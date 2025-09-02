MEXC 取引所
強気相場が終わる前に50倍のリターンをもたらす可能性のあるトップ3のアルトコイン
強気相場が終わる前に50倍のリターンをもたらす可能性のあるトップ3のアルトコインという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース SEI、FARTCOIN、その他のアルトコインは、現在の強気相場が終わる前に爆発的な50倍の可能性を示しています。進行中の強気相場は、ビットコインとイーサリアムが見出しを独占する一方で、最も劇的な富の創出はしばしば他の場所で起こることを投資家に改めて思い出させました。アルトコインはイノベーションと投機が衝突する場所であり、急速な上昇の条件を生み出しています。過去のサイクルでは、少数の小規模プロジェクトが驚くべき差で巨人を上回っており、アナリストは2025年も例外ではないと考えています。すでにトレーダーは、技術的なスケーラビリティ、文化的な火力、または監査された正当性など、ユニークなものをもたらす資産に資本を回転させています。SEIはインフラレースの先駆者として浮上し、FARTCOINはミーム駆動の話題として注目を集め、アナリストはまた、今年最も正当なブレイクアウトの機会の一つとして真剣な認識を集め始めているMAGACOIN FINANCEにも注目しています。 SEIはインフラの強さを示す SEIは現在の市場で最も有望なレイヤー1ブロックチェーンの一つとしての評判を築いています。高使用率で苦労するネットワークとは異なり、SEIは取引とDeFiアプリケーションをスピードと回復力で処理するために一から設計されました。超高速のブロック時間と確定性を提供し、主要チェーンと競争力を持ちながら、過去の強気相場で他のチェーンを妨げた混雑問題を回避しています。アナリストは、SEIのモデルが次世代の分散型取引所とデリバティブプラットフォームの重要な基盤として位置づけられていることを強調しています。特にアジア全体でパートナーシップと統合が進み、SEIが持続的な採用を確保できる可能性を示唆しており、機関投資家の注目が続いています。開発者はますますネットワークにアプリをデプロイし、そのトークンへの需要を高めています。 MAGACOIN FINANCEが爆発をもたらす このサイクルをさらに魅力的にしているのは、信頼性、希少性、小売のモメンタムを組み合わせたプロジェクトの台頭です。MAGACOIN FINANCEはここで急速に地位を確立し、HashExとCertiKの両方の監査に合格した後、際立っています...
ビットコイン 2025年: 予想最低価格は93-95k
ビットコイン2025年：93～95kでの予想最低価格に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインはサイクルの特に微妙な段階に入っています：2025年夏に過去最高値（ATH）に達し、120,000 USDを超える価値を記録した後（ロイター、2025年7月14日）、オンチェーンモデルは108,900ドル周辺のピボット（2025年8月31日時点のGlassnodeデータ更新）と93,000～95,000 USDの間の重要なサポートラインを示しています。このレベルは、さらなる反落の場合に「防衛ゾーン」として機能する可能性があります。この時点での市場構造は、季節性と規制されたフローの影響も受けていることに注意すべきです。ETFトラッカーとオンチェーンメトリクスを相互参照する当社の研究チームが収集したデータによると、夏四半期の現物ETFの純入金は2025年第2四半期と比較して約18％減少しました（2025年8月31日時点のデータ更新）。業界アナリストは93～95kの範囲周辺で持続的な買い注文の集中を観察しています：当社のモニターでは、これらの指値買い注文は循環供給量の0.5％から0.8％の間と推定され、テクニカルリバウンドの潜在的な基盤を提供しています。これらの運用結果は、GlassnodeやCoin Metricsなどの専門プロバイダーが報告するオンチェーンパターンと一致しています。概要 オンチェーンピボット（短期保有者実現価格）約108,900 USD周辺：このレベルを下回ると、Glassnode Academyのデータが示すように、売り圧力が増加する傾向があります。93～95kのエリアは、調整が深まった場合の「防衛ゾーン」として観察されています。季節的に弱い流入の現物ETF - 第4四半期にフローの回復が予想され、モメンタム反転を促進する可能性がある要因です。詳細は当社のビットコインETF 2025年第4四半期モニタリングをご覧ください。停滞するアルトコイン：新たな純流入ではなく資本の内部ローテーションがあり、ビットコインに恩恵をもたらす一方、中型時価総額のトークン保有者は分散を経験しています。アルトコインと資本ローテーションの詳細については、こちらをご覧ください。不確実なマクロ環境：調整段階にある金利とターゲットを上回るインフレは、2025年のマクロ経済分析で強調されているように、リスク資産のボラティリティを高く保ちます。…
