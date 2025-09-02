MEXC 取引所
ビットコイン（BTC）の優位性は低下するか？アルトコインシーズンのきっかけとなるか？アナリストが3つの可能なシナリオを共有
ビットコイン（BTC）の優位性は低下するのか？アルトコインシーズンのきっかけとなるのか？アナリストが3つの可能性のあるシナリオを共有 この投稿はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産アナリストのベンジャミン・コーエンは、最新の分析でビットコイン（BTC）とアルトコイン市場について注目すべき予測を行いました。コーエンによると、BTCの優位性はまもなく底を打ち、再び上昇トレンドに入る可能性があるとのことです。コーエンは、今後の期間においてビットコイン価格には3つの可能性のあるシナリオがあり、これらのシナリオはすべて歴史的にBTCの優位性を高めてきたと述べています： BTCが20週移動平均（20W SMA）からサポートを得る場合 コーエンは、ビットコインがこの平均値からサポートを得て上昇し始めると、強気市場につながり、BTCの優位性が高まると述べました。彼は、このシナリオは2017年に起きたことと類似している可能性があると主張しました。 BTCが20週移動平均（20W SMA）を維持できず、50週移動平均に下落する場合 アナリストによると、このようなシナリオはアルトコインに深刻な影響を与える可能性があります。「BTCが10％下落すると、ほとんどのアルトコインは価値の30％以上を失うでしょう」とコーエンは述べ、これが強気市場の健全性に対する懸念を引き起こす可能性があると付け加えました。 BTCが9月を通じて20W SMAの上でレンジ相場を維持する場合 コーエンは、この場合、アルトコインは徐々に価値を失い、BTCの優位性が再び高まると述べました。彼は2020年に発生した類似のシナリオに注目を集めました。 コーエンは次のように結論付けました：「BTC/USDがどの方向に動くにせよ、BTCの優位性はすぐに底を打ち、上昇し始める可能性が高いです。私たちは、この市場サイクルにおけるビットコインへの最後の主要なローテーションの始まりにいます。」 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、当社のTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典：https://en.bitcoinsistemi.com/will-bitcoin-btc-dominance-decline-will-it-trigger-an-altcoin-season-analyst-shares-3-possible-scenarios/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 05:43
マイク・ブレイベル、ベテランのジャブリル・ペパーズ解雇に関するペイトリオッツの決断について意見を述べる
マイク・ブレイベル、ベテラン選手ジャブリル・ペパーズの解雇についてコメント」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューイングランド・ペイトリオッツは、アメリカナショナル・フットボール・リーグ（NFL）の53人ロースター期限後、元スターティングセーフティのジャブリル・ペパーズを解雇しました。（写真：M. アンソニー・ネスミス/Icon Sportswire via Getty Images）Icon Sportswire via Getty Images ジャブリル・ペパーズはフォックスボロの当初の53人ロースターに名を連ねていました。しかし3日後の午後にはその状況は変わっていました。ニューイングランド・ペイトリオッツは先週金曜日にベテランセーフティを解雇し、レイバーデーの週末でも答えられない多くの疑問を残す決断をしました。しかし、チームが月曜日の朝にジレットスタジアムに戻り、2025年レギュラーシーズンを正式に開始するにあたり、マイク・ブレイベルはそれらの質問に向き合いました。「これらの決断は難しいものです。私たちは正しい判断をしようとしているだけです」と、ペイトリオッツの1年目のヘッドコーチは記者会見で語りました。「私はジャブリルを一人の人間として、また選手として非常に尊敬しています。そして現時点でチームにとって最善の利益だと感じたのは、彼に別の場所で機会を与えることでした。」 10月に30歳になるペパーズは、2017年のドラフト1巡目でNFLに入団して以来、99試合中85試合でスタメンを務めてきました。クリーブランド・ブラウンズとニューヨーク・ジャイアンツでキャリアをスタートさせた後、ミシガン大学出身の元オールアメリカン選手は2022年にAFCイーストに加入しました。ビル・ベリチックの下で1年契約はすぐに2年契約へと発展し、昨夏、ジェロッド・メイヨーがヘッドコーチを務めていた時期に、ペイトリオッツとの3年2400万ドルの契約延長が合意されました。Patscapのミゲル・ベンザンによると、先週金曜日の退団により、2025年のキャップスペースが146万ドル、2026年のキャップスペースが525万ドル創出されました。ペパーズには432万ドルの保証金が残っていました。「これらの決断には多くの要素が関わっています」とブレイベルは述べました。「決して簡単なことではありません。私たちはただ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 05:09
