永続的な株式提供が含まれています。クラスA株式は5％の利回りを提供し、従来の固定収入商品と競合するように設計されています。一方、クラスB株式はリスクが高いですが、普通株式への転換オプションが含まれています。ゲロビッチは、ビットコインを裏付けとした資金調達における日本のユニークな立場を強調し、G7諸国の中で最低の金利は「私たちの隠れた...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:02
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:36
ビットコインマイニングが追いつかない：企業は4倍のペースで購入
ビットコインマイニングが追いつかない：企業が4倍のペースで購入中という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコインマイニングが追いつかない：企業が4倍のペースで購入中 – レポート ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするにはメールアドレスをご入力ください。 Christianは、フィリピンとカナダのメディアでリーダーシップの役割を担うジャーナリストであり編集者で、執筆と暗号資産への愛に支えられています。オフの時間には、料理人であり映画愛好家でもあり、宇宙の大きさに常に興味を抱いています。 このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。 同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-mining-cant-keep-up-companies-buying-at-quadruple-pace-report/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:25
UOBグループによると、146.70から147.50の間でレンジ相場が予想される
UOBグループによると、146.70から147.50の間でレンジ相場が予想される」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。モメンタム指標は横ばいに転じており、米ドル（USD）は146.70から147.50の間でレンジ相場になる可能性が高いです。長期的には見通しは混在しており、UOBグループのFXアナリスト、クエク・セル・リアンとピーター・チアによると、USDは146.40から148.40の範囲で取引される可能性があると指摘しています。モメンタム指標は横ばいに転じています。24時間の見通し：「先週金曜日にUSDが『下落する』という我々の予想は実現しませんでした。USDは146.73/147.40の範囲で取引され、その後147.02（+0.07%）でほぼ変わらずに終了しました。モメンタム指標は横ばいに転じており、本日、USDはレンジ相場になると予想しています。おそらく146.70から147.50の間でしょう。」1-3週間の見通し：「我々の最新の見解は先週月曜日（8月25日、スポット価格147.35）のもので、『最近の急激な価格変動は持続的な方向性のある動きをもたらさず、USDの見通しは混在している』と強調しました。USDは『146.40から148.40の範囲で取引される』と予想していました。我々は引き続き同じ見解を持っています。」出典：https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-sideways-between-14670-and-14750-uob-group-202509011203
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:24
エルサルバドル、初の政府主催ビットコイン会議を開催へ
エルサルバドルが初の政府主催ビットコイン会議を開催へという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 エルサルバドルは、2025年11月12〜13日にサンサルバドルの歴史的中心地で世界初の政府主催ビットコインカンファレンスを開催する準備を進めています。「Bitcoin Histórico」と名付けられたこのイベントは、国立ビットコイン事務所によって開催され、「歴史的な瞬間の証」と表現されています。世界のリーダーや思想家がサンサルバドルに集結 この発表は世界的な関心を集め、デジタル通貨のパイオニアとしてのエルサルバドルの評判を強化しています。2021年にビットコイン（BTC）を法定通貨として採用した最初の国として話題になったこの国は、金融の自由、文化の再生、通貨主権におけるビットコインの役割を紹介するイベントでさらに力を入れています。「Bitcoin Históricoは、お金、文化、文明の未来を探求するために世界をリードする頭脳を集結させます」と主催者は公式プレスリリースを通じて述べました。チケットはすでに販売中で、9月後半に法定通貨での支払いが追加される前に、早期購入オプションはビットコインのみで価格設定されています。この2日間のイベントでは、Centro Históricoがアイデア、討論、文化交流の中心地に変わります。メインステージは国立宮殿で開催され、基調講演はプラザ・ヘラルド・バリオスの巨大LEDスクリーンで放送されます。追加のパネルディスカッションやワークショップは国立図書館（BINAES）と国立劇場で行われます。すでに確認されている著名な講演者には、億万長者のビジネスマンであるリカルド・サリナス、著者のジェフ・ブース、ビットコイン支持者のマックス・カイザーとステイシー・ハーバート、ライトニングネットワークの開発者ジャック・マラーズ、さらにピエール・ロシャール、ジミー・ソング、ダリン・ファインスタイン、リナ・ザイヒェなどの業界人物が含まれています。ブケレの大統領任期延長がビットコインへの野心を強化 この会議は、エルサルバドルの大きな政治的変化の時期に開催されます。ナイブ・ブケレ大統領は、大統領任期を5年から6年に延長し、無期限の再選を可能にする最近の憲法改正に続いて、もう一期の任期を確保しました。与党「新しいアイデア」党はこの改革を推し進め...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:22