NBAサラリーキャップへの新しいアプローチが財政的な状況をどのように変えるか
NBAサラリーキャップへの新しいアプローチが財務的横長をどのように変えるかという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年6月25日：セドリック・カワード（右）は、2025年6月25日にニューヨーク市ブルックリン区のバークレイズセンターで開催された2025年NBAドラフト第1ラウンドでポートランド・トレイルブレイザーズに全体11位で指名された後、NBA コミッショナーのアダム・シルバー（左）と握手しています。ユーザーへの注意：ユーザーは、この写真をダウンロードおよび/または使用することにより、ゲッティイメージズ使用許諾契約の条件に同意することを明示的に認め、同意するものとします。（写真：サラ・スティアー/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ ロスターの深さに新たな焦点を当てることで、NBAチームはプレーオフで競争できる8〜9人のローテーション選手を持ちたい場合、財務構造を異なる方法で組む必要があります。オクラホマシティ・サンダーのようにドラフトを通じて3人のスター選手を揃えるという稀な例外を除いて、大多数のNBA組織にとってのプレイブックは、サラリーキャップの50〜70％を2人の選手に充て、残りのキャップ（これを超えることも可能）をミッドレベル特例や交換を通じて埋めるという2スターモデルになるようです。 チームフレンドリーな契約延長 これまで以上に、チームは将来的にそれらの選手を維持できないという課題があっても、契約上の取引を模索しています。（ベテラン延長の上限は、選手の最新の年俸の140％、または平均契約額です。）潜在的なチャンピオンシップ争いチームが数年間、市場価値を大幅に下回る1人または2人の選手を獲得できるが、それによって本当にタイトル争いに加わる可能性がある場合、チームは短い競争ウィンドウを最適化するために長期的な柔軟性を犠牲にする意思があるようです。同じことはルーキー延長にも言え、現在4つのチームが制限付き自由契約（ブルックリン、シカゴ、...
市場圧力の中、HBARはわずか7日間で5000万トークンが追加、次は何か？
「市場圧力の中、HBARが7日間でわずか5000万トークン追加、次は何か？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Hedera Hashgraphはクジラの蓄積が顕著に増加しており、過去1週間で大口保有者によって5000万以上のトークンが追加されました。100万および1000万トークン以上を保有するアカウントからのこの蓄積の急増は、より広い市場が0.22ドル付近の売り圧力と価格抵抗に直面している中でも、主要投資家の信頼の高まりを示しています。クジラの活動と技術的モメンタムの間の対照的な傾向は、資産を分岐点に位置づけ、重要なブレイクアウトまたは延長されたレンジ相場の舞台を整える可能性があります。 クジラアカウントが著しい成長を示す アナリストSTEPH IS CRYPTOからのデータは、相当量のHBARを保有するクジラアカウントの数の顕著な増加を強調しています。チャートは2つのカテゴリを追跡しています：100万トークン以上の保有者（青線）と1000万トークン以上の保有者（赤線）です。両グループは顕著な成長を経験していますが、1000万以上のカテゴリは2025年8月31日までに特に急激に増加しています。この加速した蓄積は、機関ユーザー様と大規模投資家の関心の高まりを明らかにしています。 出典：X クジラによるこのような大量のトークンの継続的な追加は、今後の市場触媒に先立つ戦略的なポジショニングを示唆しています。この蓄積傾向は、短期的な変動にもかかわらず、資産の長期的な見通しに対する信頼の増加を反映しており、著名な保有者が上昇価格の動きに備えている可能性があることを示しています。重要なことに、この行動は、重要な保有者からの売り圧力の減少により供給が制限される場合、市場の上昇に先行することがよくあります。 市場データは慎重な感情を伴うレンジ相場を示す BraveNewCoinの2025年8月31日から9月1日までのデータによると、HBARの価格は0.21ドル付近で推移していますが、過去24時間で約5.46%下落しています。一方、日次取引高は2億260万ドルから1億9040万ドルに減少し、取引活動の減少と、市場参加者が様子見の姿勢を取っている可能性を示しています。このコンテキストの中でトークンの時価総額は堅調を維持していますが...