ESMA執行役員、トークン化株式は投資家を誤解させる恐れがあると発言
ESMAエグゼクティブディレクター、トークン化株式は投資家をミスリードする可能性があると発言 欧州証券市場監督機構（ESMA）のエグゼクティブ、ナターシャ・カゼナーヴ氏は、トークン化株式が投資家にどのように提示されているかについて問題を提起し、誤解を招く可能性があると警告しました。欧州証券市場監督機構は、金融イノベーションが利益をもたらす可能性がある一方で、市場（相場）の安定性を犠牲にしてはならないという立場を維持しています。 ESMAエグゼクティブ、トークン化株式は投資家をミスリードする可能性があると警告 欧州連合の証券監視機関によると、トークン化株式は「投資家の誤解」を招く可能性があります。これは、購入者が追跡対象企業の真の株主にならないことが多いためです。これらのトークン化株式は、上場株式の価格を反映するデジタル資産であり、取引プラットフォームによる最近の立ち上げを受けて、欧州連合で注目を集めています。ブローカーのRobinhoodはEUでトークン化株式の提供を開始し、暗号資産取引所のCoinbaseもこの分野に参入しています。 ESMAのエグゼクティブディレクター、ナターシャ・カゼナーヴ氏は月曜日、これらの商品が個人投資家にどのように提示されているかについて問題を提起しました。彼女はドゥブロヴニクでの金融会議で、トークン化株式の採用が広がる中、透明性と保護措置の重要性を強調しました。 「これらのトークン化された商品は常時アクセスと分割化を提供できますが、通常は株主権を付与しません。これが投資家の誤解という特定のリスクを生み出す可能性があります」とカゼナーヴ氏は述べました。彼女は明確さと保護措置を求めました。 株主権の欠如は警告信号 問題は、従来の株式購入とは異なり、トークン化株式は通常、議決権や配当権などの所有権を保有者に付与しないことです。多くの場合、証券は特別目的事業体を通じて仲介者によって保有され、トークンは実際の株式の価格変動を追跡するだけです。 分割化された7×24取引の利便性は、小規模投資家にとってトークン化株式の提供が魅力的に見えるかもしれませんが、適切な明確さがなければ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:54
GBP/USDは1.3600への訪問への扉を開く
GBP/USDが1.3600への訪問への扉を開く」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。GBP/USDは1.3500レベルを超えた最近の回復に追加しています。米ドルは週初めに弱含みで始まり、数週間ぶりの安値に下落しています。米国市場はレイバーデー休日のため月曜日は休場です。英ポンド（GBP）は金曜日の一時的な混乱から急速に回復し、月曜日に落ち着きを取り戻し、米ドル（USD）の広範な売りバイアスが支配する状況の中、GBP/USDを1.3500を超えるレベルに押し上げています。 GBP/USDは1.3600に焦点 ケーブル（GBP/USD）における買い意欲の再燃は、グリーンバック（米ドル）の追加的な弱さに反応したもので、米ドルインデックス（DXY）を7月下旬以来の水準、98.00サポートを下回る水準まで引き下げています。一方、投資家は米国のカレンダーでかなり興味深い週に備えることが予想され、米国の労働市場が年後半の連邦準備制度理事会（FRB）による数回の利下げに関する着実な憶測の中で中心的な注目を集めると予想されています。 英国（UK）では、投資家は9月18日の会合でイングランド銀行（BoE）が政策金利を据え置くと広く予想しており、一方でインプライド・レートは2026年3月までに約25ベーシスポイントの緩和を示唆しています。その間、市場参加者は英国の財政シナリオに対する警戒姿勢を維持すべきであり、財務委員会のメンバーは今週後半にBoEの金利決定者と会談し、いつ利下げが行われるか、または銀行の量的引き締め計画に調整があるかどうかについての手がかりを得ることを期待しています。 英国のカレンダーには何がある？ 英仏海峡を挟んで、ネーションワイド住宅価格は8月に0.1%縮小し、住宅ローン承認は7月に65.35Kに上昇し、BoEのM4マネーサプライは7月に前月比0.1%拡大しました。さらに、S&Pグローバル製造業PMIの最終値は8月に47.0となりました。 テクニカル状況 もし...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:42
インサイダー取引の衝撃的な疑惑が浮上
投稿「インサイダー売却の衝撃的な疑惑が浮上」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。WLFIトークンのパンプアンドダンプ：インサイダー売却の衝撃的な疑惑が浮上 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース WLFIトークンのパンプアンドダンプ：インサイダー売却の衝撃的な疑惑が浮上 出典: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-pump-dump/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:17
MAGAX ステージ1 85%売却済み — より厳しい割り当てレースでステージ2が次にオープン