BullZillaのプレセールが急増、トップミームコインの投資先として
BullZillaのプレセールが急増し、投資すべきトップミームコインとして登場したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース BullZillaはステージ1のフェーズ2で13.94Bトークンを販売。DogecoinとShiba Inuは下落したが、投資家は投資すべきトップミームコインとして$BZILに注目。暗号資産市場は伝説に満ちています。Dogecoinはインターネットのジョークから文化的な力へと成長しました。Shiba Inuは一夜にして数十億ドルの夢に火をつけました。今、BullZillaがその両方を超える野望を持って登場しました。ステージ1のフェーズ2に突入したプレセールでは、すでに13.94億トークンが売り切れ、段階的な価格設定エンジンが緊急性を高めており、このプロジェクトは世界中のトレーダー、開発者、アナリストの注目を集めています。ミームコインはしばしば物語の力で繁栄しますが、BullZilla（$BZIL）は持続可能性を考慮したトケノミクスで映画的な神話を裏付けています。$0.00001242というプレセール参入ポイントで、信奉者たちは現時点で投資すべきトップミームコインの一つだと主張しています。一方、Dogecoinは過去24時間で3.79%下落して$0.2104で取引され、Shiba Inuは3.39%下落して$0.00001204となっています。この進化する戦場で、疑問は明確です：BullZillaはミームコインの王座の後継者となるでしょうか？ステージ1、フェーズ2で13.94B $BZILが売り切れ — なぜBullZillaが次の1000倍ミームコインになる可能性があるのか BullZillaの勢いは投機だけに基づいているわけではありません。プレセールはステージ1の第2フェーズに入り、13.94億以上のトークンが販売され、$85,662以上が調達されました。現在のプレセール価格は$0.00001242で、初期の$0.00000575からの上昇です。この段階的な価格設定エンジンは、$100,000調達ごと、または48時間ごとに価値を上げ、早期参入者により手頃なアクセスを提供します。Zilla DNA：トケノミクス BullZillaの構造は希少性、有用性、報酬のバランスを反映しています。約1600億トークンのうち：プレセールエンジン（50%–80億トークン）：この配分は即時の採用を生み出し、堅固な流動性を確保するために設計されています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:21
JPモルガン・ダイバーシファイド・リターン・US・ミッドキャップ・エクイティETF（JPME）は現在強力なETFですか？
「JPモルガン・ダイバーシファイド・リターン米国ミッドキャップ株式ETF（JPME）は現在強力なETFか？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2016年5月11日にデビューしたスマートベータ上場投資信託JPモルガン・ダイバーシファイド・リターン米国ミッドキャップ株式ETF（JPME）は、投資家に市場のスタイルボックス – ミッドキャップブレンドカテゴリーへの幅広いエクスポージャーを提供しています。スマートベータETFとは何ですか？特定の市場セグメントや市場全体を反映するように設計された戦略である時価総額加重インデックスに基づく商品は、従来ETF業界を支配してきました。時価総額加重インデックスは、市場リターンを複製する低コストで便利、透明性の高い方法を提供し、市場効率性を信じる投資家にとって良い選択肢です。しかし、スマートベータファンドへの投資を好む投資家もいます。これらのファンドは時価総額加重ではない戦略を追跡し、市場を上回るために優良な株式を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢です。特定のファンダメンタル特性、またはそれらの組み合わせに基づいて、これらのインデックスはリスクリターンのパフォーマンスがより良い可能性のある株式を選ぶことを試みます。均等加重（最もシンプルなオプションの一つ）、ファンダメンタル加重、ボラティリティ/モメンタムベースの加重などの手法はすべて、この分野で投資家に提供される選択肢ですが、すべてが優れたリターンを提供できるわけではありません。ファンドスポンサーとインデックス このファンドはJ.P.モルガンによって運用されており、3億7,298万ドル以上を集めることができ、スタイルボックス – ミッドキャップブレンドの中で平均的な規模のETFの一つとなっています。JPMEは、手数料と費用を差し引く前に、ラッセル・ミッドキャップ・ダイバーシファイド・ファクター・インデックスのパフォーマンスに一致することを目指しています。JPモルガン・ダイバーシファイド・ファクター米国ミッドキャップ株式インデックスは、リスクベースのポートフォリオ構築と、バリュー、クオリティ、モメンタム要因を含むマルチファクターセキュリティ選択を組み合わせたルールベースのアプローチを活用しています。コストとその他の費用 投資家はETFの経費率にも注意を払うべきです。低コスト商品は、より高い...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:12
0.5920を上回る明確な突破は起こりそうにない – UOBグループ