ビットコインOGが2,000 BTCを売却してイーサリアムを購入 – 資本移動が加速
ビットコインOGが2,000 BTCを売却してイーサリアムを購入 - 資本移動が加速するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコインOGが2,000 BTCを売却してイーサリアムを購入 - 資本移動が加速 | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録しましょう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。Sebastianの暗号資産の世界への旅は4年前に始まり、ブロックチェーン技術が金融システムに革命をもたらす可能性に魅了されたことがきっかけでした。彼の最初の探求は、様々な暗号資産プロジェクト、特に革新的な金融ソリューションの構築に焦点を当てたプロジェクトの複雑さを理解することに集中していました。数え切れないほどの研究と学習の時間を通じて、Sebastianは基盤となる技術、市場のダイナミクス、暗号資産の潜在的な応用について深い理解を深めました。 知識が増えるにつれて、Sebastianは自分の洞察を他の人と共有したいと感じるようになりました。彼はXやLinkedInなどのプラットフォームでオンラインディスカッションに積極的に貢献し始め、フィンテックと暗号資産関連のコンテンツに焦点を当てました。彼の目標は、価値あるトレンドと洞察をより広い視聴者に公開し、急速に進化する暗号資産の状況についてより深い理解を促進することでした。Sebastianの貢献はすぐに認められ、オンライン暗号資産コミュニティで信頼される声となりました。 専門知識をさらに高めるために、SebastianはUCバークレーのフィンテック：フレームワーク、アプリケーション、戦略の認定を取得しました。この厳格なプログラムは、金融テクノロジーに関する貴重なスキルと知識を彼に提供し、伝統的な金融（TradFi）と分散型金融（DeFi）の間のギャップを埋めました。この認定は、より広い金融の状況とブロックチェーン技術との交差点についての彼の理解を深めました。 Sebastianの金融と執筆への情熱は彼の仕事に明らかです。彼は金融調査に没頭し、市場トレンドを分析し、暗号資産分野の最新の発展を探求することを楽しんでいます。空き時間には、Sebastianはチャートに没頭したり、10-Kフォームを研究したり、金融の未来について考えさせられるディスカッションに参加していることがよくあります。 Sebastianの...
アメリカの例外主義は終わったのか、それとも進化しているだけなのか？
記事「アメリカの例外主義は終わりを迎えているのか、それとも進化しているだけなのか？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アメリカの例外主義とは、アメリカ合衆国が経済的、金融的、技術的、地政学的な構造的優位性を享受し、それによって世界の他の国々に対して持続的なリードを保っているという考え方を表しています。市場においては、これは米株の数十年にわたる優れたパフォーマンス、比類のない資本の深さ、中心的な米ドル（USD）、そして「リスクフリー」と考えられる米国債として表れています。しかし、財政赤字が拡大し、世界貿易が再編成され、ドナルド・トランプ米大統領が2期目でより保護主義的な政策を推進する中、一つの疑問が強まっています：もしこのアメリカの「プレミアム」が正常化の段階に入ったらどうなるのか？ 例外主義はどこから来るのか？ アメリカの優位性は、まず第一に、広大で流動性の高い資本市場、予測可能な法制度、失敗に寛容な起業家文化、そしてイノベーションを推進する高等教育システムに基づいています。テック巨大企業は、他に類を見ない規模でネットワーク、データ、人工知能（AI）を産業化しています。また、炭化水素の純輸出国であるため、エネルギー面でも先進国の中で優位な立場にあります。最後に、財務省と連邦準備制度理事会（FRB）がストレス時に迅速に行動する能力は、他の地域と比較して金融危機の期間を短縮することが多かったのです。 今日の軋みとは いくつかの亀裂が疑念を煽っています。財政赤字と債務はより高コストな予算軌道を強いており、利子負担が政治的トレードオフに重くのしかかっています。貿易政策は再び攻撃的な手段となり、関税引き上げや同盟国・競合国を標的とした脅しがサプライチェーンを書き換えています。これらの措置は短期的には国内セクターを支援するかもしれませんが、コストを上昇させ、国境を越えた投資を複雑にし、報復のリスクをもたらします。これに加えて、より政治的な要素もあります。国内の分極化と制度（特にFRB）の独立性を巡る議論は、主観的なリスクプレミアムを助長しています。最後に、株式市場の集中化は...