MAGAX ステージ1の85%が売却済み — ステージ2ではより厳しいトークン割り当てレースが開始 が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。暗号資産ニュース MAGAX はステージ1のトークンの85%を販売しました。ステージ2が迫る中、CertiK監査が投資家の信頼を高め、トークン割り当ての競争が激化しています。 ステージ1が完了間近 — 時間は刻々と過ぎていく MAGAXのプレセールは重要な節目に達しました：ステージ1のトークンの85%がすでに売却済みです。初期投資家たちは、最終割り当てが消える前に自分の持ち分を確保しようと急いでいます。ステージ1が終了すると、プレセールはより高い参入価格と少ないトークン供給量のステージ2に移行し、割り当てをめぐる競争が激化します。 信頼が重要：CertiKスマートコントラクト監査完了 MAGAXをリスクの高いミームコイン発売と区別する最も強力な信号の一つは、CertiK監査です。無数のミームコインが一夜にして消える市場において、投資家は独立した検証を受けるプロジェクトを求めています。CertiKはブロックチェーン監査の業界リーダーであり、過去のサイクルではPolygon、Aave、Terraなどのプロジェクトから信頼を得ています。この厳格なプロセスを通過することで、MAGAXは安全なスマートコントラクトコーディングと透明なトークノミクスを実証しました。これは単なるハイプに基づいたミームコインではなく、拡大する前にコミュニティを保護するための措置を講じたプロジェクトです。 ステージ2の割り当てレース ステージ2の開始が迫る中、割り当てレースはさらに競争が激しくなります。なぜでしょうか？それは2つの要素が即座に変化するからです： 価格上昇：ステージ2のトークンはステージ1の$0.00027よりも高い価格になり、同じ投資でも割り当てが少なくなります。 供給減少：プレセールが進むにつれ、トークン供給はより厳しくなり、希少性が前面に押し出されます。 躊躇する投資家は、初期購入者と比較して30〜40%少ない割り当てで後から参入するリスクがあります。MAGAXのような構造のプレセールでは、トークンが取引所に上場すると初期の優位性が劇的に複利効果を生みます。 Meme-to-Earn：古いミームコインに欠けていたユーティリティレイヤー MAGAXは単なるミームコインではありません。そのMeme-to-Earnモデルは参加型経済を導入しています： Create-to-Earn：バイラルミームの作成...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:12
8月の分離でBTCが6.5%下落、ETHが18%上昇
8月のデカップリングでBTCが6.5%下落、ETHが18%上昇という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインとイーサリアムは8月に大きなパフォーマンスの乖離を見せ、市場にとって重要なシグナルとなりました。ビットコイン（BTC）はETFの資金流入の減少が原因とアナリストが指摘する6.5%の損失で月を終えました。イーサリアム（ETH）は独自の強さを示し、新ATHに達して8月を18%の上昇で締めくくりました。ビットコインとイーサリアムは8月に対照的な運命をたどり、異なる時期に特徴的な行動パターンを反映しました。両暗号資産の行動を精査する市場アナリストは、この行動の対比をマクロ不確実性に関連付けています。 ビットコインは月の早い時期に新ATHを記録したにもかかわらず、8月を赤字で終えました。これはビットコインに追いつくイーサリアムとは対照的で、イーサリアムは12ヶ月平均を大きく上回る15%の上昇を記録しました。pic.twitter.com/RdGHOXYODN — ecoinometrics (@ecoinometrics) 2025年9月1日 ビットコインの損失対イーサリアムの利益 イーサリアム（ETH）が月間で18%の強い上昇を記録する一方、ビットコイン（BTC）は6.5%下落しました。この鋭い乖離は市場構造が変化していることを明確に示すシグナルであり、アナリストはビットコインの弱さの主な理由としてETFの資金流入の減少を指摘しています。 ビットコインとイーサリアムのパフォーマンスは？ ビットコインとイーサリアムの両方が8月を通じて大きなボラティリティを経験したことは注目に値します。TradingViewのデータによると、ビットコインは月初に115,749ドルからスタートし、新ATHとなる124,517ドルまで上昇しました。しかし、マクロ不確実性が更なる上昇を阻む向かい風となり、月末の価格下落につながりました。 イーサリアムの軌道は異なり、主要アルトコインは月初に3,697ドルからスタートし、最初は3,354ドルまで下落した後、大きなラリーに乗り出しました。ビットコインと同様に、イーサリアムも新ATHを達成し、4,955ドルに達しました。しかし、TradingViewのデータによると、価格は月末に4,391ドルまで引き戻されました。 これは伝統的な市場とどう比較されるのか？ 資産パフォーマンスの変動は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:11
Nestlé Fires CEO Because Of Undisclosed Relationship With Direct Report