「0.5920を明確に上回る可能性は低い - UOBグループ」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニュージーランドドル（NZD）はさらに上昇する余地がありますが、0.5920を明確に上回る可能性は低いとされています。長期的には、NZDが0.5820/0.5920レンジの上限を突破する可能性が高まっていると、UOBグループの外為アナリスト、クエック・サー・リアンとピーター・チアが指摘しています。NZDは0.5820/0.5920レンジの上限を突破する可能性があります。 24時間の見通し：「先週金曜日にNZDは上昇すると予想していました。昨日、NZDが0.5895だった時、『NZDがさらに上昇する余地はあるが、0.5920を上回る可能性は低い』と指摘しました。サポートラインは0.5885と0.5875です。」 1-3週間の見通し：「先週初めからNZDが0.5820/0.5920のレンジ内で取引されると予想していましたが、金曜日（8月29日、スポット価格0.5880）に『短期的な上昇モメンタム指標がやや増加した』と指摘しました。また、『NZDが0.5920を上回る可能性も高まっており、NZDが0.5835を上回り続ける限り、今後数日でさらに高まるだろう』とも述べました。私たちは同じ見解を維持していますが、『強力なサポート』レベルを0.5835から0.5855に修正しています。」 出典：https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-clear-break-above-05920-seems-unlikely-uob-group-202509011201
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:00
0.6555を上回る明確な突破は起こりそうにない – UOBグループ
「0.6555を明確に上回る可能性は低い - UOBグループ」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。オーストラリアドル（AUD）は0.6555をテストする可能性がありますが、このレベルを明確に上回る可能性は低いとされています。長期的には、AUDはやや前向きで、0.6555まで上昇する可能性があると、UOBグループの外為アナリスト、クエク・セル・リアンとピーター・チアが指摘しています。AUDは上昇する可能性があります。24時間の見通し：「以下は先週金曜日の更新からの抜粋です：『我々の評価は正しかった。AUDは上昇したが0.6540には到達しなかった（高値は0.6538）。上昇モメンタムは増加したが、大幅ではない。今日、AUDは0.6540を上回る可能性があるが、今回は次のレジスタンスラインである0.6555に到達する可能性は低い。』我々は間違っていなかった。AUDは上昇し、0.6548の高値に達した。上昇モメンタムに大幅な増加はないものの、基調はまだ堅調に見える。今日、AUDが0.6555をテストする可能性がある。現在のモメンタムに基づくと、このレベルを明確に上回る可能性は低い。サポートラインは0.6530と0.6520にある。」1-3週間の見通し：「先週金曜日（8月29日、スポット0.6530）に、AUDの見方を『やや前向き』に修正し、『0.6555まで上昇する可能性がある』と示した。その後、AUDは0.6548の高値まで上昇した。0.6495（先週金曜日の『強いレベル』は0.6485だった）を下回らない限り、同じ見方を維持する。」出典：https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-clear-break-above-06555-s-unlikely-uob-group-202509011158
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 02:48
UAEのG42、AIキャンパス向けにNvidia以外のチップサプライヤーの多様化を目指す Gpt4: I've translated the title about UAE's G42 seeking to diversify chip suppliers beyond Nvidia for their AI campus into Japanese, maintaining the original format and meaning.
UAEのG42、AIキャンパス向けにNvidia以外のチップサプライヤーの多様化を模索する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。UAE支援のテクノロジー企業G42は、半導体供給オプションを拡大するためにNvidia以外のAIチップサプライヤーを探索しています。同社はすでにAMD、Cerebras Systems、Qualcommとの交渉を開始し、AIキャンパスに電力を供給するAIチップの提供を目指しています。G42はUAEと米国の協力により、5ギガワット容量のAIデータセンターキャンパスを建設する計画を発表しました。この発表はドナルド・トランプ大統領の同国訪問中に行われ、2,000億ドル以上の契約が締結されました。トランプの訪問ではUAEとの複数のチップ輸出取引が確保されましたが、これは米国高官の間で懸念を引き起こしました。彼らは取引に関する国家安全保障上の理由と経済的管理を引用しました。 UAEは政府向けの「デジタル大使館」モデルを推進 最近のCryptopolitanの報告によると、7月にファーウェイはG42にAscend 910B AIチップとCloudMatrix 384システムを販売しようとしていました。しかし、協議はまだ初期段階にあり、拘束力のある合意は形成されていません。報告書によると、ファーウェイのチップ供給能力は、すでに地域で大規模な供給契約を持つNvidiaと比較して限られています。 Semaforの独占報告によると、AWS、Microsoft、Meta、xAIなどの企業がG42と交渉し、UAEでの5ギガワットのデータセンター容量を確保しようとしています。UAEはこのプロジェクトを米国外で最も重要なAIインフラストラクチャとして誇示しています。プロジェクトの1ギガワットはすでにトランプのStargate AIイニシアチブに投入されています。 Stargate AIイニシアチブは、SoftBank、Oracle、OpenAI、MGXなどのパートナーと共に、世界中のAIインフラを発展させることを目指しています。トランプ大統領は今年初め、民間セクターの投資計画が推定5,000億ドルの価値があると発表しました。 G42のデータセンターキャンパスはNvidiaのGrace Blackwell GB300システムを利用し、キャンパス全体の約20%を占めます。この施設...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 01:51