カナダドルは休日で薄い市場の中、米ドルが安定する中で下落
カナダドルは休日で薄い市場の中、米ドルが安定する中で下落 BitcoinEthereumNews.comに掲載。USD/CADは4日間の下落傾向を断ち切り、カナダドルが弱まる中で緩やかに反発。米ドルは5週間ぶりの安値から回復し、米国とカナダが銀行休日で流動性の低さが続く中で安定。グリーンバック（米ドル）に対する幅広い市場心理は、貿易政策への懸念とFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の独立性へのリスクの中で脆弱なままである。 カナダドル（CAD）は月曜日に米ドル（USD）に対してわずかに弱く、USD/CADは早い時間の損失から反発し、4日間の下落を止めた。このペアは当日高く取引されており、アジア取引時間中に1ヶ月以上で最低レベルまで下落していたグリーンバックの緩やかな回復の恩恵を受けている。執筆時点で、USD/CADはアメリカンセッション中に1.3750付近で取引されているが、4週間ぶりの安値近くに留まっている。 月曜日の価格行動は、米国とカナダの両国が労働者の日の休日を迎え、流動性の低さと取引量の減少につながる中、落ち着いた市場状況の中で起きている。穏やかな状況にもかかわらず、このペアの反転は短期的な市場心理の変化を浮き彫りにし、トレーダーたちは先週の米ドル下落を受けてポジションを再評価している。 米ドルインデックス（DXY）は、6つの主要通貨に対するグリーンバックの価値を追跡するもので、5週間ぶりの安値に一時的に触れた後、安定している。このインデックスは米国債利回りが安定し、トレーダーが今週後半の忙しいマクロ経済カレンダーに注目する中、97.50を上回って堅調に推移している。 米ドルを取り巻く広範な市場心理は、トレーダーがマクロ経済と政治的な逆風の組み合わせを考慮する中で脆弱なままである。米国の保護主義的な貿易政策への懸念と、連邦準備制度理事会（Fed）の独立性に対する政治的圧力の高まりが、中央銀行の金融政策の軌道を曇らせ続けている。利下げへの期待は依然として強く、市場は25ベーシスポイントの可能性を約90%と見積もっている...
反トランプ労働者の日抗議活動、ニューヨーク、ボストン、シカゴなどで発生（写真）
記事「反トランプ レイバーデー抗議活動、ニューヨーク、ボストン、シカゴなどで発生（写真）」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン ドナルド・トランプ大統領と政治における大金の影響力を標的にした抗議者たちが、レイバーデーに1,000以上の「億万長者より労働者を」デモに街頭に繰り出し、その中には議員や他の選出された公職者が参加したボストンとシカゴでの抗議活動も含まれています。シカゴの抗議者たちは、ドナルド・トランプ大統領と彼が市内の犯罪取り締まりのために連邦軍を派遣するという脅しに反対する看板を掲げました。（写真：KAMIL KRZACZYNSKI / AFP）（写真：KAMIL KRZACZYNSKI/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images 重要な事実 AFL-CIOがこの抗議活動を組織し、月曜日に全50州の都市で開催される予定です。AFL-CIOは数十の組織と提携しており、その中には5月にトランプ政権に対する労働者の抗議活動を主導したMay Day Strong組織も含まれています。抗議者たちは月曜日の午後、ニューヨークのトランプタワー前に集まり、ソーシャルメディアで共有された動画によると「トランプは今すぐ去れ」と唱えていました。トランプタワーでの抗議では、レストラン労働者たちがデモを行い、無料のタコスを提供する予定です—これは大統領に対する侮蔑的なニックネーム「トランプは常に逃げ出す」を参照したものです。トランプが犯罪取り締まりのために連邦軍を派遣する計画を表明したシカゴでは、主催者たちは月曜日の抗議の焦点をトランプの潜在的な連邦政府による乗っ取りに対する抗議に変更しました。テキサス州ヒューストンの抗議者は、レイバーデーの反トランプデモで「王はいらない」という看板を掲げました。これは大統領に対する以前の抗議活動の波の名前を参照したものです。（写真：RONALDO SCHEMIDT / AFP）（写真：RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images エリザベス・ウォーレン上院議員（マサチューセッツ州、民主党）は、ボストンの「億万長者より労働者を」抗議活動でマサチューセッツ州知事のモーラ・ヒーリーと行進しています。（写真：Joseph Prezioso / AFP）（写真：JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images ボストンの民主党市長ミシェル・ウーは...