ネスレ、直属の部下との未公表の関係により最高経営責任者を解雇したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップラインネスレは月曜日、同社のポリシーに違反して部下との「未公表のロマンチックな関係」を理由にローラン・フレクスを最高経営責任者から解任し、ネスプレッソCEOのフィリップ・ナヴラティルを後任として即時就任させると発表しました。ローラン・フレクスは月曜日にネスレのCEOを解任されました。（写真：FABRICE COFFRINI / AFP）（写真：FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images 重要事実これは進行中のストーリーです。更新情報をご確認ください。出典：https://www.forbes.com/sites/conormurray/2025/09/01/nestl-ousts-ceo-laurent-freixe-after-undisclosed-romantic-relationship-with-subordinate/
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 04:03
移民取締りの中でカリフォルニアの4兆ドル経済がリスクに
カリフォルニア州の4兆ドル経済が移民取締まりの中でリスクに晒されるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。新たな分析によると、より厳しい連邦執行は移民労働者に依存するカリフォルニア州の4兆ドル経済を支える産業に打撃を与える可能性があります。研究者たちは、移民労働者が去った場合、農業、建設業、ホスピタリティ業界が最も影響を受けると特定しています。その影響はカリフォルニア全体に及び、同州の経済は単独で世界第4位にランクされ、アメリカ合衆国、中国、ドイツに次ぐ規模です。ベイエリア経済研究所とUCマーセドによる6月のレビューでは、州の1060万人の外国生まれの住民のうち約5人に1人が法的地位を欠いていると推定しています。広範な強制退去が数千人の一時的保護資格の終了と国境規則の厳格化と重なれば、この研究はカリフォルニア州の国内総生産から最大2780億ドルが削減される可能性があると予測しています。出生率の低下と高齢化する人口の中で、移民は不可欠な役割を担ってきたと、ベイエリア経済研究所のリサーチディレクターであるアビー・レイズ氏は述べています。「彼らは私たちの経済を支えている労働者です。彼らはビジネスを開いたままにしています」とレイズ氏はCNBCに語りました。カリフォルニアの農場は移民労働力に大きく依存しています。研究者や支持者によると、その依存性は作物が植えられ、世話され、収穫される畑で最も顕著です。農業はカリフォルニアで年間約490億ドルを生み出し、州の産業の中で最も高い割合の移民および非正規労働者を雇用しています。ベイエリア評議会の報告書によると、農業労働者の63%が移民で、24%が非正規滞在者です。「彼らがいなければ、私たちは食料を手に入れることができないでしょう」と、カリフォルニア農業労働者協会の会長であり、労働者と生産者を結びつけるジャガー・レイバー・コントラクティングのCEOであるジョー・ガルシア氏は述べています。「レタス、イチゴ、私たちが毎日飲むワイン、フルーツジュース - 農業労働者が収穫し、梱包し、収穫前に行うすべてのこと - 彼らは一年中あなたの食卓に食べ物を届ける仕事をしています」と彼は言いました。ガルシア氏は、多くの作業は自動化に抵抗し、アメリカ生まれの労働者はめったに...
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:54
7.1150から7.1340の間で整理される可能性 – UOBグループ
「7.1150から7.1340の間でレンジ相場になる可能性が高い - UOBグループ」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米ドル（USD）は7.1150から7.1340の間でレンジ相場になる可能性が高いです。長期的には、USDはマイナス傾向が続き、下落して7.1000を下回る可能性があると、UOBグループのFXアナリスト、クエク・セル・リアンとピーター・チアが指摘しています。USDはマイナス傾向が続いています 24時間の見通し：「USDが7.1185の安値まで急落した後、先週金曜日に『安定が期待できる前に7.1100をテストする可能性がある』と示しました。また、『次のサポートラインである7.1000は視野に入らない可能性が高い』と付け加えました。その後の価格動向は予想通りとなり、USDは7.1160/7.1318の範囲で取引されました。USDは小幅高の7.1230で取引を終え、0.03%上昇しました。この価格変動はレンジ相場の一部である可能性が高いです。本日、USDは7.1150から7.1340の間で取引されると予想しています。」 1-3週間の見通し：「先週初めにUSDに対してマイナス見通しに転じました（下のチャートの注釈を参照）。その後の価格動向を追跡し、先週金曜日（8月29日、スポット価格7.1200）に『USDはマイナス傾向が続き、下落して7.1000を下回る可能性がある』と示しました。私たちの見解に変更はありません。全体として、7.1500（以前の『強いレジスタンスライン』は7.1550）を突破した場合にのみ、USDが7.1000を下回る準備ができていないことを示すでしょう。」 出典：https://www.fxstreet.com/news/usd-cnh-likely-to-consolidate-between-71150-and-71340-uob-group-202509011205
BitcoinEthereumNews
2025/09/02 03:48
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