カリフォルニア州の4兆ドル経済が移民取締まりの中でリスクに晒されるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。新たな分析によると、より厳しい連邦執行は移民労働者に依存するカリフォルニア州の4兆ドル経済を支える産業に打撃を与える可能性があります。研究者たちは、移民労働者が去った場合、農業、建設業、ホスピタリティ業界が最も影響を受けると特定しています。その影響はカリフォルニア全体に及び、同州の経済は単独で世界第4位にランクされ、アメリカ合衆国、中国、ドイツに次ぐ規模です。ベイエリア経済研究所とUCマーセドによる6月のレビューでは、州の1060万人の外国生まれの住民のうち約5人に1人が法的地位を欠いていると推定しています。広範な強制退去が数千人の一時的保護資格の終了と国境規則の厳格化と重なれば、この研究はカリフォルニア州の国内総生産から最大2780億ドルが削減される可能性があると予測しています。出生率の低下と高齢化する人口の中で、移民は不可欠な役割を担ってきたと、ベイエリア経済研究所のリサーチディレクターであるアビー・レイズ氏は述べています。「彼らは私たちの経済を支えている労働者です。彼らはビジネスを開いたままにしています」とレイズ氏はCNBCに語りました。カリフォルニアの農場は移民労働力に大きく依存しています。研究者や支持者によると、その依存性は作物が植えられ、世話され、収穫される畑で最も顕著です。農業はカリフォルニアで年間約490億ドルを生み出し、州の産業の中で最も高い割合の移民および非正規労働者を雇用しています。ベイエリア評議会の報告書によると、農業労働者の63%が移民で、24%が非正規滞在者です。「彼らがいなければ、私たちは食料を手に入れることができないでしょう」と、カリフォルニア農業労働者協会の会長であり、労働者と生産者を結びつけるジャガー・レイバー・コントラクティングのCEOであるジョー・ガルシア氏は述べています。「レタス、イチゴ、私たちが毎日飲むワイン、フルーツジュース - 農業労働者が収穫し、梱包し、収穫前に行うすべてのこと - 彼らは一年中あなたの食卓に食べ物を届ける仕事をしています」と彼は言いました。ガルシア氏は、多くの作業は自動化に抵抗し、アメリカ生まれの労働者はめったに...