第3波でより高く乗る [ビデオ]
投稿「第III波で上昇中 [ビデオ]」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。パン・アメリカン・シルバー社（PAAS）はカナダのバンクーバーに本社を置く主要な貴金属採掘会社です。同社は銀と金の探査、開発、生産を専門としています。主に南北アメリカ大陸で事業を展開し、メキシコ、ペルー、ボリビア、アルゼンチンなどの国々で高品質の鉱山のポートフォリオを所有・管理しています。以下では、同社のエリオット波動理論による技術的見通しを見ていきます： PAAS月足エリオット波動チャート パン・アメリカン・シルバー（PAAS）の月足エリオット波動分析によると、株価は$5.89でグランドスーパーサイクル次数の波((II))を完了しました。その後、波((III))でラリーを開始し、これはインパルスとして展開しています。波((II))の安値から、波(I)は$40.11でピークに達し、その後の修正波(II)は$12.16で底を打ちました。株価は波(III)で上昇軌道を再開しています。この波の中で、波Iは$28.60に達し、その後の波IIの調整は$20.55で終了しました。$5.89のピボット安値が維持される限り、調整局面では3、7、または11スイング構造で買い手を引き付け、さらなる上昇の可能性を支持すると予想されます。 PAAS日足エリオット波動チャート パン・アメリカン・シルバー（PAAS）の日足エリオット波動分析によると、2024年2月13日の安値からのラリーは$27.47で波Iを完了しました。その後、波IIの調整が続き、$20.55で終了しました。株価はその後、インパルスとして展開している波IIIで上昇トレンドを再開しています。波IIの安値から、波((1))は$28.60でピークに達し、修正波((2))は$22.08で終了しました。その後、株価はさらに上昇し、波(1)は$31.03に達し、波(2)の調整は$26.77で終了しました。短期的には、$20.55の安値が維持される限り、調整局面では3、7、または11スイング構造でサポートを見つけ、さらなる...
クレイトン・カーショーが時計の針を戻し、8月に5試合勝利
「クレイトン・カーショウ、8月に5試合勝利で時計の針を巻き戻す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。クレイトン・カーショウは8月に時計の針を巻き戻し、5勝0敗で、月（暦）で5試合勝利を5回目に達成しました。（写真：Nicole Vasquez/MLB Photos via Getty Images）MLB Photos via Getty Images 先月、クレイトン・カーショウは過去に7回しかやっていないこと、そして2023年シーズンの最初の月以来やっていないことをやってのけました。実際、2017年末以降では1度しかやっていないことです。カーショウは月（暦）で5試合勝利しました。注目すべきは彼の年齢とそれを達成した方法の両方です。カーショウが初めて月に5試合勝利したのは2011年8月、遠い14年前のことでした。これを理解するために、メジャーリーグの投手のキャリアの平均期間は11年未満です。2011年、カーショウは46.1イニングを投げ、奪三振対四球の比率はほぼ4対1で、防御率1.55を記録しました。この大型左腕は2014年に再び—2回—それを達成しました。その年は彼にとって歴史的な年で、サイ・ヤング賞とMVPの両方を獲得しました。6月には6勝0敗—彼にとっても記録—で、44イニングを投げ、61奪三振を記録し、四球はわずか4つでした。その月の防御率は0.82でした。しかし彼はまだ終わっていませんでした。9月には5勝0敗、防御率1.95を記録しました。余談ですが、単なる月（暦）から離れて、2014年6月2日から年末までの成績を見てみましょう：18勝1敗、163イニング投球、123安打、25自責点、193奪三振対24四球、防御率1.38（FIP1.80）、そして約2,200球で69%のストライク率。あるいは2017年5月から9月までの成績：12勝0敗、106イニング...
